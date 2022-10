Google Pixel 7 Pro: análisis

El Google Pixel 7 Pro es tan bueno como los mejores smartphones de Apple y Samsung. Tiene muy buena pinta, hace unas fotos increíbles y destaca entre el resto. Google hizo grandes promesas para este teléfono, y cumple con las más importantes, aunque algunas características no son tan buenas como esperábamos (y otras aún no han llegado). Google implementa las funciones de software como si fueran arte, y el Pixel 7 Pro mejora el smartphone en áreas que habíamos olvidado que necesitaban mejoras.

Cuando se lanzó el Google Pixel 7 Pro, Google no se limitó a decir que sería el mejor teléfono Pixel de la historia, como ha hecho con los anteriores teléfonos Pixel. Esta vez dijo que el Pixel 7 Pro sería el mejor smartphone que puedes comprar, y punto. También, de alguna manera, costaría menos que los mejores.

Nuestra lista de los mejores teléfonos (opens in new tab) que puedes comprar está encabezada, como era de esperar, por el Samsung Galaxy S22 Ultra, con sus superlativas cámaras y su refinado diseño. Le sigue el iPhone 14 Pro de Apple, con su útil software y su rendimiento extremo. ¿Puede Google superar las cámaras de Samsung y el software de Apple sin hinchar el precio con componentes más caros? Sí, pero de una forma distinta a la que esperábamos.

(Image credit: Future / Philip Berne)

El Google Pixel 7 Pro hace fotos increíbles con facilidad, de noche y de día, pero también lleva la experiencia fotográfica más allá que nunca: de hecho, hizo que nuestras fotos de móviles más antiguos se vieran mejor. Por ahora, eso es algo que solo puedes hacer con un teléfono con Tensor G2 como el Pixel 7 (opens in new tab)y el Pixel 7 Pro. De hecho, hay bastantes cosas que el Pixel 7 Pro puede hacer que ninguno de sus competidores ni siquiera sueña.

El Pixel 7 Pro, con su chip Tensor G2 optimizado para las tareas de IA específicas de Google, escucha mejor, literalmente. Reconoce el habla con más precisión, haciendo que el Asistente de Google sea más útil. Traduce idiomas extranjeros más rápido. No solo mejora las fotos, sino que las hace más claras, y más inclusivas, utilizando la tecnología Real Tone para mejorar los tonos de piel. Pronto hará que las llamadas suenen mejor.

Por fin estamos viendo los beneficios de que Google desarrolle su propia plataforma de procesamiento a juego con su sistema operativo. El Tensor G2, con mejores capacidades gráficas que su predecesor, se muestra sin complejos y fluido al ejecutar la interfaz de Android 13. Android se siente maduro y completo en este teléfono, y es intuitivo y ágil, permitiéndonos saltar instantáneamente a donde necesitemos estar.

Mientras Samsung añade más y más funciones, y Apple sigue haciendo las cosas más ágiles y sencillas, Google da un paso atrás y utiliza su destreza de software para mejorar algunas de las cosas más básicas que los teléfonos han estado haciendo mal durante mucho tiempo.

Google Pixel 7 Pro: precio y disponibilidad

A partir de 899€

Más barato que el iPhone 14 Pro y el Galaxy S22 Ultra

Disponible desde el 13 de octubre de 2022

(Image credit: Future / Philip Berne)

Junto con el Google Pixel 7 y el Pixel Watch, el Pixel 7 Pro se anunció el 6 de octubre para que se pudiera reservar desde ese día. Debería estar disponible en las estanterías de todo el mundo el 13 de octubre.

El precio del Pixel 7 Pro está desde 899€ con lo que se obtienen 128GB de almacenamiento. El precio sube a 999€ para tener 256GB de almacenamiento. Todos los modelos del Pixel 7 Pro vienen con 12GB de RAM sin importar la cantidad de almacenamiento por la que se opte.

A Google le gusta poner un precio a sus teléfonos un poco más barato que la competencia, y el Pixel 7 Pro y el Pixel 7 continúan esta tendencia. El iPhone 14 Pro (opens in new tab) comienza desde los 1.319€, lo que significa que el Pixel 7 Pro no solo es más barato, sino que los compradores españoles no verán el mismo aumento de precio que los fans del iPhone vieron en comparación con el año pasado.

