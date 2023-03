¡Vaya! Parece que no podrás ponerte el casco de realidad virtual de Apple si llevas gafas

Según se dice, el rumoreado casco de realidad virtual de Apple ha sido presentado a los altos ejecutivos de la compañía en un evento secreto, pero unas decepcionantes filtraciones sugieren que este dispositivo de nueva generación podría caer en los mismos errores que el primer hardware de realidad virtual.

Al parecer, en una reunión privada celebrada en el Steve Jobs Theater de Apple en California, un centenar de los miembros más importantes del personal de Apple han podido ver de lo que es capaz el casco de realidad virtual de Apple (opens in new tab)(según informa The New York Times (opens in new tab)).

Según personas familiarizadas con el casco, que los renders filtrados parece unas gafas de esquiar de fibra de carbono, el dispositivo cuenta con dos pantallas 4K, cámaras que captan el mundo real para la realidad mixta y una batería externa que se lleva en la cadera. En cuanto al software, se dice que el casco permitirá a los artistas crear y editar imágenes y vídeos en RV, además de servir como medio perfecto para ver contenidos de RV de cineastas de renombre como Jon Favreau.

Sin embargo, como ocurre con todos los rumores, no podemos saber si estos últimos detalles son precisos: la batería externa es uno de los detalles cuya existencia ha sido tanto confirmada como desmentida por los rumores. Afortunadamente, no pasará mucho tiempo antes de que sepamos de qué será capaz realmente este dispositivo, ya que se espera que se anuncie en la WWDC de 2023.

Pero no te hagas ilusiones de que el casco de realidad virtual de Apple vaya a revolucionar la realidad virtual. A pesar de todos los avances esperados en cuanto a capacidades y diseño, el casco de Apple también parece retroceder un poco a los primeros días de la realidad virtual.

Problemas de la realidad virtual que ya habíamos visto antes

Para empezar, se habla de un precio de 3.000 dólares (unos 2779€ al cambio, lo que quiere decir que costaría mucho más que eso cuando se lance en Europa). De ser cierto, el casco de realidad virtual de Apple sería más caro que el Oculus Quest 2, el Meta Quest Pro, el Pico 4, la PS5 (opens in new tab)y el PSVR 2 (opens in new tab) juntos.

Los elevados precios de los primeros cascos de realidad virtual fue precisamente lo que hizo que resultaran menos atractivos para el público, mientras que las ventas de otros más asequibles, como el Meta Quest 2 (449€), han arrasado en todo el mundo. En sus primeros seis meses a la venta, el Quest 2 vendió más que todos los dispositivos Oculus anteriores juntos.

El casco de RV de Apple podría estar muy por delante del Quest Pro en muchos aspectos, pero también quedarse atrás (Image credit: Future)

Por otro lado, otra decepción podría ser su accesibilidad (o su falta de ella), ya que los informes indican que no se podrán llevar gafas puestas debajo del casco de Apple. Las personas que dependan de lentes correctoras para ver tendrán que usar lentillas o comprar un complemento opcional de lentes graduadas para las gafas de RV de Apple, aunque teniendo en cuenta que el dispositivo ya es bastante caro, esta última opción no parece demasiado atractiva.

La RV no es la tecnología más accesible que existe, las personas con discapacidades que afectan a su motricidad gruesa están prácticamente excluidas de la RV, pero una de las pocas mejoras en este sentido ha sido la mayor compatibilidad con las personas que llevan gafas. Si Apple reduce la accesibilidad de su casco en este sentido, será difícil venderlos en comparación con otros modelos como el Meta Quest Pro, que se puede llevar con gafas sin problemas.

Como sólo son rumores, es posible que el casco de Apple no sea tan inaccesibles como se ha sugerido. Dicho esto, no te recomendamos que te emociones demasiado todavía. Se espera que el dispositivo se presente en los próximos meses, por lo que Apple no tiene tiempo de hacer grandes cambios en el diseño. En vez de eso, puede que tengas que esperar a que llegue el dispositivo de segunda generación que se rumorea para 2024.