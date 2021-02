Análisis: iPad Air 4 (2020)

El iPad Air 2020 es una tablet de primera que mejora su anterior versión en varios aspectos, resolviendo problemas con el diseño y los accesorios obsoletos. El aumento de precio hará que sea más difícil que atraiga la atención de algunos, pero el iPad Air 2020 es tan impresionante que es posible que no tengas claro si prefieres este o el iPad Pro.

Análisis en dos minutos

El iPad Air 4 (2020) no trae nada revolucionario a la gama de tablets de Apple, pero tengamos en cuenta que muchas de las características que antes eran exclusivas del iPad Pro están incluidas en este dispositivo mucho más asequible y, por lo tanto, más atractivo.

Si bien esta es una tablet que puede ser poco atractiva para los usuarios hambrientos del poder del iPad Pro, tiene mucho de lo que incorpora esa excelente serie en un dispositivo más económico, aunque no tan barato como la línea básica de iPad.

Empezando con lo negativo, Apple ha aumentado el precio del iPad Air en 100€ desde la última generación. Pero las especificaciones adicionales que se ganan aquí, incluyendo el diseño mejorado, hacen que sea un movimiento comprensible por parte de la empresa, y parece justificado.

Al igual que la gama iPad Pro, el iPad Air 4 viene con una pantalla que ocupa casi todo el frontal y es compatible con el Apple Pencil (de segunda generación). También tiene el mismo diseño de borde cuadrado.

El iPad Air 4 funciona con el nuevo chip A14 de gama alta de Apple, que también se encuentra en el corazón del iPhone 12. Ofrece una potencia inigualable, lo que garantiza que el Air pueda realizar sin esfuerzo cualquier tarea que le pidas, desde ejecutar aplicaciones exigentes hasta el streaming de vídeos de alta calidad.

Hay dos potentes altavoces (aunque hay cuatro rejillas de altavoz) que sacan audio de gran calidad cuando estás viendo vídeos o películas, y la cámara trasera se ha mejorado con un objetivo de 12MP.

Todo parece un poco más refinado en el iPad Air 4, tanto que ahora es difícil justificar que prefieres un iPad Pro. Sobretodo si te gusta este diseño pero no estás desesperado por una pantalla de 120Hz.

Si necesitas más espacio de almacenamiento o una pantalla un poco más grande, probablemente valorarás la gama Pro, pero el iPad Air 2020 se ha mejorado de casi todas las formas imaginables, lo que hace que sea difícil ignorarlo si quieres un iPad de primera línea sin gastarte mucho dinero.

Precio y lanzamiento del iPad Air 4

iPad Air 4 (Image credit: TechRadar)

La fecha de lanzamiento del iPad Air 4 fue el 23 de octubre del 2020. Se puede comprar ahora en la web de Apple, y en las de muchos otros minoristas.

El precio del iPad Air 4 está a partir de 649€ en Apple. Eso es un gran aumento con respecto a su predecesor, pero como hemos dicho, hay una gran mejora en las especificaciones que justifica la subida.

Está disponible en una variedad de configuraciones, con 64 GB o 256 GB de almacenamiento, y con conectividad LTE o simplemente Wi-Fi. Consulta a continuación una lista completa de opciones de especificaciones y precios.

iPad Air (2020) precios País 64GB 64GB y LTE 256GB España 649€ 789€ 819€

Como referecia, el iPad Air 3 está por 499€ con 64GB, y 699€ con 256GB.

Diseño

Imagen 1 de 4 (Image credit: TechRadar) Parte trasera del iPad Air 4 Imagen 2 de 4 (Image credit: TechRadar) Imagen 3 de 4 (Image credit: TechRadar) Imagen 4 de 4 (Image credit: TechRadar)

El diseño del iPad Air tiene mucho en común con la gama Pro. El botón de inicio se ha eliminado a favor de un diseño de pantalla completa para que esté más en línea con los productos Pro de Apple.

Y, de hecho, el iPad Air 4 da una sensación mucho más premium que el iPad Air 3. Esa tablet fue criticada por su diseño anticuado, y parece que Apple se dio cuenta. Hemos usado esta tablet (que tiene un aspecto más tradicional de iPad) junto con el nuevo iPad 2020, y se aprecia la diferencia que hay con el Air gracias a sus bordes rectos y a la pantalla completa.

