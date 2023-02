Apple Mac mini (2023): análisis - Este es uno de los mejores ordenadores que puedes comprar

(opens in new tab)

Apple Mac mini (2023): Análisis en dos minutos

El Mac mini (2023) fue un lanzamiento sorpresa de Apple, junto con el MacBook Pro de 14 pulgadas (2023) y el MacBook Pro de 16 pulgadas (2023), y aunque gran parte de la atención se ha centrado en los dos nuevos portátiles, sería un crimen ignorar el Mac mini (2023).

Si bien nos esperábamos que antes o después Apple anunciara sus nuevos chips M2 Pro y M2 Max junto con sus nuevos MacBooks Pro, el nuevo Mac mini fue una auténtica sorpresa, que además no hizo más que crecer conforme íbamos conociendo más detalles del nuevo mini ordenador de Apple.

El Apple Mac mini (2023) viene ahora con un chip M2, el mismo potente SoC que encontramos en el último MacBook Air (M2, 2022) y en el MacBook Pro de 13 pulgadas (M2, 2022), y ofrece un aumento muy notable del rendimiento en comparación con el modelo predecesor, el Mac mini de 2020.

Sin embargo, Apple también ha sorprendido a todos anunciando una versión del Mac mini (2023) que incorpora el nuevo chip M2 Pro. Este chip también está presente en los MacBook Pro de 14 pulgadas y MacBook Pro de 16 pulgadas de gama alta y ofrece una potencia enorme. Junto con más memoria unificada (hasta 32GB), el Mac mini (2023) es ahora un ordenador realmente impresionante.

(Image credit: Future)

Lo mejor de todo, es que Apple ha conseguido meter toda esa potencia en ese cuerpo tan pequeño, que cuenta con las mismas dimensiones que el modelo anterior, y que tanto nos gusta. Te costará mucho encontrar un ordenador que tenga ese tamaño y que sea capaz de ofrecerte este nivel de rendimiento.

Bueno, pues las sorpresas no terminan ahí, ya que tal vez la más bienvenida de todas es que el modelo base del Mac mini (2023) parte de 719€, lo que son 80€ menos que su predecesor. La relación calidad-precio es increíble y, después de utilizar el Mac mini (2023) para diversas tareas, como la edición de vídeo de ultra alta definición y la creación musical, podemos recomendar este PC a casi todo el mundo.

Una vez más, el Mac mini nos ha conquistado sin tener que acaparar toda la atención.

Apple Mac mini (2023): precio y disponibilidad

Precio de partida más bajo que el predecesor

Modelo base cuesta sólo 719€

El modelo con chip M2 Pro parte de 1.569€

El Mac Mini (2023) fue anunciado por Apple el 17 de febrero, y se puso a la venta el 24 de enero de 2023.

El Mac Mini M2 tiene un precio de partida de 719€ y su configuración básica viene con 8GB de memoria unificada y 256GB de almacenamiento SSD. Eso quiere decir que cuesta 80€ menos que su predecesor cuando se lanzó hace dos años, lo cual nos alegra mucho, ya que no olvidemos que el MacBook Air 2022 subió de precio respecto al anterior MacBook Air M1.

Ese precio es increíblemente atractivo, ya que te llevas un PC compacto que cabe prácticamente en cualquier sitio y, como ya vimos con los MacBook M2, el chip M2 ofrece un rendimiento excelente, incluso cuando se trata de cargas de trabajo intensas como la edición y el renderizado de vídeo.

Es, con diferencia, el mini PC con mejor relación calidad-precio que se puede comprar ahora mismo, ya que otros PC compactos son más caros, como el Intel NUC, o no son ni de lejos tan potentes. El mini PC con Windows más cercano es el Geekom Mini IT11, que es ligeramente más barato, pero no ofrece el mismo diseño elegante, ni su procesador Intel Core i7-1195G7 de cuatro núcleos y gráficos integrados se acercan a rivalizar con el chip M2.

