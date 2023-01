Los 15 mejores dispositivos del CES 2023: televisores, portátiles, tecnología de la salud y mucho más.

El equipo de TechRadar ha estado recorriendo los pasillos y los stands del CES 2023 en Las Vegas esta semana, y hemos tenido la oportunidad de probar y examinar algunos nuevos gadgets y desarrollos extremadamente interesantes.

Nos hemos puesto manos a la obra para elegir lo mejor de lo que hemos visto y ofrecerte nuestros premios "Lo mejor del CES 2023". Las tecnologías aquí presentadas son actualizaciones revolucionarias y realistas de una tecnología que antes era una quimera, o son algo que nunca habíamos visto antes, o simplemente son grandes ideas que nos parecen totalmente irresistibles.

Elegir sólo a estos 15 ganadores significa, obviamente, que hay montones de gadgets increíbles que nos encantan, pero estos son los productos que nos han hecho decir "¡guau!".

Mejor televisor: Samsung MicroLED CX

(Image credit: Samsung)

Esta gama de televisores fue una de las grandes sorpresas del CES 2023: los televisores micro-LED existen desde hace tiempo, pero parecía que faltaban años para que fueran lo suficientemente pequeños como para caber en un hogar medio. Pues bien, de repente ya no estamos a años de distancia, si Samsung cumple su promesa de ofrecer televisores micro-LED a partir de 50 pulgadas, con el modelo de 76 pulgadas que se mostró en la feria. Se trata de un avance tecnológico revolucionario, porque la tecnología micro-LED es el futuro de las mejores teles.

La tecnología micro-LED ofrece lo mejor de los televisores LED y OLED. Los píxeles son autoemisivos como los OLED, lo que significa que se obtiene el máximo contraste, pero también pueden ser mucho más brillantes que los OLED, con una gama de colores aún más amplia. Los televisores Samsung ofrecen una frecuencia de refresco de 240Hz. Pero, como ya hemos dicho, no creíamos que el futuro estuviera ni siquiera cerca de llegar a los tamaños más pequeños.

Vimos la gama MicroLED CX en el CES, y tiene un aspecto sencillamente increíble; teníamos que darle un premio por la calidad, así como por lo sorprendidos que estamos de que Samsung haya hecho avanzar la tecnología tan rápidamente.

También hay que hacer una mención honorífica al televisor Samsung S95C con QD-OLED, que describimos como el mejor televisor del CES que es probable que realmente compres (los precios que se comentan de los modelos MicroLED CX son... elevados, por decirlo suave).

Y también queremos destacar la tecnología Relumino Mode de Samsung de este año, que puede añadir contornos de alto contraste a las formas de las cosas que estás viendo para ayudar a las personas con problemas de visión a ver las cosas con más claridad. Es una tecnología estupenda y muy útil.

La mejor innovación en televisores: LG M3

(Image credit: Future)

Los televisores OLED de LG de este año son en su mayoría sutiles mejoras de los modelos del año pasado, pero con un nuevo modelo que ofrece algo que nunca habíamos visto antes: transmisión inalámbrica de vídeo 4K 120Hz, lo que significa que no es necesario conectar nada excepto la alimentación al propio televisor. Esto no sólo te da más libertad de diseño y posicionamiento con el televisor, sino que también es (y no podemos enfatizarlo más) totalmente genial.

Al utilizar una caja externa "Zero Connect" con conexiones como puertos HDMI, el M3 emplea una tecnología exclusiva que LG ha desarrollado especialmente para este fin. Cuando vimos el LG M3, no pudimos apreciar ninguna pérdida de calidad por el hecho de que el vídeo se transmitiera de forma inalámbrica en lugar de por cable.

El televisor estará disponible en tamaños de 77, 83 y 97 pulgadas, por lo que se trata de un producto relativamente especializado, pero es un verdadero avance disponer de vídeo inalámbrico sin comprometer la resolución, los estándares HDR ni el rendimiento de los juegos. Es el primero de su clase y eso le ha valido este reconocimiento.

Mejor barra de sonido: JBL Bar 1300X

(Image credit: Future)

Esta es la barra de sonido con más Dolby Atmos hasta ahora. Ofrece 11.1.4 canales de sonido, pero esos cuatro canales de altura Atmos se reparten en realidad entre seis altavoces de altura diferentes, que es la mayor cantidad de cualquier sistema que hayamos visto hasta ahora. Añadir más altavoces para la altura puede significar aún más claridad y precisión en el posicionamiento de los sonidos, por lo que la "cúpula" de audio que hace que Atmos sea tan bueno es aún más espectacular.

