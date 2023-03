Apple VR: noticias, filtraciones y todo lo que sabemos sobre el casco de realidad virtual de Apple

Hace años que se rumorea que Apple está trabajando en un casco de realidad virtual, y las últimas filtraciones y rumores apuntan a que este 2023 podríamos ver por fin un dispositivo de realidad mixta (posiblemente llamado Apple Reality Pro). Si has estado esperando un dispositivo de Apple de nueva generación, esta es una noticia potencialmente muy emocionante.

De momento, varios rumores apuntan a un anuncio durante la conferencia WWDC 2023. Anteriormente se había especulado con la posibilidad de que llegara en un evento especial en abril, pero fuentes fiables sugieren ahora que eso es poco probable. Aun así, un par de meses más no es demasiada espera para el que podría ser el producto de Apple más importante desde el Apple Watch en 2015.

Detalles clave que se han rumoreado sobre el Apple VR – Se espera que sea anunciado en el WWDC 2023

– Podría costar 3.000 dólares (convertido a euros son 2.796€)

– Diseño fino y ligero

– Dos chips (M2 y uno para la realidad extendida

– Experiencias de RV (realidad virtual) y RM (realidad mixta)

– Sin controladores o mandos, sólo control manual

– Corta duración de batería

Si los rumores son ciertos, el casco de realidad virtual de Apple se perfila como el diseño autónomo más potente que hemos visto hasta ahora (lo que significa que no necesitará un ordenador u otro dispositivo externo para funcionar).

Este supuesto dispositivo portátil para tu cara contará con dos chips: uno para la realidad virtual como el Snapdragon XR2+ que se encuentra en las Meta Quest Pro (opens in new tab)y también un M2, el mismo chip que se encuentra en los mejores MacBook y Macs (opens in new tab). Además, al parecer utilizará una pantalla micro OLED de 2.800 píxeles por pulgada y, en lugar de mandos, se cree que se controlará sólo con las manos, la voz y los ojos.

Si quieres saber más sobre el próximo casco de realidad virtual de Apple, incluido su precio rumoreado y otras funciones de las que se ha hablado y que esperamos ver, sigue leyendo, porque hemos reunido toda esa información a continuación.

Apple VR: todo lo que necesitas saber

Fecha de lanzamiento Apple VR: Apple aún no ha confirmado que esté trabajando en un casco de realidad mixta, por lo que tampoco tenemos una fecha de lanzamiento confirmada. Sin embargo, los rumores indican que el proyecto se presentará en la WWDC de 2023.

Precio Apple VR: El precio todavía tiene que ser confirmado, pero se ha hablado de que podría rondar los 3.000 dólares, lo que se traduciría en un mínimo de 2.796€, pero seguramente bastante más.

Funciones Apple VR: Se espera que los auriculares de Apple tengan capacidades de realidad virtual y mixta. También hemos oído que funcionará con el impresionante chip M2.

Diseño Apple VR: El casco de realidad virtual de Apple podría ser mucho menos voluminoso que el de sus rivales, según han afirmado personas familiarizadas con el proyecto. Se cree que la unidad de visualización albergará todos los componentes, mientras que una única correa rodeará la cabeza para mantenerlo sujeto, aunque se ha hablado de que podría utilizar un paquete de baterías externo.

Duración de la batería Apple VR: Las filtraciones han sugerido que el casco de RV sólo podrá ser usado durante breves períodos de tiempo, lo que parece significar que la duración de la batería será bastante corta.

Mandos Apple VR: Los rumores más recientes sugieren que el casco de realidad virtual de Apple no vendrá con mandos, sino que se controlarán exclusivamente con las manos, voz y ojos.

El casco de RV podría unirse a la larga lista de productos de Apple (Image credit: Unsplash/Julian O'hayon)

Apple VR: noticias y filtraciones

13 de marzo de 2023: un nuevo informe sugiere que el casco de realidad mixta de Apple de primera generación ha dividido la opinión dentro de la empresa, con el CEO Tim Cook presionando para un lanzamiento este año.

5 de marzo de 2023: según una patente, es probable que el casco incorpore funciones de Continuidad similares a las que ofrecen los productos actuales de Apple.

