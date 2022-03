Samsung Galaxy S22 Ultra: análisis

Análisis en dos minutos

Si tuviéramos que juzgar el Samsung Galaxy S22 Ultra solo por sus cámaras y, en particular, por sus capacidades de zoom óptico y digital, sería el mejor smartphone jamás fabricado.

No lo es, obviamente, ya que cada dispositivo es la suma de su diseño, funciones, componentes, utilidades y valor; pero en conjunto, este Samsung Galaxy S22 Ultra con aires de Note es un Android excelente (y enorme) que no solo clava lo más importante, sino que aporta más funciones de las que podrás llegar a usar.

El diseño es un eco de... bueno, el último Samsung Galaxy Note. Es un híbrido. No habrá quejas de su altísima resolución en las 6.8 pulgadas, que ofrecen colores vibrantes y la fluidez de los 120Hz, aunque es capaz de bajar hasta 1Hz para ahorrar toda la batería posible.

El módulo de cámaras es potente. No se diferencia mucho del que tenía el Galaxy S21 Ultra, pero ese ya era extremadamente bueno. El actual es un poco mejor, ya que el zoom óptico y el Space Zoom son lo nuevo en tecnología.

También nos encanta el fino y ligero S Pen, y más si viene integrado literalmente en el teléfono. Lo hace todo genial, y está hecho para sacar tu lado más productivo.

La parte trasera del Samsung Galaxy S22 Ultra es satinada con Gorilla Glass Victus+ (Image credit: Future)

Samsung One UI 4.1 es bueno, y herramientas como Expert Raw o Google Duo hacen un trabajo excelente mostrando la potencia y versatilidad del smartphone, hay muchas cosas que podríamos destacar.

En cuanto al rendimiento, el Snapdragon 8 Gen 1 de 4nm se defiende muy bien (no supera al A15 Bionic de Apple). La cuestión es que no hemos podido conseguir que una sola aplicación fallara o diera algún error en este móvil monolítico.

La batería nos ha generado dudas. Llega al día completo de uso (unas 18 horas), pero pensábamos que duraría más, siendo de 5.000mAh y haciendo uso de una CPU y pantalla tan eficientes.

Al final, este es el tipo de móvil que hace que te olvides de lo que había antes en el mercado. Si estás acostumbrado a un dispositivo pequeño, te va a sobrepasar la idea de volver a él después de usar este. Si te costaba hacerle fotos a la luna, ahora cuestionarás por qué Apple no lo podía hacer. Si querías un móvil que tuviera más potencia para editar esas fotos en RAW, tus deseos son órdenes.

Siendo parte de la línea S22, aunque muy diferente de sus hermanos, el Galaxy S22 Ultra es un Galaxy Note en un acabado nuevo y brillante. Tiene un módulo de cámaras más grande (aunque casi sin cambios con respecto al S21Ultra), pero con un ajuste en diseño hacia los Note.

Samsung Galaxy S22 Ultra: fecha de lanzamiento y precio

Un dispositivo que combina lo mejor de la serie S y la serie Note no puede ser barato. El Samsung Galaxy S22 Ultra parte de los 1.259€ para la versión de 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento.

Hay opciones más caras con más almacenamiento y RAM:

Samsung Galaxy S22 Ultra prices Configuración Precio 8/128GB 1.259€ 12/256GB 1.359€ 12/512GB 1.459€ 12GB/1TB (exclusivo web) 1.659€

(Image credit: Future)

Elige sabiamente, ya que ningún S22 viene con ranura microSD para aumentar el espacio disponible.

Lo puedes comprar en burdeos, blanco, negro o verde desde el 25 de febrero, aunque la disponibilidad de la versión exclusiva online de 1TB es más limitada.

Diseño y pantalla

La pantalla AMOLED del Samsung Galaxy S22 Ultra es de 6.8 pulgadas (Image credit: Future)

Indiscutiblemente bonito, el Samsung Galaxy S22 Ultra tiene raíces de Note, y no se parece en nada a un Galaxy S22+. Parte del diseño original del Galaxy Note 10 pero con unos materiales mucho más premium.

