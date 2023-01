PlayStation VR 2: Especificaciones, características y todo lo que necesitas saber de PSVR 2

PSVR 2 es la última versión de la tecnología de realidad virtual de Sony, que llegará muy pronto a PS5 (opens in new tab). El dispositivo se anunció a principios del 2022, y desde entonces hemos ido recibiendo información sobre sus especificaciones y su biblioteca de exclusivas. Sabemos que PSVR 2 se basará en los cimientos establecidos por PSVR para ofrecer una experiencia de realidad virtual muy mejorada.

El PSVR 2 parece que será una mejora importante con respecto al PSVR original cuando se lance en febrero del 2023. Dada la impresionante gama alta de PS5 y su mando DualSense, PSVR 2 se basará en lo que PS5 ya es capaz de hacer y podría convertirse en uno de los mejores cascos de realidad virtual hasta la fecha.

El casco PSVR original se lanzó en el 2016 para PS4. En su momento fue un esfuerzo fascinante para Sony, y el primer gran intento de crear un casco de realidad virtual para consola. PSVR 2 tiene mucho que ofrecer, pero especificaciones como un diseño más ergonómico y una resolución de panel mucho mayor son un buen augurio para la continuación del dispositivo.

Hemos reunido todo lo que necesitas saber sobre PSVR 2 antes de su lanzamiento y pretendemos mostrar qué tiene de impresionante esta versión en comparación con su predecesora. Dado que el casco llegará en exclusiva a PS5, te recomendamos que le eches un vistazo a nuestra guía PS5 vs PS5 Digital Edition (opens in new tab) si quieres preparar tu configuración.

PSVR 2: directo al grano

PSVR (Image credit: Sony)

PSVR 2: Hardware

(Image credit: Sony)

El dispositivo PSVR 2 promete un enorme salto adelante con respecto al PlayStation VR original. PSVR 2 no solo aprovechará el hardware más potente de la PS5, sino que también tendrá una pantalla con una resolución significativamente mayor para cada ojo. También se han confirmado frecuencias de actualización más rápidas, un campo de visión más amplio y mejoras en el seguimiento y la entrada de datos.

Los rumores sobre las especificaciones de PSVR 2 indicaban que el aparato incluiría una pantalla OLED con una resolución total de 4.000 x 2.040 píxeles, es decir, 2.000 x 2.040 píxeles por ojo, ligeramente superior a la de las Oculus Quest 2. También se rumoreaba con un campo de visión de 110 grados y renderización foveada (una técnica que utiliza el seguimiento de la mirada para renderizar solo determinadas partes de la imagen), así como funciones sensoriales en el propio casco.

Sony ha confirmado que PSVR 2 ofrece resolución 4K, HDR, un campo de visión de 110 grados, renderizado foveado y frecuencias de fotograma de 90 a 120Hz. PSVR 2 también incluye seguimiento de dentro a fuera, lo que significa que te seguirá a ti y a tu mando a través de cámaras integradas en el casco. Tus movimientos y la dirección de tu mirada se reflejarán en el juego, sin necesidad de una cámara externa.

Las nuevas funciones sensoriales de PSVR 2 combinan el seguimiento ocular, la retroalimentación del casco, el audio 3D y el mando PSVR 2 Sense para crear una sensación de inmersión más profunda. Un único motor integrado en las gafas añadirá un elemento táctil adicional, que puede replicar el pulso del jugador en momentos de tensión, o el ajetreo de los objetos al pasar junto a su cabeza.

El seguimiento ocular será un añadido especialmente agradable para los entusiastas de la RV, ya que permite a PSVR 2 seguir el movimiento de los ojos. Basta con mirar en una dirección concreta para que el casco cree una entrada adicional para el personaje del juego. El resultado es una experiencia más intuitiva y natural. PSVR 2 no es inalámbrico, requiere un cable entre el casco y la consola para su uso.

PSVR 2: fecha de lanzamiento

(Image credit: Sony)

Tras anunciar previamente una ventana de lanzamiento para "principios del 2023", ahora sabemos exactamente cuándo llegará PSVR 2. Según una publicación reciente en el Blog de PlayStation (opens in new tab), se lanzará en todo el mundo el 22 de febrero del 2023.

