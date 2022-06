Apple Glasses: todo lo que sabemos hasta ahora sobre las gafas de realidad aumentada de Apple

Las Apple Glasses llevan rumoreándose desde hace años, pero parece que todavía tendremos que esperar para ver las futuras gafas inteligentes de Apple.

Si bien las primeras patentes que detallan el software y el hardware que podríamos ver en este dispositivo se publicaron por primera vez en 2015, ha sido a partir de 2019 cuando la especulación realmente se ha intensificado.

También hay que señalar que son dos los productos de este tipo de Apple que se rumorean, y se espera que el otro, que es un casco de realidad mixta de Apple (opens in new tab), se lance antes que las Apple Glasses. Sea como sea, veréis a continuación que las fechas de lanzamiento no están nada claras, pero el casco podría ser lanzado en algún momento de 2023, y las gafas posteriormente.

Pero bueno, aunque podría ser que no veamos las Apple Glasses hasta el 2025, eso no quita que ya hayamos escuchado muchas filtraciones que hablan de lo que nos ofrecerán las gafas de realidad aumentada de la compañía. A continuación, hemos reunido toda esa información para que puedas hacerte una idea.

Eso sí, recuerda que estos detalles no han sido oficialmente confirmados por Apple, por lo que no podemos poner la mano en el fuego de que todo lo que se ha filtrado se convierta en una realidad cuando la compañía lance algún día las Apple Glasses, si es que llegan. Lo cierto es que parece que el desarrollo de este dispositivo parece haber pasado por una larga y difícil producción que podría haber modificado las ideas iniciales sobre las características previstas para ajustarse a lo que realmente es posible.

Apple Glasses: todo lo que necesitas saber

Apple Glasses fecha de lanzamiento: Las informaciones son contradictorias, ya que las últimas filtraciones han sugerido que las gafas podrían lanzarse en algún momento de 2023, mientras que otros informes sugieren que no será hasta dentro de unos años.

Apple Glasses precio: Según las filtraciones, podrían costar alrededor de 499 dólares, lo que son unos 474€, pero es probable que cuesten más.

Apple Glasses características: Estas gafas de realidad aumentada (RA), podrían ser capaces de enviar imágenes directamente a tus ojos, y seguramente se controlarán con toques y deslizamientos de dedo para algunas cosas, y con el iPhone para otras.

Apple Glasses diseño: Se parecerán a unas gafas normales, pero contarán con algunos sensores y cosas adicionales.

Apple Glasses: fecha de lanzamiento

Apple todavía no ha anunciado ninguna fecha de lanzamiento de las Apple Glasses, de hecho, ni siquiera ha confirmado que el dispositivo esté en camino. Pero vamos, los rumores sugieren que tendremos que esperar bastante tiempo antes de que las gafas se lancen en algún evento de Apple.

Esto se debe en parte a que al parecer Apple pretende lanzar sus gafas de RA después de haber lanzado su casco de realidad mixta. Sin embargo, ciertos obstáculos que se han encontrado durante su desarrollo, parecen haber pospuesto el lanzamiento del casco, y por consiguiente, también el de las Apple Glasses.

Los últimos rumores sugieren que el caso de RA/RV podría lanzarse a finales de 2022 o principios de 2023, lo que significa que las Apple Glasses probablemente no llegarán hasta el año que viene, como muy pronto.

Por otro lado, también puede pasar que las Apple Glasses terminen de desarrollarse antes que el casco, y que por lo tanto estén listas antes para su lanzamiento, en cuyo caso la compañía podría decidir lanzarlas antes que el casco.

Por último, aunque muchos esperaban que alguno de estos productos de realidad aumentada, virtual o mixta, aparecieran durante la WWDC 2022 (opens in new tab), finalmente no fue así, de hecho, ni los mencionaron (opens in new tab), por lo que parece que todavía habrá que esperar hasta que podamos saber algo con certeza.

Apple Glasses: precio

Como Apple no ha confirmado todavía la existencia de sus gafas de realidad aumentada, obviamente tampoco ha dicho cuánto costarán. Por suerte, gracias a las filtraciones y los rumores podemos hacernos una idea del precio que podrían tener las Apple Glasses.

En 2020, se rumoreó que las Apple Glasses se venderían por unos 499 dólares (lo que son unos 474€). Sin embargo, un analista de JPMorgan sugirió posteriormente que ese precio corresponde únicamente a los materiales necesarios para el producto.

Sea como sea, un precio de 499 dólares nos parece que se quedan cortos para un dispositivo de este tipo, y más si es de Apple, pero el coste también dependerá de lo sofisticadas que sean las Apple Glasses. Si finalmente son del estilo de las gafas inteligentes Ray-Ban Stories (opens in new tab), y no como una versión RA de las Meta Quest 2 (opens in new tab), entonces tendría sentido un precio más bajo.