El marco es de aluminio pulido, casi cromado, y cierra las dos partes de Gorilla Glass Victus+. El frontal brilla más, mientras que la parte de atrás tiene un acabado satinado, haciendo un buen trabajo ocultando las huellas. El teléfono tiene certificación IP68 contra el agua y el polvo.

Imagen 1 de 2 (Image credit: Future) Imagen 2 de 2 (Image credit: Future)

¿Hemos dicho ya que es un móvil enorme? Con 163.3 x 77.9 x 8.9mm, es más grande que el iPhone 13 Pro Max pero, aunque sorprenda, es más ligero, con 229g. Alguien com manos pequeñas tendrá problemas para coger el Samsung Galaxy S22 Ultra, aunque sus bordes curvos son cómodos. Eso sí, es un dispositivo resbaladizo, aunque esté hecho de cristal y metal.

Hay dos superficies planas en la parte superior e inferior. La superior es una placa casi irrompible de metal, con un mini agujero para el micrófono. La parte inferior aloja la SIM, un puerto USB-C (viene con el cable, pero no con el cargador), la rejilla para el altavoz y el S Pen.

Si tienes alguna duda sobre si este Galaxy S es un Note, simplemente dale al botoncito de abajo a la izquierda y saca el S Pen. Tiene todo lo que le puedes pedir, incluso un hogar en el Galaxy S22 Ultra. Hablaremos sobre él más adelante.

La pantalla AMOLED de 6.8 pulgadas es otro punto clave. Tiene una resolución WQHD+ de 3088 x 1440 que deja 500ppp. El iPhone 13 Pro Max, por poner contexto, tiene 458ppp en su pantalla de 6.7 pulgadas. Ten en cuenta que, por defeco, el Samsung Galaxy S22 Ultra viene en FHD+ para ahorrar batería, y cuando pasamos a WQHD+ no nos sorprendimos demasiado, igual alguna bajada de rendimiento.

Imagen 1 de 3 (Image credit: Future) Imagen 2 de 3 (Image credit: Future) Imagen 3 de 3 Samsung Galaxy S22 Ultra wet screen (Image credit: Future)

Desde los juegos hasta los vídeos y las apps son fantásticos en la pantalla, que ahora tiene la habilidad de pasar de 1Hz a la máxima fluidez de 120Hz. Esta tecnología adaptativa puede ser complicada de visualizar, ya que 1Hz se usa, por ejemplo, cuando escribimos, mientras que los 120Hz vienen muy bien en el gaming.

Lo importante de esto es que todo va extremadamente fluido. Las tasas de refresco bajas se usan para ahorrar batería, ya que no hay necesidad de actualizarla 120 veces por segundo si no está ocurriendo nada.

Con un pico de brillo de 1.750 nits y la nueva tecnología Vision Booster de Samsung, la pantalla hace un buen trabajo manteniendo una buena visibilidad con luz directa. Obviamente, subir el brillo al 100% tendrá un impacto en la duración de la batería.

Bajo la pantalla, casi en el primer tercio desde abajo, se encuentra el sensor de huellas dactilares. Es muy sencillo de alcanzar y rápido en el desbloqueo, aunque también lo podemos hacer con otras opciones como un PIN o reconocimiento facial.

También hay un pequeño agujero para la cámara delantera de 40MP.

Por resumir, es una pantalla maravillosa para ver contenido.

Cámaras

Samsung Galaxy S22 Ultra (Image credit: Future)

Cuando la gente dice 'ah, ese es un nuevo Galaxy Note, ¿no?' tenemos que darle la vuelta al móvil para enseñarles las cámaras traseras, un calco del Samsung Galaxy S21 Ultra.

No solo se parecen, es que son casi las mismas. Hay dos teleobjetivos de 10MP: uno f/2.4 y otro f/4.9. También hay un gran angular de 12MP con un ángulo de visión de 120º y una cámara principal de 108MP f/1.8.