26 de febrero de 2023: se dice que el casco de realidad mixta de Apple de primera generación se lanzará probablemente junto con el iPhone 15 en septiembre, y que irá seguido de dos cascos de segunda generación (uno de gama alta y otro de gama baja) en 2025.

16 de febrero de 2023: se espera que el casco de realidad virtual de Apple se anuncie en la WWDC 2023 en junio, en lugar de en un evento en abril.

24 de enero de 2023: según los informes, en lugar de mandos, el casco de realidad virtual de Apple podría basarse únicamente en el seguimiento de la mano y en comandos de voz.

8 de enero de 2023: uno de los analistas más fiables de Apple afirma que el casco saldrá a la venta en el tercer trimestre de 2023.

2 de diciembre de 2022: el casco de realidad virtual de Apple podría no ejecutar el software denominado realityOS del que se había hablado, sino que ahora se espera que utilice la recién bautizada plataforma xrOS.

13 de noviembre de 2022: según un informe, la producción en masa del casco empezará en marzo de 2023, con una gran presentación en abril de 2023.

16 de octubre de 2022: al parecer, el casco de realidad virtual de Apple ofrecerá el escaneado del iris como método de autenticación, lo que permitirá la autorización de cuentas y pagos, y facilitará el cambio multiusuario.

29 de agosto de 2022: el casco de realidad virtual de Apple podría llamarse Reality One o Reality Pro, según las marcas comerciales. Lo más probable es que se llame Reality Pro y que las gafas de Apple (opens in new tab) sean las Reality One.

Más noticias sobre el casco Apple VR ▼ 27 de julio de 2022: el casco de realidad virtual de Apple podría controlarse llevando dos Apple Watch (uno en cada muñeca), según una patente de Apple. 27 de junio de 2022: se espera que el casco de realidad virtual de Apple sea más potente que el mejor MacBook del mundo, según los informes, utilizará el nuevo chip M2 de Apple. 26 de junio de 2022: el conocido analista de Apple Ming-Chi Kuo ha predicho que veremos llegar el casco de realidad virtual de Apple en enero de 2023, una predicción que encaja con otras especulaciones recientes sobre la fecha de lanzamiento del dispositivo. 29 de mayo de 2022: han salido a la luz más marcas comerciales que sugieren que Apple ha registrado el nombre realityOS (opens in new tab), y que podría estar haciendo internacional esa marca justo después de la WWDC 2022. 25 de mayo de 2022: Apple ha obtenido la patente de un sistema de refrigeración de pantallas OLED para un casco de realidad virtual. Está diseñado para ser mucho menos complejo y pesado que una configuración típica de gestión térmica OLED (vía PatentlyApple (opens in new tab)). 18 de mayo de 2022: el medio The Information (opens in new tab) informa de que el proceso de desarrollo del casco de realidad virtual de Apple ha sufrido varios contratiempos a lo largo de los años, como disputas internas y falta de colaboración. 9 de febrero de 2022: los desarrolladores detectan una referencia a "realityOS" en los registros oficiales de actualización de la App Store de Apple; posteriormente se elimina sugiriendo que fue un accidente. 13 de enero de 2022: los informes sobre nuevos problemas de desarrollo sugieren que el casco de realidad virtual de Apple se retrasará hasta 2023 en lugar de lanzarse en 2022. 11 de enero de 2022: varias fuentes indican que el casco de realidad virtual de Apple sólo se puede utilizar durante breves periodos de tiempo, lo que podría deberse a problemas con la batería. 8 de diciembre de 2021: Apple tiene grandes ambiciones con la realidad extendida (XR) y quiere lanzar un segundo casco (probablemente las Apple Glasses) poco después del primero. 8 de diciembre de 2021: el casco de Apple podría pesar entre 300 y 400 gramos, según los últimos informes de los analistas (lo cual contradice rumores anteriores). 7 de abril de 2021: otra solicitud de patente de Apple sugiere que su casco podría permitir el seguimiento de las manos y controlarse mediante gestos en el aire. 7 de abril de 2021: los dispositivos de Apple podrían recibir pronto marcadores invisibles para ayudarles a interactuar mejor con los usuarios que lleven el casco de realidad virtual de Apple. 24 de marzo de 2021: al parecer, Apple quiere que su casco de RV sea lo más ligero posible; según los informes, pesará sólo 150 gramos, mucho menos que el Meta Quest 2, que pesa 503 gramos. 20 de marzo de 2021: para evitar que las pantallas 8K consuman la batería, Apple planea utilizar un sofisticado sistema de seguimiento ocular para activar sólo ciertas partes de la pantalla a la vez. 16 de marzo de 2021: según una patente presentada, el casco de Apple podría utilizar un par de sofisticados anillos para hacer seguimiento de los gestos. 5 de febrero de 2021: el casco de RV de Apple podría utilizar más de una docena de cámaras y albergar pantallas duales 8K para ofrecer un rendimiento premium a los usuarios.

