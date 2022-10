Google Pixel 7: análisis

(opens in new tab)

Análisis en dos minutos

Tras el punto de inflexión que supusieron los Pixel 6 del año pasado, la gama Pixel 7 parece una actualización más bien generacional, pero también es verdad que mejora todo aquello que hace que destaquen los móviles de Google.

Al igual que el Pixel 7 Pro (opens in new tab), el Pixel 7 llega con el último chip Tensor G2 de Google, que, junto con la propia versión de Google de Android 13, ofrece una experiencia de usuario satisfactoria, haciendo las tareas cotidianas un poco más sencillas.

Es verdad que cuando se pone a prueba el rendimiento con bechnmarks, el chip Tensor de Google no suele conseguir unas puntuaciones tan altas como otros chips de la competencia, pero eso se debe a que en realidad el Tensor está fabricado con un enfoque distinto, que es la IA y el aprendizaje automático. Y lo mismo pasa con el nuevo Tensor G2, que mejora una serie de facetas de la experiencia de usuario del Pixel 7, desde la calidad de la cámara hasta la calidad de las llamadas, pasando por el reconocimiento de voz y más.

El Pixel 7 tiene un diseño que, si bien es cuestión de gustos, se siente especial y premium. Las cámaras se encuentran dentro de una llamativa banda de aluminio que ayuda a que el teléfono destaque entre los demás, y el tamaño más pequeño de la pantalla de 6.3 pulgadas y los marcos más delgados (en comparación con el Pixel 6 (opens in new tab)) hacen que el Pixel 7 sea más cómodo de sostener en la mano, y más fácil de llevar en el bolsillo que antes.

Los puntos flojos del Pixel 7 los encontramos en las áreas en las que este móvil, por su diseño, está por detrás del Pixel 7 Pro, como su pantalla con tasa de refresco de 90Hz (frente a los 120Hz del Pro) y la ausencia de un teleobjetivo para hacer zoom.

Aun así, la experiencia de usuario se siente pulida, las características potenciadas por la IA son únicas y competentes, y la promesa de más funcionalidad a través de próximas características que llegarán "próximamente" significan que este Pixel mejorará con el tiempo.

Google Pixel 7 a Amazon por 649 € (opens in new tab)

Google Pixel 7: precio y disponibilidad

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Fue anunciado el 6 de octubre y se puso a la venta el 13

Parte de 649€

Precio de partida igual que el del Pixel 6

El Google Pixel 7 fue anunciado el 6 de octubre, y se puso a la venta el 13 de octubre. El móvil parte de 649€, que es el mismo precio por el que se lanzó su predecesor, el Pixel 6.

Una novedad es que si bien el Pixel 6 solo se comercializó en una sola variante de 128GB (que es el mismo almacenamiento de partida que el nuevo modelo), el Pixel 7 también está disponible con 256GB, en cuyo caso el precio sube a 749€.

Queremos señalar que estamos muy contentos de que Google por fin se haya acordado un poquito más de España. Veréis, el Pixel 5 nunca se puso a la venta en nuestro país, mientras que los Pixel 6, se lanzaron a nivel global en octubre del 2021, pero no llegaron a España hasta el 3 de febrero de 2022, lo cual es muchísimo tiempo después. Por eso, nos alegra mucho que el Pixel 7 se haya puesto a la venta en España a la vez que en el resto de países.

Puntuación relación calidad-precio: 4/5

Google Pixel 7: diseño

Image 1 of 6 (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd )

Diseño familiar y distintivo que debutó en el Pixel 6

Ligeramente más pequeño que el Pixel 6, pero sigue dando sensación de ser grande para el tamaño que tiene la pantalla

Resistente al agua y al polvo IP68

La gama Pixel 6 de 2021 supuso un cambio muy notable en la gama de móviles de Google, y fue así por varios motivos. El principal de ellos, es su diseño.

Aunque el enfoque de dos tonos de color en el mismo dispositivo del Pixel 6 no se ha trasladado al Pixel 7, la última generación de teléfonos de Google lucen una estética más bien evolutiva, en vez de revolucionaria, con un solo color en la parte trasera, la cual está dividida por el módulo de metal, es redondeada y está cubierta de Gorilla Glass Victus.