Aun así, la tecnología en la que se apoyan estas cámaras se ha mejorado. Aunque los sensores no han cambiado con respecto al S21 Ultra, Samsung ha trabajado en la estabilización óptica y digital de la imagen y su procesado. El resultado es un mejor rendimiento de todos los objetivos, pero sobre todo en zoom.

Las capacidades de zoom simplemente dejan boquiabierto a todo el mundo. Obviamente, el zoom óptico de 3x y 10x no solo ofrece una imagen clara, sino que puedes recortar sin perder calidad.

El zoom 30x, y en especial el Space Zoom de 100x, es donde vamos a ver las mejores dotes de estas cámaras.

Imagen 1 de 5 Samsung Galaxy S22 Ultra 1x (Image credit: Future) Imagen 2 de 5 Samsung Galaxy S22 Ultra 3x (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Imagen 3 de 5 Samsung Galaxy S22 Ultra 10x (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Imagen 4 de 5 Samsung Galaxy S22 Ultra 30x space zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Imagen 5 de 5 Samsung Galaxy S22 Ultra 100x space zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Estas imágenes son increíblemente buenas, al menos a primera vista. Ya, no puedes recortar mucho sin que sean un cuadro de Picasso, pero si no las recortas, las puedes compartir perfectamente.

Parte de ello se consigue con la estabilización, que en 100x controla la lente y se fija en el sujeto (por ejemplo, la luna) en el encuadre. Se nota mucho que perdemos el control de la lente, pero hace un gran trabajo conteniendo el pulso de tu mano.

Con el Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung introdujo Adaptative Pixel, que combina la información de los píxeles y la fusiona para mejorar el color y el contraste, con la resolución del gran angular de 108MP. Además de las cámaras, también hay un sensor láser de enfoque.

La cámara delantera, por su parte, usa la unión de cuatro píxeles en uno solo para ofrecer imágenes de alta calidad de 10MP.

Imagen 1 de 2 (Image credit: Future) Imagen 2 de 2 (Image credit: Future)

Las lentes de Samsung, los sensores y los algoritmos también hacen posible lo que la compañía llama 'Nightography'. Aunque no nos gusta el término, la habilidad que tiene el teléfono para sacar fotos de noche es espléndida. Puede iluminar el cielo nocturno como si fuera de día, ver la luna como si estuvieras allí y hacer fotos con larga exposición.

Las cámaras traseras y delantera son muy buenas en modo retrato, ya que separa muy bien esos pelos del fondo con el efecto bokeh. Samsung nos ha dicho que esto se debe, en parte, a su nueva tecnología de mapeo. Los ajustes, donde se incluye la capacidad de crear un fundo virtual, son muy buenos.

También puedes grabar vídeos 4K a 60fps y 8K hasta 24fps. Nos han encantado los resultados.

No nos impresionó tanto el vídeo retrato, que no se acerca para nada a la magia del modo cinemático del iPhone 13. El encuadre automático, que hace zoom literalmente y mete a la gente en el marco, no parece tan útil. Tenemos la sospecha de que necesita más retoques...

Lo que sí que apreciamos de las capacidades de vídeo de Samsung es que, a diferencia de un iPhone, te deja grabar vídeo, darle a pausa, y seguir grabando en un mismo archivo de vídeo. Apple debería añadir esta función YA.

Fotografías hechas con el Samsung Galaxy S22 Ultra

Imagen 1 de 9 (Image credit: Future) Imagen 2 de 9 (Image credit: Future) Imagen 3 de 9 (Image credit: Future) Imagen 4 de 9 (Image credit: Future) Imagen 5 de 9 (Image credit: Future) Imagen 6 de 9 (Image credit: Future) Imagen 7 de 9 (Image credit: Future) Imagen 8 de 9 (Image credit: Future) Imagen 9 de 9 (Image credit: Future)

S Pen

Además de las increíbles cámaras, la razón principal por la que el S22 Ultra cuesta más es por el S Pen integrado. El lápiz ligero y versátil se esconde dentro del teléfono; es pequeño, fino y tan fácil de perder que nos gustaría que hubiera imanes tanto en el lápiz como en el móvil para que no se pierda.