Todavía tiene biseles gruesos alrededor del panel, como en el iPad Pro, pero en general se ha dado un gran paso en comparación con el diseño del Air del año pasado.

Los bordes son más cuadrados y más afilados que en las tablets anteriores de la compañía, y si llegas aquí desde un dispositivo más antiguo, puede que te cueste acostumbrarte, ya que esos bordes no descansan tan cómodamente en tus manos.

Dicho esto, nos pareció que teníamos un mejor agarre gracias a este diseño y, en conjunto, le da a la tablet una apariencia distintiva que está más en línea con la nueva familia del iPhone 12 y la gama del iPad Pro.

El botón de encendido del iPad Air 4 (Image credit: TechRadar)

Hay cuatro rejillas de altavoces, dos en cada borde superior e inferior, y un botón de bloqueo a la izquierda del borde superior. Ahí también se encuentra el escáner Touch ID, por si quieres desbloquear tu tablet con tu huella digital.

Nos pareció que funcionaba bien durante nuestras pruebas: nuestro pulgar llegaba con naturalidad al lector, por lo que requiere poco esfuerzo alcanzar el botón. En el borde derecho de la tablet hay botones para subir y bajar el volumen, y debajo de ellos hay un conector magnético al que se engacha el Apple Pencil para cargarlo.

El Smart Connector del iPad Air 4 (Image credit: TechRadar)

Hay un segundo Smart Connector en la parte posterior, y puedes usarlo para conectar el Smart Keyboard de Apple, por ejemplo. El iPad Air 4 es compatible con nuevos accesorios, incluido el Apple Pencil de segunda generación, que es otra actualización importante.

Si estás buscando una tablet que puedas usar con un lápiz óptico o un teclado en ciertas situaciones, el iPad Air (2020) lo tiene cubierto. Descubrimos que el Smart Keyboard es excelente para el procesamiento de textos, mientras que el Apple Pencil es útil si quieres dibujar en tu tablet, tomar notas o simplemente firmar documentos con tu propia letra.

La versión de la tablet solo con Wi-Fi pesa 458 gramos, mientras que la versión lista para LTE es sutilmente más pesada con 460 gramos. Las dimensiones de ambos modelos son 247,6 x 178,5 x 6,1 mm.

Quizás el mayor cambio en el iPad Air 4 es la oferta de opciones de color. Anteriormente, solo podías comprar la mayoría de los iPads en un tono, y tendrías que comprar una funda si querías personalizar tu dispositivo, pero en esta generación Apple te ofrece una gama de colores.

Tienes la opción de plata, gris espacial, oro rosa, verde, o azul cielo. Estamos un poco tristes porque solo tenemos para probar la edición plateada de la tablet, y nos hubiera encantado ver cómo es el azul cielo en la vida real.

Pantalla

Imagen 1 de 2 (Image credit: TechRadar) Imagen 2 de 2 (Image credit: TechRadar) The iPad Air 4's display

El iPad Air 4 viene en un único tamaño, con una pantalla Liquid Retina de 10,9 pulgadas. Y, en nuestra opinión, parece el tamaño óptimo para una tablet, ya que tienes una pantalla grande, pero no se siente gigantesca cuando sujetas el dispositivo con ambas manos.

La resolución es impresionante, 2360 x 1640, lo que equivale a 264 píxeles por pulgada. Descubrimos que la pantalla es fantástica para ver vídeos, con colores vibrantes y un brillo máximo fuerte, por lo que disfrutarás de una experiencia de visualización premium cuando veas Netflix u otros servicios de streaming.

Hay bordes negros gruesos alrededor del exterior de la pantalla, lo que significa que no parece 'tan' premium como algunas tablets Android, en particular la Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Sin embargo, esa tablet también es mucho más cara que el iPad Air 4.

Es una pantalla típica de 60Hz: no tiene el lujo de la frecuencia de actualización máxima de 120Hz que Apple ha introducido en su gama superior de iPad Pro, por lo que desplazarte por los artículos de noticias o tus aplicaciones no será tan fluido como en el Pro.

