iPhone 15: lo que sabemos hasta ahora

El iPhone 14 y 14 Plus

El tiempo no se detiene para nadie, así que ya estamos preparando el camino hacia el iPhone 15, a pesar de que el iPhone 14 (opens in new tab) acaba de ser presentado.

El iPhone 15 llegará probablemente a finales del 2023, a no ser que Apple saque un comodín utilizando el nombre "14S" o algo similar. Sin embargo, parece poco probable, ya que ya hemos escuchado filtraciones y rumores con el nombre de iPhone 15.

Sí, no es broma, ya hay información previa al lanzamiento del próximo iPhone, con tanta antelación. No es una sorpresa total, puesto que las filtraciones de Apple a veces se producen años antes del lanzamiento del producto.

Para que te hagas una idea (muy temprana) de cómo será el próximo teléfono, así como su familia de hermanos, hemos recopilado aquí todas las noticias, rumores y predicciones. Este artículo será objeto de numerosas actualizaciones entre finales del 2022 y septiembre del 2023.

Últimas noticias La línea del iPhone 15 podría tener todos los puertos USB-C y una Dynamic Island (opens in new tab), mientras que el iPhone 15 Ultra podría ser una actualización mucho más cara.

Directo al grano

¿De qué se trata? La generación de smartphones del 2023 de Apple

La generación de smartphones del 2023 de Apple ¿Cuándo saldrá? Probablemente en septiembre del 2023

Probablemente en septiembre del 2023 ¿Cuánto costará? Posiblemente más que Phone 14

iPhone 15: fecha de lanzamiento

Todavía no hemos oído ningún rumor sobre la fecha de lanzamiento del iPhone 15, pero eso es de esperar, ya que rara vez se producen más de un mes antes del propio evento de lanzamiento.

En el caso del iPhone 14, ese evento tuvo lugar el 7 de septiembre, y tres de los cuatro teléfonos salieron a la venta más de una semana después, el 16 de septiembre (y el iPhone 14 Plus (opens in new tab) el 7 de octubre). Apple suele elegir la primera o segunda semana de septiembre para sus lanzamientos, y normalmente opta por un martes, aunque a veces prefiere el evento en miércoles.

En el 2023, eso significa que el 5 o el 12 de septiembre son bastante probables (ambos caen en martes), aunque el 6 y el 13 también son posibilidades.

Toda la familia del iPhone 14 (Image credit: Apple)

iPhone 15: precio

En cuanto al precio, no hemos escuchado muchas filtraciones ni rumores, pero la gama del iPhone 14 presentó un ligero aumento de precio respecto a los equivalentes del iPhone 13. Esto podría repetirse en el 2023 para el iPhone 15.

Para contextualizar, aunque hay cuatro miembros de la familia del iPhone 14, estos son los precios de la opción más barata, y la más cara:

iPhone 14 128GB: 1.009€

1.009€ iPhone 14 Pro Max 1TB: 2.119€

Así que ese es el alcance completo de los precios de la gama actual, aunque obviamente hay muchos dispositivos y opciones de almacenamiento entre esos puntos.

En cuanto a la línea del iPhone 15, el único rumor de precios hasta ahora apunta al iPhone 15 Ultra (un nuevo teléfono que podría aterrizar en lugar de un iPhone 15 Pro Max) a partir de 1.199 dólares (probablemente alrededor de 1.400€ basándonos en los precios típicos de Apple) en el mejor de los casos.

El iPhone 14 Pro Max comienza en 1.469€, por lo que, de ser cierto, el próximo modelo sería al menos 100€ más caro.

iPhone 15: noticias, rumores y filtraciones

Hemos oído bastantes rumores sobre el iPhone 15, aunque han surgido en un periodo de tiempo muy amplio, por lo que no está del todo claro cuáles siguen siendo precisos y cuáles son noticias antiguas.

Algunos parecen obvios: un informe dice que Apple está trabajando en el chip A17 Bionic de 3nm para el iPhone 15. Dado que el iPhone 14 Pro y Pro Max utilizan el A16 Bionic, y que el 17 es uno más que el 16, podríamos haberlo adivinado de todos modos.

Sin embargo, el iPhone 14 utilizaba el antiguo chip A15 Bionic, también visto en el iPhone 13 Pro y 13 Pro Max, y otro informe sugiere que esta nueva tendencia (de que los teléfonos que no son Pro usen los chips más antiguos) podría continuar. Es una afirmación que hemos escuchado en varias ocasiones.

Un cambio anticipado podría ocurrir en el 2023, con el iPhone 15. La UE ha dicho a Apple que tiene que añadir puertos de carga USB-C a los iPhones a partir del 2024, pero muchos fans creen que Apple adoptará el estándar de carga antes, en el 2023, y al menos una filtración apunta en esa dirección.

Sin embargo, algunos fans esperan que Apple no se deshaga de su propio puerto Lightning a corto plazo, e incluso sugieren que la compañía podría presentar primero un iPhone sin puerto.

La Dynamic Island del iPhone 14 Pro. (Image credit: TechRadar)

Una característica importante del iPhone 14 Pro es la "Dynamic Island", un nombre de marketing elegante para la cámara frontal "perforada" que Apple está utilizando, y una filtración sugiere que los modelos de iPhone 15 que no son Pro podrían tenerla también.

También hemos oído recientemente que todos los modelos de iPhone 15 tendrán la Dynamic Island, pero que el teléfono estándar y el iPhone 15 Plus seguirán teniendo una pantalla de 60Hz.

Sin embargo, en contra de la afirmación de la Dynamic Island, algunos creen que la serie del iPhone 15 podría utilizar cámaras bajo pantalla para garantizar que no se ocupe espacio visualizable de la pantalla. Sin embargo, en TechRadar no estamos muy seguros de esto.

En las últimas generaciones de iPhone, Apple ha dividido la línea en las gamas "estándar" y "Pro", siendo esta última la que aporta más características sobre la primera; dentro de cada gama, la única diferencia importante es el tamaño de la pantalla. Pero con el iPhone 15, los modelos Pro podrían estar aún más fracturados, ya que parece que el 'Pro Max' sigue adelante.

Un gran filtrador sugiere que el iPhone 15 Pro Max se llamará en realidad iPhone 15 Ultra (siguiendo la adopción de este sufijo por parte de Apple en otros dispositivos) y traerá características extra respecto al iPhone 15 Pro.

Un ejemplo clave es en la cámara, ya que mientras que se espera que el iPhone 15 Pro mantenga el teleobjetivo del 14 Pro, se rumorea que el iPhone 15 Ultra tendrá una lente periscópica para hacer aún más zoom, probablemente alrededor de 5x. De hecho, hemos escuchado esto varias veces, de varias fuentes, lo que hace que suene muy probable.