Incluso más allá de eso, también es simplemente una barra de sonido increíblemente potente con un sonido envolvente que te envuelve de manera impresionante, y como con muchas de las barras de sonido de JBL, los altavoces traseros son unidades alimentadas por batería desmontables, por lo que puedes tenerlos detrás de ti a veces, o conectarlos de nuevo a la barra de sonido principal en otras ocasiones.

En el 2022, vimos que algunas de las mejores barras de sonido (opens in new tab) ofrecían cinco altavoces ascendentes para mejorar la claridad Atmos. Ahora tenemos seis. ¿Por qué merece eso uno de nuestros reconocimientos? Sigue siendo uno más, ¿no?

Los mejores auriculares: JLab Work Buds

(Image credit: Future)

¿Sabes cuando ves algo que al principio no te llama mucho la atención, pero no puedes dejar de pensar en ello? Eso nos pasó con los JLab Work Buds. Se trata de unos auriculares inalámbricos con un micrófono de brazo opcional que se puede acoplar a cualquiera de los dos auriculares para mejorar enormemente la calidad de las llamadas en comparación con cualquier otro auricular. Y saldrán al mercado a un precio de unos 70€ de una empresa que, en nuestra opinión, fabrica los mejores auriculares económicos del mercado.

Estos son los productos del CES 2023 que nos han hecho pensar: voy a comprarlos al 100% en la vida real. Si eres una persona que recibe muchas llamadas y no te gustan las almohadillas gruesas de los auriculares, o no quieres despeinarte en un día de reuniones, o simplemente necesitas algo más pequeño para llevar encima cuando llamas, son ideales.

Son una primicia, son inteligentes y, de hecho, los queremos comprar de verdad. ¿Qué podría hacerlos más merecedores de una mención especial?

Mejor dispositivo de domótica: Roborock S8 Pro Ultra

(Image credit: Roborock)

Probablemente sea el robot aspirador más inteligente hasta la fecha, una categoría muy disputada. El Roborock S8 Pro cumple una doble función como aspirador de suelos, ya que aspira y friega al mismo tiempo (para una limpieza rápida, o puede aspirar y después fregar para una limpieza más profunda). Además, realiza cinco tareas más: vacía su propio cubo de la basura, lava sus propias mopas, las seca, limpia su propio muelle y rellena su propio depósito de agua. Así que, al final, su trabajo es séptuple.

También dispone de un sistema muy inteligente y preciso de mapeo y búsqueda de caminos, y de un sistema que aumenta la succión cuando detecta que está sobre alfombras para recoger más pelo (un 30% más, según Roborock). Incluso levanta los cepillos y las mopas cuando termina para asegurarse de no ensuciar accidentalmente después de todo el trabajo de limpieza. Parece el compañero de piso ideal, y por eso se ha llevado este reconocimiento.

Mejor electrodoméstico: Batidora GE Profile Smart con Auto Sense

(Image credit: Allison PR)

Resulta que en TechRadar somos mucho más fans de la pastelería y repostería de lo que podría pensarse, y por eso todos hemos estado mirando asombrados la batidora inteligente de GE. Tiene un funcionamiento único y sencillo que nos parece una pasada: le dices qué tipo de masa estás mezclando y utiliza sensores para detectar "cambios en la textura y la viscosidad" para asegurarse automáticamente de que no está mezclando demasiado o demasiado poco la masa. Cambia su funcionamiento en función de cómo se esté mezclando, sin necesidad de que tengas que vigilarlo tú mismo.

Ah, tiene otras funciones inteligentes como una báscula integrada, control de Alexa y Google Assistant, y una pantalla digital para ver todo tipo de información útil. Pero en cuanto alguien nos dijo que existía una batidora capaz de evitar que volviéramos a cometer este error con la masa, supimos que demostraría (con perdón) su valía.

Mejor cámara: Panasonic Lumix S5II

(Image credit: Panasonic)

Probablemente la cámara híbrida de fotograma completo con mejor relación calidad-precio que se puede comprar.

Lo sentimos, sólo intentábamos estar centrados como lo está la nueva Lumix. La gran novedad es la incorporación de un autoenfoque híbrido por detección de fase, que pone a la cámara sin espejo de Panasonic a la altura de las mejores Nikon y Canon. Esto debería mejorar mucho la acción rápida, especialmente cuando se combina con el nuevo procesador que puede lograr 30 fps de disparo de imágenes fijas (en modo de obturador electrónico). Y el EVF OLED hará que sea aún más fácil captar lo que quieres.

La habitual destreza de Panasonic en vídeo también está aquí, con vídeo 6K (con soporte LUT para los profesionales) disponible, y Panasonic dice que puede grabar vídeo indefinidamente en almacenamiento externo, gracias a un sistema de refrigeración inteligente. Hay mucho que hacer aquí, y podría ser el dispositivo combinado ideal para foto/vídeo, lo que le ha valido esta mención.

