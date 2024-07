Llevo dos semanas usando el Samsung Galaxy Watch Ultra y esto es lo que he aprendido

No escalo, ni nado, no me tiro por acantilados y salgo poco a correr. Miro la hora. Nadie me describiría como «ultra», podría decirse que no soy el mercado objetivo del nuevo Samsung Galaxy Watch Ultra. Pero lo llevo desde hace casi dos semanas (desde París y el Galaxy Unpacked) y tengo algunas ideas.

No me malinterpretéis, sin embargo; no soy la persona adecuada para analizar este reloj inteligente buscador de aventuras de 699€ que busca unirse a nuestra lista de mejores smartwatches, pero soy un fanático de los relojes y, durante la mayor parte de 14 días, he dejado de lado mi Apple Watch Series 9 y todos los divertidos relojes analógicos que empecé a usar de nuevo a principios de este año para poder experimentar lo que tiene que ser el gadget de muñeca más grande que he puesto en mi muñeca.

Esto me cualifica, diría yo, para hacer algunas observaciones sobre el primer Galaxy Watch Ultra de Samsung.

Es grande, es atrevido, es pesado

Samsung Galaxy Watch Ultra (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Con 47 mm de ancho por 12,1 mm de grosor y 60,5 gramos, este reloj es toda una declaración de principios. Nunca olvido que lo llevo en la muñeca. A veces, lo siento apoyado en el espacio entre la muñeca y el dorso de la mano, como un recordatorio de que este reloj es poco sutil y muy eficaz (aunque yo no lo sea).

No es cómodo para dormir

Podrías llevarlo para hacer un seguimiento de tu sueño, pero te garantizo que si te das la vuelta sobre ese gran cuerpo de titanio, lo notarás en la muñeca y en cualquier otra parte del cuerpo que presiones contra él.

Es una pena porque me gustaría probar la nueva función de apnea del sueño (tengo un poco), pero no puedo permitirme que un pequeño ladrillo en la muñeca me interrumpa el sueño cada noche.

La pantalla es enorme y deslumbrante

It's pretty, right? (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Con 480 píxeles por 480 píxeles y 335 ppi, el Samsung Galaxy Display empequeñece prácticamente cualquier smartwatch que haya usado antes, incluso el Apple Watch Series 9 (484x396 a 326 ppi). Naturalmente, la comparación real debería hacerse con el Apple Watch Ultra, pero mi experiencia con ese reloj de aventura se limita a una rápida prueba el pasado septiembre, cuando Apple lanzó el Watch Ultra 2.

Por cierto, entiendo que mucha gente vea un nivel de similitud casi incómodo entre los dos relojes Ultra, pero yo también veo las diferencias. Una de ellas es la inusual forma del Galaxy Watch Ultra, una esfera perfectamente redonda en un cuerpo cuadrado. El Apple Watch Ultra se inspira en la forma rectangular de sus antepasados no Ultra.

En cualquier caso, creo que la pantalla del Galaxy Watch Ultra, con su inexistente espacio en blanco entre la pantalla y el bisel del hardware, es un auténtico triunfo. Me encanta mirarlo, cambiar las esferas (que ofrecen una claridad que las hace parecer casi auténticas esferas analógicas) y que su pantalla siempre encendida se pueda ver desde cualquier ángulo.

El bisel es una maravilla

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

A lo largo de los años, Samsung ha tenido biseles giratorios físicos, biseles táctiles e incluso sin biseles en sus Galaxy Watch. En el Samsung Galaxy Watch Ultra, tienen el mejor bisel táctil que he usado nunca. En primer lugar, es sutil. En lugar de una banda ancha que parece un elemento de diseño, parece un bisel de cronógrafo clásico. Al pasar el dedo por el borde, voy viendo las funciones del reloj y percibiendo un pequeño golpe táctil en cada una de ellas.