La principal diferencia visual es que en los Pixel 6 ese característico módulo de cámaras parecido a un visor se veía de cristal negro que ocultaba las distintas cámaras del teléfono, pero este año, se ha sustituido por un módulo en su mayoría metálico, que hace resaltar las lentes en vez de ocultarlas. Esto es tan divisivo como único, lo que hace que esta gama de Pixel se pueda reconocer al instante entre todos los demás móviles del mercado, al igual que la gama predecesora.

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

El uso de aluminio ligeramente texturizado en el Pixel 7 (que tiene un acabado pulido en el Pixel 7 Pro) da al teléfono una calidad que hace que parezca casi una pieza de joyería, especialmente si eliges la opción de color "Verde Lima". En este modelo, el metal tiene un tono dorado, en lugar de plateado o gris oscuro, que es como se ve el módulo si eliges uno de los otros dos colores disponibles, que son "Nieve" (blanco/plateado) y "Obsidiana" (negro/metal oscuro).

La elección de Google de aluminio 100% reciclado, junto con la huella algo más pequeña del Pixel 7 estándar (en comparación con su predecesor) ayuda a mantener el peso del teléfono en unos respetables 197 gramos.

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Optar por un diseño similar al de los Pixel del año anterior significa que el Pixel 7 no es el móvil más esbelto o elegante que existe, y teniendo en cuenta el tamaño de su pantalla, todavía se siente algo grande en la mano. Sin embargo, el Pixel 7 no está destinado a ser un "mini" Pixel (ese papel estará destinado al rumoreado Pixel 7a).

Al igual que en el Pixel 6, encontramos en el borde inferior redondeado un puerto USB-C y un conjunto de rejillas de altavoces. El botón de encendido y el control de volumen se encuentran en el lado derecho, y el dispositivo está protegido frente al agua y al polvo con certificación IP68.

Puntuación de diseño: 4/5

Google Pixel 7: pantalla

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Pantalla OLED de 6.3 pulgadas Full HD+ 20:9 90Hz, con función "Always-On" (siempre encendida)

Pantalla protegida por Gorilla Glass Victus

La tasa de refresco de 90Hz nos gustaría que fuera más alta

Como hemos comentado antes, el Pixel 7 es un pelín más pequeño que el Pixel 6, bajando de una pantalla de 6.4 pulgadas a 6.3 pulgadas. Esto ayuda a diferenciarlo más fácilmente del Pixel 7 Pro, que es de 6.7 pulgadas, y también significa que es uno de los relativamente pocos teléfonos Android que merecen la pena en el mercado con este tamaño de pantalla.

El Pixel 7 tiene la misma resolución Full HD+ y relación de aspecto 20:9 que el Pixel 6, pero Google ha aumentado el brillo: por regla general alcanza 1000 nits en uso normal, y es capaz de subir hasta 1400 nits de pico para una visualización mejor en escenarios muy iluminados (esto es un 25% más brillante que el Pixel 6).

Los marcos también se han reducido en comparación con el modelo del año pasado (aunque se sigue apreciando un marco más amplio en la parte inferior). Lo cierto es que incluso con los bordes sutilmente redondeados de la pantalla protegida por Gorilla Glass Victus, el teléfono sigue pareciendo un poco más voluminoso de lo que su tamaño de pantalla podría sugerir.

Una mejora que nos gustaría haber visto este año es una mayor tasa de refresco para la pantalla. La pantalla sigue siendo una fantásticas OLED que ofrece amplios ángulos de visión, colores maravillosos y negros profundos, y que responde súper bien, pero su tasa se ha quedado en los 90Hz. Si bien esto es más de lo que tiene el iPhone 14 (opens in new tab), que ofrece unos mediocres 60Hz, lo cierto es que en comparación con la competencia, 90Hz se sienten escasos.