Mejor AR/VR: Lumus Z-Lens

(Image credit: Jeremy Kaplan / Future)

Había muchas gafas de realidad aumentada en el CES de este año, pero el hardware que más nos sorprendió fue el de Lumus, porque aunque utiliza una tecnología que es un principio similar al de otras gafas, su enfoque único es claramente lo que todas estas gafas deberían utilizar en el futuro.

Todas las gafas de realidad aumentada utilizan lentes de guía de ondas que permiten ver la "pantalla" en el cristal. Esto significa que los píxeles reales están metidos en la montura de las gafas, pero el cristal con forma dirige la luz hacia tus ojos, de modo que parece que la imagen está delante de ti. Lumus ha creado el único tipo de lente de realidad aumentada que utiliza guías de ondas "reflectantes" en lugar de "difractivas", lo que se traduce en imágenes más brillantes (y, por tanto, más visibles), así como en un consumo energético potencialmente menor (por lo que la montura puede llevar baterías más pequeñas). Los hemos visto y nos han sorprendido.

Mención aparte merecen las gafas RayNeo X2 de TCL, que también probamos y que son el mejor argumento hasta la fecha para justificar el uso de las gafas de realidad aumentada desde el punto de vista del software. Son lo más parecido a un producto que tiene sentido, pero Lumus nos mostró cómo debe ser el hardware de las gafas de realidad aumentada en el futuro, y eso les ha valido a las Z-Lens nuestro reconocimiento.

Mejor teléfono: Lenovo ThinkPhone de Motorola

(Image credit: Lenovo | Motorola)

Desde la muerte de BlackBerry, la idea de un teléfono "de negocios" se ha perdido un poco. Pero Lenovo y su filial Motorola quieren recuperarla añadiendo a un teléfono parte del ADN de los portátiles ThinkPad de la compañía, y el resultado final nos encanta.

Las características principales son bastante buenas (pantalla OLED de 144Hz, sistema de cámara con varias lentes), pero tiene una construcción más resistente que la mayoría, con metal, Gorilla Glass Victus y fibra de carbono. El resultado es que cumple la norma MIL STD 810H, con una resistencia a caídas de 1,25 metros.

Además, cuenta con el chip de seguridad dedicado Moto KeySafe y el software AI Threat Defense para garantizar que los secretos de su empresa permanezcan a salvo, sencillas herramientas de gestión de flotas para que una empresa pueda ocuparse de muchos ThinkPhones a la vez, excelentes funciones multiplataforma con ThinkPads, y... la Red Key. Esta tecla de acceso directo programable puede mostrar los accesos directos o las aplicaciones que elijas, para que puedas asegurarte de que lo que más necesitas está a un segundo de distancia.

Eso merece un sitio en esta lista.

Mejor tablet: TCL Nxtpaper 12 Pro

(Image credit: TCL)

Se trata de una tablet Android de 12 pulgadas con un truco exclusivo de TCL: la pantalla Nxtpaper. Esta pantalla utiliza un panel LCD bastante tradicional construido con cubiertas que hacen algunas cosas realmente útiles: cortan una gran cantidad de la luz azul de las pantallas que está preocupando a la gente; reducen masivamente los reflejos, haciendo que las cosas en pantalla sean más visibles en más situaciones; y el resultado final tiene una textura sutil que se siente un poco como el papel, lo que es muy agradable para dibujar con el lápiz.

Es algo fascinante de ver y realmente hace que esta tableta sea mejor que muchas de sus rivales: es más agradable a la vista y más divertida para dibujar/escribir. La pantalla Nxtpaper tiene un aspecto más suave (es decir, menos nítido) que una pantalla normal, pero la resolución de 2160 x 1440 sigue ofreciendo un gran nivel de detalle.

No se parece a ninguna otra tableta que hayas visto, pero de una forma que parece realmente útil y como si ofreciera algo que nadie más ofrece, lo que le ha valido este reconocimiento en nuestra lista.

Mejor innovación informática: Lenovo Yoga Book 9i

(Image credit: Future)

¿Sabes qué es mejor que una pantalla OLED plegable en un portátil? Dos pantallas OLED que no se pliegan, sino que pueden combinarse con un teclado independiente en un dispositivo que puede utilizarse en un número absurdo de configuraciones útiles. Cuando lo probamos, nos dimos cuenta de que, a primera vista, podría parecer un diseño con trampa creado para acaparar nuestra lista de cosas impresionantes del CES, pero lo que descubrimos de inmediato es que es mucho más práctico de lo que cabría esperar.