Si estás interesado en reservarlo, puedes hacerlo a través de la tienda PlayStation Direct (opens in new tab). Los pedidos anticipados se pusieron en marcha el 15 de noviembre en todo el mundo, pero solo para aquellos que se hubieran registrado previamente y recibido un correo electrónico.

PSVR 2: precio

(Image credit: Sony)

Tras muchas especulaciones, Sony ha confirmado por fin el precio de PSVR 2. Según PlayStation Blog, costará 549,99$ (unos 700€) el paquete estándar, que incluye los mandos PS VR2 Sense y auriculares estéreo. También está disponible un paquete independiente de PSVR 2 con Horizon Call of the Mountain (código digital) por 599,99 $ (750€ aprox.).

Para que nos hagamos una idea, es más que la propia consola PS5, incluso después de la reciente subida de precios de Sony.

No se puede comparar con su mayor competidor en RV, las Oculus Quest 2 de Meta, bastante más baratas. Sin embargo, este precio tiene mucho más sentido si se tiene en cuenta que Sony utiliza tecnología de primera calidad. A modo de comparación, un casco de realidad virtual "premium" actualmente en el mercado es el HTC Vive Pro, que se vende por 800$ (1300€).

También es más caro que el PSVR original en su lanzamiento. Hoy en día, se puede encontrar generalmente de segunda mano, pero vale la pena recordar que el paquete PSVR Starter ha sufrido varias reducciones de precio y tiene más de seis años.

PSVR 2: mandos

(Image credit: Sony)

Los próximos mandos de PSVR 2 recibirán una importante mejora de rendimiento y diseño. También sabemos que el nuevo periférico de realidad virtual de Sony se llamará PlayStation VR2 Sense.

Estos nuevos mandos abandonan el diseño clásico del mando PS Move de la PSVR original. En su lugar, favorecen un enfoque más típico visto en los controladores de RV modernos, como los controladores Touch de las Oculus Quest 2. Los mandos de PSVR 2 tendrán empuñaduras en forma de bastón con una esfera de plástico alrededor. También tienen las mismas funciones de gatillo adaptativo que el mando inalámbrico DualSense. Esto permitirá diferentes tensiones en cualquier acción del juego.

También contarán con retroalimentación háptica y detección táctil, lo que permitirá al juego saber dónde se apoyan los dedos sin tener que pulsar un botón. En declaraciones a PlayStation Blog, Hideaki Nishino, jefe de planificación y gestión de plataformas de PlayStation, afirma que estas funciones permitirán "hacer gestos más naturales con las manos durante el juego".

Aunque no está claro cuánto costarán los mandos Sense de PSVR 2, Sony ha anunciado un accesorio oficial de estación de carga que lo acompañará. Disponible desde el lanzamiento, costará unos 60€.

PSVR 2: especificaciones

Sony reveló las especificaciones completas del PSVR 2 en el CES 2022. Aquí tienes un resumen de las especificaciones del PSVR 2 de Sony:

Swipe to scroll horizontally PSVR 2 specs Modo de visualización OLED Resolución 2000 x 2040 por ojo Tasa de refresco 90Hz, 120Hz Separación de la lente Ajustable Campo de visión Aprox. 110 grados Sensores Sensor de movimiento: Sistema de detección de movimiento de seis ejes (giroscopio de tres ejes, acelerómetro de tres ejes) Cámaras 4 cámaras para el seguimiento de auriculares y mandos, cámara IR para el seguimiento ocular por ojo Retroalimentación Vibración en el dispositivo Comunicación con PS5 USB Tipo C Audio Entrada: Micrófono integrado, Salida: jack estéreo Peso 600g

Sony ha añadido una rejilla de ventilación al PSVR 2 para que jugar con el casco sea una experiencia más cómoda.

"Una de las áreas en las que quería centrarme en primer lugar era la idea de crear una rejilla de ventilación en el casco para dejar salir el aire, similar a las rejillas de ventilación de la consola PS5 que permiten el flujo de aire", escribió el director artístico sénior Yujin Morisawa en una entrada de blog (opens in new tab). "A nuestros ingenieros se les ocurrió esta idea como una buena forma de permitir la ventilación y evitar que las lentes se empañen mientras los jugadores están inmersos en sus juegos de RV".