Función de pantalla Always-On del Pixel 7 (Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Además, no es una tasa de refresco adaptativa, si no que solo es capaz de ajustarse a 60Hz o a 90Hz, de forma fija. Una tasa adaptativa ayuda a una mayor eficiencia energética, pero es una capacidad que solo encontrarás en el Pixel 7 Pro, que es capaz de variar entre 10Hz y 120Hz.

Pasando a lo positivo, los múltiples perfiles de color, la luz nocturna (para reducir la fatiga ocular) y la función de pantalla "Always-On" (siempre encendida) son inclusiones bienvenidas, al igual que lo es el lector de huellas dactilares incrustado en pantalla, que al menos por lo que hemos probado hasta ahora, no parece que vaya a dar los mismos problemas que dio el Pixel 6 cuando llegó al mercado. Dicho eso, tampoco es el más rápido que hemos probado.

Puntuación de pantalla: 3.5/5

Google Pixel 7: software y características

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

La experiencia de usuario de Android 13 en el Pixel 7 es limpia y divertida

Llegarán más características en el futuro

Tres años de actualizaciones del sistema operativo y cinco años de parches de seguridad

Como era de esperar, el último buque insignia de Google llega con la última versión de su sistema operativo: Android 13 (opens in new tab).

La experiencia de usuario en el Pixel 7 es muy limpia y fácil de navegar, siendo el cambio más destacado de los últimos años la introducción del estilo de diseño "Material You" de Google. Sus efectos están más extendidos en Android 13, añadiendo temas de color a los iconos de las apps, los menús y más, generados de forma inteligente para complementar el fondo de pantalla elegido.

Aunque el launcher de los Pixel es generalmente minimalista en comparación con otras interfaces como MIUI de Xiaomi o ColorOS de Oppo, sí que encontramos algunos "adornos", varios de los cuales son totalmente nuevos en Android 13.

La barra de reproducción multimedia en la pantalla de notificaciones ahora muestra un movimiento ondulante que añade un toque más divertido la pantalla. También hay un modo especial para usar el móvil con una sola mano, que baja toda la interfaz de usuario hasta la mitad para hacer que los elementos de la parte superior de la pantalla sean más fácilmente accesibles. Otro aspecto destacable de la interfaz es la excelente integración háptica, cuyas vibraciones se aplican a todo, desde el desbloqueo del teléfono con el lector de huellas hasta la escritura con el teclado, lo cual da una sensación de calidad y buena respuesta que es difícil transmitir con palabras.

Algunas de las nuevas características más interesantes que traen el Pixel 7 (y el 7 Pro) no están disponibles desde el lanzamiento, sino que Google ha dicho que se las guarda para ir lanzándolas en un futuro, probablemente en un intento de aprovechar esto para demostrar que la compañía está comprometida con ir mejorando la gama Pixel con el paso del tiempo.

Uno de esos añadidos que llegará "próximamente" es una VPN gratuita (opens in new tab) integrada para ofrecer una mayor seguridad y privacidad cuando navegues por Internet, así como para permitirte el acceso a contenidos de otras regiones a través de tu aplicación de streaming favorita, dependiendo del control que Google te conceda.

Al igual que el chip Tensor original de Google, el nuevo Tensor G2 del Pixel 7 se centra en el aprendizaje automático y en los procesos basados en la IA, lo que en el mundo real se traduce en todo tipo de cosas, desde un mejor procesamiento de fotos hasta capacidades de conversión de voz a texto.

Más adelante hablaremos de la cámara, pero aunque es difícil cuantificar exactamente lo bien que hace su trabajo el chip, funciones como la transcripción en tiempo real en la aplicación de grabación (que por cierto es lo suficientemente inteligente y precisa como para distinguir entre el habla, la música y los sonidos de fondo) resultarán muy útiles para estudiantes y escritores.

En la mensajería, el dictado por voz es impresionantemente capaz (aunque los emojis sugeridos por el contexto que ha prometido Google no nos han aparecido durante las pruebas). Por otro lado, poder pedirle al teléfono que lea en voz alta las páginas web, o que transcriba el audio en tiempo real mientras que el volumen está bajado, son cosas que siguen pareciendo futuristas, por no mencionar que es genial para la accesibilidad.

