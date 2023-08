El iPhone 15 Pro Max puede convencerme para comprar por fin un iPhone grande

Los iPhones grandes nunca me han impresionado demasiado. Por un lado, la combinación de diseño y tamaño de pantalla nunca me ha parecido tan bien lograda como la de los modelos más grandes de los mejores teléfonos Android, como el Pixel 7 Pro o el Samsung Galaxy S23 Ultra. Pero también es que la pantalla de 6,1 pulgadas del iPhone 13 Pro y del iPhone 14 Pro parecía simplemente perfecta para el conjunto de características y el lenguaje de diseño de los smartphones de Apple.

Sin embargo, a pesar de todo eso, el rumoreado iPhone 15 Pro Max es el iPhone de próxima generación que más me entusiasma.

Esto se debe en parte a que el iPhone 15 estándar y el iPhone 15 Plus parecen smartphones decididamente aburridos. Por supuesto, tendrán la pantalla Dynamic Island y una cámara principal de 48MP. Pero la primera aún no es compatible con muchas aplicaciones y la segunda no es nada especial, dado que ya hemos visto a Apple utilizar una cámara de 48MP.

Igualmente, el iPhone 15 Pro podría recibir un aumento de las especificaciones y algunos retoques de diseño. Pero, si los rumores son ciertos, no creo que el teléfono Pro más pequeño haga lo suficiente para convencerme.

El iPhone 15 Pro Max, por otro lado, parece ser la suma de sus partes, y en el buen sentido.

El mayor atractivo para mí es la rumoreada nueva cámara teleobjetivo periscópica que permitirá un zoom óptico de 6 aumentos. No será la cámara de teleobjetivo más potente de un smartphone, ya que teléfonos como el Galaxy S23 Utra ofrecen un zoom óptico de 10 aumentos. Pero habiendo utilizado este último, así como teléfonos con cámaras telefónicas de 5x, creo que 6x podría ser el punto dulce para alguien que disfrute de la fotografía con zoom.

También estoy convencido de que la IA y el procesamiento neuronal que aporta el chip A17 Bionic también influirán en la cámara teleobjetivo del iPhone 15 Pro Max. Predigo tomas con zoom nítidas, claras y bien equilibradas con puntos focales seleccionados de forma inteligente, lo que dará como resultado fotografías que no te avergonzarías de ampliar en un lienzo.

También sospecho que esta cámara de teleobjetivo se utilizará para unir las imágenes capturadas por la cámara principal y el objetivo gran angular para obtener fotos más detalladas, especialmente al entrar en una escena.

Listo para la acción

Esto me lleva al nuevo botón de acción anunciado para el iPhone 15 Pro y Pro Max. Aunque creo que sería bueno en el primero, cuando se combina con la nueva cámara podría emplearse mejor en el segundo teléfono.

Por ejemplo, imagina usar el botón de acción para cambiar rápidamente entre modos de fotografía mientras apuntas con el iPhone 15 Pro Max a un sujeto. Podrías saltar entre filtros, puntos de zoom, modos macro y más sin necesidad de tocar la pantalla y perder así la imagen que has encuadrado perfectamente.

Además, poder hacer esto en un teléfono grande, sin necesidad de interactuar directamente con la pantalla, es probable que sea mucho menos difícil de manejar; ha habido un montón de veces en las que he intentado ajustar un parámetro de la cámara en mi Pixel 7 Pro, con la subsiguiente gimnasia de los dedos resultando en que casi se me cayera el teléfono.

Más que un caso extremo

Hablando de teléfonos que se caen, el hecho de que el iPhone 15 Pro Max y su hermano pequeño tengan los bordes de titanio podría mitigar en cierta medida este problema.

Mientras que el acero inoxidable de mi iPhone 13 Pro ha resistido una miríada de golpes y caídas, con sólo una abolladura real o dos estropeando el marco brillante, el titanio es más fuerte que el acero. Esto debería hacer que el iPhone Pro Max sea más duradero que su predecesor.

También es más ligero, lo que debería reducir el peso del teléfono más grande de Apple, haciéndolo más agradable de sostener y transportar. Además, menos peso significa que el teléfono debería ser más fácil de usar con una sola mano y quizás menos propenso a caerse; la advertencia es que la gente es torpe por naturaleza y se le caerá hasta el más pequeño y ligero de los dispositivos.

La combinación de estas tres características, y lo que predigo podría ser la sinergia entre ellos, ahora me tiene más emocionado de ver un teléfono Pro Max que nunca.

Un posible problema podría ser la rumoreada subida de precio del iPhone 15 Pro Max, que podría situarlo por encima de lo que puedo justificar. Cruzo los dedos para que no sea así y para que Apple sea conservadora con los precios, sobre todo teniendo en cuenta que ya circulan rumores sobre un Samsung Galaxy S24.

Pronto lo sabremos, ya que el próximo evento de Apple en septiembre tendrá lugar probablemente en las próximas dos o tres semanas. Espero que esté a la altura de mis expectativas.