La PSVR 2 también es ligeramente más ligera, gracias a un diseño más delgado. Ambas características deberían hacer más cómodo jugar en RV durante más tiempo.

PSVR 2: juegos

(Image credit: Sony)

Todavía queda mucho para que este casco salga a la venta, así que no es de extrañar que por el momento solo hayamos visto un puñado de títulos de PSVR 2 confirmados. Cuando Sony reveló oficialmente el nombre de PlayStation VR2 en enero, pudimos echar un breve vistazo a Horizon Call of the Mountain (opens in new tab) de Guerrilla y Firesprite, pero no a otros juegos.

Desde entonces, hemos obtenido una visión mucho mejor de lo que podemos esperar. Sony ha confirmado que PSVR 2 tendrá más de 20 juegos en su lanzamiento, ofreciendo una mezcla de juegos first-party y third-party. Entre secuelas como Firewall Ultra y adaptaciones como Among Us VR, hemos tenido unas cuantas confirmaciones. Mientras tanto, la conferencia State of Play de junio del 2022 reveló varios títulos nuevos, entre los que se incluyen algunos grandes éxitos de terceros.

Puedes encontrar la lista completa de lo que se ha confirmado a continuación:

After The Fall

Alvo

Among Us VR

Blacktop Hoops

Cities VR – Enhanced Edition

Cosmonious High

Crossfire: Sierra Squad

Demeo

Do Not Open Will Spook

Firewall Ultra

Firmament

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

Hello Neighbor: Search and Rescue

Hubris

Horizon Call of the Mountain

Jurassic World Aftermath Collection

Low-Fi

Mixture

No Man's Sky

Pistol Whip VR

Requisition VR

Resident Evil 4 Remake

Resident Evil Village

Runner

Samurai Slaughter House

Sim Kayak VR: Mirage

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge - Enhanced Edition

Tentacular

The Dark Pictures: Switchback VR

The Light Brigade

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution

Zenith: The Last City

PSVR 2: noticias y rumores

(Image credit: Sony)

¿Habrá retrocompatibilidad?

Por desgracia, PSVR 2 no será retrocompatible con los títulos de PSVR de primera generación, tal y como confirmó Hideaki Nishino de Sony en un episodio del Podcast Oficial de PlayStation (opens in new tab). Aunque podrás descargar estos juegos en tu PS5, solo podrás jugarlos con el casco PSVR original. Es una pena para aquellos que querían vender su PSVR para comprar el nuevo dispositivo, y esperamos que más adelante llegue un parche de retrocompatibilidad.

Ya se pueden reservar juegos para PSVR 2

Junto con los pedidos anticipados de auriculares, los juegos de PSVR 2 también han empezado a aparecer en la sección "Próximamente" de PlayStation Store (opens in new tab). Curiosamente, ninguno de estos juegos se está vendiendo por la etiqueta de precio de 70$ que hemos visto para los grandes lanzamientos de estos últimos años. El más caro es, como era de esperar, Horizon Call of the Mountain a 60$, con el resto llegando a precios mucho más bajos.

Sony produciría dos millones de PSVR 2 para su lanzamiento

Un nuevo informe de Bloomberg (opens in new tab) sugiere que Sony está planeando producir dos millones de auriculares PSVR 2 para marzo del 2023. Citando a "personas familiarizadas con el asunto", la producción en masa habría comenzado el mes pasado y no se ha enfrentado a cuellos de botella en la cadena de suministro como la PS5. Bloomberg confirma que Sony no ha respondido a la petición de comentarios.

State of Play revela cuatro nuevos juegos para PSVR 2

La conferencia State of Play de Sony ha sido un éxito para los fans de la realidad virtual, ya que ha presentado cuatro nuevos juegos para PSVR 2. Junto a nuestro primer vistazo al gameplay de Horizon Call of the Mountain, los siguientes juegos confirmados son: Resident Evil 4 remake, Resident Evil Village, No Man's Sky y The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution. Básicamente, esperamos que te gusten los zombis.

