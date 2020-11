Arvostelussa iPad Air (2020)

iPad Air (2020) on ilmiömäisen upea tabletti, joka parantaa jokaista osa-aluetta viime vuoden mallista sekä korjaa edeltäjänsä puutteet muotoilun ja lisävarusteiden osalta. Tämä kaikki näkyy tosin hinnassa, jota voi olla vaikea niellä, mutta muutoin se päihittää tänä vuonna jo melkein iPad Pron.

Pika-arvio

iPad Air (2020) ei tee mitään mullistavaa Applen tablettien osalta, mutta siihen on tuotu useita ominaisuuksia, jotka ovat aiemmin ollut ainoastaan iPad Pro -malleissa. Samalla iPad Airista on muodostunut entistä houkuttelevampi ja edullisempi vaihtoehto Pro-mallistolle, joskin tehoja kaipaavat suosinevat silti Pro-sarjan malleja.

Air saa kuitenkin monia kalliimpien sisarustensa hyviä ominaisuuksia puolelleensa entistä edullisempaan pakettiin, joka on silti kalliimpi kuin perusmallin iPadit.

Apple on nostanut uuden iPad Air -mallin hintaa edellisvuoden mallista sadalla eurolla. Uuden mallin hinnat alkavatkin Suomessa 679 €. Hintaan saa tosin paremmat sisukalut ja parannellun muotoilun, mikä tekee kohonneesta hinnasta huomattavasti houkuttelevamman ja oikeutetun.

iPad Pro -mallien lailla iPad Airissa (2020) on lähes kokonaan näytöstä koostuva etuosa, se tukee toisen sukupolven Apple Penciliä ja on muotoilultaan neliskulmainen reunoiltaan.

Sen sisällä jyllää Applen uusi A14 -piirisarja, joka toimii myös uusien iPhone 12 -mallien sydämenä. Suorittimessa riittää uskomattomasti tehoja, eikä Air jää sen vuoksi yskimään raskaammassakaan käsittelyssä.

Tabletissa on lisäksi kaksi tehokasta kaiutinta (ja neljä kaiutinreikää), jotka tuottavat korkealaatuisen äänin elokuvien ja videoiden katseluun. Takakamera on päivitetty puolestaan 12 megapikselin kennolla.

iPad Air (2020) tuntuu kaikin puolin paremmalta kokemukselta. Tunne on jopa niin suuri, että askel edemmäksi iPad Pro -malliin tuntuu aavistuksen tarpeettomalta, ellei välttämättä halua sen tarjoamaa 120 Hz näyttöä.

Toisaalta jos kaipaat enemmän tallennustilaa tai aavistuksen isomman näytön, tällöin suosittelemme myös iPad Prota. Muutoin iPad Air (2020) on parempi tabletti miltei kaikilla osa-alueilla aiemmasta, eikä sitä kannata jättää välistä uutta tablettia harkitessa.

iPad Airin (2020) hinta ja julkaisupäivä

(Image credit: TechRadar)

iPad Air (2020) julkaistiin 23. lokakuuta. Suomessa tabletin lähtöhinta on 679 €, joka on noin satasen kalliimpi kuin viime vuonna julkaistu malli. Tabletti saa kuitenkin tuntuvia parannuksia, joten hinnannousu tuntuu oikeutetulta.

Mallia saa Suomessa myös 256 gigan versiona, jonka hinta alkaa 849 €. LTE-versio nostaa hintaa puolestaan 140 €.

iPad Airin (2020) hinnat: Region 64 Gt 64 Gt ja LTE 256 Gt 256 Gt ja LTE Suomi 679 € 819 € 849 € 989 €

Vertailun vuoksi iPad Air (2019) 64 Gt -versio maksoi Suomessa 579 € julkaisussa ja 749 € 256 Gt -mallina.

Muotoilu

Kuva 1/4 (Image credit: TechRadar) Kuva 2/4 (Image credit: TechRadar) Kuva 3/4 (Image credit: TechRadar) Kuva 4/4 (Image credit: TechRadar)

iPad Airin muotoilussa on paljon samaa kuin iPad Pro -malleissa. Home-näppäin on poistettu lähes koko etualan valtavan näytön tieltä, mikä saa mallin näyttämään samalta kuin yhtiön muut Pro-tuotteet.

