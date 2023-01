LG G3 OLED TV: novedades y todo lo que necesitas saber

Ya está aquí la LG G3 OLED TV, y trae otra opción con un brillo excelente al mercado de las televisiones OLED.

Hemos podido ver por primera vez la nueva LG G3 OLED en el CES 2023 (opens in new tab), junto con el resto de la gama OLED de LG para 2023, que incluye la LG C3 (opens in new tab), la LG B3, el LG Z3 y la nueva TV inalámbrica LG M3.

El modelo de la serie G es conocido por ser el más brillante de la gama OLED 4K de LG, y la versión de este año sigue esa tendencia. El nuevo hardware Light Control Architecture combinado con la tecnología Brightness Booster Max de LG supuestamente hacen que la TV sea aún más brillante que los paneles OLED Evo del año pasado, con un 70% más de brillo que la pantalla OLED más básica de la LG B3, lo que significa que el G3 es probablemente la mejor pantalla de cine en casa de la nueva gama de LG.

Si quieres conocer todos los detalles de la LG G3 OLED, incluido el precio que probablemente tendrá, su fecha de lanzamiento prevista y todas las características de esta televisión de gama alta, sigue leyendo.

LG G3 OLED: Precio y fecha de lanzamiento

Aunque todavía no está confirmado oficialmente, lo más probable es que la LG G3 OLED esté disponible en los mismos tamaños que su predecesora, la LG G2. Eso significa que esperamos ver opciones que van desde 55 pulgadas hasta 83 pulgadas. Dicho eso, el año pasado también se lanzó posteriormente una LG OLED G2 de 97 pulgadas, a un precio desorbitado, pero de momento no se ha hablado de una opción de ese tamaño para las nuevas TV OLED G3. Sea como sea, si necesitas una TV tan enorme, el modelo del año pasado sigue estando a la venta.

Esperamos que la LG G3 se ponga a la venta en marzo o abril, y probablemente, los precios sean parecidos a los de la LG G2 cuando se lanzó al mercado, que son estos:

55 pulgadas: 2.500€

65 pulgadas: 3.600€

77 pulgadas: 6.000€

83 pulgadas: 9.000€

LG G3: Diseño y funciones - ¿Qué novedades hay?

La LG G3 OLED cuenta con todas las características de alta gama que esperarías de una TV LG OLED, y algunas más.

Para empezar, esta televisión está hecha para montarla en la pared; aunque LG ha abandonado la denominación "Gallery Series" del modelo del año pasado, sigue siendo una pantalla diseñada para exhibirse con orgullo, como un cuadro en el Louvre.

La G3 tiene un marco increíblemente fino y un diseño que ayuda a que la televisión quede a ras de la pared cuando se monta en ella (viene con un soporte especial para ello). La carcasa de la pantalla está hecha de un ligero material de fibra para reducir su peso respecto a años anteriores. Al comprar la G3, no viene con soporte para poder poner la TV de pie, pero LG vende soportes por separado que puedes comprar si quieres que la televisión se sostenga por sí misma.

El aspecto más destacado de la G3 es su nivel de brillo. Tradicionalmente, LG estrena nuevas tecnologías para mejorar la iluminación en sus modelos más caros de la serie G antes de llevar esas características a los modelos más asequibles, y el modelo de este año sigue la misma tendencia.

Mientas que la LG C3 OLED (opens in new tab), que es de gama más baja que la G3, usa la tecnología OLED Evo, sólo en el caso de la LG G3 se usa la tecnología Brightness Booster Max de LG, que según LG "incorpora una nueva arquitectura de control de la luz y algoritmos de potenciación de la luz para aumentar el brillo hasta un 70%. El brillo se asigna y controla píxel a píxel, lo que da como resultado imágenes más nítidas y realistas".

Ese aumento del 70% es en comparación con el OLED tradicional que se usa en la LG B3, que es básicamente la tecnología que LG usaba en sus TVs insignia de hace 3 años, por lo que la mejora no es tan increíble como puede sonar. Pero dado el brillo relativamente limitado que ofrecen los paneles OLED, cualquier aumento es bienvenido.

(Image credit: LG)

El G3 utiliza un nuevo procesador Alpha a9 AI de sexta generación, que debería funcionar prácticamente igual que los modelos anteriores, pero viene con algunas mejoras en los modos AI Picture Pro y AI Sound Pro de LG, que ajustan la salida audiovisual en función del contenido que se esté viendo. El primer modo ofrece "escalado mejorado" y detección de objetos, mientras que el segundo imita un "sonido envolvente virtual 9.1.2" en los altavoces de canal 3.1.2 del televisor.

La TV cuenta con cuatro puertos HDMI 2.1, uno de ellos compatible con eARC para una comunicación bidireccional con la barra de sonido que esté conectada. También incluye el habitual retardo de entrada inferior a 10 ms, modos de juego dedicados, compatibilidad con VRR (frecuencia de actualización variable) y los modos de alta gama Dolby Vision y Dolby Atmos para los verdaderos cinéfilos, junto con una interfaz webOS mejorada orientada a perfiles de usuario personalizados y una función llamada "Quick Media Switching" que hace que se pueda cambiar con mayor fluidez entre las distintas fuentes de contenido.

LG G3 OLED: nuestra opinión

Al igual que su predecesora, la LG G3 OLED supone la mejor compra para los cinéfilos que buscan la mejor calidad de imagen del mercado. El panel OLED de la LG G3 cuenta con las últimas tecnologías enfocadas a aumentar el nivel de brillo para ofrecer unos reflejos sorprendentemente brillantes y un color vivo, y la TV está hecha a medida para quedar perfecta cuando la montes en la pared.

La LG G3 OLED no supone una mejora significativa respecto a los modelos anteriores, pero incluso un pequeño avance es bueno. La gama OLED de LG ya es una oferta excepcional de televisores, con una calidad de imagen impresionante, un montón de especificaciones de alta tecnología y características para satisfacer a jugadores, cinéfilos y espectadores ocasionales por igual. Incluso aunque LG esté experimentando con pantallas inalámbricas y televisiones transparentes, está claro que la mayoría de los compradores buscan una televisión que cumpla excepcionalmente bien su función principal, y la G3 se ajusta a ello, con una dosis de diseño de lujo. Esperamos que se convierta en una de las mejores televisiones del mundo este año.