Por lo tanto, el modelo base del Mac mini (2023) ya es impresionante, pero además puedes configurarlo de muchas maneras para conseguir un rendimiento mayor todavía. Puedes optar por aumentar la memoria a 16GB o 24GB, lo cual te añadirá 230€ o 460€, respectivamente, al precio final. Igualmente, puedes aumentar el almacenamiento hasta un máximo de 2TB, lo cual sumará 920€ al precio de partida.

Los precios anteriores son para el Mac Mini con el chip M2, pero también puedes hacerte con el Mac mini (2023) con el nuevo chip M2 Pro, que se lanzó el mismo día, y que se encuentra también en el MacBook Pro de 16 pulgadas (2023) y el MacBook Pro de 14 pulgadas (2023). Se trata de un avance muy interesante, ya que es la primera vez que se incluye un chip de nivel profesional en el Mac mini, convirtiéndolo en una estación de trabajo compacta viable para creativos y para cualquiera que desee potencia extra en un PC pequeño, pero que considere que el precio del Mac Studio es demasiado elevado.

Hablemos de precios. El modelo superior con el chip M2 Pro, que cuenta con una CPU de 12 núcleos y una GPU de 16 núcleos, tiene un precio de partida, para la configuración básica de 16GB de memoria y 512GB de almacenamiento SSD, de 1.569€.

Puedes optar por una versión superior del chip M2 Pro, que cuenta con CPU de 12 núcleos y GPU de 19 núcleos, sumando 345€ al precio de partida. Por otro lado, si deseas puedes ampliar la memoria a 32GB, sumando 460€ al precio base. Como habrás imaginado, también puedes aumentar el almacenamiento del Mac Mini M2 Pro; hay muchas opciones posibles, siendo la más alta de 8TB de almacenamiento SSD, lo cual dispara el precio ya que tendrás que sumar 2.760€.

Por suerte, hay opciones de almacenamiento intermedias, y estas son algo más pagables. Concretamente, puedes optar por 1TB, 2TB o 4TB, los cuales suman al precio de partida 230€, 690€ o 1.380€, respectivamente.

Por último, en todas las variantes del nuevo Mac Mini tienes la opción de adquirir un adaptador Ethernet de 10 Gigabits en lugar del puerto Gigabit estándar por 115€ más.

Si quieres inspeccionar todas las variantes y configuraciones posibles, las encontrarás en la web oficial de Apple.

Puntuación del precio: 5/5

Apple Mac mini (2023): Especificaciones

El Apple Mac mini (2023) viene en tres configuraciones principales: dos con el chip M2 y una con el chip M2 Pro. Actualmente, no hay modelos de Mac mini con el chip M2 Max, más potente, y no hay noticias sobre si aparecerá un modelo de este tipo más adelante.

Swipe to scroll horizontally Ficha técnica del Mac mini (2023) Mac mini M2 256GB Mac mini M2 512GB Mac mini M2 Pro Precio: 719€ 949€ 1.569€ CPU: Apple M2 (8-núcleos) Apple M2 (8-núcleos) Apple M2 Pro (10-núcleos) Gráficos: GPU integrada 10-core GPU integrada 10-núcleos GPU integrada 16-núcleos RAM: 8GB memoria unificada 8GB memoria unificada 16GB memoria unificada Almacenamiento: 256GB SSD 512GB SSD 512GB SSD Puertos: 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 2x USB-A, Gigabit Ethernet, HDMI, jack 3.5mm para auriculares, 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 2x USB-A, Gigabit Ethernet, HDMI, jack 3.5mm para auriculares, 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet 4x Thunderbolt 4 (USB-C), 2x USB-A, Gigabit Ethernet, HDMI, jack 3.5mm para auriculares, 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet Inalámbrica: Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Peso: 1,18kg 1,18kg 1,28kg Dimensiones: 3.58 x 19.70 x 19.70 cm 3.58 x 19.70 x 19.70 cm 3.58 x 19.70 x 19.70 cm

Cada una de estas opciones puede configurarse para cambiar los chips, añadir más memoria (hasta 24GB con el M2 y hasta 32GB con el M2 Pro) y aumentar el almacenamiento disponible hasta 2TB (o 8TB para el modelo M2 Pro). Los precios para estas mejoras y ampliaciones los hemos especificado en la sección anterior de precios.

