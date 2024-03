Si el Galaxy Z Fold 6 Ultra es real podría por fin hacerme cambiar de opinión sobre los teléfonos plegables

Me gustan los teléfonos plegables, pero no he comprado ninguno. Cuando me gasto mi propio dinero, compro teléfonos como el Galaxy S24 Ultra y el iPhone 15 Pro Max. Nunca he comprado un teléfono plegable para mí, ni siquiera el OnePlus Open, mi plegable favorito del año pasado. He tenido razones para aguantar, pero los rumores de que Samsung puede darle tratamiento Ultra a su Galaxy Z Fold 6 me tienen muy curioso, y tal vez sea hora de ahorrar para un nuevo plegable.

¿Por qué no he comprado aún un plegable? No por el precio, ya que no me importa firmar con una permanencia durante unos años para pagar un teléfono si me dan una gran oferta. Una compañía me ahorró casi 1.000€ por cambiar un viejo teléfono por mi actual Ultra. Una vez cada dos o tres años, voy a por un móvil de gama alta de esta manera, y si hay una oferta sólida en el Galaxy Z Fold 6 Ultra, la voy a considerar seriamente.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

No es una cuestión de durabilidad. No soy muy exigente con mis teléfonos, y a veces ni siquiera uso funda. No se me suelen caer y no los guardo junto a un llavero grande en el bolsillo. No me preocupa la durabilidad de las bisagras de los teléfonos plegables, y puedo ser lo suficientemente cuidadoso con esa suave pantalla interior para evitar arañazos desagradables.

No me gusta la pinta de la mayoría de los plegables, pero no es mi mayor problema. El Galaxy Z Fold 5 es, bueno... no es para mí. Su aspecto es incorrecto, demasiado estrecho en la pantalla frontal. El Google Pixel Fold me pareció mejor, con una pantalla más ancha en la parte delantera, pero sigue sin ser perfecto. El OnePlus Open fue el Ricitos de Oro que me enseñó que los teléfonos plegables pueden tener una relación de aspecto perfecta, con una pantalla frontal que parece un smartphone normal y una pantalla interior aún más grande.

El compromiso de todo teléfono plegable

El gran escollo que me impide comprar un teléfono plegable es la cámara. Ningún plegable ha salido al mercado con una gran cámara. El Galaxy Z Fold 5 tiene una cámara similar a la del modelo base Galaxy S23, pero no a la del Galaxy S23 Ultra. Este último fue nuestro teléfono con mejor cámara hasta que el Galaxy S24 Ultra lo suplantó.

El OnePlus Open utiliza los nuevos sensores apilados Sony Lytia con gran efecto, pero las cámaras no son las mejores. Para conseguir un diseño delgado y plegable, los fabricantes de teléfonos siempre hacen concesiones, y la que hacen todos los plegables es la cámara.

El OnePlus Open (Image credit: Future / Philip Berne)

La razón es la profundidad. Un gran sistema de cámaras necesita espacio. Necesita espacio para el sensor, el objetivo y, a ser posible, algo de espacio intermedio para la profundidad. Y eso es sólo para la cámara principal. Si quieres hacer zoom, necesitas aún más espacio.

El Galaxy Z Fold 5 tiene 6,1mm de grosor, lo que no es mucho espacio para una cámara. Para comparar, el Galaxy S24 Ultra es 2,5mm más grueso, con 8,6mm. Eso es mucho más espacio para la tecnología de la cámara. El Galaxy S24 tiene 7,6mm de grosor y las especificaciones de su cámara son casi idénticas a las del Z Fold 5.

Si los rumores son ciertos, un próximo Galaxy Z Fold 6 Ultra podría utilizar un nuevo sensor grande, posiblemente el sensor de 200MP que se encuentra en el Galaxy S24 Ultra. Sería una gran noticia. OnePlus logró una mejor fotografía con el OnePlus Open, pero el módulo de la cámara sobresale significativamente. Si Samsung puede mantener su diseño actual y añadir un nuevo sensor de cámara enorme, estaría muy impresionado.

Titanio, también, pero esa cámara...

Además de las nuevas especificaciones de la cámara, el Galaxy Z Fold 6 Ultra podría tener un marco de titanio, lo que sería muy bueno, y haría que el Fold se sintiera más duradero. También espero ver una relación de aspecto diferente, similar a la del OnePlus Open y, por supuesto, una pantalla sin pliegues visibles.

Pero es la cámara lo que más me entusiasma. Un teléfono plegable, especialmente uno del tamaño de una tableta, necesita una cámara increíble. El diseño plegable se presta a una fotografía increíble.

Los teléfonos plegables ofrecen interesantes oportunidades fotográficas (Image credit: Future / Philip Berne)

Puedes colocar la cámara de nuevas formas y ver una vista previa en la pantalla mientras disparas. La cámara principal es también la cámara selfie, gracias a la doble pantalla. La fotografía es simplemente más divertida con un plegable, salvo que ningún plegable ha destacado todavía en fotografía.

Sinceramente, no me importa mucho el zoom o un mejor sensor ultra gran angular, no si puedo conseguir un gran sensor principal. Me importan los retratos, y los selfies, y las fotos de grupo, y las escenas nocturnas. Todas esas son fotos que se ven mejor con una cámara grande y de alta resolución. Si el Galaxy Z Fold 6 Ultra es real, y si ofrece fotografías de nivel Ultra, yo diría que los plegables merecen por fin su momento de protagonismo, y me acercaré para verlo de cerca.