Si aún no has usado una pantalla de 90Hz o 120Hz, no la echarás de menos aquí, pero hubiera estado bien que Apple la incluyera en el iPad Air para hacer esta tablet aún más premium de lo que ya es.

Dicho esto, Apple tuvo que mantener algunas características exclusivas de su lista de primera línea para justificar la subida de precio, y la pantalla del iPad Air 4 tiene un gran tamaño y una calidad fantástica, y estarás satisfecho con ella, la uses como la uses.

Especificaciones, rendimiento y cámara

iPad Air 4 (2020) (Image credit: TechRadar)

El iPad Air 4 tiene algunos de los mejores y más recientes componentes internos que puedas encontrar en una tablet, y sobre el papel incluso supera al iPad Pro, ya que el último chip A14 es el que alimenta al nuevo Air, y el Pro más nuevo tiene el procesador A13 de generación anterior.

Descubrimos que el chip A14 Bionic funciona de fábula, con el iPad Air (2020) abriendo aplicaciones en tiempos récord y manejando fácilmente la multitarea y otros procesos complejos.

No sabemos cuánta RAM hay dentro del iPad Air 4, no es un dato que Apple revele sobre sus nuevos productos, pero esperamos descubrirlo cuando alguien se atreva a hacer un desmontaje completo de la tablet.

Sobre el papel, el chip A14 puede sonar mejor que el A12Z que tiene el iPad Pro y, para algunas tareas, será el caso. Sin embargo, si realizas múltiples tareas o necesitas mucha potencia bruta, el A12Z es el más capaz, ya que tiene ocho núcleos, en comparación con los cuatro del A14, y los benchmarks muestran que es mejor en esas tareas más exigentes.

Pero si no estás editando vídeo o realizando otras tareas igualmente intensivas, o si estás dispuesto a esperar un poco más para que tu tablet complete un proceso, entonces el iPad Air 4 será más que adecuado para ti.

Sus opciones de almacenamiento son de 64GB o 256GB, y esto será un problema para quienes necesitan mucho espacio pero no pueden permitirse el modelo con más gigas.

64GB no es suficiente para la mayoría en una tablet estos días, y aquí no hay entrada para microSD, por lo que es difícil optar por ésta en lugar de otra tablet que tenga 128GB de espacio o más.

También vale la pena señalar que si eres un usuario más avanzado, incluso 256GB pueden ser insuficientes. Algunos productos iPad Pro ofrecen hasta 1TB de espacio a bordo, pero no es una opción para el Air 4 y será un factor decisivo para algunos.

La compañía argumenta que usa su sistema de almacenamiento en la nube para almacenar grandes cantidades de fotos, vídeos y otros archivos, pero si vas a descargar muchas aplicaciones, te recomendamos que elijas la opción más grande si no quieres llenar rápidamente la memoria de tu tablet.

iPad Air 4 (Image credit: TechRadar)

En la parte trasera del iPad Air 4 hay un disparador de 12MP con una apertura de f/1.8 que hace de cámara principal y que también es útil cuando estás usando funciones como la realidad aumentada.

Es poco probable que uses esta cámara para hacer fotos "serias", pero te irá bien si buscas hacer alguna foto para subir a las redes sociales.

En la parte frontal de la tablet hay una cámara selfie de 7 megapíxeles que nos pareció que no estaba mal, pero no es muy impresionante por parte de Apple, considerando que muchas tablets Android ahora tienen mejores cámaras para vídeo frontal.

Con muchos de nosotros haciendo mucho más uso de las apps de videollamadas desde el 2020, hubiera sido un buen detalle por parte de Apple mejorar la cámara delantera, pero es la misma que la compañía ha usado en el pasado.

Un problema menor es que la cámara de vídeo se ubica en la parte superior de la pantalla de la tablet, y cuando estás realizando videollamadas en orientación horizontal, puede ser una posición incómoda. Hemos visto a Samsung y Amazon abordar esto en sus tablets, moviendo sus cámaras frontales a la parte superior cuando están en modo horizontal, y es algo que nos gustaría que Apple tuviera en cuenta en el futuro.

