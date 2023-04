Apple debería olvidarse de sus planes para el MacBook Air y lanzar de una vez lo que realmente queremos

Con la WWDC 2023 (opens in new tab)de Apple a la vuelta de la esquina (en junio), ha habido muchos rumores de que la compañía lanzará unos cuantos nuevos productos en su evento de desarrolladores, y no sería la primera vez que Apple combinara un poco sus sectores de productos en esta conferencia, presentando un dispositivo de consumo en vez de uno orientado más a los profesionales de la industria.

Al fin y al cabo, en la WWDC 2022 (opens in new tab) Apple presentó su chip M2 (opens in new tab), junto con el nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas (opens in new tab) y un MacBook Air (opens in new tab)rediseñado. Pues bien, ahora se especula con la posibilidad de que Apple presente un nuevo MacBook Air más grande de 15 pulgadas (opens in new tab) en la conferencia de este año, y si ese es el caso, estoy segura de que alguien habrá a quien le entusiasme un nuevo Mac ultraportátil más grande.

Sin embargo, yo no soy una de esas personas. Creo que aumentar el tamaño de este portátil hará que pierda un poco su esencia, porque un gran tamaño conlleva una pérdida de portabilidad, obviamente. Pero eso no es todo, también creo que sería un gran error por parte de Apple tratar de meterse con el que es posiblemente el mejor portátil (opens in new tab)en el mercado para la mayoría de la gente, y más si viene con un aumento en el precio a la par con el aumento de las dimensiones.

El MacBook Air de 13 pulgadas ya es prácticamente perfecto

(Image credit: Future)

El problema que presentaría un nuevo MacBook Air de 15 pulgadas es que Apple ya ha encontrado el portátil de tamaño óptimo para la clase ultraportátil. Es verdad que muchos de los mejores portátiles Windows (opens in new tab) son de 15 pulgadas y, en general, 15 pulgadas es el tamaño ideal para un portátil de alto rendimiento.

Sin embargo, esos portátiles rara vez son tan portátiles, ya que al ser más grandes pueden albergar el mejor y más potente hardware, pero claro, también necesitan más energía para funcionar, lo que se traduce en una batería de más capacidad, y por lo tanto, más pesada.

Por otro lado, con el MacBook Air, obtienes una magnífica pantalla de 13 pulgadas, que es más que suficiente para el 98% de las tareas para las que casi todos los usuarios del MacBook Air necesitan el portátil. Y claro, este tamaño considerablemente más pequeño también significa que cabe perfectamente en una mochila o en tu bolso.

Por si fuera poco, el teclado, el trackpad (panel táctil) y los altavoces están muy bien diseñados, por lo que apenas notarás que estás escribiendo en un portátil de 13 pulgadas en vez de en un dispositivo mucho más grande. Aunque no te ofrece el tipo de rendimiento que podrías disfrutar con uno de los mejores portátiles (opens in new tab)de 15 pulgadas, ese simplemente no es el propósito de los mejores portátiles de 13 pulgadas: no son máquinas de alto rendimiento, sino dispositivos informáticos que rinden muy bien para un uso general, ya sea para trabajar, estudiar o simplemente para entretenimiento, y todo eso acompañado de un tamaño que puedes transportar de forma realmente cómoda y sencilla.

Y para esto, no hay un portátil mejor que el MacBook Air. Supone el punto ideal entre el tamaño y la utilidad de un MacBook. Tratar de convertirlo en un portátil de 15 pulgadas es un gran error y posiblemente suponga un fracaso. Independientemente de lo que Apple esté preparando con el chip M3, no estará listo para este MacBook Air si sale a la venta en junio, y un chip M2 no va a competir con un procesador Intel i7 o i9 en un portátil Windows de 15 pulgadas de la competencia, sobre todo si va acompañado de una potente GPU NVIDIA de la serie 4000.

