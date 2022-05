Project Cambria: toda la información sobre las Oculus Quest Pro de Meta

Con la transformación de Facebook en Meta y su apuesta por el metaverso, el 2022 se perfila como un año importante para los nuevos cascos de realidad virtual (RV) y realidad aumentada (RA). Tras el enorme éxito de las Oculus Quest 2, llegará Project Cambria, un casco de gama alta que Meta está desarrollando actualmente.

El Project Cambria se anunció por primera vez en la conferencia Meta Connect de octubre del 2021. Apodado "Oculus Quest Pro" por los aficionados y expertos, el Project Cambria es un dispositivo híbrido de realidad virtual y realidad aumentada de gama alta. Esto lo diferenciaría de las Oculus Quest 2 (y de las Oculus Quest 3, si aparecen), al estar dirigido al extremo profesional y entusiasta del mercado de la realidad mixta.

El jefe de Meta, Mark Zuckerberg, lo describió como "un producto avanzado y de gama alta completamente nuevo", que se situará "en el extremo superior de la gama de precios".

Dado que se dice que Apple también está trabajando en dispositivos de realidad virtual y aumentada de gama alta, por no mencionar el inminente lanzamiento del casco PlayStation VR 2 de Sony, Meta intentará reforzar su posición en todo el espectro de la realidad virtual.

¿Te interesa? Debería. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre Project Cambria hasta ahora.

Project Cambria: directo al grano

Últimas noticias

3 de mayo: Se ha filtra la hoja de ruta del hardware de RV de Meta, que nos da detalles sobre sus próximos cuatro dispositivos, incluido el precio y las especificaciones de su próximo casco de RV: Project Cambria.

29 de abril: En una reciente reunión de resultados de Meta, Mark Zuckerberg dijo que el Project Cambria se centrará en la productividad más que en los videojuegos. Con el tiempo, el CEO de Meta espera que sustituya a nuestro portátil y a nuestra configuración de trabajo.

28 de abril: En la presentación de juegos de Meta Quest, de unos 30 minutos de duración, se destacaron varios juegos nuevos de las Quest 2 que llegarán durante el próximo año, como Among Us VR y Cities: VR. Sin embargo, no se habla del nuevo hardware.

15 de abril: Renders no oficiales que utilizan información filtrada de la cadena de suministro pueden ofrecer información sobre el diseño de Project Cambria.

12 de abril: El analista tecnológico Ming-Chi Kuo predice que Meta renovará pronto su dispositivo de RV con una resolución de pantalla mejorada y nuevas mini pantallas LED. El lanzamiento de estas nuevas Quest está previsto para el segundo semestre del 2022.

Más información sobre el Project Cambria ▼ 26 de febrero: La empresa antes conocida como Facebook está disolviendo el equipo que trabajaba en un sistema operativo de realidad virtual y realidad aumentada con el nombre de XROS. En otras palabras, Cambria ejecutará un sistema operativo basado en Android. 17 de febrero: El seguimiento de todo el cuerpo no llegará a las Meta Quest 2 en breve, según una declaración del vicepresidente de Meta Reality Labs, Andrew Bosworth. Pero esas filtraciones no eran erróneas, solo prematuras, dijo Bosworth. 8 de febrero: la última versión del kit de desarrollo de software (SDK) de las Quest 2 (un conjunto de herramientas diseñadas para ayudar a los desarrolladores de juegos y aplicaciones de la plataforma) incluye una opción de "soporte de seguimiento corporal". 28 de octubre de 2021: Como parte del impulso de Facebook para introducir varios productos nuevos de realidad mixta "avanzando el estado de la técnica" en los próximos años, Mark Zuckerberg levantó la tapa del próximo dispositivo de RV de Oculus en Facebook Connect 2021: Project Cambria.

Precio y fecha de lanzamiento

A pesar del secretismo que rodea a Project Cambria, tenemos información muy detallada sobre lo que costará y cuándo estará disponible el dispositivo. Meta se ha comprometido a lanzarlo en el 2022.

Pero es difícil precisar cuándo se producirá ese lanzamiento. Las Oculus Quest originales se lanzaron en mayo del 2019, y las Oculus Quest 2 salieron en octubre del 2020. Son aproximadamente 18 meses de diferencia. Según este cálculo, mayo del 2022 sería una apuesta segura.

Pero los plazos de desarrollo entre los productos pueden ser diferentes, por supuesto, y con la pandemia y los problemas de la cadena de suministro que afectan a todo tipo de productos de tecnología de consumo, no nos apostaríamos toda la casa por ninguna fecha.

Lo que sí está garantizado, según ha admitido el propio Zuckerberg, es que será un dispositivo más caro que las Oculus Quest 2 de 350€. Y una hoja de ruta interna filtrada y publicada por The Information sugiere que Project Cambria costará unos 1000€ y será tan potente como un Chromebook, y funcionará con el sistema operativo basado en Android de Meta.