Uusi malli myös tuntuu paljon laadukkaammalta kuin viime vuoden malli, jota kritisoitiin vanhentuneesta muotoilusta. Olemme käyttäneet molempia tabletteja rinnakkain, ja on suorastaan hämmästyttävää, kuinka erilaiselta uusi malli tuntuu muotoiluun tehtyjen muutosten vuoksi.

Reunoilla on silti edelleen paksut surureunat, kuten kaikissa iPad Pro -malleissa. Silti ulkoasu näyttää paljon paremmalta kuin viime vuonna.

Reunat ovat myös entistä kulmikkaammat ja terävämmät kuin yhtiön aiemmissa tableteissa, joten jos päivität vanhan mallin uuteen, vaatii tämä hieman totuttelua. Tabletti ei istu enää aivan yhtä mukavasti kämmenelle.

Mielestämme pito on silti nykyisessä muotoilussa parempi, ja se näyttää paljon omalaatuisemmalta ja yhtenevältä iPhone 12 -mallien sekä iPad Pro -sarjan kanssa.

(Image credit: TechRadar)

Laitteessa on neljä kaiutinta, kaksi ylä- ja kaksi alareunassa. Lukitusnäppäin on sijoitettu vasempaan laitaan, jossa on myös Touch ID -sormenjälkitunnistin. Tämä toimi testeissämme hyvin, ja sijoittelu on sopiva peukalolle.

Oikealle puolelle on jätetty puolestaan äänenvoimakkuussäädin. Alhaalla on lisäksi magneettinen liitäntä muun muassa Apple Pencilin lataukselle.

(Image credit: TechRadar)

Toinen Smart Connector on sijoitettu selkämykseen, johon voi liittää Applen Smart Keyboardin tai muita tuotteita. Uusi malli tukee kokonaan uusia oheistarvikkeita, kuten toisen sukupolven Apple Penciliä, joka on merkittävä parannus edeltäjästään.

Jos etsit nimenomaan tablettia, jota voi käyttää näppäimistöllä ja kynällä, iPad Airilla (2020) hoituu molemmat. Smart Keyboard on upea lisäväline kirjoittamista varten, kun taas Apple Pencil hoitaa piirtelyn ja muistiinpanojen tekemisen riittävän hyvin.

Wi-Fi-versio painaa 458 grammaa, ja LTE-malli on aavistuksen painavampi 460 grammallaan. Molempien laitteiden koko on silti sama: 247,6 x 178,5 x 6,1 mm.

Ehkä suurin muutos aiempaan iPad Airin (2020) kohdalla on laajentunut värivalikoima. Aiemmin iPadeja sai usein vain hopeisena, mutta nyt oman tabletin voi valita useammasta värivaihtoehdosta.

Suomessa saatavilla ovat hopea, harmaa, ruusukulta, vihreä ja sininen.

Näyttö

Kuva 1/2 (Image credit: TechRadar) Kuva 2/2 (Image credit: TechRadar)

iPad Airissa (2020) on 10,9 tuuman Liquid Retina -näyttö, joka tuntuu juuri sopivalta tähän malliin. Se tuntuu riittävän isolta, mutta ei kuitenkaan niin kookkaalta, että sitä joutuisi käyttämään kahdella kädellä.

Resoluutio on vakuuttava 2 360 x 1 640, mikä vastaa 264 pikselitiheyttä. Näyttö toimii upeasti elokuvien katseluun ja siinä on rikkaat värit sekä loistava kirkkaus. Netflix- tai muussa katselukäytössä katselukokemus on erinomainen.

Näytön ympärillä on paksut surureunat, joten se ei tunnu aivan niin hienolta kuin jotkut Android-tabletit, kuten Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Toisaalta se on myös paljon kalliimpi kuin tämä malli.

Näytössä ei ole kuitenkaan 120 Hz virkistystaajuutta, vaan Apple on pysytellyt samassa 60 Hz näytössä kuin ennenkin. Nopeampi virkistystaajuus tuotiin tänä vuonna ainoastaan iPad Pro -malleihin, joten selaaminen ei ole Airilla aivan yhtä sulavaa.

