Nothing podría estar trabajando en un Phone 2a mejorado y en un nuevo Phone 3

Se rumorea que Nothing está desarrollando dos nuevos teléfonos: el Nothing Phone 3 y un Nothing Phone 2a mejorado.

Android Headlines informó de que el rumor sólo proporciona lo que parecen ser los nombres en clave 'Tetris' y 'PacManPro' que se aplican a un Phone 3 y un Phone 2a mejorado, respectivamente, pero no da ninguna idea de qué hardware podrían utilizar los supuestos teléfonos.

A tope con PacMan

Lanzado en marzo, el Nothing Phone 2a (con nombres en clave 'Aerodactyl' y 'PacMan') ofrecía una experiencia equilibrada de gama media.

El descubrimiento de un nuevo nombre en clave, «PacManPro» y el número de modelo A142P, coinciden con el nombre en clave y el número de modelo A142 del Phone 2a. Esto apunta a un posible «Phone 2a Pro», que por el nombre podría tener especificaciones mejoradas.

Sin embargo, antes de entusiasmarnos demasiado, debemos recordar que el nombre en clave podría referirse a la edición Community del Nothing Phone 2a, que se anunció en marzo.

Si Nothing está trabajando en un Phone 2a Pro, podría abordar algunas de las preocupaciones menores que encontramos en nuestro análisis del Nothing Phone 2a, presentando una construcción mejorada de metal y cristal, un sistema de glifos más grande y mejorado, una configuración de cámara de mejor calidad y un chip actualizado.

¿Un digno sucesor?

Se cree que el segundo nombre en clave, «Tetris», es el Nothing Phone 3, el posible sucesor del Phone 2 de 2023.

Aunque el rumoreado nombre en clave no ofrece más información, rumores anteriores afirmaban que el Phone 3 podría utilizar el nuevo chip Snapdragon 8s Gen 3 de Qualcomm, lo que tendría sentido ya que ofrecería un rendimiento cercano al de un buque insignia sin dejar de ser asequible.

El Snapdragon 8s Gen 3 sería una gran opción para el Nothing Phone 3, ya que comparte parte de la misma tecnología que el chip Snapdragon 8 Gen 3 de gama alta, pero a velocidades de reloj más bajas. Esto incluye el proceso de fabricación de 4 nanómetros, más eficiente energéticamente, funciones de IA y trazado de rayos para juegos.

Se espera que el Phone 3 se lance en julio, siguiendo el patrón de los lanzamientos anteriores del Phone 2 y el Phone 1, que se lanzaron en julio de sus respectivos años. 91Mobiles informó de la misma fecha de lanzamiento a partir de «fuentes de la industria que trabajan estrechamente con Nothing» y estimó el coste del teléfono en unos 349 dólares.

Sin embargo, este precio podría ser más adecuado para el Phone 2a Community Edition si el Phone 3 es un verdadero buque insignia y el Phone 2a Pro es un modelo actualizado.

A medida que nos acerquemos a julio, es de esperar que surjan más rumores y filtraciones que ayuden a aclarar el precio y las especificaciones. También es probable que Nothing dé pistas sobre determinados componentes y diseños de hardware, como ya ha hecho en el pasado.