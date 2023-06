3 cosas que Apple necesita mostrar en la WWDC del 5 de junio para volver a lo más alto

Ahora que la Google I/O 2023 y la Microsoft Build 2023 (por no hablar de la Computex 2023) ya han sido celebradas, ahora le toca a Apple mostrarnos qué tiene planea para este año en su gran conferencia: la WWDC 2023.

Este año, sin embargo, es posible que Apple sienta más presión que nunca. Teniendo en cuenta lo que sus rivales han presentado y lanzado al mundo, parece que la gran compañía de la manzanita tiene mucho trabajo por delante desde hace tiempo para ponerse al día.

Puede que Apple estuviera en lo más alto de la cadena tecnológica hace unos años, pero con las nuevas innovaciones que sus competidores han ido implementando, o han estado desarrollando, para sus productos (hablamos de pantallas OLED, integraciones de IA, experiencias 3D estereoscópicas inmersivas e incluso soluciones para el hogar inteligente) hay mucho en juego en la WWDC 2023 (que se celebra del 5 al 9 de junio).

No estoy diciendo que los productos de Apple se estén quedando atrás, pero también tiene que demostrar al mundo que es capaz de salir de su rutina de lanzar productos renovados pero más caros y que puede seguir el ritmo de las nuevas tendencias tecnológicas. Porque si somos sinceros, aparte de su serie de chips basados en ARM, la técnica de Apple hoy en día parece consistir en lanzar versiones más caras y potentes de sus productos ya existentes, y la mayoría de ellas son innecesarias e inaccesibles para la mayoría de los usuarios.

No es que no me entusiasme la perspectiva de un nuevo iMac o el rumoreado casco de realidad virtual, pero ¿acaso esas cosas van a cambiar realmente la vida de la gente de la misma manera que lo espera hacer Google integrando la IA en todo, por ejemplo? ¿O como Acer está evolucionando la experiencia de juego con sus soluciones SpatialLabs, o como empresas como Cooler Master y Thermalake están haciendo que los ordenadores vuelvan a ser divertidos?

No, para que Apple vuelva a la cima, tiene que hacer mucho más.

IA como parte de la experiencia de usuario

La carrera de la inteligencia artificial aún no ha terminado, pero muchos estarían de acuerdo con el New York Times en que Apple ya la ha perdido, y eso que tenía la oportunidad perfecta para integrarla con su asistente virtual Siri, que en su día fue pionera, pero que ahora parece haberse convertido en el más lamentable de todos los asistentes virtuales, debido a sus fallos y su lentitud de respuesta.

No me malinterpretes: Apple utiliza la IA para muchas de sus funciones, como la detección facial y el reconocimiento de voz. Y no olvidemos sus propios SoC, que tienen un chip de motor neuronal que sus desarrolladores pueden utilizar. Sin embargo, Apple no tiene una IA generativa como ChatGPT, por lo que sería bueno ver la IA implementada en Siri y Safari, como mínimo, y más adelante este año, verla implementada en otras aplicaciones nativas en una capacidad de usuario final.

La buena noticia es que, si nos guiamos por las recientes ofertas de empleo de Apple, la compañía de Cupertino está invirtiendo cada vez más en IA generativa, lo que significa que sigue planeando ponerse al día y adelantarse a los demás, algo que sin duda ya ha hecho antes. La gran pregunta es, ¿lo veremos en la WWDC de este año?

Hacer que el gaming sea cosa de los Mac

La actitud de Apple hacia el gaming es un poco "pasota"; se centra sobre todo en los juegos para móviles y deja los juegos para PC mayoritariamente en manos de Microsoft. Pero no es porque no disponga del hardware o la infraestructura necesarios. Al contrario, la empresa hace mucho hincapié en el rendimiento de sus chips M, y por supuesto, es más que capaz de implementar las API de juegos existentes.

Creo que el problema es que Apple está demasiado tensa estos días y se ha olvidado de divertirse: Por ejemplo, en lugar de lanzar el año pasado unos divertidos MacBook Air en diferentes colores, optó por ese tono Medianoche que, aunque elegante, también es un poco aburrido (y encima es un imán para las huellas dactilares).

Nos gustaría que Apple volviera a los años ochenta, cuando era una marca divertida y aventurera, para que pudiéramos llevar los juegos de PC a los Mac y MacBooks. Y lo cierto es que no hay ninguna razón para no hacerlo.

Subir las especificaciones de partida

En los tiempos que corren, 8GB de RAM pueden resultar lentos, incluso cuando se abren varias pestañas del navegador al mismo tiempo o se editan fotos de forma casual. Por eso, en un dispositivo tan caro como el MacBook Air o el iMac, es casi imperdonable ofrecer a los clientes un modelo básico con 8GB de RAM.

Tanto el actual MacBook Pro de 13 pulgadas como el MacBook Air vienen con una memoria base de 8GB, por no hablar de la unidad SSD de 256GB de almacenamiento, que es ridícula para lo que estás pagando. Eso, combinado con la falta de grandes innovaciones en sus productos, está haciendo cada vez más difícil para Apple justificar sus precios.

Si Apple quiere mantener contentos a sus clientes, tiene que hacer que sus dispositivos sean más asequibles en cuanto a precio, o sacar la artillería pesada, por así decirlo, para satisfacer a un público cada vez más reducido.