Jos et ole tottunut 90 Hz tai 120 Hz näyttöihin, et huomaa eroa aiempaan, mutta vastaavasti näistä siirtyminen takaisin 60 Hz virkistystaajuuteen näkyy. Parempi virkistystaajuus olisi ollut kiva lisä myös iPad Airiin.

Toisaalta yhtiön täytyy jättää myös joitain syitä päivittää kalliimpiin iPad Pro -malleihin. Nykyinen näyttö on tästä huolimatta erinomainen ja laadultaan vakuuttava.

Tekniset tiedot, suorituskyky ja kamera

(Image credit: TechRadar)

iPad Airissa (2020) on tämän hetken tuoreimmat ja parhaat sisuskalut, ja paperilla tabletti päihittää jopa iPad Pron. Siinä on nimittäin uusin A14-piirisarja, kun taas Pro-malleissa on vielä viime vuoden A13-suoritin.

A14 Bionic suoriutuu tehtävästään äärimmäisen hyvin. Sovellukset aukeavat huippunopeasti, moniajo sujuu ongelmitta ja raskaammatkaan sovellukset eivät kuormita tablettia.

Emme tiedä, kuinka paljon RAM-muistia laitteessa on, sillä yhtiö ei tunnetusti paljasta muistin määrää omissa tuotteissaan.

Joiltain osin iPad Air (2020) päihittääkin iPad Prossa olevan A12Z-suorittimen, mutta jos kaipaat tablettia nimenomaan moniajoon tai raskaaseen suorituskäyttöön, Prossa oleva A12Z on edelleen kyvykkäämpi. Siinä on nimittäin kahdeksan ydintä, kun taas A14:ssä on neljä, ja benchmark-tulokset todistavat sen olevan parempi vaativimmissa hommissa.

Jos et kuitenkaan aio editoida tabletilla tai tehdä muita raskaampia toimenpiteitä, iPad Air (2020) riittää aivan varmasti.

Tallennustilaa tablettiin saa joko 64 Gt tai 256 Gt, jotka muodostuvat ongelmiksi heille, jotka kaipaavat paljon tilaa valo- ja videokuvia, sovelluksia ja muuta sisältöä varten.

64 Gt ei riitä nykypäivänä oikein kenellekään, eikä tabletissa ole lainkaan microSD-paikkaa saadakseen lisätilaa. Tehokäyttäjille ei riitä välttämättä 256 gigaagaan, jolloin iPad Pro -malleissa oleva tilantarve aina yhteen teraan asti riittänee vaativimpiinkin tarpeisiin.

Yhtiön perustelut pienemmälle tilalle on Applen tarjoama pilvitallennusmahdollisuus. Tämä ei kuitenkaan poista sovellusten viemää tilaa, joten asiaa kannattaa harkita oman käyttötarpeen mukaan.

(Image credit: TechRadar)

iPad Airin takana on 12 megapikselin kamera, jonka aukko on f/1,8. Kuvaamisen lisäksi se toimii myös lisätyn todellisuuden sovelluksissa.

Tätä kameraa käytetään tuskin "oikeaan" kuvaamiseen, mutta sillä saa napsittua riittäviä otoksia esimerkiksi sosiaaliseen mediaan.

Edessä on puolestaan 7 megapikselin kamera, joka on välttävä. Se ei kuitenkaan ole erityisen vakuuttava, ja muun muassa monissa Android-tableteissa on olemassa jo huomattavasti laadukkaampia selfie-kameroita. Varsinkin nykypäivänä videopuheluiden yleistyessä selfie-kameraan olisi mieluusti nähnyt päivityksen.

Pienempänä murheena on kameran sijainti tabletin yläosassa, jolloin videopuheluissa vaaka-asento tuottaa hieman oudon kamerakulman. Muun muassa Samsung ja Amazon ovat tehneet tähän jo oman ratkaisun, ja olisimme mieluusti nähneet vastaavan myös Applelta.