El Galaxy S22 Ultra 5G (opens in new tab) también es caro, a 1.259€, y ese teléfono viene sobrecargado de hardware. El Pixel 7 Pro no tiene soporte para lápiz óptico, mientras que el Galaxy S22 Ultra viene con un lápiz incorporado. El teléfono de Samsung también tiene cinco cámaras, incluyendo un superzoom de 10x. Es realmente un teléfono increíble, pero tiene un precio acorde a sus capacidades. Por lo general, Samsung lanza nuevos teléfonos Galaxy S a principios de año, por lo que este teléfono debería ser sustituido en poco tiempo.

Hay que tener en cuenta que en Google no son rígidos con los precios, y vemos rebajas y ofertas de los teléfonos Pixel a lo largo del año. A Google también le gusta lanzar una actualización a mitad de año, aunque a menudo se trata de un teléfono económico y no de un competidor del Pixel 7 Pro. Hemos escuchado rumores de un Pixel 7 Ultra con aún más cámaras, pero nada lo suficientemente específico como para asegurar que vaya a existir.

Puntuación del precio: 4.5/5

Google Pixel 7 Pro: diseño

Módulo de cámaras distintivo

Opciones de color verde liquen, nieve y obsidiana

Pantalla refinada de bordes curvos

(Image credit: Future / Philip Berne)

El Google Pixel 7 Pro tiene un diseño que se diferencia del resto de smartphones, y nos gusta su aspecto en general, aunque no es nuestro teléfono favorito para presumir. El módulo de la cámara hace que el teléfono parezca más equilibrado y simétrico, pero el acabado brillante es propenso a las huellas dactilares, y los colores parecen un poco pasados de moda.

A Google le gusta hablar de sus opciones de color, pero realmente sólo hay blanco, negro y algo llamado "Verde liquen" que, sin ser una maravilla, nos gusta más que el resto. El blanco "Nieve" es bonito, pero el negro de este año, "Obsidiana", es aún más oscuro y brillante que antes, y no nos gusta. Se le ven las huellas dactilares como al piano de mi abuela.

El Pixel 7 Pro es resistente al agua hasta un metro de profundidad con protección IP68, y la pantalla utiliza el mismo Corning Gorilla Glass Victus resistente a los arañazos que encontrarás en todos los mejores smartphones actuales. Hay un puerto USB-C para la carga de 30W y, por supuesto, no hay puerto de auriculares. Los grandes altavoces estéreo salen de la parte inferior.

(Image credit: Future / Philip Berne)

El teléfono no es el más fácil de sujetar. Es grande, con una pantalla de 6,7 pulgadas, y ese cristal negro brillante lo hace un poco resbaladizo. Por suerte, Google ha metido una funda en la caja, y hemos mantenido nuestro teléfono asegurado en ella desde el primer día.

De nuestros mejores smartphones, el Pixel 7 Pro es nuestro diseño menos favorito, aunque no por falta de evolución y esfuerzo por parte de Google. Los teléfonos Pixel han dado una sensación más premium con cada generación.

El iPhone 14 Pro (opens in new tab) es mucho menos redondeado en los lados, por lo que no es tan fácil de sostener, pero el nivel de pulido es la perfección. Los pliegues y las curvas son ajustados, y el bisel es perfectamente uniforme, siguiendo la suave curva alrededor de la pantalla. Cada borde parece planeado. El Pixel 7 Pro no alcanza ese nivel de detalle de diseño.

Tampoco supera lo mejor de Samsung. El Galaxy S22 Ultra es notablemente refinado, ocultando de alguna manera el sistema de cámara más avanzado detrás del plano liso del panel trasero sin un gran bloque. Se las arregla para albergar el S Pen limpiamente, e incluso el hueco del lápiz óptico es resistente al agua IP68. El teléfono es casi perfectamente liso a lo largo de los bordes del marco. El Pixel 7 Pro tampoco está ahí todavía.

El primer paso será que Google de rienda suelta a sus ideas de colores salvajes. El color 'Verde líquen', pálido y verde grisáceo, es de lejos el mejor de la serie, al igual que el Verde lima es el mejor de los teléfonos Pixel 7. Los colores Nieve y Obsidiana son demasiado pulidos y brillantes, como las teclas de un piano. Dejamos atrás los teléfonos blancos y negros brillantes hace mucho tiempo, y no queremos que vuelvan. En cambio, queremos más opciones de color para el Pixel 7 Pro.

