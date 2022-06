Estoy confusa: ¿por qué no hablaron de las Apple Glasses en la WWDC 2022?

Cuando el lunes por la tarde me puse a ver la keynote de la WWDC 2022 (opens in new tab) de Apple en mi terracita con una cervecita en mano pensé, "este es un buen plan, seguro que merecerá la pena seguir todo el evento una vez que Tim Cook se ponga a hablar de las Apple Glasses".

Pues mi gozo en un pozo. Nunca lo hizo. Ni las mencionó. El CEO de Apple y distintos ejecutivos nos guiaron a lo largo del evento para mostrarnos las nuevas actualizaciones de sus múltiples sistemas operativos: iOS 16 (opens in new tab), iPadOS 16, watchOS 9 (opens in new tab), macOS Ventura (opens in new tab), sOS (¡ay!, perdón, eso era una marca de arroz), pero ni presentaron, ni tan siquiera mencionaron, las esperadas gafas de realidad aumentada o mixta de Apple.

Tampoco presentaron la rumoreada plataforma realityOS (opens in new tab). Nada, completa ausencia de las gafas o cualquier código que pudieran ejecutar en un futuro. De verdad, creo que no hubo ni una sola mención significativa a la realidad aumentada (RA) o la realidad virtual (RV).

No puedo evitarlo, me siento algo decepcionada y sigo esperando ese "One More Thing" que nos llevan prometiendo desde el evento anterior de marzo: ese "una cosa más" que debería hacer que un evento de Apple brille sobre todos los demás.

A ver, que nadie me malinterprete. Disfruté de la keynote de la WWDC 2022; estuvo repleta de mucha información que muchos todavía estamos digiriendo.

Muchos de los rumores se convirtieron en una realidad, como las nuevas pantallas de bloqueo y notificación en iOS 16, el nuevo y potente chip M2 (opens in new tab), y el nuevo MacBook Air (opens in new tab). Era de esperar ¿no? Claro, con tantas filtraciones tan generalizadas y constantes, estaba bastante claro que estas novedades serían presentadas en la WWDC 2022.

Sin embargo, resulta que ha habido, por lo menos, la misma cantidad de filtraciones y rumores que hablaban sobre las gafas de realidad mixta de Apple... ¿o era un casco? Vale, es que se lleva hablando siglos de dos productos de este tipo. Como digo, hay muchos rumores sólidos que hablan de unas gafas de la marca de la manzanita al estilo de las Google Glasses (opens in new tab), que se supone que ofrecerán unas vistas de realidad mixta increíbles del mundo que te rodea.

El otro dispositivo de Apple de este tipo del que se habla es un casco, que es más inmersivo, algo así como las Meta Quest (opens in new tab), y que se supone que ofrecerá experiencias de RV que te permitirán ser consciente del mundo exterior pero, sobre todo, vivir en la felicidad de la realidad virtual.

No te creas todo el hype

En el período previo a la WWDC, los rumores sobre algún tipo de anuncio relacionado con la RA/RV de Apple se intensificaron.

Esta misma semana, el New York Times (opens in new tab) publicó un artículo con aportaciones de "personas con conocimiento del asunto" que parecía sugerir que podríamos echar un vistacito a las Apple Glasses en la WWDC.

Para ser claros, el artículo no dijo en ningún momento que veríamos el dispositivo en sí mismo, o una plataforma de desarrollo para apoyarlo, pero se suponía que los anuncios ofrecerían un potencial soporte de las aplicaciones para el futuro producto.

Sé que me puse a ver la presentación pensando que, aunque no íbamos a poder ver en carne y hueso ese casco o esas gafas, Cook desvelaría la plataforma de desarrollo realityOS (opens in new tab) para dar a los desarrolladores tiempo de sobra para prepararse para cuando llegue el hardware.

Dejando a un lado los rumores que me llevaron a esta confusión, he prestado mucha atención a las propias palabras de Cook. Durante una llamada a los inversores de 2018, Cook dijo: "Veo la RA como algo profundo".

Tres años después, en 2021, dijo (opens in new tab)que la RA es "críticamente" importante para el futuro de Apple.

No creo que eso haya cambiado y nadie duda de que Apple esté trabajando en el hardware de RA y RV. Entonces, ¿qué ha pasado?

Mucha gente rodeando a Tim Cook en el evento, tal vez para preguntarle dónde ha escondido las Apple Glasses. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Algunos observadores de la industria con los que hemos contactado creen que toda la sección de las Apple Glasses y/o realityOS fue retirada de la keynote en el último minuto. Pero claro, la gente dijo cosas similares cuando las gafas no aparecieron (opens in new tab) en el evento de primavera de Apple en el que presentó el chip M1 Ultra (opens in new tab) y el Mac Studio (opens in new tab).

Sin embargo, todo esto hace parecer que Apple sea una compañía caprichosa o incluso insegura. Pero la verdad es que Apple es metódica y cuida al detalle cada una de sus experiencias, ya sea un producto o un evento.

La keynote de la WWDC 2022 ni siquiera fue una presentación en directo. Tim Cook apareció brevemente en el escenario para dar la bienvenida a los asistentes al evento, pero con las mismas se bajó y comenzó a reproducirse un vídeo pregrabado de más de 90 minutos. ¿Cómo se pueden hacer cambios de última hora en una presentación así?

Sea como sea, no puedo evitarlo, me siento algo decepcionada y sigo esperando ese "One More Thing" que nos llevan prometiendo desde el evento anterior: ese "una cosa más" que debería hacer que un evento de Apple brille sobre todos los demás.

Todavía es posible que Apple hable en privado con los desarrolladores sobre realityOS y las Apple Glasses (la WWDC se celebra durante toda la semana), pero la oportunidad de entusiasmar a los consumidores (o a las empresas) se ha esfumado un año más.

No veo a Apple presentando una nueva plataforma a mediados de año, y menos todavía fuera de un evento para desarrolladores. Al fin y al cabo, las Apple Glasses no pueden triunfar sin aplicaciones y contenidos revolucionarios. El New York Times dice que Apple está hablando con gente como el multifacético director Jon Favreau sobre la posibilidad de llevar contenidos sorprendentes al dispositivo, pero nada de eso funcionará sin las aplicaciones e interfaces que lo apoyen.

Para eso, se necesitan desarrolladores y los desarrolladores necesitan la WWDC. Supongo que tendremos que esperar hasta la WWDC de 2023.