Hardware

Meta ya se ha sincerado sobre lo que se puede esperar del hardware de Project Cambria, que será notablemente más avanzado que cualquier dispositivo Oculus que le haya precedido.

Basándose en los mejores Chromebooks que se pueden comprar actualmente, así como en las especificaciones de las Quest 2, parece que Project Cambria tendrá al menos 8GB de RAM y probablemente unos 256GB de almacenamiento. También es probable que su procesador sea incluso más potente. Sin embargo, es posible que Meta tenga que diseñar su propio chip, ya que Qualcomm aún no ha lanzado una continuación del Snapdragon XR2 que usan las Meta Quest 2.

También hemos oído que Project Cambria incorporará dos mini pantallas LED que probablemente ofrecerán una frecuencia de actualización de 120Hz (para mejorar la función "experimental" de 120Hz de las Quest 2).

A mediados de abril aparecieron renders no oficiales basados en "la cadena de suministro" que parecen mostrar una cámara orientada hacia delante. Se cree que esto permitirá la compatibilidad con la realidad mixta o la realidad aumentada, donde los elementos digitales se superponen a las escenas del mundo real.

Más allá de las velocidades y la alimentación, sabemos que Project Cambria será un dispositivo independiente e inalámbrico. Eso no quiere decir que no pueda conectarse a un PC para disfrutar de experiencias de RV en el ordenador (o incluso conectarse de forma inalámbrica a un potente PC, como la función Oculus Link), pero desde el final de la línea Oculus Rift en 2021, Meta se ha centrado exclusivamente en el hardware de RV sin cables. Esto también lo diferenciará de la próxima PlayStation VR 2, que no solo será un dispositivo de nivel básico, sino que además seguirá necesitando un cable para conectarlo a la PS5.

(Image credit: Meta)

Software y funciones

Al parecer, Meta estaba trabajando en el desarrollo de un sistema operativo combinado de realidad aumentada y realidad virtual, y lo puso en pausa en febrero, por lo que el próximo dispositivo no contará con una plataforma de software completamente nueva. Según los últimos rumores, basados en hojas de ruta internas filtradas, Project Cambria funcionará con el sistema operativo propio de Meta, basado en Android.

Una característica muy solicitada tendrá por fin su momento de protagonismo: el seguimiento ocular. Es un aspecto importante de la forma en que los seres humanos interactúan con el mundo, y una herramienta fácilmente explotable para los desarrolladores de aplicaciones avanzadas de realidad virtual. Con el seguimiento ocular, los desarrolladores disponen de otra forma de interacción del usuario con la que jugar, que no solo les permite entender mejor dónde se enfoca la mirada del usuario (y adaptar las experiencias interactivas adecuadamente), sino también aprovechar al máximo el renderizado foveado.

En resumen, el renderizado foveado garantiza que la zona de la pantalla en la que se centra el usuario se muestre con el mayor detalle posible, mientras que las zonas circundantes de un entorno virtual no se muestran con tanta fidelidad, de forma similar a como el ojo humano enmascara la visión periférica. Puede utilizarse para maximizar el uso de los recursos del dispositivo, inyectando la potencia de procesamiento solo en la fidelidad de los objetos y áreas con los que interactúa la mirada del usuario. Es una parte muy interesante del rompecabezas de la futura RV.

Asimismo, el seguimiento facial estará presente en el Project Cambria. Esto permitirá a los avatares de los juegos imitar las expresiones faciales del usuario en tiempo real, lo que podría incluso abrir funciones de accesibilidad como la lectura de labios. Hasta ahora, sin embargo, se espera que tanto el seguimiento ocular como el facial se usen principalmente para funciones basadas en el avatar, pero su uso potencial podría ir mucho más allá.

Muchas de estas funciones pueden verse en acción en el siguiente vídeo, que se cree que es un vídeo de orientación para los nuevos usuarios de Project Cambria, que se filtró antes del anuncio del dispositivo:

Sin embargo, Project Cambria irá más allá de las experiencias de realidad virtual y se inclinará cada vez más por las funciones de realidad aumentada que cada vez están más al alcance de los usuarios de las Oculus Quest.

Para ello, se introducirán funciones de paso de color de alta resolución. Las Oculus Quest 2 utilizan un conjunto de cámaras montadas en la cabeza para presentar el mundo fuera de los auriculares en las pantallas internas, principalmente para seguir con seguridad el espacio de juego en el mundo real, a tiempo real. Pero los dispositivos Quest actuales solo pueden ofrecer una vista en blanco y negro, con una resolución relativamente baja.

El Project Cambria lo hará más nítido y en color, ampliando el potencial de las experiencias de realidad aumentada. No es exactamente lo mismo que tener lentes transparentes, como se ve en HoloLens o en los auriculares Magic Leap hibernados, pero la realidad aumentada de Cambria también se beneficiará del campo de visión ampliado que las lentes internas de RV pueden ofrecer actualmente sobre las alternativas transparentes.