Puntuación del diseño: 4/5

Google Pixel 7 Pro: pantalla

Pantalla OLED LTPO de 6,7 pulgadas

Mayor densidad de píxeles que la competencia

Tasa de refresco de 120Hz muy suave

(Image credit: Future / Philip Berne)

Nos ha impresionado mucho la pantalla del Google Pixel 7 Pro, y no podríamos pedir mucho más. Aunque el iPhone 14 Pro puede alcanzar técnicamente un mayor brillo, el Pixel 7 Pro siempre nos parece tremendamente brillante y colorido. Es una delicia leer y ver fotos en él, incluso a plena luz del sol.

El Pixel 7 Pro utiliza una pantalla OLED LTPO, similar a la tecnología que encontrarás en el iPhone 14 Pro, y tiene una resolución de 3120 x 1440, lo que la hace súper nítida. De hecho, la densidad de píxeles de 512ppi en el Pixel 7 Pro es superior a los 500ppi del Galaxy S22 Ultra, o a los 460ppi del iPhone 14 Pro, por lo que esta pantalla es innegablemente nítida.

La pantalla puede refrescarse hasta 120Hz, y aunque oímos a un montón de fabricantes de teléfonos presumir de impresionantes velocidades de refresco, rara vez apreciamos el beneficio como lo hacemos en el Google Pixel 7 Pro. Moverse por la interfaz y la pantalla de inicio es una maravilla. Los menús y las listas de aplicaciones se sienten más suaves en este teléfono que en nuestro iPhone 14 Pro, que también tiene una pantalla de 120Hz.

Los juegos se ven fantásticos en esta pantalla, especialmente los más nuevos como Diablo: Immortal, con un contraste profundo y muchas partículas volando. También nos lo pasamos muy bien mirando nuestras fotos, y fue fácil inspeccionar fotos antiguas en busca de defectos detectables en la pantalla del Pixel 7 Pro.

Siempre somos escépticos sobre un lector de huellas dactilares en pantalla, pero el del Pixel 7 Pro ha sido sorprendentemente rápido en nuestro tiempo de revisión. Tuvimos que comprobar dos veces que no estaba usando solo nuestra cara para desbloquear, ya que funcionó mucho mejor de lo que habíamos visto en teléfonos Pixel más antiguos: todavía no hemos tenido que tocar varias veces o alternar los dedos.

Puntuación de la pantalla: 4.5/5

Google Pixel 7 Pro: cámaras

50MP principal, 48MP zoom 5x, 12MP macro ultra angular

Enfoque macro y superzoom mejorados por el Tensor G2

Gran cantidad de ayudas de software

(Image credit: Future / Philip Berne)

Las fotos que hacemos con el Google Pixel 7 Pro siempre se veían como queríamos que se vieran, y eso es un gran elogio. Nunca pareció enfocar la parte incorrecta de la escena, ni quitar exposición al modelo en favor de un fondo más brillante. Nuestras imágenes parecían cálidas y dinámicas, a diferencia de las imágenes planas y frías que la cámara del iPhone a veces hace pasar por "precisas".

La cámara destaca en las instantáneas básicas. Los retratos, especialmente con poca luz, siempre se convierten en grandes fotos. Los selfies resultan profundos y atractivos. Es muy fácil saltar a la cámara rápidamente y comenzar a hacer fotos con una simple doble pulsación del botón de encendido, una característica que está activada por defecto.

De alguna manera, el Google Pixel 7 Pro se las arregla para ser una de las mejores cámaras de smartphone de la historia, al tiempo que nos recuerda las limitaciones de las cámaras de los smartphones. Muchas de las elevadas promesas que hizo Google durante su anuncio, como el enfoque macro y el superzoom, no se han cumplido del todo. Otras funciones, como el Desenfoque fotográfico y la Visión nocturna, funcionan incluso mejor de lo que esperábamos.