Epic desvela los proyectos de Unreal Engine 5 para PSVR 2

Durante su evento 'The State of Unreal' 2022, Epic Games reveló que varios juegos están utilizando Unreal Engine 5 (opens in new tab) para el próximo headset de Sony. Aunque no sabemos qué juegos incluye, entre los estudios que respaldan este nuevo motor se encuentran desarrolladores de RV de renombre como nDreams.

¿Está Sony haciendo incursiones en la RV social?

Una solicitud de registro de marca, presentada en julio del 2021, sugiere que Sony podría estar considerando recuperar su servicio PlayStation Home (opens in new tab), un espacio de encuentro social que se utilizó en PlayStation 3 y que no tuvo éxito.

Parte sala de chat, parte aplicación de diseño tipo Sims, PlayStation Home se cerró en 2015. Pero la marca registrada insinúa su regreso y, dado el auge de los espacios sociales de realidad virtual, no nos sorprendería que esto fuera a desempeñar un papel importante en la apuesta de Sony por los juegos sociales y la realidad virtual en el futuro.

(Image credit: Future)

PSVR 2 podría dar un paso atrás respecto a los títulos exclusivos para VR

Según un informe del canal de YouTube PSVR Without Parole (opens in new tab), los juegos de PSVR 2 podrían dejar de ser experiencias exclusivas de RV. En su lugar, Sony podría centrarse en títulos "híbridos" que se pueden jugar con o sin un auricular PSVR 2.

El informe explica que los títulos compatibles con PSVR 2 podrían tener dos versiones: la experiencia más tradicional basada en la televisión, así como una versión que funcione en VR. Esto significaría que los jugadores no tendrían que descargar dos versiones del juego, y esencialmente podrían elegir qué versión les conviene más.

Patente para reducir el mareo por movimiento

Una patente presentada en el 2019 y publicada en la OMPI (opens in new tab) en el 2020 apunta a los esfuerzos de Sony para reducir el mareo por movimiento en lo que podría ser un PSVR 2. La patente describe "un sistema de reducción del mareo por RV, una pantalla montada en la cabeza, un método de reducción del mareo por RV y un programa con el que es posible reducir aún más el mareo por RV."

Al descubrir que gran parte del mareo por movimiento en la RV está causado por "una diferencia entre el movimiento del punto de vista y la sensación del usuario en una situación en la que se muestra en la pantalla una imagen en movimiento que muestra el aspecto desde el punto de vista", la patente plantea una posible solución que parece implicar vibraciones u oscilaciones.

La patente dice: "Un HMD está provisto de una unidad de visualización, que se coloca delante de los ojos de un usuario cuando éste lleva puesto el HMD. Una unidad de agitación puede agitar la cabeza del usuario que lleva el HMD .

Un dispositivo de entretenimiento hace que la unidad de visualización muestre una imagen en movimiento que representa una vista desde un punto de vista. El dispositivo de entretenimiento controla la agitación de la unidad de agitación de acuerdo con la condición de aceleración del punto de vista para la imagen en movimiento mostrada por la unidad de visualización."

El objetivo general, al parecer, es unir mejor lo que el jugador está viendo en el auricular PSVR con lo que está sintiendo fuera de él. Las patentes nunca son garantía de un producto final, pero esto podría ser un indicio de los problemas que Sony está tratando de superar en futuras iteraciones del casco PSVR.

¿Buenas noticias para los usuarios de gafas?

Según una patente publicada (opens in new tab) (descubierta por Upload VR) (opens in new tab), Sony está trabajando en unas "gafas graduadas con seguimiento de la mirada y señalización electro-óptica a un HMD".

Estas gafas graduadas desarrolladas por Sony estarían diseñadas a medida del usuario y el casco de realidad virtual podría detectar la mirada mediante un sensor codificado. En otras palabras, los usuarios de gafas podrían utilizar la RV mucho más fácilmente. No esperamos que estas gafas sean baratas, pero la implementación del software de detección de la mirada significa que podríamos verlo llegar en PSVR 2.