Junto con la VPN, otra función que llegará en un futuro hará que el Pixel filtre el ruido y mejore tu voz mientras haces una llamada, con la intención de ofrecer una experiencia realmente nítida. Es una pena que todavía no esté disponible, ya que esta función aborda un área de la experiencia de los móviles modernos que, irónicamente, a menudo se pasa por alto.

Puntuación del software: 4.5/5

Google Pixel 7: rendimiento

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Nuevo chip Google Tensor G2 con 8GB RAM

Centrado en el aprendizaje automático y la funcionalidad de la IA

Las puntuaciones de los benchmarks están por detrás de los rivales, pero son excelentes en la práctica

Intentar poner a prueba el chip Tensor G2 del Pixel 7 (y del 7 Pro) es más complicado que con los chips de los teléfonos convencionales, especialmente cuando se trata de hacer pruebas de rendimiento de las tareas de IA y aprendizaje automático para las que ha sido optimizado. A esto no ayuda el hecho de que, en el momento en el que hemos realizado este análisis (antes del lanzamiento general del Pixel 7), las aplicaciones de benchmark no estaban accesibles en el dispositivo que estábamos probando.

Dicho esto, basándonos en todo lo que Google ha afirmado sobre el Tensor G2, junto con lo que pudimos comprobar al probar el chip Tensor original de los Pixel 6, así como los detalles que salieron a la luz antes de la llegada del Pixel 7, el Tensor G2 no parece tener potencia bruta como para igualar a los móviles equipados con el chip Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm. Sin embargo, es probable que la diferencia no sea tan significativa en la práctica.

Navegar por la interfaz de Android se siente impecable, y cuando se trata de juegos, gracias a las mejoras gráficas, el Pixel 7 rondó los 60fps (fotogramas por segundo) sin problemas, incluso al subir los ajustes de fidelidad en títulos como Genshin Impact y Apex Legends. No esperes que este móvil rivalice a la hora de jugar con los mejores móviles gaming (opens in new tab) del mercado, pero eso no quita que no te decepcionará si quieres usarlo para enfrentarte a tus amigos en Call of Duty Mobile.

Por otro lado, la funcionalidad basada en la conversión de voz a texto, como la Traducción Instantánea, nos pareció casi impecable, mientras que el tan esperado desbloqueo facial demostró ser totalmente viable, fiable y rápido; tanto que nos preguntamos por qué Google no implementó la función en el Pixel 6.

Hablando de seguridad, cabe destacar que, además del desbloqueo por huella dactilar (y ahora facial), el chip Titan M2 de Google, que debutó en el SoC Tensor original del año pasado, también está integrado. Su función es asegurarse de que tus contraseñas y datos permanezcan codificados, y en general es una pieza de hardware capaz que cumple con los estándares de seguridad de la industria.

En definitiva, aunque no tenga la potencia bruta de un iPhone 14 Pro (opens in new tab), el Pixel 7 es competente, especialmente en lo que respecta a las tareas de IA.

Puntuación de rendimiento: 4/5

Google Pixel 7: duración de la batería

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Batería de 4.355mAh, menor que la del Pixel 6

Aguanta un día entero de uso

Carga por cable de 21W, lo cual no es tan rápido como otros, pero te apañará bien

La batería de 4.355 mAh del Google Pixel 7 puede parecer grande, pero lo cierto es que nos hubiera gustado que tuviera más capacidad, y más teniendo en cuenta que se ha reducido en comparación con la batería de 4.614mAh de su predecesor. Dicho esto, Google afirma que el Pixel 7 puede llegar a durar 24 horas con una carga completa con un uso normal, y en la práctica hemos comprobado que es así: terminamos la mayoría de los días con una carga restante de alrededor del 15%, con un uso que incluía ver vídeos en streaming, juegos (30 minutos de Apex Legends con ajustes gráficos Ultra HD agotaron el 10% de la carga) y sesiones prolongadas de TikTok.

También puedes aprovechar el modo de ahorro de batería extremo, que promete proporcionar hasta 72 horas de duración de batería.