Apple VR: fecha de lanzamiento

A pesar de que el retraso más reciente ha pospuesto el rumoreado lanzamiento del casco de abril a junio, se sigue esperando que el casco de realidad virtual de Apple llegue en 2023.

Claro que con todas las veces que se ha retrasado ya, cualquier cosa podría pasar, y es que en un principio se supone que estaba previsto para 2022. Sin embargo, numerosos informes han afirmado que Apple se ha enfrentado a problemas de desarrollo casi continuos mientras trabajaba en su casco de realidad virtual, razón por la cual su lanzamiento previsto se ha retrasado tantas veces.

En concreto, el analista de Apple Ming-Chi Kuo, que suele acertar mucho cuando habla de los planes de desarrollo de Apple, señaló inicialmente que el lanzamiento sería en enero de 2023, afirmando que se trataba del "producto más complicado que Apple ha diseñado nunca".

Desde entonces, hemos sabido que la producción en masa del dispositivo comenzará en marzo de 2023 y que la presentación podría tener lugar un mes después, aunque ahora parece más probable que sea en la conferencia WWDC 2023. De hecho, con los rumores de nuevos retrasos, es posible que no veamos el casco hasta septiembre, cuando podría lanzarse junto con el iPhone 15 (opens in new tab).

También se habla de dos cascos de segunda generación que saldrían en 2025, uno de ellos más asequible para atraer a un público más amplio.

(Image credit: Mark Nazh / Shutterstock)

Apple VR: precio

Mark Gurman, de Bloomberg, que tiene un sólido historial en lo que respecta a filtraciones sobre Apple, ha afirmado que el Apple VR será caro, debido a sus especificaciones de alto nivel.

Aunque aún no se ha confirmado el precio, según un informe del medio The Information (opens in new tab), el casco de realidad virtual de Apple costará la friolera de 3.000 dólares.

Por otro lado, las fuentes de Bloomberg han afirmado que Apple espera que el casco de realidad virtual venda aproximadamente una unidad por tienda y día. Estas cifras coinciden con las ventas aproximadas del Mac Pro, que parte de 6.499€ (5.999 dólares en EEUU), lo que sugiere que el casco tendrá un precio similar.

Sin embargo, podríamos estar de suerte, ya que informes más recientes de Ming-Chi Kuo han afirmado que ahora Apple supuestamente quiere enviar 3 millones de unidades, una cifra considerablemente superior a la sugerida anteriormente. Esto sugiere que su precio podría ser más asequible para el consumidor, aunque no esperamos que cueste menos que el Meta Quest Pro, que cuesta 1.799,99€.

Apple VR: características y diseño

Apple aún no ha confirmado la existencia de su casco de realidad virtual, pero ya se han filtrado numerosos detalles de diseño y características que nos dan una idea de su aspecto y rendimiento.

Como os decimos con todas las filtraciones, debemos tomarnos esta información con cautela, pero este consejo es especialmente válido en este caso. Esto se debe a que Apple está trabajando supuestamente en varios dispositivos: este casco, un casco de realidad virtual más barato y un par de Apple Glasses (opens in new tab), es decir, una gafas inteligentes, lo que ha provocado cierta confusión entre los filtradores sobre qué detalles se refieren a cada dispositivo.

