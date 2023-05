Empiezo a creerme los rumores sobre un MacBook Air de 15 pulgadas - Pero no me compraré uno

La conferencia WWDC 2023 de Apple será dentro de muy poco (comienza el 5 de junio), y los rumores sobre la posibilidad de que la compañía anuncie un MacBook Air de 15 pulgadas en el evento no paran de repetirse. Si bien en un principio descarté esos rumores, ahora estoy empezando a cambiar de opinión.

Apple, como de costumbre, no ha confirmado nada y no hace comentarios sobre especulaciones, pero el hecho de que hayamos oído hablar repetidas veces de distintas fuentes sobre un MacBook Air totalmente nuevo hace que parezca más probable que nunca que se presente un modelo de 15 pulgadas más pronto que tarde.

La última especulación, publicada por MacRumors, hace referencia a una nota de investigación del analista Erik Woodring, de Morgan Stanley, que afirma que una empresa que fabrica piezas para Apple, Quanta Computer, está aumentando la producción de determinados portátiles en la segunda mitad de este año, lo que podría ser una señal de que Apple está acumulando existencias de un nuevo MacBook, siendo el MacBook Air de 15 pulgadas el más probable.

Las ventas de MacBook de Apple no han sido muy buenas últimamente (de hecho, las ventas de portátiles en general han caído debido al aumento del coste de la vida), por lo que no tiene sentido que Apple pida un montón de unidades extra de un producto que no se están vendiendo demasiado bien actualmente. Sin embargo, si está a punto de lanzar un nuevo MacBook, con un diseño único, entonces acumular más unidades tiene mucho más sentido.

Esta información sigue a los rumores de Mark Gurman de Bloomberg, un conocido filtrador de Apple, que aparentemente detalló más información sobre los próximos MacBooks.

Más o menos convincente

Todo esto me ha hecho cambiar de opinión sobre los rumores. Cuando leí por primera vez sobre un posible MacBook Air de 15 pulgadas, me mostré muy escéptica. Para mí no tenía sentido: aunque el MacBook Air (M2, 2022) sigue siendo nuestra elección número uno como el mejor portátil que se puede comprar ahora mismo, gran parte de su atractivo es su diseño fino y ligero, que lo convierte en un gran portátil fácil de llevar de un lado a otro.

Por eso, para mí no tiene sentido que Apple haga una versión más grande y cara del MacBook Air. El modelo del año pasado tenía un diseño totalmente nuevo, que incluía una nueva tecnología de pantalla, por lo que Apple tendría que crear nuevos cuerpos y pantallas para cualquier modelo de 15 pulgadas, lo que sería caro. Y esa es otra razón por la que me costaba creerme esos rumores.

La última razón por la que dudo que se vaya a presentar un MacBook Air de 15 pulgadas en la WWDC 2023 es que cada vez parece más probable que Apple anuncie su casco de RA/RV, del que tanto se ha hablado, y si eso ocurre, cualquier nuevo MacBook que se anuncie también podría perderse en la sombra debido al entusiasmo por el esperado casco de realidad virtual de Apple. Y eso es algo que pensé que la compañía querría evitar.

Si los rumores son ciertos, entonces Apple tiene mucha fe en que un MacBook Air de 15 pulgadas se convierta en un éxito. Sin embargo, aunque el gran número de rumores me ha hecho cambiar de opinión sobre la existencia de un MacBook Air de 15 pulgadas, sigo sin estar convencida de que sea una buena idea, y dudo que me compre uno.

No es sólo porque no tengo ese dinero para gastarme, que también, sino porque creo que un MacBook Air de 15 pulgadas no parece ofrecer nada nuevo ni emocionante. Además, para la gente que viaja mucho por trabajo, o tiene que llevarse el portátil de un lado a otro, cualquier tamaño por encima de las 15 pulgadas resulta demasiado grande para llevarlo cómodamente o para trabajar mientras se desplaza.

Por otro lado, cualquiera que tenga el MacBook Pro de 13 pulgadas (M2, 2022), que ofrece un rendimiento excelente, al parecer, según los rumores, el MacBook Air de 15 pulgadas incorporará el mismo chip M2, por lo que, aparte de una mejor refrigeración, es probable que su rendimiento no sea superior al del MacBook un poco más antiguo.

Tengo que decir, sin embargo, que la nueva pantalla del MacBook Air (M2, 2022) es fantástica, por lo que tener una pantalla más grande de 15 pulgadas sin duda sería tentador, especialmente para las personas que utilizan sus MacBooks para tareas creativas como la edición de vídeo y la fotografía.

En definitiva, ahora estoy convencida de que el MacBook Air de 15 pulgadas es real, pero si Apple quiere que se venda bien, tendrá que ofrecer mucho más para convencer a la gente de que merece la pena comprarlo.