El MacBook Air de 13 pulgadas es perfecto tal y como es, y añadir un modelo de 15 pulgadas sólo va a incitar a la gente a comprarlo en lugar del de 13 pulgadas porque "¡cuanto más grande mejor!" pero es que, en este caso, realmente no lo es.

Un MacBook Air más caro y más potente va en contra de su propia esencia

(Image credit: Apple)

Otro problema que supone un MacBook Air de 15 pulgadas es que sabemos que este portátil va a ser bastante más caro que el de 13 pulgadas. No sabemos exactamente cuánto más, pero teniendo en cuenta que el MacBook Air M2 (opens in new tab) ya aumentó considerablemente el precio respecto al MacBook Air M1, pues al final el precio del MacBook Air podría acercarse demasiado al del MacBook Pro.

La idea del MacBook Air no es ser caro, sino tener un precio accesible a muchos más consumidores que los modelos más caros. Si se fabrica un MacBook Air de 15 pulgadas, está casi asegurado que será demasiado caro para que lo compre la mayoría de la gente, mientras que su rendimiento no será lo suficientemente bueno como para satisfacer a los usuarios más profesionales.

El tipo de usuarios que probablemente se decanten por un portátil de 15 pulgadas que promete más rendimiento se comprarán un nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas (opens in new tab) o un MacBook Pro de 16 pulgadas (opens in new tab), y para ese tipo de compradores, da igual que el Air cueste un poco menos, porque buscan algo profesional por lo que se comprarán el Pro igualmente.

Y para aquellos que quieren un poco más de lo que el MacBook Air de 13 pulgadas puede ofrecer, un MacBook Air de 15 pulgadas no se lo dará. Si viene con el chip M2, su rendimiento frente al de 13 pulgadas será prácticamente idéntico, y aunque tendrás una pantalla más grande, no lo será tanto como para justificar el aumento de precio.

Si al final viene con un chip M2 Pro como opción, perderá algunas de las mejores características del MacBook Air, como la refrigeración sin ventilador, y es probable que Apple tenga que desactivar algunos núcleos de la GPU para cuadrar los requisitos de energía. Esto supondría una experiencia inferior a la real del M2 Pro, cuando podrías gastarte un poco más y hacerte con el MacBook Pro de 14 pulgadas con M2 Pro.

Hay otros productos mucho más interesantes y esperados que Apple debería lanzar

(Image credit: Future)

Si Apple realmente quisiera causar sensación en la WWDC, hay un par de productos que podría anunciar en vez del MacBook Air de 15 pulgadas y que tendrían todo el sentido del mundo.

El primero, por supuesto, sería un nuevo Mac Pro. La última estación de trabajo profesional de Apple, el Mac Pro (2019), va a cumplir cuatro años, y es el único producto de la compañía que se sigue produciendo y que no cuenta con el chip propio de Apple. La WWDC de 2023 sería el momento perfecto para presentar un nuevo Mac Pro con un chip M2 Ultra.

Por otro lado, hay un producto que ha estado ahí durante casi dos años y que podrían actualizar con un chip M2 Pro: el iMac (opens in new tab). El iMac es sin duda el mejor ordenador "todo en uno" (opens in new tab)del mercado y, aunque el chip M1 del iMac de 2021 (opens in new tab)es estupendo, ya hemos visto que un chip M2 Pro puede alimentar un Mac Mini (opens in new tab), por lo que introducirlo en el iMac es una obviedad.

El anuncio de cualquiera de ellos, o incluso de los dos, en la WWDC 2023 sería un evento mucho más emocionante y nos daría algo refrescante en lugar de un refrito ligeramente más grande del MacBook Air que prácticamente nadie necesita.

Bueno y dicho lo anterior, no quiero quedarme sin comentar dos productos rumoreados de Apple que estamos deseando conocer, aunque es improbable que los veamos en la WWDC. Hablo del primer iPhone plegable (opens in new tab)de Apple, y del casco de realidad virtual de la compañía (opens in new tab)(podéis pinchar encima para leer todo lo que sabemos).