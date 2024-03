Oye Apple, necesitamos un nuevo iPhone SE cuanto antes

Hace poco escribí sobre cómo el iPhone 13 es un gran teléfono para comprar si no puedes permitirte un iPhone 15, y no me bajo de ahí. Pero todavía siento que nos falta una opción de teléfono bueno y económico de Apple.

Claro, tenemos el 2022 iPhone SE, pero era un poco decepcionante. Tiene un diseño muy antiguo, una pantalla de 60Hz, una sola cámara trasera y carece de una amplia gama de funciones. Si comparamos el iPhone SE con algunos de los mejores teléfonos baratos de Google, Samsung y OnePlus, parece casi como si Apple se arriesgara a sacar al mercado viejos restos de tecnología que han sido recalentados en un horno microondas antes de ponerlos a disposición de los consumidores.

El problema es que, a menos que se opte por la segunda mano, no hay otra opción para un iPhone asequible.

Los rumores hasta ahora apuntan a un iPhone SE 4 en el horizonte, y parecen prometer un diseño más fresco que toma prestado de la talla del iPhone 14 y el iPhone 15. Eso son buenas noticias, ya que ambos teléfonos tienen un aspecto agradable y un lenguaje estético que se remonta a la era del diseño industrial de Jony Ive. Es una buena noticia, ya que ambos teléfonos tienen un aspecto agradable y un lenguaje estético que se remonta a la era Jony Ive del diseño industrial de Apple.

Sin embargo, la fecha de lanzamiento no está clara: no sabemos si el iPhone SE llegará este año o en 2025. Por si sirve de algo, espero que Apple presente un nuevo SE este año.

Más barato y alegre

Vivimos en una época en la que el coste de la vida se ha disparado y los smartphones no muestran signos de abaratarse. Al mismo tiempo, los teléfonos no ofrecen una gran relación calidad-precio como antes, especialmente si estás atrapado en el ecosistema de Apple.

Como usuario del iPhone 15 Pro Max, soy un gran defensor de los iPhones Pro de Apple, ya que los modelos actuales ofrecen un conjunto de mejoras respecto a sus predecesores que los sitúan entre los mejores teléfonos en general. Pero se necesita una buena cantidad de dinero para poder comprarlos; incluso con un contrato de operador, los teléfonos insignia de Apple no son baratos.

El iPhone 15 y el iPhone 15 Plus, más asequibles, son muy buenos teléfonos, pero por sus precios respectivos (con una pantalla de 60Hz y cámaras que, aunque impresionantes, no son nada del otro mundo) no son nada inspiradores. Comparativamente, por el mismo dinero se puede conseguir un Samsung Galaxy S24 con su trío de cámaras traseras, pantalla de 120Hz y toda una serie de funciones de IA generativa.

A juzgar por los rumores sobre el iPhone 16 (y hay que reconocer que aún es pronto), la próxima generación de smartphones de Apple no supondrá una gran evolución con respecto a sus predecesores. Cabe esperar un aumento del rendimiento, lo cual es casi discutible, ya que las últimas generaciones de iPhones tienen potencia más que suficiente.

También podemos esperar una dosis de funciones de IA generativa al menos para los modelos iPhone 16 Pro. Por lo demás, dudo que haya mucho que separe a los iPhone de nueva generación de los modelos actuales. Tampoco espero que bajen los precios.

Teniendo eso en cuenta, quiero un nuevo iPhone económico que ofrezca un diseño y unas características modernas sería muy bienvenido, ya que probablemente esperemos al iPhone 17 para que traiga actualizaciones realmente novedosas.

Hay quien dice que los fans de Apple se tragarán lo que les presenten. Puede que eso fuera cierto en el pasado, sobre todo cuando los teléfonos podían dar un salto decente en cada generación en cuanto a rendimiento, cámaras y prestaciones.

Hoy en día, los consumidores son más conocedores de la tecnología y los mejores teléfonos Android están tan bien equipados que uno no necesita quedarse atrapado en el ecosistema de Apple. Por eso, los precios elevados y un presupuesto "mediocre" podrían hacer que la gente se decantara por Android.

Por supuesto, los teléfonos de Apple se siguen vendiendo como locos, y varios datos muestran que los modelos iPhone 15 se han vendido mejor que sus predecesores. Así que no es que la fortuna de Apple vaya a decaer de repente.

Pero creo que hay una oportunidad en el terreno de los teléfonos económicos que Apple podría aprovechar. Un iPhone capaz pero asequible podría hacer que más gente se suscribiera a servicios como Apple Arcade, Apple Music Plus y Apple News Plus, con lo que el dinero ahorrado en el hardware del teléfono podría destinarse al creciente conjunto de servicios de Apple.

Apple también es una empresa innovadora en lo que respecta a la tecnología telefónica, por lo que podría ayudar a sacudir el statu quo con teléfonos asequibles y ayudar a establecer un estándar para que otros lo sigan (aunque la serie A de Google Pixel lo hace bien) o inyectar algo de competencia renovada no Android en el mercado.

Tal vez todo esto sean ilusiones por mi parte, ya que Apple tiende a hacer lo que Apple quiere y al diablo con los consumidores en general. Pero voy a seguir cruzando los dedos metafóricamente para ver un nuevo iPhone SE este año que adopte el último lenguaje de diseño de Apple y no escatime en características. Si eso no sucede, entonces buscaré el rumoreado Google Pixel 8a para que sea el teléfono económico de 2024.