Ohjelmisto

(Image credit: TechRadar)

iPad Airissa (2020) on suoraan viimeisin iPadOS -käyttöjärjestelmä, joka on heittämällä paras vaihtoehto tabletilla. Androidin omat eivät ole yksinkertaisesti yhtä hyvin optimoituja kuin Applen vastaavat.

Kaikki merkittävät sovellukset on optimoitu tabletin näytölle, ja ainoastaan muutama, kuten Instagram, ei toimi aivan odotetusti. iPadOS 14 lisää myös widgetit ja muutaman uuden ominaisuuden laitteelle.

Jos omistat jo entuudestaan iPhonen, käyttöjärjestelmän käyttäminen on tuttua. Androidista saapuminen voi sen sijaan vaatia hieman totuttelua ja opettelua.

Kaikki käyttämämme sovellukset ovat kuitenkin toimineet upeasti, emmekä kohdanneet testin aikana ongelmia. iPadOS 14 on hienovaraisin ja kätevin käyttöjärjestelmä, jonka Apple on kehittänyt tableteilleen.

Akkukesto

Emme tiedä vielä, kuinka suuri akku iPad Airissa (2020) on, sillä Apple ei tapaa jakaa näitä tietoja julki. Akku kestää kuitenkin ainakin yhtä hyvin kuin aiemmissa iPadeissa, ja testeissämme siitä riitti tehoja noin 10 tunniksi ennen kuin jouduimme lataamaan.

Yksi latauskerta riitti tavallisessa sovelluskäytössä, netin selailussa ja videoiden katselussa noin yhdeksän tuntia. Jos tabletti jää tätäkin vähäisemmälle käytölle, uskomme akun riittävän pidempään.

Applen mukaan tabletti on suunniteltu kestämään 10 tuntia verkkoselausta ja videoiden katselua Wi-Fin kautta, joten tämä tuntuisi pitävän omien testiemme perusteella paikkaansa.

(Image credit: TechRadar)

LTE-versiossa akku kuluu tosin nopeammin, jos olet jatkuvasti yhteydessä mobiiliverkkoihin. Nämä kuluttavat akkua usein enemmän kuin WiFi.

Kyseessä ei ole myöskään tablettien osalta paras mahdollinen akkukesto, mutta se on riittävän hyvä ja riittänee suurimmalle osalle käyttäjistä.

Myyntipakkauksen mukana tulee 20 W laturi, eikä Apple ole näemmä siirtynyt vielä uuden iPad Airin suhteen säästämään luontoa. Laturi lataa tabletin nopeammin kuin viime vuoden mallin, ja saimme puolessa tunnissa virtaa noin 27 %.

Kannattaako iPad Air (2020) ostaa?

(Image credit: Apple)

Osta jos...

Haluat päivittää iPadin uuteen iPad Air (2020) ei tuo mitään uutta iPadeihin, mutta siinä on tämän hetken parhaat ominaisuudet, näyttävä muotoilu ja Apple Pencil -tuki. Jos etsit vanhalle iPadille uudempaa mallia, tämä on oiva vaihtoehto.

Haluat laatua Tämä tabletti ei sovellu moniajoon yhtä hyvin kuin iPad Pro, mutta muutoin siinä on suorituskykyä riittämiin valtaosalle.

Haluat värikkään tabletin Tabletteja on vaikea löytää muissa väreissä kuin harmaana tai hopeana, mutta tätä mallia saa ensimmäistä kertaa useassa eri sävyssä. Jos haluat persoonallisen tabletin, iPad Air on juuri sinulle.

Älä osta jos...

Haluat parhaan mahdollisen iPad-kokemuksen Sen saat edelleen iPad Pro -malleissa, jotka parantavat kokemusta muutamilla tärkeillä osa-alueilla. 120 Hz virkistystaajuus on tärkeä osalle käyttäjistä, eikä sitä saa iPad Airista.

Haluat edullisemman iPadin iPad Air (2020) ei ole niin edullinen kuin monet olisivat halunneet, eikä tämä korvaa yhtiön halvempia tabletteja. Edullisin Air-malli on lisäksi ainoastaan 64-gigainen, joka ei välttämättä riitä kaikille.