No, no quiero que el iPhone 16 venga repleto de IA

Dudo que puedas ir a una feria de tecnología sin que alguien esté comentando algo sobre inteligencia artificial. En el MWC 2024, empresas de la talla de Qualcomm defendieron la IA en teléfonos, coches y otros dispositivos, mientras que Samsung presentó su gama de teléfonos Galaxy S24 para mostrar las funciones de IA del Galaxy que incluyen.

La IA lleva años existiendo de una forma u otra. Por supuesto, no tenemos una verdadera IA general con inteligencia o capacidad cognitiva de nivel humano. Pero los algoritmos de aprendizaje automático llevan tiempo ofreciendo reflexiones y recomendaciones de streaming, traduciendo texto y descubriendo qué hay en las fotos. Sin embargo, en 2023 se produjo el auge de la IA generativa, por la que el software inteligente puede producir cosas a partir de instrucciones e inferencias en lugar de simplemente trabajar a partir de lo que ya tiene.

La inteligencia artificial generativa, impulsada por empresas como ChatGPT, se ha convertido en algo importante para todo tipo de tareas, desde la creación de planes para las vacaciones hasta la creación de contenidos. En el ámbito de la tecnología de consumo, basta con echar un vistazo a las funciones inteligentes de edición de fotos y cognición del lenguaje del Samsung Galaxy S24 Ultra y el Google Pixel 8 Pro para ver este tipo de IA en acción.

Por lo tanto, no es de extrañar que se esté rumoreando que el iPhone 16 vendrá con funciones de IA generativa, con lo que Apple probablemente llegue tarde al espectáculo al traer un nuevo nivel de herramientas de móviles impulsadas por IA.

Pero no estoy de acuerdo.

Quedémonos con lo importante

(Image credit: Future / Philip Berne)

Por supuesto, la IA ha desempeñado un papel en los iPhone desde hace años, con el motor neuronal de los chips de la serie A de Apple, que impulsa algoritmos de aprendizaje automático, y el renderizado semántico, que ha ayudado al iPhone a figurar sistemáticamente en nuestra lista de mejores teléfonos con cámara. Sin embargo, no me entusiasma que Apple se adentre demasiado en la IA generativa.

La fotografía del teléfono de Apple no es "real" per se, dado el modo en que el sistema de la cámara captura datos e imágenes antes de pulsar el botón del obturador y pega varias fotos. Nunca obtendrás la escena exacta que estás fotografiando como una instantánea perfecta de una fracción de segundo.

Sin embargo, el procesamiento de imagen aplicado a menudo me ha parecido el más realista de todos los teléfonos que utilizo; los iPhone no tienen reparos en dejar oscuras las zonas de sombra y dejar que las altas luces florezcan en todo su esplendor si la escena lo requiere. Y esta es una de las principales razones por las que uso un iPhone 15 Pro Max a pesar de la tentación de Android.

Aunque a los iPhones no les faltan opciones de edición o filtros, me gustan más las fotos que producen en su configuración por defecto (o al menos por defecto en determinados modos), que son muy 'instagrameables' o alcanzan un nivel apto para ponerlas en esta misma web. La idea de tener más tecnología de IA para jugar con estas fotos y alejarse del realismo que siento que consagra la fotografía del iPhone no cambia mi opinión como fan de los teléfonos.

Me parece bien la IA generativa en los teléfonos Pixel, ya que siempre me han parecido un banco de pruebas de innovación tecnológica. Además, Google hace un buen trabajo con las herramientas y la integración de la IA. Y en los teléfonos Galaxy, la IA generativa encaja con la idea maximalista de "aquí hay una función para todo" que me parece que tienen los teléfonos insignia de Samsung.

No diría que no a una Siri más inteligente y a otras optimizaciones entre bastidores impulsadas por un procesamiento inteligente. Pero no quiero que la próxima generación de iPhone esté repleta de inteligencia artificial generativa, que manipule las fotos más allá del realismo o que ofrezca demasiadas sugerencias.

Eso es porque veo los iPhones como dispositivos intrínsecamente prácticos; algo que es simple y algo manual en la operación, conmigo concediéndole permisos para chupar datos de texto cuando sea necesario en lugar de tener un asistente con IA o interfaz tratando de hacer todo por mí. Creo que la insistencia de Apple en unas interfaces y una personalización posiblemente limitadas, junto con una tienda de aplicaciones muy selecta, encapsula este sentimiento. El iPhone es una herramienta de uso cotidiano, más que un gadget superinteligente.

Por el contrario, el diseño y la sensación de intención que hay detrás de algunos de los mejores teléfonos Android es la de ser más como artilugios con los que puedes trabajar y manipular para convertirlos en lo que quieras. Me parece bien, y hay un lugar para esos Android en mi vida.

Pero mi aprecio por los iPhones viene de su sencillez, privacidad, facilidad de uso y elegante funcionalidad como herramienta. Esto hace que parezcan aburridos en comparación con sus homólogos de Android, pero eso me atrae poco cuando sólo quiero algo para hacer las cosas sin un montón de cosas de inteligencia artificial que se interpongan en el camino.

Apple tiene fama de aprovechar la tecnología existente y perfeccionarla para que la experiencia del usuario sea exquisita. Así que es muy posible que pueda hacer lo mismo con la IA generativa.

Sin embargo, en este momento, creo que la IA generativa no es tan capaz como me gustaría: ni siquiera el Magic Editor de Google es tan fiable, según mi experiencia. En lugar de dejarme llevar por el bombo de la IA, me gustaría que la próxima generación del iPhone se centrara en ofrecer más de aquello por lo que Apple es conocida: un móvil que "simplemente funciona genial".