Image 1 of 5 Macro Focus (Image credit: Future / Philip Berne ) Super Zoom: 1X (Image credit: Future / Philip Berne ) Super Zoom: 2X (Image credit: Future / Philip Berne ) Super Zoom: 5X (Image credit: Future / Philip Berne ) Super Zoom: 30X (Image credit: Future / Philip Berne )

El modo de enfoque macro, en particular, fue decepcionante. No te equivoques: el Pixel 7 Pro hace fotos excelentes, incluso cuando se acerca mucho a un objeto. Las imágenes revelan un montón de pequeños detalles sin trucos digitales.

Aun así, las imágenes no son tan impresionantes como las que se consiguen con un objetivo macro "adecuado". No hay que esperar que se revelen detalles invisibles. Ni siquiera deberías esperar mejores imágenes que las que obtendrías con el iPhone 14 Pro.

El superzoom es tan bueno como el que encontrarás en una cámara que parte de un objetivo 5x. Las imágenes se ven mejor que las que conseguimos con nuestro iPhone 14 Pro, que utiliza una lente de 3x para el zoom. Sin embargo, no se acercan a lo que se obtiene con un verdadero superzoom óptico, como la lente de 10 aumentos del Samsung Galaxy S22 Ultra.

Image 1 of 9 (Image credit: Future / Philip Berne ) (Image credit: Future / Philip Berne ) (Image credit: Future / Philip Berne ) (Image credit: Future / Philip Berne ) (Image credit: Future / Philip Berne ) (Image credit: Future / Philip Berne ) (Image credit: Future / Philip Berne ) (Image credit: Future / Philip Berne ) (Image credit: Future / Philip Berne )

Comparamos las fotos del nuevo teléfono contra los mejores móviles (opens in new tab) que se pueden comprar, y el Pixel 7 Pro siempre se mantuvo a la altura, y a veces quedó por encima. La diferencia entre el mejor teléfono con cámara y el segundo mejor es un margen muy pequeño. En ocasiones, las imágenes del Pixel 7 Pro parecían más naturales, con detalles claros, y otras veces parecían un poco sobredimensionadas, con bordes brillantes digitalizados.

La cámara nunca fue decepcionante en comparación con la competencia, y a menudo era más fácil de usar. El Pixel 7 Pro te permite abrir la cámara y empezar a disparar mucho más rápido que un iPhone.

Google tiene una función de fotos en vivo llamada Top Shot. Mientras que las Live Photos de Apple hacen sobre todo películas, Top Shot tiene como objetivo encontrar una instantánea del mejor momento posible en una serie de fotos. También puede almacenar pequeños vídeos, al igual que la cámara del iPhone.

(Image credit: Future / Philip Berne)

El Pixel 7 Pro ofrece mejores controles en pantalla y opciones de disparo Pro más sencillas que las del Galaxy S22 Ultra, más enrevesado. Los sencillos controles manuales te permiten ajustar la temperatura del color y el brillo sin grandes complicaciones. No tienes que lidiar con toneladas de controles tipo DSLR que tienen poco sentido en el contexto de una cámara de teléfono, como lo haces en un Samsung.

Sin embargo, la aplicación de la cámara podría estar mejor organizada. No se pueden reorganizar los modos de la cámara ni eliminar los que no se utilizan. También preferimos la cámara activada por voz de los teléfonos Samsung, que nos permite hacer una foto con sólo decir "dispara".

Google tiene algunas funciones interesantes de IA integradas en la cámara. Además del modo Visión Nocturna, la función Real Tone de la cámara también analiza los tonos de piel para asegurarse de que las imágenes están expuestas con precisión. Incluso hay un interruptor de Top Shot, que buscará rostros familiares y se asegurará de que esas son las personas que permanecen enfocadas si estás haciendo fotos de grupos.

Hacer fotos con la cámara del Pixel 7 Pro es solo la primera parte de la historia de la fotografía de los Pixel: lo que el teléfono puede lograr en el software es casi tan impresionante como las imágenes que las cámaras pueden producir.

Puntuación de la cámara: 4.5/5

Google Pixel 7 Pro: software

Android 13 parece maduro y completo

El desenfoque fotográfico cambia el juego

Llegan funciones de software para mejorar las llamadas

(Image credit: Future / Philip Berne)

La versión de Android 13 que utiliza Google tiene un diseño de interfaz muy limpio, uniforme y fácil de usar. Se ve bien y tiene sentido, especialmente si confías en las herramientas de búsqueda de Google en el teléfono para ayudarte a encontrar lo que necesitas.