Samsung Galaxy S22 Ultra S Pen (Image credit: Future)

Con el S Pen puedes tomar notas con la pantalla bloqueada (la tinta es blanca sobre fondo negro), o acceder a un menú desplegable con ocho opciones personalizables.

Tomar notas, verlas, hacer selecciones de cualquier cosa en la pantalla, dibujar en una captura, hacer bocetos en realidad aumentada... todas estas funciones son tal cual las has visto anunciadas, y todas funcionan increíblemente bien con el S Pen.

Imagen 1 de 2 (Image credit: Future) Imagen 2 de 2 (Image credit: Future)

En nuestra opinión, el S Pen es una implementación muy útil y, a pesar de su pequeño tamaño (es pequeño incluso para alguien con manos pequeñas), para dibujar cumple con su función.

También vale para productividad. Tomamos notas y luego dejamos que el sistema las transforme a texto real. No se le escapó ni una.

En general, puedes hacer un montón de cosas con el S Pen, pero sigue con la regla del 80/20: la mayoría de nosotros usaremos un 20% de sus funciones el 80% de las veces.

Software

Aunque el Samsung Galaxy S22 Ultra es un teléfono con Android 12, también ejecuta One UI 4.1, la última versión de la capa de Samsung. No está ahí principalmente para imponer una estética de diseño sobre Android puro; más bien imita algunas utilidades como el navegador y las aplicaciones de fotos, y agrega un sinfín de toques de software inteligente y herramientas útiles, como la nueva Samsung Wallet, que mejora la experiencia de Android.

Las capacidades en edición de fotos y vídeos de Samsung, por ejemplo, son muy buenas. Nos gusta especialmente poder eliminar mágicamente un objeto de una foto, cosa que funcionó de maravilla en una imagen de unos donuts: en lugar de comérnoslos, simplemente los seleccionamos uno a uno y los eliminamos de la imagen original. El software dejó atrás algunos objetos un poco extraños, pero sería difícil saber qué había allí antes de que elimináramos digitalmente un donuts.

Expert Raw se puede descargar de manera gratuita, y te da acceso a todas las herramientas de fotografía profesional (ISO, balance de blancos, enfoque, velocidad de obturación) y te permite capturar imágenes sin compresión, que luego editamos en el teléfono en la aplicación Lightroom de Adobe.

Sin embargo, no nos parece lo ideal que haya una app de Mensajes y una de Mensajes de Samsung. Los iconos se ven similares, pero son dos aplicaciones distintas. Es este tipo de tonterías las que siempre mantendrán el sistema de mensajería de Android ligeramente por detrás del iMessage de iOS.

Samsung ha hecho mucho ruido con la colaboración con Google Duo, que hace su debut en el S22 Ultra, y funciona como se anuncia. Hicimos una llamada de Duo a un amigo, se veía y sonaba muy bien en ambas pates, y luego, sin esfuerzo, compartimos nuestra pantalla, aplicaciones como Twitter y reproducimos un vídeo de YouTube que ambos pudimos ver al mismo tiempo.

Samsung Galaxy S22 Ultra conectado a Windows 11 (Image credit: Future)

Samsung también está fortaleciendo su asociación con Microsoft, y no tuvimos problemas para agregar nuestra cuenta de Microsoft, OneDrive y Office. También fue fácil conectar el Samsung Galaxy S22 Ultra a nuestro PC con Windows 11.

Comenzamos el proceso en el teléfono y luego tuvimos que ir a una URL en el ordenador (se suponía que debía aparecer automáticamente, pero no fue así) donde encontramos un código QR. Apuntamos la cámara S22 Ultra al código y luego el teléfono nos guió a través del proceso de configuración.

Con la conexión completa, pudimos controlar nuestro teléfono a través del escritorio usando el ratón; incluso ejecutamos Asphalt 9 durante un segundo antes de que la conexión fallara.