(Image credit: Future)

Apple Mac mini (2023): Diseño

Mismo diseño que el modelo anterior

Suficientemente pequeño para cualquier mesa o hueco

Más puertos disponibles en la versión con chip M2 Pro

El diseño del Mac mini (2023) es prácticamente idéntico al del Mac mini de 2020, y eso nos vale. Sigue siendo pequeño y discreto, con una sólida carcasa de metal y el gran logotipo de Apple en la parte superior.

Es lo suficientemente pequeño como para colocarlo en casi cualquier sitio. Podrías esconderlo detrás de un monitor y convertirlo en un dispositivo similar al iMac.

El Mac mini M2 es exactamente igual en términos de peso y dimensiones: mide 3.58 x 19.70 x 19.70 cm y pesa 1,18kg (el modelo con M2 Pro pesa un pelín más, 1,28kg). Además, el Mac mini cuenta con conexión de audio jack para auriculares (también admite auriculares de alta impedancia). Sin embargo, cuando eches un vistazo a la parte trasera, notarás algunos cambios ligeros.

(Image credit: Future)

En cuanto a puertos, el Mac mini M2 tiene dos puertos Thunderbolt 4 (cuatro en la versión M2 Pro), dos puertos USB-A y un puerto HDMI. También tiene una conexión gigabit Ethernet para internet y conectividad de red (Wi-Fi 6E también está integrado). El puerto HDMI de la versión M2 puede emitir a 4K y 60Hz, mientras que el modelo M2 Pro puede emitir hasta 8K a 60Hz o 4K a 240Hz.

El Mac mini (2023) también cuenta con altavoces integrados, lo que permite recibir notificaciones de sonido y funciones de texto a voz a través de Siri sin necesidad de conectar altavoces, algo especialmente útil para la accesibilidad.

En general, el diseño se mantiene bastante igual al anterior modelo, pero nos parece bien. Lo cierto es que cumple tan bien su función de PC compacto y elegante que no necesita muchas mejoras. A diferencia de otros mini ordenadores, el Mac mini no es modular ni actualizable, por lo que no podrás mejorar las piezas de cara al futuro, lo cual es una pena, pero tratándose de un dispositivo de Apple, lamentablemente no es que nos sorprenda.

Puntuación del diseño: 4/5

(Image credit: Future)

Apple Mac mini (2023): Rendimiento

Un gran salto en el rendimiento respecto al modelo anterior con chip M1

El M2 Pro es excelente

Es silencioso y se mantiene fresco

Benchmarks Estas son las puntuaciones que el Mac mini (2023) ha conseguido en nuestras pruebas de rendimiento con benchmarks (software de análisis): Cinebench R23 CPU: Mono-Núcleo: 1.649; Multi-Núcleo: 14.786

Geekbench 5 Mono-Núcleo: 1.954; Multi-Núcleo: 15.266

PugentBench Photoshop: 978

Premier Pro: 894

Blender: Monster: 126,88; Junkshop: 73,03; Classroom: 56.62

El Apple Mac mini con M2 incorpora el mismo chip que vimos en los nuevos MacBook Air y MacBook Pro de 13 pulgadas de 2022, que cuenta con una CPU de 8 núcleos y una GPU de 10 núcleos. Cuando probamos esos dos modelos, el rendimiento del M2 nos pareció un salto impresionante en comparación con el chip M1. No cabe duda de que a Apple se le está dando bien lo de fabricar sus propios chips informáticos.

El modelo de Mac mini (2023) que hemos puesto a prueba en TechRadar es el que cuenta con el chip M2 Pro, pero estamos bastante seguros de que el rendimiento del Mac mini (2023) con el chip M2 será bastante parecido al de los modelos M2 del MacBook Air y el Pro de 13 pulgadas. Si es así, estamos ante un mini PC impresionantemente versátil que, por su precio, supera con creces a la competencia. Si te decepcionó la subida de precio del MacBook Air (M2, 2022), el Mac mini (2023) con M2 cuesta casi la mitad, aunque, por supuesto, no incluye pantalla, teclado ni ratón.

