He probado dos televisiones 4K OLED de gama media una al lado de la otra, y los resultados me han sorprendido

Los televisores OLED están entre los más populares del mercado gracias a los niveles de contraste realistas que crean sus píxeles de atenuación automática, que dan a las imágenes un aspecto mucho más natural. Durante muchos años, los televisores OLED han estado en la gama alta del mercado, inalcanzable para mucha gente, pero con el tiempo han aparecido modelos de gama media más asequibles (para lo que suelen costar los OLED).

Philips fabrica algunos de los mejores televisores, incluidos modelos de gama media de alta calidad. Sus televisores también incluyen la tecnología Ambilight, que utiliza luces de colores proyectadas en la pared detrás de la pantalla para añadir un elemento de inmersión. Disfruté tanto de Ambilight cuando probé el Philips OLED808, que me hizo sentir como una niña en Navidad.

Recientemente he estado probando el sucesor del OLED808, el Philips OLED809. Hasta ahora, me ha impresionado en la misma medida que el 808, pero esta vez he podido compararlo con un competidor: el Panasonic MZ1500. Panasonic es conocida por fabricar algunos de los mejores televisores OLED, y tanto el MZ1500 como el magnífico MZ2000 de 2023 fueron muy elogiados, aunque se vieron frenados por una plataforma de smartTV (televisión inteligente) inferior.

Es justo decir que, basándome en mi experiencia previa con ambas marcas, llegué a esta comparativa con expectativas preconcebidas en cuanto a calidad de imagen y sonido. Afortunadamente, me equivoqué.

Imágenes cautivadoras

Image 1 of 2 (Image credit: Future) La Panasonic MZ1500 (izquierda) y la Philips OLED809 (derecha) demuestran un excelente contraste tanto en secuencias más oscuras (Foto 1) como más brillantes (Foto 2). (Image credit: Future)

Es raro encontrar un televisor OLED que sea malo: el nivel suele moverse más bien entre bueno e increíble. Independientemente de si se paga el precio completo de un modelo como el Samsung S95D o algo más básico como el LG B3, se obtiene una imagen muy buena. Los televisores de Panasonic se inclinan hacia la gama alta (incluso el MZ1500 de gama media que he utilizado aquí), por lo que esperaba que el MZ1500 tuviera una imagen más potente que el OLED809, pero al final resultó estar mucho más cerca de lo previsto.

Los dos modelos de 55 pulgadas utilizados para esta comparación estaban configurados en el modo Cineasta, que suele ser el modo de imagen preestablecido más preciso en un televisor.

Lo primero es lo primero: las texturas y los detalles son impecables en ambos televisores: los paisajes rocosos, los océanos e incluso el pelaje de un ciervo y las escamas de un lagarto tenían un aspecto nítido y refinado.

En ambos equipos, la barba incipiente y las marcas faciales en los primeros planos de la cara de Batman en The Batman se aprecian con gran detalle, y lo mismo ocurre con el revestimiento de la armadura de Batman y el material de los uniformes de los agentes de policía.

The Batman es una película oscura y una fuente excelente para comprobar los niveles de negro y el detalle de las sombras. Al verla, descubrí que la Panasonic era, para mi sorpresa, más brillante que la Philips. El OLED809 mostró colores vivos durante la prueba en solitario (y era más brillante de lo que recuerdo que era el MZ1500), pero en este caso, estaba claro que el MZ1500 era el televisor más brillante y tenía un contraste ligeramente más fuerte, creando un equilibrio fantástico entre tonos más brillantes y más oscuros. La TV Philips OLED809 no se quedaba atrás. También mostraba un contraste excelente, pero la Panasonic MZ1500 parecía atraer más la mirada.

Tanto la Panasonic MZ1500 (izquierda) como la Philips OLED809 (derecha) muestran un detalle y una profundidad de sombras soberbios al proyectar The Batman (Image credit: Future)

Ambos televisores mostraban colores vivos y dinámicos que también eran precisos, aunque me sorprendió que los del OLED809 parecieran más naturales (los televisores Panasonic suelen considerarse más "naturales").

