El iPhone 15 Pro Max me tiene preocupado

Durante muchos años, he sido un usuario de Android, habiendo hecho la transición de un venerable iPhone 4S a un Samsung Galaxy S6 en 2015, y desde allí he usado algunos de los mejores teléfonos Android desde entonces.

Pero lo que pensé que iba a ser un breve coqueteo con iOS y un iPhone 13 Pro a finales del 2021 me ha visto en una relación comprometida con un teléfono inteligente de Apple desde entonces hasta ahora. Claro, todavía tengo acceso a los gustos de la Samsung Galaxy S24 Ultra, pero mi tarjeta SIM está en un iPhone.

Sin embargo, la variación de Android y un aburrimiento general en iPhones, casi me vio cambiar de nuevo a la plataforma de teléfonos inteligentes de Google, pero justo cuando pensé que estaba fuera, el iPhone 15 Pro Max me tiró de nuevo.

Y me parece bien, porque es un fantástico smartphone insignia. Pero también puede ser un poco demasiado bueno, hasta el punto de que no tengo una idea clara de hacia dónde pueden ir los teléfonos a continuación para ser algo más que actualizaciones iterativas sobre sus predecesores.

Pero permitidme primero deciros por qué el iPhone 15 Pro Max tiene mi atención, a pesar de que nunca he estado realmente por los teléfonos Max.

Un cúmulo de retoques

(Image credit: Future / Roland Moore-Colyer)

En primer lugar, la construcción de titanio cambia las reglas del juego, convirtiendo lo que podría ser un teléfono pesado y difícil de manejar, equipado con una pantalla de 6,7 pulgadas en un dispositivo que puedo usar con una sola mano. Y los sutiles retoques en los laterales, añadiendo un grado de curvatura en los bordes, hacen que el iPhone 15 Pro Max siga teniendo los bordes planos y lisos que Apple trajo de vuelta con la serie iPhone 12, pero haciéndolos un poco más cómodos de sostener. El acabado mate de la parte trasera del teléfono y la forma en que los colores se mezclan con el chasis de titanio también están muy cuidados.

Aunque la Isla Dinámica no es perfecta, encuentro que es un cambio bienvenido con respecto a la muesca a la que me acostumbré a regañadientes en el iPhone 13 Pro. Y no me parece mucho más intrusiva que las cámaras perforadas de rivales Android como el Google Pixel 8 Pro; además, la funcionalidad añadida se agradece, aunque no siempre se utilice en todo su potencial.

También me gusta el nuevo botón Acción, que uso para activar rápidamente la "antorcha", también conocida como el flash de la cámara trasera. La conectividad USB-C es muy bienvenida. Y me sigue encantando la apuesta de Apple por una pantalla de 1Hz a 120Hz con su pantalla ProMotion; combinada con un software hábil, el iPhone 15 Pro Max parece muy rápido.

Por supuesto, es ridículamente rápido con su chip A17 Pro, que puede ejecutar juegos de calidad de consola en un dispositivo que es mucho más asequible que una Xbox Serie X. Hay margen para un mayor rendimiento para ayudar a que estos juegos se ejecuten un poco mejor, pero con lo mucho que Apple Arcade tiene que ofrecer, uno nunca está atascado en la búsqueda de un pequeño juego para jugar mientras sobrevive a un viaje tedioso.

Por último, la cámara del iPhone 15 Pro Max es fantástica. El cambio a un teleobjetivo con zoom óptico de 5 aumentos añade un grado de flexibilidad muy apreciado al sistema de la cámara, mientras que las cámaras principal y ultra gran angular pueden hacer fotos excelentes una y otra vez; mantengo la decisión de colocar el Galaxy S24 Ultra en el primer puesto de la lista de mejores teléfonos con cámara de TechRadar, pero tiendo a preferir la fotografía computacional y el procesamiento de señales de imagen de Apple sobre los de Samsung.

El vídeo es sencillamente de primera clase y es facilísimo grabar metraje utilizable, aunque no seas muy hábil con la cámara.

Siempre me he opuesto a lo que considero un amor adulador por Apple y sus dispositivos, con la sensación de que Cupertino consigue un pase para cosas que otros crucificarían a un teléfono Android por faltar; me quedo con una pantalla de 60Hz en el iPhone 15 estándar y la adopción glacialmente lenta de USB-C. Pero aunque no puedo defender el estándar o el iPhone 15 Plus, sí creo que el iPhone 15 Pro Max es prácticamente el pináculo de los smartphones ahora mismo.

¿Y ahora qué?

(Image credit: Future / Roland Moore-Colyer)

La cuestión es que todo esto me hace temer que a Apple no le quede mucho margen para seguir innovando. Sin duda, el equipo de Tim Cook seguirá los pasos de Google y Samsung y adoptará herramientas de IA generativa. Y no es difícil pronosticar que el iPhone 16 será más rápido y tendrá mejor batería que antes, quizá también con carga rápida.

Pero en lo que se refiere a un gran cambio en los iPhone y, de hecho, en la serie Galaxy de Samsung, parece que hemos llegado a un punto muerto en la evolución e innovación de los smartphones, al menos en términos de hardware.

Soy lo bastante mayor para recordar los días en los que cada smartphone suponía un verdadero paso adelante respecto al anterior, con cámaras cada vez mejores, un rendimiento que realmente importaba de generación en generación y todo tipo de nuevas funciones que se iban añadiendo. Hoy en día, una generación de teléfonos es muy parecida a la anterior.

Es cierto que una serie de pequeños cambios en el iPhone 15 Pro Max lo han convertido en mi teléfono preferido y en uno al que merece la pena actualizarse. Pero ahora que creo que Apple ha dado con la fórmula, no veo que el iPhone 16 o el iPhone 17 sean mucho mejores, a menos que alguien invente una tecnología de pantalla o unos materiales de batería muy diferentes.

¿Me he aburrido de los móviles? Pues no del todo. Creo que mi esperanza de que haya iPhones emocionantes se basará en la promesa de un iPhone plegable, ya que considero que Apple tiene la capacidad y los conocimientos necesarios para crear una gran experiencia con un teléfono plegable. Del mismo modo, estoy dispuesto a aceptar el lado del software de la innovación, en el que la IA seguramente desempeñará un papel.

Pero, por ahora, tendré que consolarme con la idea de que tengo un teléfono casi perfecto para mí en este momento. Y en un momento en el que todo parece sombrío, no está nada mal.