Software

El iPad Air 4 ejecuta iPadOS (Image credit: TechRadar)

El iPad Air (2020) incorpora el último software iPadOS 14 de Apple listo para usar, y podría decirse que es el mejor software que encontrarás en una tablet: Android no está tan bien optimizado para tablets como el software especialmente dedicado de Apple.

Todas las aplicaciones principales están optimizadas para la pantalla de la tablet, con solo algunas excepciones, como Instagram, que no funciona tan bien como cabría esperar. iPadOS 14 también trae widgets y otras novedades a la tablet.

Si tienes un iPhone, te resultará bastante fácil familiarizarte con iPadOS, pero puede haber una ligera curva de aprendizaje si vienes de una tablet Android.

Dicho esto, todas las aplicaciones que hemos usado en el software iPadOS han funcionado bien y no encontramos ningún problema. Este es el software más sofisticado y útil que Apple ha creado para sus tablets, y realmente nos ha impresionado.

Batería

Todavía no sabemos cómo de grande es la batería del iPad Air 4; como hemos comentado, no son especificaciones que Apple comparta a menudo, pero su rendimiento parece tan bueno como el de los iPads anteriores, y descubrimos que podíamos usar la tablet unas 10 horas antes de tener que ponerla a cargar.

Una sola carga nos duró nueve horas de uso de aplicaciones estándar, navegación web y reproducción de vídeo, todo a través de Wi-Fi, y si usas tu tablet sin ponerla siempre a tope, esperamos que dure aún más.

Según Apple, la tablet está diseñada para durar 10 horas de búsqueda en la web o reproducción de vídeo a través de Wi-Fi, y diríamos que es una estimación justa basada en nuestra experiencia.

(Image credit: TechRadar)

Si optas por la versión LTE del iPad Air 4, probablemente descubrirás que la batería se agota un poco más rápido cuando estás conectado a redes móviles, ya que usarlas puede requerir más potencia que usar Wi-Fi.

Esta no es la mejor duración de batería que hemos visto en una tablet, pero sigue siendo muy buena y la mayoría de los usuarios deberían estar muy contentos con ella.

Viene un cargador de 20W en la caja (Apple ha dejado de incluir cargadores con la gama iPhone 12, pero en este caso aún lo mantiene) y verás que carga tu tablet más rápido que un iPad Air 3. Descubrimos que podía cargar la tablet de cero al 27% en media hora.

¿Deberías comprar el iPad Air 4?

(Image credit: Apple)

Cómpralo si...

Tienes un iPad más antiguo y necesitas una actualización El iPad Air 4 no trae muchas novedades a la familia de iPad, pero hace que algunas de las mejores características actuales, como el diseño refinado y la compatibilidad con Apple Pencil, sean más accesibles. Si tienes un iPad antiguo, esta sería la elección perfecta para tu próxima tablet.

Necesitas algunas especificaciones de gama alta Esta tablet no será tan buena para trabajar en multitarea como un iPad Pro, pero si no necesitas el mejor rendimiento y aun así quieres una buena dosis de potencia, debes optar por el Air 4 en lugar del iPad estándar o un iPad más antiguo.

Quieres una tablet colorida Es raro encontrar una tablet que venga en un color que no sea plateado o gris, y el iPad Air 4 es la primera en mucho tiempo que Apple ofrece en una variedad de colores. Si quieres una tablet con un aspecto diferente, es probable que el iPad Air esté hecho para ti.

No lo compres si...

Quieres la mejor experiencia de iPad Ese título todavía pertenece a la gama iPad Pro, que ofrece una experiencia ligeramente mejor en muchas áreas clave. Esa pantalla de 120Hz será importante para algunos y no tendrás esa experiencia con el iPad Air.

Necesitas un iPad más barato El iPad Air 4 no es tan asequible como algunos hubieran esperado, y esta no es una alternativa a las tablets más baratas de la compañía. El modelo Air 4 más barato es la variante de 64GB y no será suficiente almacenamiento para mucha gente.

Necesitas mucho, mucho almacenamiento La gama iPad Air no viene con una opción de almacenamiento de 512GB o 1TB, como sí lo hace el iPad Pro. Si quieres llenar tu tablet de aplicaciones, juegos y más, es posible que debas pasar a Pro, aunque 256GB deberían ser suficientes para la mayoría.

Analizado por primera vez: octubre del 2020