En La La Land, el vestido amarillo de Mia resaltaba más en el MZ1500, pero parecía un poco más preciso en el OLED809. Durante el número "A Lovely Night", los azules, rosas y morados del cielo de Los Ángeles volvieron a ser más brillantes e impactantes en el MZ1500, pero más definidos en el OLED809. Por otro lado, en otra reproducción que hice, las mariposas y las flores con tonos anaranjados brillantes parecían más profundas en el OLED809, pero más vivas en el MZ1500. En cualquier caso, ambos mostraban unos colores espectaculares.

Para una última prueba, cambié ambos aparatos a sus respectivos modos "Estándar", que se llaman Estándar en el MZ1500 y Personal en el OLED809. (También se podía utilizar el modo Crystal Clear en el OLED809, pero se acercaba más al modo "Vívido", que solemos evitar). Hice esto porque los modos estándar tienden a parecer más brillantes e impactantes, aunque sacrificando la precisión. Pero para las secuencias del juego OASIS CGI de Ready Player One, era adecuado. Y una vez más me sorprendió ver que el MZ1500 tenía un color un poco más brillante, destacando los fuegos artificiales verdes y azules antes de la carrera de apertura y los tonos azules en Parzival y el mundo central dentro del OASIS.

Un sonido inesperado

Me sorprendió descubrir que prefería el sonido del Philips OLED809 (derecha) al del Panasonic MZ1500 (izquierda) cuando veía La La Land. (Image credit: Future)

Con un altavoz externo en la parte inferior de la pantalla que sirve como una "pseudo-barra de sonido", el MZ1500 tiene una ventaja de calidad de sonido sobre el OLED809. O eso creía yo.

En mi comparación, el MZ1500 tenía un sonido más potente y grave. En la escena de la persecución del Batmóvil de Batman, por ejemplo, el estruendo del motor retumbaba a través del altavoz con el crujido del metal, el chirrido de los neumáticos y las explosiones sonando adecuadamente cinematográfico. Sin embargo, al cambiar al OLED809, me sorprendió lo carnoso que era su sonido, con los giros de los coches mientras Batman y el Pingüino se mueven entre el tráfico colocados con precisión en todo momento. Esto no quiere decir que el MZ1500 sonara mal, sino que el sonido del OLED809 captó más mi atención.

Volviendo a La La Land, ambos equipos manejaron bien la banda sonora de jazz. Las trompetas de la banda sonora podrían abrumar fácilmente a los altavoces menos capaces, pero ninguno de los dos televisores se enfrentó a este problema. Una vez más, sin embargo, me sentí atraída por el OLED809, ya que la dinámica de la banda sonora parecía mejor repartida por la pantalla del televisor Philips. También me pareció que los instrumentos de viento, bajo y metal eran más claros en el OLED809 que en el MZ1500.

El Panasonic MZ1500 (izquierda) tenía un sonido más directo, mientras que el Philips OLED809 (derecha) extendía mejor el sonido por la pantalla, lo que resultaba perfecto para películas como La La Land (Image credit: Future)

La presentación Dolby Atmos en ambos televisores fue en general sólida y precisa (para tratarse de altavoces incorporados en el televisor), pero una vez más el Philips, a pesar de tener lo que parecía un escenario sonoro más "contenido", parecía presentar detalles más pequeños, como el roce de los zapatos o las cuerdas que se elevaban en la extravagante escena del observatorio, mejor que el MZ1500. No me malinterpretéis, ninguno de los dos televisores superará a una de las mejores barras de sonido, pero ambos son bastante buenos.

Una cosa que noté es que al OLED809 no llevaba nada bien que le presionaran los niveles de volumen, perdiendo la claridad que mostraba a volúmenes medios y bajos. En comparación, el MZ1500 hizo un mejor trabajo con niveles altos de volumen.

Cabe destacar que ambos televisores estaban configurados en su modo de sonido equivalente a "Película", que es "Entretenimiento" en el OLED809 y "Estadio" (con creación de sonido Theater Pro) en el MZ1500. Y también vale la pena mencionar que el Panasonic tiene más modos de sonido y ajustes para que puedas experimentar que el Philips.

Conclusión

En definitiva, ambos televisores son excelentes. Mi experiencia con el Philips OLED809 ha sido brillante, y siempre me gusta volver al Panasonic MZ1500. Pero me ha sorprendido el MZ1500 por su imagen más brillante y posiblemente más atrevida, y el OLED809 por su sonido mejor colocado y distribuido.