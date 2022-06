Sale a la luz toda la información sobre el dispositivo de RV de Meta: Project Cambria

Puede que Meta aún no haya revelado al mundo el Project Cambria (opens in new tab) por completo, pero un analista podría haber espoileado su presentación al revelar todo antes de tiempo.

Ming-Chi Kuo es un conocido pronosticador de Apple que suele acertar bastante, pero recientemente ha estado enfocando su análisis hacia el próximo dispositivo de realidad virtual de Meta. A través de Twitter, Kuo ha dado sus últimas predicciones sobre lo que veremos del Project Cambria (lo que él llama Meta Quest 2 Pro). ¿Qué les espera a los usuarios de este casco de RV?

Siguiendo el tema de la mejora visual de los prototipos de auriculares de realidad virtual de Meta, Kuo ha reiterado que Project Cambria utilizará minipantallas LED y lentes tipo pancake. Esto no sólo mejorará la imagen del dispositivo, sino que también reducirá su tamaño.

Según Kuo, el dispositivo estará equipado con unas 16 cámaras: 10 en el casco y 3 en cada uno de los dos mandos. Estas cámaras serán probablemente una parte esencial de las capacidades de realidad aumentada del dispositivo, ya que trabajarán conjuntamente con el rumoreado soporte de detección 3D de los auriculares para crear experiencias realistas. Mark Zuckerberg, consejero delegado de Meta, ya mostró algunas de las funciones de realidad aumentada de Cambria en una extraña demostración a principios de este año, por lo que la realidad aumentada parece ser una prioridad para este casco.

Kuo también reafirma que Project Cambria usará el seguimiento de los ojos y de la cara para mejorar el reconocimiento de expresiones, otra característica que Zuckerberg y Meta han dicho que es imprescindible para la próxima generación de auriculares. Todavía está por ver el grado de realismo de estas expresiones, ya que el valle inquietante está a punto de convertir la experiencia en una pesadilla.

Curiosamente, a pesar de todas estas capacidades adicionales, Kuo predice que Meta seguirá utilizando un procesador XR2 de Qualcomm, al igual que las Quest 2. Muchos de los desarrolladores con los que hemos hablado están desesperados por tener un casco de RV más potente, así que esperamos que Meta quiera ofrecerlo con un nuevo procesador XR2 de segunda generación. Más potencia también ayudaría al dispositivo a manejar todos sus nuevos componentes sin verse superado. Sin embargo, tendremos que esperar para verlo.

Por último, Kuo predice que los auriculares se lanzarán en la segunda mitad de 2022, lo que es una especie de engaño. Meta insiste en que Cambria se lanzará este año, y teniendo en cuenta que estamos a mitad de camino, solo tiene seis meses más para cumplir esa promesa.

Kuo también sugiere que el auricular costará unos 799 dólares, si no más. Meta lleva mucho tiempo diciendo que Cambria es su auricular más premium, así que no nos sorprende que se prevea que cueste más del doble que las Quest 2.

Como ocurre con todos los rumores, hay que coger lo que dice Kuo con cuidado. Dicho esto, el analista tiene un sólido historial de predicción de noticias de Apple basado en su análisis de sus proveedores, por lo que siempre vale la pena prestar atención a lo que tiene que decir.

¿Deberías esperar al Project Cambria?

Según las predicciones de Kuo, ¿merece la pena esperar al Project Cambria, o deberías hacerte con unas Quest 2 ahora mismo?

Bueno, el precio parece ser el factor más importante en este caso. Como ya hemos dicho, las Quest 2 cuestan al menos la mitad de lo que Kuo predice que costará Cambria. Si tienes un presupuesto ajustado, las Quest 2 ganan fácil.

Dicho esto, no vayas a comprar unas Quest 2 de inmediato. Tanto si tienes dinero extra para gastar como si no, esperar al Cambria sí sería una decisión inteligente.

Si te lo puedes permitir, el Cambria será probablemente un dispositivo superior, con mejores capacidades de RV y RA. Además, estará más preparado para el futuro, por lo que, aunque cueste más, no tendrás tanta necesidad de cambiarlo cuando lleguen las Quest 3.

Pero si tienes un presupuesto más ajustado, una vez que Cambria se lance, es posible que el precio del Quest 2 baje permanentemente, lo que te permitirá ahorrar un poco más en ese dispositivo. Incluso si no lo bajan, el lanzamiento de Cambria podría allanar el camino para algunos descuentos del Black Friday en las Quest 2 a finales de este año.

Las Quest 2 ofrece algunas de las mejores experiencias de RV que existen, así que aunque Meta esté planeando una continuación bastante pronto, estamos seguros de que la experiencia que ofrecen te va a gustar.