Ahora, sin embargo, las cosas son menos confusas y hemos repasado todos los rumores y hemos reunido aquí los que ofrecen la imagen más probable y coherente del próximo dispositivo de Apple.

(opens in new tab) , basándose en lo que se ha filtrado de cómo será el casco de RV de Apple Este diseño fue creado por el medio The Information , basándose en lo que se ha filtrado de cómo será el casco de RV de Apple (Image credit: The Information)

Para empezar, parece que va a ser un dispositivo potente, ya que el analista de Apple Ming-Chi Kuo (compartido por AppleInsider (opens in new tab)) ha predicho que el dispositivo tendrá una potencia similar a la del MacBook Pro (M1,2020) (opens in new tab). Sin embargo, probablemente debido en parte a los retrasos, Apple parece haber abandonado el chip M1 y podría utilizar en su lugar un chip M2, que es un 35% más potente que su predecesor.

También esperamos que el casco de Apple incorpore dos pantallas de alta resolución, cada una de las cuales podría tener una resolución de 7680 x 4320 píxeles, es decir, cuatro veces más píxeles que una pantalla 4K y muchos más píxeles que cualquier otro dispositivo de realidad virtual disponible en el mercado. Varias filtraciones han confirmado este detalle, por lo que estamos bastante seguros de que estas pantallas de alta calidad aparecerán en el diseño final.

Para ayudar a estos componentes a ahorrar batería, Apple tiene previsto utilizar un sofisticado sistema de seguimiento ocular. El software de seguimiento ocular del casco está diseñado para seguir hacia dónde mira el usuario y activar únicamente esa parte de la pantalla con la resolución 8K completa. Otras zonas de la pantalla se volverían más borrosas para ahorrar potencia de procesamiento mediante un truco llamado "foveated rendering" (o renderizado foveado).

Esto podría ayudar a la rumoreada corta duración de la batería del dispositivo. Mark Gurman, de Bloomberg (opens in new tab), cita varias fuentes que afirman que el casco de Apple está diseñado para usarse sólo durante breves periodos de tiempo. Supuestamente, se trata de una limitación impuesta para rebelarse contra ideas como el Metaverso, que obligaría a utilizar el casco durante largos periodos de tiempo. Sospechamos que Apple lo conseguiría instalando intencionadamente una batería pequeña que requiera recargas frecuentes en lugar de imponer algún tipo de función de tiempo de espera.

Una batería pequeña también ayudaría a que el casco mantuviera su diseño ligero, ya que los rumores indican que Apple quiere que pesen 150 gramos, más de dos tercios menos que los Meta Quest 2 (antes conocidos como Oculus Quest 2). Otros rumores sugieren que en realidad podría terminar en el rango (más realista) de 300-400 gramos.

¿Quieres controlar tu casco de RV con dos Apple Watches? (Image credit: Shutterstock / DenPhotos)

Una última patente reveló que podríamos estar usando dos Apple Watch para controlar el casco, aunque sin dudas recomendamos coger con pinzas esta información. Teniendo en cuenta que el precio del Apple Watch 7 (opens in new tab) es de 429€, necesitar aunque fuera uno de ellos encarecería aún más el dispositivo de realidad virtual... pues imaginad que encima fueran dos.

Un rumor más reciente sugiere que el dispositivo utilizará en vez de eso, otros métodos más típicos de seguimiento de la mano que se encuentran en rivales como el Oculus Quest 2 y, además, prescindirá por completo de los manos para controlar el dispositivo. El seguimiento de las manos puede ser complicado, pero si el casco se basa en los datos de seguimiento de los ojos para mejorar la precisión y también en sofisticados comandos de voz, podríamos ver al casco de realidad virtual ofrecer una gran experiencia de usuario sin tener que cargar con los mandos.

También hemos oído que Apple planea incluir el escáner de iris en el casco, para que los distintos usuarios puedan llevarlo y autorizar sus propios pagos móviles e inicios de sesión en cuentas sin necesidad de teclear contraseñas cada vez. Una patente presentada por Apple sugiere que los auriculares funcionarán a la perfección con otros dispositivos de la marca.