La forma más rápida de navegar por el teléfono es la búsqueda. Tanto si quieres una aplicación, como si quieres cambiar un ajuste o acceder directamente a una función, lo mejor es abrir una ventana de búsqueda o decir "Hey Google" para obtener ayuda. Puedes crear pantallas de inicio con carpetas y organización, pero realmente no es necesario.

Hubo un tiempo en el que Google esperaba que los usuarios pasaran interminables horas personalizando y modificando sus teléfonos para que tuvieran un aspecto y un tacto perfectamente personalizados. Todavía se puede hacer eso, pero afortunadamente Google se ha dado cuenta de que la mayoría de nosotros no quiere hacerlo.

La mayoría de los ajustes son fluidos y automáticos. Los colores de los iconos y los menús cambian para adaptarse a tus temas. Las aplicaciones y funciones se sugieren en contexto. Hay menos widgets y opciones en la pantalla de inicio, y son más adaptables y menos exigentes.

Android ha madurado mucho, y eso se nota en el número de funciones que ofrecen sencillos deslizadores gráficos y controles intuitivos, en lugar de listas y casillas de verificación. Sin embargo, las cosas podrían ser mucho más fáciles.

(Image credit: Future / Philip Berne)

El panel de control es un desastre comparado con el Centro de Control de Apple en iOS. Eso significa que las funciones útiles quedan enterradas, como el botón de subtítulos en vivo que utiliza la IA de Google para crear subtítulos para cualquier vídeo que veas.

Además, es fácil activar Compartir Batería, que utiliza la batería del teléfono para alimentar otros dispositivos, cuando lo que quieres es activar Ahorro de Batería. Eso es un gran error.

Algunas de las verdaderas estrellas del show del Pixel 7 Pro están incorporadas en las aplicaciones de Google. Si usas Google Photos en el Pixel 7 Pro y en el Pixel 7, puedes desenfocar cualquier foto de tu biblioteca de Google Photos, tanto si la foto se hizo con el Pixel 7 Pro como si no. Eso es, de nuevo, gracias al nuevo chip Tensor G2.

Inmediatamente nos pusimos a trabajar en todo, desde viejas fotos familiares hasta fotos hechas en otros teléfonos que salieron mal. Vimos los mejores resultados cuando hicimos funcionar la magia de Google en fotos de smartphones antiguos. Las fotos escaneadas de carrete no se vieron tan afectadas. Algunas fotos que habíamos hecho en teléfonos que se remontan al iPhone 3GS (algunas de las primeras de nuestra biblioteca en la nube) mejoraron drásticamente, y ahora parecen haber sido hechas con un teléfono nuevo, al menos con la cámara frontal.

(Image credit: Future / Philip Berne)

La corrección de desenfoque de fotos parece importante, como para mantenerla en sólo dos teléfonos de Google. Google jura que la función de corrección de desenfoque depende del hardware que se encuentra en el chip Tensor G2, por lo que no hay planes anunciados para llevar esta función a los teléfonos más antiguos, ni para dejarla en la nube para que la disfruten todos los usuarios de Google Photos.

No creemos que esto vaya a ser así para siempre, pero por ahora la corrección de desenfoque es un argumento de peso para comprar un Pixel 7 o un Pixel 7 Pro si tienes muchas fotos de teléfonos antiguos que te importan y te gustaría mejorar.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Google añade características adicionales a sus teléfonos Pixel después del lanzamiento (lo que llama Feature Drops) y las próximas para el Pixel 7 Pro podrían ser muy interesantes. Por ejemplo, Google está añadiendo una función de Llamadas claras que hará que las llamadas de voz se escuchen mejor en el Pixel 7 Pro y el Pixel 7, y esa función también llegará a los teléfonos Pixel 6 y Pixel 6 Pro más antiguos.

El Pixel 7 Pro recibirá actualizaciones de seguridad durante cinco años, pero solo recibirá actualizaciones del sistema operativo Android durante tres años, según Google. Eso es muy decepcionante, especialmente cuando la misma compañía hace el teléfono y el SO.

El iPhone 8 de Apple puede utilizar la última actualización de iOS 16, y ese iPhone salió en el 2017, lo que le da cinco años de actualizaciones del SO. Darle a un teléfono una mayor vida útil de actualizaciones le da un mayor valor de reventa, parte de lo que hace que un teléfono premium sea el mejor teléfono que puedes comprar.