Diseño

El Project Cambria, aunque sigue siendo un casco montado en la cabeza, tendrá un aspecto bastante diferente del hardware existente, gracias al uso de nuevos tipos de lentes.

(Image credit: Meta)

Estas lentes "pancake" tienen un perfil más delgado, supuestamente gracias al uso de mini paneles LED. Son mucho más nítidas, y se espera que permitan que la zona frontal de Project Cambria sea mucho menos voluminosa que la de las Oculus Quest 2, aumentando tanto la comodidad como la resolución.

Con el nuevo diseño industrial que permiten las nuevas lentes, los mineros de datos de RV han podido reconstruir el aspecto que creen que tendrá el Project Cambria creando modelos 3D a partir de texturas de renders. Puedes encontrarlos en el vídeo de arriba y en el tuit de abajo:

Si la investigación apunta al producto real, los auriculares volverán al diseño de carcasa exterior más oscuro de las antiguas Oculus, con una considerable reducción de la profundidad del elemento más frontal de los auriculares.

También podría haber un reposa frentes acolchado mejor diseñado, así como más acolchado en la parte trasera de la correa. Junto con la aparente reducción de peso, estas características podrían dar lugar a unas gafas mucho más cómodas que las Oculus Quest 2, siguiendo el ejemplo de las Rift S y PlayStation VR, cuyos apoyos frontales permiten ajustes muy ergonómicos.

¿Y qué hay de los mandos en esos renders?

Mandos

Los mandos de movimiento de Project Cambria también tienen un aspecto muy diferente. Aunque conservan el diseño que los mandos de las Quest han popularizado, verás que los mandos de Cambria parecen carecer del anillo de seguimiento que tienen los modelos anteriores.

Esto parece ser posible gracias a la inclusión de cámaras de seguimiento por infrarrojos en los propios mandos. Esto se puede ver tanto en los renders de arriba como en las fotos aparentemente filtradas del mando, todas ellas procedentes de una videoconferencia de Facebook y Meta Workplace. (Workplace es la solución interna Slack / Teams de Meta).

(Image credit: Imgur)

Tanto si se trata de un prototipo como de un fake, no cabe duda de que existe una correlación entre los renders de las texturas y este mando, lo que también sugiere que Project Cambria podría tener un color blanco. Si se eliminan los anillos de seguimiento, es de suponer que el mando será más ligero y se reducirá la fricción entre el usuario y la experiencia de RV. En anteriores filtraciones de firmware se sugería que algún tipo de sistema de seguimiento por láser entre los mandos y el casco garantizaría que ambos estuvieran sincronizados y comunicados.

Se espera que el seguimiento de las manos sea cada vez más habitual en la RV y la RA. Las mejoras de seguimiento y procesamiento que se esperan en Project Cambria deberían ayudar a que el dispositivo sea más preciso y cómodo en el uso diario.

¿Qué pasa con las Oculus Quest 3?

Es prácticamente seguro que las Oculus Quest 3 (aunque es más probable que se conozcan como Meta Quest 3), se lanzarán probablemente como una oferta independiente de Project Cambria.

En declaraciones a The Information, Zuckerberg destacó que la línea Oculus Quest tiene una larga vida por delante. "Tenemos equipos de producto trabajando en las próximas generaciones de realidad virtual y en lo que serán las Quest 3 y 4", declaró Zuckerberg en el podcast.

El director de tecnología de la consultora, John Carmack, también reforzó la idea de que el Project Cambria representa una expansión de la línea, más que un sustituto de los dispositivos existentes, cuyo precio les da un mayor atractivo.

"Un punto importante aquí es que el Project Cambria no sustituirá a las Quest 2, se venderán por separado", dijo Carmack. "Las Quest 2 tendrán una larga vida".

Lo más probable es que el Proyecto Cambria estrene las funciones de RV más punteras para los entusiastas, y que esas funciones se implementen más adelante en los sucesivos dispositivos Quest, más baratos.

(Image credit: Beat Games)

Retrocompatibilidad con los títulos de las Quest

Se cree que hay hasta 10 millones de Oculus Quest en los hogares de todo el mundo, y parece que Meta no tiene intención de alejar a su base de usuarios haciéndoles volver a comprar sus bibliotecas de RV para cualquier eventual dispositivo Project Cambria.

Al igual que los títulos de las Oculus Quest eran compatibles con las Oculus Quest 2, se dice que Project Cambria es "compatible" con las Quest. Aunque Meta no se ha referido explícitamente a esto como "retrocompatibilidad", es difícil entenderlo de otra manera. Ciertamente, el mencionado vídeo de orientación hace referencia explícita a Beat Saber en sus imágenes, quizá el título más popular de las Oculus Quest.

Queda por ver, sin embargo, cuántas de las nuevas características del nuevo dispositivo serán aprovechadas por el software más antiguo, aunque incluso un factor de forma más ergonómico podría insuflar nueva vida a los viejos títulos.