El modelo M2 Pro convierte al Mac mini por fin en un ordenador digno de tener en cuenta si quieres realizar un trabajo creativo intensivo con él, y puedes conseguir dos variantes del M2 Pro: la versión con CPU de 10 núcleos y GPU de 16 núcleos (con seis núcleos de rendimiento y cuatro de eficiencia) y la versión con CPU de 12 núcleos y GPU de 19 núcleos (con ocho núcleos de rendimiento y cuatro de eficiencia).

Hicimos pruebas similares con el Mac mini a las que hicimos al analizar el MacBook Pro de 16 pulgadas (2023), incluyendo la edición de archivos de vídeo 8K y la creación de proyectos en Ableton Live 11 utilizando un teclado MIDI, y al igual que con el MacBook, el nuevo Mac mini demostró un rendimiento brillante. La ejecución de benchmarks como Cinebench, que someten al chip a grandes cargas gráficas y de cálculo, volvió a demostrar lo cerca que están el nuevo MacBook Pro de 16 pulgadas y el Mac mini.

(Image credit: Future)

El modelo de Mac mini que analizamos es el que cuenta con el chip M2 Pro con CPU de 12 núcleos y una GPU de 19 núcleos, 1 TB de almacenamiento y 16 GB de memoria, y tiene un precio de 2.144€ en España si lo configuras en la web de Apple. Un MacBook Pro de 16 pulgadas con las mismas especificaciones cuesta 3.279€. Es una gran diferencia de precio y, aunque el Mac mini no tiene pantalla (y la pantalla del MacBook Pro de 16 pulgadas es realmente fantástica) ni lo puedes transportar, el hecho de que el Mac mini ofrezca un rendimiento tan similar por mucho menos es realmente impresionante.

Apple ha hecho grandes avances en la mejora de la eficiencia del chip M2 Pro, y aunque esto es posiblemente más importante cuando se trata del MacBook, ya que ayuda a una mayor duración de la batería, también es bienvenido en el Mac mini, ya que al gastar menos energía, también lo notarás en la factura de la luz, por ejemplo (cosa que se agradece especialmente en los tiempos que corren). El Mac mini es capaz de funcionar sin producir demasiado calor, lo que significa que tampoco necesita utilizar sus ventiladores con tanta frecuencia, lo que se traduce en un ordenador silencioso.

Puntuación del rendimiento: 5/5

¿Debería comprar el Mac mini (2023)?

Swipe to scroll horizontally Mac mini (2023) Característica Comentarios Puntuación Precio Un nuevo precio más bajo para el modelo básico lo hace aún más asequible. 5/5 Diseño No tiene un nuevo diseño, pero está bien. Nos encanta lo compacto que es. 4/5 Rendimiento Rendimiento brillante para el precio, incluso más con el M2 Pro 5/5

Cómpralo si...

Quieres un PC compacto

Apple lo ha vuelto a hacer: este es el mejor mini ordenador que puedes comprar ahora mismo, independientemente de la configuración que elijas.

Quieres un Mac gastando lo menos posible

Con un precio de partida de 719€, el modelo básico del Mac mini (2023) ofrece una relación calidad-precio increíble, y es además el Mac más asequible que hay.

El Mac Studio te está tentando mucho

El Mac Studio es un PC compacto excepcional y fantástico para cargas de trabajo serias, pero el Mac mini (2023) equipado con el M2 Pro es una alternativa muy convincente por mucho menos dinero.

No lo compres si...

Quieres un dispositivo que puedas usar sobre la marcha

Aunque el Mac mini tiene el estilo y las prestaciones de los MacBooks más recientes, no es un dispositivo que se pueda usar en cualquier sitio: necesita estar enchufado a un monitor y a la corriente.

Quieres un ordenador que se pueda actualizar de cara al futuro

El Mac mini no es modular y no se puede abrir ni modificar. Si quieres un mini PC que puedas actualizar en el futuro, tendrás que buscar otro.

No te gusta el sistema macOS de Apple

Como producto de Apple, este ordenador ejecuta el sistema macOS Ventura. Es un sistema operativo perfectamente válido, pero si quieres usar Windows o Linux, tendrás que plantearte una alternativa.

Primer análisis: enero del 2023