Aunque en nuestras pruebas no quedó claro de inmediato cómo la combinación de estas plataformas beneficia al usuario, creemos que la capacidad de acceder rápidamente a los datos, mensajes y llamadas en el teléfono es seguramente parte del juego.

Especificaciones y rendimiento

Samsung Galaxy S22 Ultra with camera app open (Image credit: Future)

Después de más de dos semanas de intensas pruebas, el Samsung Galaxy S22 Ultra nunca nos defraudó. Es un teléfono rápido y potente. El procesador de 4nm (en nuestro teléfono de prueba es el Exynos 2200 de Samsung). No supera al A15 Bionic de Apple en Geekbench, pero los números nunca cuentan la historia entera.

Por lo que vale, aquí están los números de nuestro dispositivo, con 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento).

Samsung Galaxy S22 Ultra en Geekbench CPU: Single Core: 1236

Multi-Core: 3417 GPU

OpenCL Score: 5866

Los números de Apple son mejores, pero el Samsung Galaxy S22 Ultra no parecía más lento en ninguna las tareas. Quizás la única situación en la que detectamos un pequeño lag fue en la reproducción de vídeo de 8K.

Este también es un teléfono para gaming bastante potente, y pudo con nuestra carrera en Asphalt 9 por Barcelona sin un solo contratiempo.

Batería

Al igual que el Galaxy S21 Ultra, el S22 Ultra cuenta con una potente batería de 5.000mAh y carga inalámbrica. En nuestras pruebas, la batería fue suficiente para un día completo de actividad variada (entre las 7 de la mañana y las 11 de la noche), pero no dio para mucho más.

Nos sorprendió un poco que una batería tan grande no proporcionara un día y medio de duración. Quizás el nuevo procesador no sea tan eficiente como esperaba Samsung.

(Image credit: Future)

El teléfono tiene una cámara de vapor incorporada y material conductor de calor. Aun así, detectamos algo de calor en la parte posterior del teléfono al realizar una variedad de tareas, incluida navegación web, fotografía y juegos, durante períodos prolongados. Nos preguntamos si Samsung podría mejorar el rendimiento de la batería con algunos ajustes de software.

Como hemos dicho antes, el teléfono no viene con cargador, solo el cable USB-C para conectarlo. Empezamos a sentir que Samsung está pidiendo más dinero aun dándote menos.

El Samsung Galaxy S22 Ultra probablemente no sea para todos. Es gigante, caro y puede ser excesivo para las personas que simplemente quieren una buena pantalla, fotos decentes y una buena experiencia en las redes sociales. Para aquellos que quieren más, el Samsung Galaxy S22 Ultra vale cada euro que cuesta.

¿Debería comprar Samsung Galaxy S22 Ultra?

(Image credit: Future)

Cómpralo si...

Eres el señor de la productividad

Es muy complicado encontrar un móvil más útil para la productividad que el Samsung Galaxy S22 Ultra.

Eres un artista o tomas notas de manera compulsiva

Si te encanta tomar notas o si eres un artista que tiene ideas brillantes sobre la marcha, el S Pen ahora siempre está contigo y es lo suficientemente versátil como para admitir conversiones de bocetos a texto, creación de arte, garabatos simples... etc.

Te encanta la fotografía

El módulo de cámaras es excelente, y las capacidades de zoom por fin te permitirán capturar lo que están viendo tus ojos.

No lo compres si...

Quieres dos días de batería

La batería de 5.000mAh del teléfono es enorme, pero también lo es el propio móvil. Esa pantalla y la potente CPU pueden consumir un poco más de energía de lo esperado. Sin embargo, tendrás un día muy completo (desde el amanecer hasta la noche) si haces un uso normal.

Tienes las manos pequeñas

Estamos ante un teléfono enorme. Aun con los bordes curvos, no se achica su tamaño. Además, resbala bastante.

Eres fan de los auriculares con cable

Si aún confías en los auriculares con cable, este no es un teléfono para ti. Samsung ha quitado la entrada de auriculares del dispositivo. Obviamente, el teléfono funciona de maravilla con auriculares inalámbricos Bluetooth.

Primer análisis: febrero de 2022