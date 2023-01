TV LG B3 OLED: todo lo que necesitas saber sobre la televisión OLED de gama económica de LG

LG anunció oficialmente su nueva gama de televisiones LG OLED en el CES 2023 (opens in new tab). El LG B3 OLED es una de las líneas más económicas, siendo la única TV que queda por debajo la TV OLED Serie A.

Mientras que el modelo básico de la serie A (este año, el A3 OLED) es exclusivo para Europa, por lo que en España podremos comprarla, lo cierto es que la A2 del año pasado ya presentaba algunos recortes respecto a la B2, como con un panel de 60Hz y unas especificaciones limitadas para juegos, en comparación con el panel de 120Hz y las especificaciones HDMI 2.1 de la serie B, por eso, la TV B3 es un modelo muy interesante.

Al igual que el LG B2 del año pasado, el LG B3 OLED es una alternativa más económica a los modelos de gama media, con un procesador a7 Gen 6 ligeramente menos avanzado que el chip a9 Gen 6 del LG C3 OLED (opens in new tab). No obstante, sigue contando con la mayoría de las especificaciones de gama alta que se esperan de la gama OLED de LG, aunque no incluya algunas características destacadas.

Sigue leyendo para averiguar todo lo que sabemos sobre la TV LG B3 OLED, incluidas sus especificaciones y características actualizadas, además de nuestras predicciones sobre el precio y la fecha de lanzamiento.

LG B3 OLED TV: Precio y fecha de lanzamiento

Sabemos que la LG B3 OLED se lanzará en primavera de 2023, aunque todavía no conocemos la fecha exacta. El precio no ha sido confirmado por la compañía, pero es probable que tenga los mismos precios que su predecesora, los cuales hemos incluido a continuación. El B3 estará disponible en tres tamaños: 55 pulgadas, 65 pulgadas y 77 pulgadas.

LG B2 OLED 55 pulgadas: 1.900€

65 pulgadas: 2.800€

77 pulgadas: 4.500€

LG básicamente no ha publicado ninguna foto del B3, y la TV no estaba presente en el CES. Así que aquí hay una foto que hicimos del LG C3, el siguiente modelo. Imagina algo así, pero un poco diferente. (Image credit: Future)

LG B3 OLED TV: Diseño y características - ¿qué novedades hay?

El LG B3 OLED parece dispuesto a sacar partido de algunos cambios técnicos en la gama de este año, a pesar de su condición de ser la segunda línea más económica de la oferta OLED de LG.

Sí, sólo cuenta con un procesador Alpha a7 AI Gen 6, en lugar de la versión a9 correspondiente que se encuentra en los televisores de gama alta, lo que significa que es probable que aprecies un poco más de ruido en las escenas oscuras y un poco menos de claridad al pasar de resoluciones más bajas a 4K.

Pero sigue siendo un panel OLED 4K de 120Hz, y en gran medida disfrutarás de una imagen nítida, los colores vivos, los negros profundos y el movimiento fluido típicos de una pantalla OLED.

Todas las especificaciones gaming para jugar que puedas desear están presentes, como soporte para VRR (frecuencia de actualización variable), FreeSync Premium, Nvidia G-Sync y modo automático de baja latencia. El B3 también tiene dos puertos HDMI 2.1 (para conectar una PS5 o una Xbox Serie X (opens in new tab)), aunque no los cuatro puertos que tiene la Serie C y superiores. También está disponible el servicio de streaming de juegos Amazon Luna, que se lanza en la gama OLED TV.

Todos los nuevos LG OLED de 2023, desde este modelo más barato hasta el caro LG G3 (opens in new tab), se benefician de una interfaz webOS mejorada, con perfiles de usuario personalizados y recomendaciones y avatares específicos para cada usuario. También incluye compatibilidad con Matter, el estándar de hogar inteligente cada vez más popular, además de un modo multiventana para ver diferentes fuentes simultáneamente, y un preajuste de imagen personalizado basado en las preferencias de visualización que indiques durante la configuración.

Las LG OLED 2023 son también las primeras televisiones que incorporan la función Quick Media Switching (QMS-VRR), que permite cambiar más rápidamente entre distintas fuentes conectadas por HDMI (no es un cambio radical, pero sí una comodidad agradable).

Sin embargo, el LG B3 no tiene el micrófono integrado que permite el control por voz manos libres en los modelos C3, el G3 y el Z3, ni se beneficiará del nuevo material ligero utilizado en la carcasa del panel del C3 y el G3.

El B3 tampoco incorpora la tecnología OLED evo de aumento del brillo que hemos visto en los modelos de las series C y G en los últimos dos años. Pero sí recibe un impulso de AI Sound Pro, que según LG puede crear un paisaje virtual de sonido envolvente 9.1.2, frente al efecto 7.1.2 visto en gamas anteriores (como siempre, conectar a la TV una de las mejores barras de sonido (opens in new tab) te permitirá disfrutar del mejor audio).

LG B3 OLED TV: nuestra opinión

En el pasado, la serie B de LG ha sido fácilmente pasada por alto en favor de la superior serie C de LG, que tiene una imagen más brillante, un procesador más avanzado y una mayor variedad de tamaños de pantalla.

Pero la B3 sigue ofreciendo la mayor parte de la lista de características de la C3 a un precio inferior, y será un factor determinante por el que muchos compradores elijan un modelo de TV OLED u otro. Hay que tener en cuenta que los OLED más sofisticados de LG se alejan cada año que pasa debido a los ajustes de brillo cada vez mejores, así que, aunque el B3 sigue teniendo sus ventajas, puede que no dure para siempre si no se actualiza el panel en los próximos años. Todo dependerá del precio en comparación con la competencia. En cuanto tengamos la TV LG B3 OLED en nuestras manos la analizaremos a fondo para contaros qué nos ha parecido, y veremos si merece un puesto en nuestro ranking de mejores TV (opens in new tab), cuyo primer puesto actual ocupa la superior LG C2 OLED.