Si lo colocas en posición vertical, tendrás una pantalla vertical dual: una tarea a la izquierda y otra a la derecha. Ideal para la productividad. O gíralo 90 grados y tendrás una pantalla encima de otra en horizontal, con un teclado físico debajo. Esto es increíblemente útil para, por ejemplo, tener un tutorial de YouTube reproduciéndose en la parte superior para una tarea que estás haciendo en la pantalla inferior. O coger sólo las partes de la pantalla y doblarlas en V para tener un útil reproductor de vídeo. O dejar el teclado en casa y usar la pantalla inferior como teclado virtual en modo portátil. Es muy versátil, pero cada modo que ofrece tiene una utilidad real.

Así que sí, se ha llevado una de nuestras menciones, pero no porque sea una idea llamativa, sino porque al usarlo nos hemos enamorado de él.

Mejor componente informático: Nvidia RTX 4090 Mobile

(Image credit: Future)

He aquí una explicación muy sencilla de por qué esta GPU ha ganado un premio: los editores de TechRadar han podido jugar a un simulador de carreras hecho a partir de tres pantallas de vídeo 4K, que se ejecuta de forma supersuave, desde un único portátil. Parece que tendría que haber algún equipo muy aparatoso en alguna parte para hacer que esto suceda, pero es de sólo una pequeña pieza en una mesa cercana.

Nvidia también ha anunciado los modelos 4070 y 4080, pero lo que más nos ha impresionado es la audacia del 4090. Es como si alguien hubiera puesto un motor Bugatti Chiron en un Fiat 500, y ha hecho que parte de nuestro equipo informático se cuestione el futuro de los ordenadores de sobremesa si se puede tener tanta potencia en uno de los mejores portátiles para juegos. ¿Y qué podría ser más merecedor de un puesto en esta lista que algo que nos hace cuestionar toda la categoría?

Mejor innovación en monitores: Acer SpatialLabs TrueGame 3D Ultra Mode

(Image credit: Future)

La parte del "Modo Ultra 3D" es realmente la novedad que se ha llevado nuestro premio. La tecnología SpatialLabs TrueGame de Acer ya existía para ofrecer juegos 3D sin gafas, pero con el modo 3D Ultra es más convincente que nunca, como pudimos comprobar cuando lo probamos.

Mediante el uso de cámaras que rastrean tus ojos, crea un efecto 3D dirigido directamente a ti, para que obtengas el mejor efecto de profundidad posible. Los demás verán una imagen doble, pero para ti es como si miraras a través de una ventana a un mundo con una profundidad convincente. Añade un palpable nivel extra de "guau" a juegos ya de por sí impresionantes, y ese tipo de cosas es exactamente lo que queremos de la nueva tecnología, y le ha valido a 3D Ultra Mode este premio.

Mejor tecnología sanitaria: Withings U-Scan

(Image credit: Withings)

Este dispositivo, similar a un disco, se coloca en el inodoro y puede analizar tu orina para determinar si tienes algún problema de salud. Puede detectar el equilibrio del pH, así como los niveles de carbohidratos, vitamina C e hidratación. Incluso puede realizar análisis hormonales, para ayudar a las personas que buscan quedarse embarazadas o simplemente quieren más información para la predicción del ciclo menstrual.

Incluso puede detectar quién está orinando, aparentemente, gracias a su sensor de radar de baja energía. Por lo visto, cada uno tenemos un chorro diferente.

Obviamente, no es lo mismo que una muestra analizada por un médico, y Withings tiene claro que no debemos pensar en él como un dispositivo de diagnóstico médico, pero la información que proporciona a la aplicación que lo acompaña podría ayudarte a entender por qué te sientes mal, sin que tengas que hacer nada más que seguir con tu rutina diaria.

Mejor tecnología para el bienestar: BHeart Smart Band

(Image credit: Future)

Hay dos cosas que nos gustan mucho. La primera es que este sensor de frecuencia cardíaca está diseñado para funcionar como la correa de un reloj normal, por lo que puedes obtener los beneficios del seguimiento cardíaco sin perder el aspecto que te gusta. No es el primero en ofrecer esto, pero podría ser el mejor, por la segunda cosa que realmente nos gusta.

Está diseñado para alimentarse a sí mismo a través de la energía solar y la energía creada por el calor de su cuerpo ... y eso es todo. Sin rutina de carga. Sin cables en los que pensar. Sólo tienes que cambiarlo por tu antigua correa de reloj, pero manteniendo todo como estaba antes, excepto que ahora tienes estadísticas adicionales de fitness y salud. Eso es exactamente lo que queremos de este tipo de tecnología: algo que nos facilite mantenernos sanos, pero que no nos obligue a cambiar toda nuestra configuración.