Por otro lado, con este precio más bajo, Apple podría atraer a más compradores, y tal vez aquellos que llevan tiempo esperando el otro rumoreado producto, es decir, el casco de realidad mixta (RM), tendrían así una alternativa más asequible, ya que el precio rumoreado para el casco es de unos 3.000 dólares (2.852€). Estos precios harían que ambos dispositivos se diferenciaran claramente en el mercado.

Apple Glasses: características y diseño

Como hemos comentado, parece bastante claro por las filtraciones que Apple planea lanzar ambos productos distintos: unas gafas inteligentes y un casco de RM, la compañía querrá asegurarse de que no se parezcan demasiado en términos de diseño, funciones y características.

Por eso, tiene sentido que la mayor filtración que ha habido hasta ahora de las Apple Glasses sugiera que las gafas funcionarán más bien como un Apple Watch que como un dispositivo independiente. Con esto queremos decir que las Apple Glasses probablemente tendrán que conectarse a un iPhone o iPad cercano para poder utilizar la mayoría de sus funciones.

La misma filtración, junto con otras patentes posteriores, han sugerido que las gafas se controlarán, por un lado, con la pantalla del iPhone, y por otro, con algunos controles táctiles básicos en la montura de las gafas. Si esto es así, esperamos que las Apple Glasses se controlen más o menos como unos auriculares inalámbricos: se usarían toques de dedo en el dispositivo para algunas cosas, y para operaciones más sofisticadas se haría desde el móvil.

También hemos visto numerosas patentes de Apple que insinúan cómo proyectarán las Apple Glasses sus imágenes virtuales. En lugar de convertir las lentes en pantallas, como en un casco de realidad virtual, las gafas podrían proyectar las imágenes directamente en el ojo (opens in new tab).

Esto se ha visto respaldado por un informe de lesiones que se filtró desde la sede de Apple en Cupertino, que sugirió que Apple está trabajando en una "unidad prototipo" que ha provocado lesiones oculares a dos usuarios. Por suerte, de eso hace ya bastante tiempo, por lo que esperamos que la compañía ya haya solucionado esos problemas.

Resulta curioso que si bien, como veis, hemos escuchado varias cosas sobre las Apple Glasses, no se ha hablado realmente de qué podrán hacer exactamente.

Si bien sabemos que está relacionado con la realidad aumentada, no se ha concretado mucho sobre la experiencia concreta que está desarrollando Apple.

Imaginamos que la productividad será un aspecto clave, y que las Apple Glasses te permitirán acceder a tus aplicaciones y correos electrónicos, pero el entretenimiento y las funciones sociales podrían ser fundamentales para que las gafas realmente tengan un uso generalizado.

Por último, como cabía esperar de un dispositivo llamado Apple Glasses, se espera que su diseño sea muy parecido al de unas gafas tradicionales.

Apple Glasses: ¿qué es la realidad aumentada?

A estas alturas, la mayoría de la gente ya ha escuchado hablar sobre la realidad virtual (o RV) gracias a que este tipo de productos son cada vez más populares, en parte gracias a las Meta Quest 2 (que antes se llamaba Oculus Quest 2 (opens in new tab)). Sin embargo, la realidad aumentada (RA) es una tecnología distinta, por lo que a continuación te vamos a explicar brevemente en qué consiste.

En lugar de sumergirte en un mundo completamente virtual, la realidad aumentada mezcla elementos digitales con el mundo real que te rodea.

Un ejemplo típico y habitual a día de hoy, son los filtros para vídeos como los que tienen Snapchat o Instagram. Estos te permiten modificar digitalmente tu propia cara añadiendo elementos digitales que se fusionan con lo que la cámara realmente está captando, de esta forma, puedes hasta convertirte en un perrito añadiendo unas orejas, y cosas así.

Por otro lado tenemos el ejemplo del popular juego Pokémon Go. Este juego te permite cazar Pokémon que parecen estar en tu mundo real, y están ahí gracias a la RA; incluso puedes configurar escenas de imágenes tuyas jugando con tus amigos.

Otro ejemplo de una herramienta que me parece muy divertida de usar, es de Google. Por ejemplo, si buscas "canguro" en el buscador de tu móvil, te sale una opción que pone "mira de cerca un ejemplar de canguro / Ver en 3D", y luego "Ver en tu espacio". Si le das, podrás ir apuntando con tu cámara a tu alrededor, y podrás ver un canguro incrustado, desde todos los ángulos; puedes incluso arrastrarlo con el dedo, y parecerá que está justo ahí a tu lado. Esta herramienta funciona con búsquedas de animales, objetos o lugares, y si hay un resultado 3D disponible te saldrá esta opción.

Los mejores tipos de experiencias de RA utilizan la IA para rastrear ciertos objetos y alterar el mundo virtual. Teniendo en cuenta todo el tiempo que Apple lleva supuestamente desarrollando sus Apple Glasses, es de esperar que sus gafas lleguen con sofisticadas herramientas de RA. Pero de momento, no sabemos nada y tendremos que seguir esperando para conocer los detalles.