Puntuación de software: 5/5

Google Pixel 7 Pro: especificaciones y rendimiento

Google Tensor G2 mejora los gráficos

La interfaz de búsqueda es muy rápida

12 GB de RAM en todos los niveles de almacenamiento

(Image credit: Future / Philip Berne)

No te dejes engañar por las hojas de especificaciones que hacen que el Pixel 7 Pro parezca poco potente, especialmente en comparación con los mejores teléfonos insignia de Android como el OnePlus 10 Pro. Puede que el chip Google Tensor G2 no incluya los núcleos ARM más recientes y rápidos en la CPU, pero Google ha dado a los gráficos un impulso significativo respecto a la plataforma del año pasado, y esto marca una gran diferencia.

Aunque unos núcleos de procesador más eficientes habrían ayudado a la duración de la batería, nunca sentimos que el Pixel 7 Pro careciera de rendimiento puro de una forma que afectara a nuestro uso. Tal vez esto se deba a que Google tiene una sincronización tan estrecha entre el sistema operativo y el hardware, pero nos pareció que la interfaz era mucho más ágil que otros dispositivos que utilizamos. Simplemente encontrar nuestras aplicaciones o navegar por nuestras pantallas de inicio se sintió más rápido.

Ahora hay tantas aplicaciones y funciones en nuestros teléfonos que los fabricantes de teléfonos esperan que busquemos lo que necesitamos en lugar de organizar elaboradas pantallas de inicio. El Pixel 7 Pro hace esto muy fácil. Puedes abrir un teclado cuando abres el cajón de aplicaciones, y al escribir aparecen los resultados inmediatamente, no después de unos momentos de retraso, como vemos en otros teléfonos. La apertura de apps también es rápida.

Todos los Google Pixel 7 Pro tienen los 12GB de RAM, independientemente de la versión de almacenamiento que compres. Ese complemento completo de memoria ayuda al rendimiento, y nos gusta ver que el nivel más bajo no se queda fuera. No tuvimos problemas para ejecutar unas cuantas apps a la vez e intercambiar entre ellas, aunque Google no incluya el nivel de multitarea robusto que encontrarás en un teléfono Samsung.

El Pixel 7 Pro obtiene toda la tecnología de red más reciente, incluido el 5G para las redes que utilizan Sub6 5G o el más exclusivo mmWave 5G. También obtiene Wi-Fi hasta la más reciente Wi-Fi 6e si tienes equipos domésticos que puedan utilizar las nuevas bandas y capacidades.

Puntuación de rendimiento: 4.5/5

Google Pixel 7 Pro: batería

Hasta un día completo de duración de la batería

La velocidad de carga es sólo media

Admite el uso compartido de carga inalámbrica

(Image credit: Future / Philip Berne)

La duración de la batería del Pixel 7 Pro es buena, más de un día de uso completo, pero hemos necesitado cargar el teléfono todos los días. No hemos visto, sin embargo, ningún problema preocupante de batería en este teléfono, como hemos oído reportar con los dispositivos iOS 16. Al final de la jornada generalmente nos quedaba entre un 10-20% de batería si no hacíamos muchas fotos ese día.

La pantalla puede ser muy brillante, y el brillo adaptativo de Google hizo un buen trabajo de ajuste sin ser molesto sobre el cambio. Es molesto que se necesiten dos pasadas para ajustar el brillo de la pantalla desde el panel de control, ya que este es nuestro movimiento clave de ahorro de energía. La pantalla está configurada por defecto con una resolución FHD+ de 1080p para ahorrar energía, y apenas notarás la diferencia si decides quedarte con el aspecto de menor resolución.

Google dice que el teléfono puede cargarse hasta el 50% en 30 minutos, y en nuestras pruebas esas afirmaciones fueron precisas hasta unos pocos minutos. Nos gustaría ver una carga aún más rápida, quizás un modo turbo para completar la batería en pocos minutos, como en el OnePlus 10T. Conseguimos que este teléfono se cargara al 100% en poco más de una hora.

