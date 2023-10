OnePlus Open: fecha de lanzamiento y todo lo que sabemos del primer móvil plegable de OnePlus

OnePlus Open:Voyager Black, Emerald Dusk512 GB, 16 GBCMOS image sensor with OIS,Periscope tele with 6X optical zoom + OIS UW lens, video in Dolby Vision67W charging + largest battery in a foldableRun up to 3 apps in tandem"Thinnest foldable available in NA"$1699 pic.twitter.com/kTBnS6oQLqOctober 12, 2023