El sistema de bandas más eficaz

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

El sistema Dynamic Lug de Samsung para poner y quitar la correa es uno que me encantaría ver en todos los smartwatches. Es tan sencillo, seguro y satisfactorio de usar. Basta con pulsar un botón y tirar de él para quitarla. Esto hace que colocar la correa sea aún más fácil: basta con empujar la correa en la ranura y encaja en su sitio. Ojalá tuviera más opciones de correas para probar.

Energía corporal

La puntuación de energía del Samsung Galaxy Watch Ultra se mostrará en el reloj si lo activas en un teléfono Samsung Galaxy, si utilizas el reloj durante una semana y si puedes dormir con el reloj. (Image credit: Future)

Una de las características más destacadas del nuevo Galaxy Watch Ultra es la nueva puntuación de energía. Se trata de una amalgama de varias métricas de salud, como la frecuencia cardíaca, el sueño y la actividad, y, como he aprendido, no es el tipo de medición que se puede comparar con otras (no: «Oye, ¿cuál es tu puntuación de Energía? La mía es...»). Básicamente, es una puntuación sobre lo bien cargadas que están tus baterías humanas para el día que tienes por delante, y si la puntuación de energía es baja, se supone que la IA de Galaxy ofrece consejos para aumentarla.

El problema es que nunca duermo con el reloj -porque quiero dormir- y aunque lo hiciera, necesita 7 días de datos antes de poder ofrecer una puntuación. Incluso después de una semana de llevarlo puesto, no tengo energía... emmm... puntuación. Quizá me haga con uno cuando empiece a usar el Galaxy Ring, que supongo que es mucho más apto para dormir.

Familiar e intuitivo

Puedes configurar el Botón Rápido para que abra la función que elijas con una sola pulsación. Para mí, los entrenamientos son lo más lógico. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

El arte del smartwatch está ya casi tan fijado como el del reloj analógico tradicional. Mucho de lo que he descubierto y puedo hacer con el Samsung Galaxy Watch Ultra me resulta obvio porque ya lo he hecho antes, o algo parecido, en el Apple Watch Series 9 y en otros smartwatches.

Sí, se da cuenta de cuándo llevo demasiado tiempo sentado, me incita a moverme y, por supuesto, me elogia cuando lo hago. En el mundo de los smartwatches, puede que no haya otra forma de hacerlo. Imagino un futuro en el que la gente nunca se levantará sin que su wearable se lo pida.

Cuando invoco mi entrenamiento favorito con el Botón Rápido (sí, igual que el Botón de Acción del Apple Watch Ultra) ejecutar el entrenamiento, pausarlo y terminarlo no se ve muy diferente de lo que ofrece Apple.

El Watch es igualmente astuto a la hora de reconocer los entrenamientos. Sin embargo, a diferencia del Apple Watch, no pregunta por el seguimiento, sino que simplemente lo hace.

Las activaciones no son círculos, sino contornos de corazón que se cierran como círculos.

Cuando quise hacer una captura de pantalla, no tuve que adivinar cómo hacerlo; simplemente pulsé los botones superior e inferior. Es una combinación de diseño inteligente y familiaridad.

La duración de la batería es extraordinaria

Image 1 of 2 La duración de la batería es tan buena como se anuncia. (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Días y días de batería, eso es lo que puedes esperar con el Galaxy Watch Ultra, incluso sin activar el modo de ahorro de energía. Mientras escribo esto, ha pasado más de un día desde que cargué el Watch Ultra, y me quedan más de dos días de carga. Si activara el ahorro de energía, tendría cuatro días.

Una cosa que me parece extraña es que el reloj no me avisó de que se estaba quedando sin energía. Simplemente se apagó. Prefiero un pequeño grito de socorro visual como el que te da el Apple Watch.

No sé si el Samsung Galaxy Watch Ultra será mi smartwatch a largo plazo. Aprecio su aspecto atrevido, pero nunca (ni siquiera en mis días analógicos) he sido fan de un reloj gigante. Aun así, parece una entrada sólida en el espacio de los ultra-relojes. Si alguna vez me convierto en un Ultra Man, tal vez lo lleve a tiempo completo.