Google no incluye un cargador con el teléfono, solo un cable USB-C y un adaptador para conectar el cable de tu antiguo teléfono para transferir datos. Estamos cargando el Pixel 7 Pro con un enchufe Anker Nano 3, algo diminuto que puede manejar fácilmente el requerimiento de energía de 30W.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Hay un modo de ahorro de batería, así como un modo de ahorro extremo de batería. Ambos desconectan varias, aunque Google no es muy explícito sobre lo que se apaga. Para el modo de ahorro extremo de batería, tienes que elegir qué aplicaciones pueden funcionar en segundo plano y mostrar notificaciones, además de las aplicaciones predeterminadas de Google. Google dice que este modo podría darte hasta 72 horas de tiempo de teléfono.

Puedes elegir si quieres activar el Ahorro de batería extremo cada vez que actives el Ahorro de batería, o no. El modo de ahorro de batería puede configurarse para que todo se ralentice cuando el teléfono alcance un determinado porcentaje de batería baja. También puedes decirle a Ahorro de Batería que aprenda tus hábitos, y ralentizar las cosas si parece que no vas a llegar a tu hora normal de carga del teléfono.

El Pixel 7 Pro también es compatible con la carga inalámbrica en ambas direcciones. Puedes cargar el teléfono en una almohadilla de carga habilitada para Qi, o puedes colocar otro dispositivo, como el Pixel Watch, en la parte posterior del Pixel 7 Pro y recoger algo de vida extra usando la batería del teléfono.

Puntuación de la batería: 4/5

Google Pixel 7 Pro: puntuaciones

Atributo Comentario Puntuación Diseño Nos encanta el módulo de cámara, pero no hay suficientes opciones de color 4/5 Pantalla Grande y brillante con un gran tiempo de respuesta 4.5/5 Software Un Android maduro con magia de software exclusiva 5/5 Rendimiento La mejora de los gráficos hace que todo funcione con rapidez 4.5/5 Batería Pasa el día, pero nada impresionante 4/5 Cámaras Fotos increíbles, pero no un gran paso adelante 4.5/5 Calidad / precio Más barato que los mejores de la competencia 4.5/5

¿Debería comprar el Google Pixel 7 Pro?

Cómpralo si...

Quieres un teléfono completo El Pixel 7 Pro funciona bien, sin importar lo que estés haciendo con él. Saca grandes fotos de forma sencilla, escucha bien y pronto mejorará el sonido de nuestras llamadas. Hace bien muchas cosas que otros fabricantes de teléfonos han ignorado.

Quieres arreglar tus fotos antiguas Comprar un Pixel 7 Pro es como suscribirse a un servicio que te permite arreglar todas las fotos malas de tu galería. Si esas fotos del iPhone 4 no envejecieron tan bien, el Pixel las modernizará. No hay ningún otro dispositivo que pueda hacer esto... por ahora.

Quieres ahorrar dinero, pero sigues queriendo lo mejor No se puede negar que el Pixel 7 Pro está a la altura de los mejores teléfonos que puedes comprar, aunque cueste menos. Es más barato que el iPhone 14 Pro, y mucho más barato que el Galaxy S22 Ultra. Además, los teléfonos Pixel salen mucho a la venta.

No lo compres si...

Quieres un teléfono que haga literalmente de todo No tiene un lápiz óptico, ni un potente zoom, ni carga de alta velocidad, ni la pantalla más rápida que puedas comprar. Google ha dicho que este teléfono lo supera todo, pero no ha dicho que lo haga todo. Si eres un fan de las especificaciones, busca un Galaxy S22 Ultra o un OnePlus 10 Pro con un Qualcomm en su interior.

Quieres un teléfono que se doble por la mitad Los teléfonos planos se están convirtiendo en algo del pasado. Lo último y más novedoso son los teléfonos plegables. Nos encanta el Samsung Galaxy Z Flip 4 por su diseño rompedor, pero teléfonos como el enorme Galaxy Z Fold 4 también ofrecen un enorme espacio de pantalla en su interior.

Vas a mantener este teléfono para siempre A pesar de que Google fabrica el Pixel 7 Pro y el sistema operativo Android 13 que ejecuta, eso no significa que Google vaya a seguir dando soporte a este teléfono para siempre. Por otro lado, Apple sigue actualizando teléfonos que tienen cinco años. Si tienes problemas en los cinco años que tienes ese teléfono de Apple, es fácil encontrar una tienda de Apple en la que puedas entrar para recibir ayuda; eso no ocurre con los teléfonos de Google.