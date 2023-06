5 cosas que quiero ver en el nuevo MacBook Air que tanto se rumorea

La verdad es que me resulta difícil hacerme ilusiones con el rumoreado MacBook Air que Apple lanzará supuestamente el 5 de junio en la conferencia WWDC 2023. No me malinterpretéis; el Air del año pasado nos gustó mucho, lo suficiente como para ganarse 4,5 estrellas sobre 5 en nuestro análisis. Pero claro, aplicarle una capa de pintura azul-negra que Apple llama de "Medianoche", dotar al portátil de una pantalla más grande, y ponerle una webcam de mayor resolución, no son las novedades más emocionantes del mundo para un nuevo modelo.

Además, llevo mucho tiempo esperando un bonito MacBook Air que venga en los mismos colores que el iMac de 24 pulgadas. Pero al final nunca llega, a pesar de toda la expectación que ha suscitado.

Y aunque el MacBook Air M2 (2022) recibió una buena actualización de diseño, Apple se contuvo, lo cual es clásico de Apple. La compañía siempre es reacia de lanzar una gran renovación y darnos todo lo que queremos en un solo dispositivo; no ganará dinero con nosotros el año en que salga una versión "nueva y mejorada", y los tiempos son difíciles también para las empresas multimillonarias.

Dejando a un lado el comentario sarcástico, he pensado en hacer una lista de todas las cosas que quiero ver en el MacBook Air 2023 (y una cosa que realmente no quiero ver) cuando llegue la WWDC 2023. Porque, sinceramente, aunque hay muchas cosas que los Mac hacen mejor que los portátiles Windows, Apple parece estar quedándose atrás en innovación en muchos aspectos. Y ha estado sucediendo desde hace unos años.

1. No me interesa un MacBook Air de 15 pulgadas

Como decía Mourinho en su cita más famosa: "¿por qué?". Eso es lo que me pregunto yo cuando no paro de escuchar que Apple planea lanzar un MacBook Air de 15 pulgadas.

Si bien empiezo a creerme que esto efectivamente pasará, no puedo dejar de pensar que un MacBook Air de 15 pulgadas va en contra de la propia filosofía del Air, y es que se trata de un portátil muy fácilmente transportable. El MacBook Air se las arregla para ser delgado, compacto y ligero, ofreciéndote suficiente potencia para el trabajo creativo y una batería lo bastante duradera como para aguantar más que tu jornada laboral. ¿Realmente queremos cambiar eso con un modelo de 15 pulgadas? Aunque hay excepciones a la regla, una pantalla grande casi siempre significa un portátil pesado, lo que anula el propósito del Air, ¿no?

Sea como sea, parece que está bastante claro que este portátil más grande será un realidad dentro de muy poco, ya que hay muchas evidencias de que Apple planea lanzar este modelo de Air. El MacBook Air de 15 pulgadas ya se ha visto en pruebas y todo apunta a que se presentará en la WWDC de 2023. Así que en este momento, en realidad sólo puedo quejarme. Sólo espero que sea tan ligero como el LG Gram de 16 pulgadas. Si no, ¿para qué lanzarlo? ¿Qué sentido tiene?

2. Un precio aceptable

Tal y como está la economía, comprar un portátil caro es lo último en lo que piensa la gente. Sobre todo cuando hay tantas opciones asequibles en el mercado que son igual de estupendas o incluso mejores.

Por desgracia, la renovación del MacBook Air del año pasado también vino acompañada de un enorme aumento de precio, ya que se lanzó por un precio de partida de 1.519€, lo que supuso un aumento de 300€ frente a los 1.219€. del MacBook Air con M1 (que por cierto sigue a la venta y ofrece una mejor relación calidad-precio).

Así que, Apple, tienes que bajar el precio del MacBook. Y, sinceramente, debes hacerlo en general, si quieres que la gente siga comprando tus productos.

3. Una pantalla OLED

Al parecer, es posible que tengamos que esperar hasta 2024, o incluso 2026, para ver una pantalla OLED en un MacBook, lo que, para ser sinceros, es un error. Sin embargo, según los rumores, es probable que esta decisión se deba a varios factores, como la caída de las ventas de MacBooks y las dificultades para aumentar la producción de pantallas OLED. Por lo tanto, ofrecer esto puede estar fuera del control de Apple, teniendo en cuenta que su asociación con LG se vino abajo debido al mismo problema de producción.

Pero viendo que muchos de los mejores portátiles con Windows incorporan pantallas OLED, lo cierto es que Apple se está quedando atrás. De hecho, hace poco vi el mismo episodio de la serie Miércoles en un MacBook Pro y en un portátil Acer OLED, y la pantalla de Acer resultó superior en términos de colores, haciendo que la visualización fuera un poco más envolvente a pesar de que esa pantalla apenas tenía revestimiento antirreflectante.

Me encantaría ver el lanzamiento de un MacBook Air OLED en la WWDC 2023, y estoy segura de que a muchos fans de Apple también les gustaría.

4. Al menos un puerto SD y un HDMI

La iniciativa de "solo puertos USB-C" fracasó estrepitosamente por muchas razones. La gente seguía necesitando otros puertos, sobre todo porque muchos dispositivos y accesorios aún no se han subido al carro del USB-C.

Los profesionales creativos y los creadores de contenidos, especialmente, necesitan esa variedad de puertos en sus portátiles, en particular un lector de tarjetas SD y un puerto HDMI, y Apple aprendió por las malas que no puede controlar lo que necesitan los consumidores.

Tanto es así que la compañía ha decidido recuperar la variedad de puertos en sus nuevos modelos MacBook Pro, lo que resulta apropiado teniendo en cuenta el público al que van dirigidos. Me encantaría que Apple hiciera lo mismo con su MacBook Air. Al fin y al cabo, muchos profesionales tienen MacBooks Air y necesitan también esos puertos para su trabajo.

5. Más colores para el MacBook Air, por favor

Lo sé, es una tontería, pero me he empeñado en que quiero ver el próximo MacBook Air en más colores, y que sean más divertidos que los que hay ahora para este portátil (y no soy la única que piensa esto). El color gris me aburre, y el tono Medianoche es precioso, no me malinterpretes, pero también es otro añadido neutro a una selección ya de por sí neutra.

Da la sensación de que Apple está haciendo todo lo posible por mantener encendido ese fuego minimalista. El problema es que ahora estamos en la era del maximalismo, y todo gira en torno a los colores brillantes y llamativos.

Me valdría con un MacBook Air de color menta a juego con el iMac de 24 pulgadas. ¿Es tanto pedir?