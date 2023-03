iMac (2023): todas las noticias y rumores sobre el próximo Todo en Uno

El iMac de 24 pulgadas por fin va a ser renovado... Al menos, eso es lo que afirma Mark Gurman (opens in new tab), de Bloomberg. Y ya era hora.

Como uno de los mejores ordenadores "Todo en Uno" del mercado, el iMac (24 pulgadas, 2021) nos ofrecía una propuesta mucho más atractiva y con mejor relación calidad-precio que sus ya desaparecidos modelos de 21 y 27 pulgadas, con su pantalla de 24 pulgadas, sus divertidas combinaciones de colores y, por supuesto, ese chip M1 en su interior. Sin embargo, a diferencia del resto de ordenadores de Apple basados en los chips propios de la compañía, que ha sido renovados posteriormente, la línea iMac no ha recibido una actualización adecuada en casi dos años.

Por suerte, eso podría cambiar este año. Aunque la propia Apple no ha confirmado nada, Gurman afirma que el fabricante está listo para lanzar su "próxima tanda de portátiles y ordenadores de sobremesa" este año, incluido el próximo iMac, que se encuentra en "una fase avanzada de desarrollo denominada pruebas de validación de ingeniería".

Así que, aunque parece que todavía está en fase de pruebas de producción, es muy probable que veamos el nuevo Todo en Uno en algún momento de este año. Esto parece corroborar la anterior predicción de Gurman de que no saldrá un nuevo iMac "hasta la generación del chip M3".

¿Significa esto que el rumoreado iMac (2023) saldrá al mercado con este chip M3 en el que supuestamente está trabajando Apple? Los indicios apuntan a que es muy probable, ya que el proveedor TSMC de Apple habría comenzado su producción en masa de chips de 3 nanómetros de nueva generación allá por diciembre de 2022.

Hasta que no veamos a Apple presentar el iMac (2023) en uno de sus eventos, todo son conjeturas en este momento. Aun así, si esperas actualizar pronto tu viejo iMac de 24 pulgadas (aunque no es que esté obsoleto), quizá debas empezar a ahorrar algo de dinero, y no olvides pasarte por este artículo de vez en cuando, ya que iremos actualizando la información conforme vaya habiendo novedades sobre el próximo iMac.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el iMac (2023).

iMac (2023): Fecha de lanzamiento

Parece que Apple está dando prioridad a los lanzamientos de su primer MacBook Air de 15 pulgadas y del primer Mac Pro con chip de Apple, modelos que sufrieron retrasos a finales del año pasado.

Según Gurman, "aunque el desarrollo de los nuevos iMac, cuyo nombre en clave es J433 y J434, ha llegado a una fase avanzada, no se espera que entren en producción en masa hasta dentro de tres meses como mínimo". Esto significa que, mientras que el resto de actualizaciones de MacBook y Mac llegarán entre el primer y el segundo trimestre de 2023, y a pesar de que la primera iteración se pusiera a la venta en abril de 2021, no es probable que el iMac (2023) salga a la venta hasta la segunda mitad del año.

Obviamente, esto no es inamovible y podría cambiar. Si esto ocurre, actualizaremos esta página.

iMac (2023): Precio

Lamentablemente, es demasiado pronto para saber cuánto costará el iMac de 24 pulgadas de nueva generación. Sea como sea, lo más probable es que Apple suba el precio de sus dispositivos, tal y como lleva haciendo en todos sus últimos lanzamientos (por ejemplo, el MacBook Pro de 16 pulgadas (2023) subió 300€ respeto a su predecesor).

Si Apple mantiene los mismos precios, puedes esperar pagar unos 1.449€ para el modelo básico del iMac.

Por otro lado, si Apple finalmente incrementa el precio, esperamos que no lo suban demasiado. También es de esperar que el Magic Keyboard y el Magic Mouse se incluyan en el precio, lo que nos recuerda... ¿va a actualizar Apple también ambos periféricos? Ambos están entre los mejores periféricos que hemos tenido el placer de usar, pero nos encantaría verlos con un diseño renovado y quizá con algunas nuevas funciones.

iMac (2023): Qué esperamos ver

Puede que hayamos empezado a escuchar rumores sobre el iMac (2023), pero esto acaba de empezar, lo que significa que todavía apenas hay especulaciones y filtraciones concretas y específicas sobre la próxima generación del Todo en Uno de Apple. Sin embargo, hay dos cosas que sabemos en este momento: que el nuevo iMac va a tener la misma pantalla de 24 pulgadas que su predecesor, y que va a venir en los mismos divertidos colores (azul, verde, rosa, plata, amarillo, naranja y púrpura).

Gurman también afirma que el iMac (2023) recibirá "algunos cambios entre bastidores", refiriéndose a un rediseño interno (es decir, dónde se encuentran los componentes internos) y a un proceso de fabricación diferente para fijar el soporte. Habrá que esperar para saber qué significa eso exactamente.

Una cosa es segura: el nuevo iMac (2023) tendrá un nuevo chip de la serie M en su interior. Todavía está por ver si eso significa que contará con el próximo chip M3 o si Apple lanzará el iMac con el actual M2. Sin embargo, como señala el propio Gurman, cualquier máquina de Apple que se lance este año con el chip M2 "se quedará anticuada rápidamente." Así que un iMac con M2 es menos probable, especialmente si Apple planea seguir actualizando su iMac tan solo cada dos años.

Por lo demás, habrá que esperar. Los próximos meses estarán repletos de filtraciones y rumores sobre esta nueva generación de iMac, y nos aseguraremos de actualizar este artículo en cuanto vaya habiendo novedades interesantes.