Puedes configurar que el Pixel 7 programe de forma inteligente cuándo debe activar el ahorro de batería si cree que no llegarás a tu próxima recarga basándose en tus hábitos, mientras que el ahorro de batería extremo te permite poner en una lista blanca las aplicaciones a las que todavía quieres poder acceder, mientras que bloquea cualquier aplicación no aprobada y los servicios en segundo plano, y hemos comprobado que esto funciona bien en la práctica.

Probablemente el aspecto más débil en este área sea la velocidad de carga, que se queda en 21W, lo cual es lo mismo que soportaba el Pixel 6.

Si usas un cargador oficial de Google de 30W, según la compañía podrás conseguir un 50% de carga en 30 minutos, lo cual está bien, pero tampoco es nada que nos impresione.

En las pruebas que hicimos con un cargador genérico de 27W, el Pixel 7 alcanzó el 47% en 30 minutos, el 80% en una hora y el 100% en algo menos de una hora y 40 minutos.

Otros teléfonos de este rango de precios, como el OnePlus 10T (opens in new tab), pueden cargar mucho, mucho más rápido. Una carga más rápida sería muy bienvenida, pero si tuviéramos que elegir, preferiríamos una mayor capacidad de la batería.

El Pixel 7 también ofrece carga inalámbrica y carga inalámbrica inversa, lo que es genial para aquellos que tienen auriculares o relojes inteligentes que soportan carga inalámbrica, ya que podrán cargarlos con el móvil.

Puntuación de la batería: 3.5/5

Google Pixel 7: cámaras

Image 1 of 2 (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd )

Cámara trasera principal de 50MP + 12MP ultra gran angular

Cámara frontal de 10.8MP

Las nuevas funciones incluyen Desenfoque fotográfico y Desenfoque Cinematográfico (para vídeos)

El zoom digital mejorado no es comparable al zoom óptico de un teleobjetivo

Aunque el Pixel 7 carece del teleobjetivo de 48MP que tiene el Pixel 7 Pro, sí que cuenta con la misma cámara principal de 50MP que el modelo Pro, así como un ultra gran angular similar de 12MP (aunque, a diferencia del Pro, este sensor carece de enfoque automático). Este año, también encontramos la misma cámara selfie de 10.8MP que el Pro, además de ofrecer grabación de vídeos en 4K hasta 60fps y soporte para la captura de vídeos HDR de 10 bits para mejorar los colores, el brillo y el contraste.

Si bien el hardware es interesante, la experiencia de la cámara Pixel se centra más en el procesamiento y el software, que se apoyan en ese chip Tensor G2.

Muestras de la cámara

Image 1 of 35 (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) El bokeh y los colores naturales añaden autenticidad a la cámara del Pixel 7 (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) Probando la gama de zoom del Pixel 7, empezando por el ultra gran angular... (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) ... después el sensor principal... (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) ...2x zoom... (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) ...y el aumento máximo de 8x del teléfono (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) Por defecto, la cámara para selfies se recorta, pero este modo ultra ancho te permitirá tener a más personas en el encuadre (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) El modo retrato de la cámara selfie ofrece una impresionante detección de bordes (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) Los selfies con poca luz, iluminados solo por la luz de la luna son... flojos (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) Una toma estándar con poca luz que captura el doble de rápido que lo haría en el Pixel 6 (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) Y aquí está el modo de astrofotografía del Pixel 7, que produce una toma similar pero con más detalle (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) Modo de larga exposición desactivado (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) Modo de larga exposición activado (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) Modo Movimiento desactivado (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) Modo Movimiento desactivado (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) Modo Movimiento activado + la nueva función Enfocar Foto del Pixel 7 en uso (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) Un fotograma de un vídeo de prueba en el que se utiliza la nueva función Desenfoque Cinematográfico (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) El bokeh artificial en un vídeo como éste se desplaza cuadro a cuadro. La imagen de arriba fue tomada a solo cuatro fotogramas de la anterior (Image credit: Future / Alex Walker-Todd )

Después de haber utilizado durante mucho tiempo el Pixel 6 Pro (opens in new tab), nuestras esperanzas estaban puestas en la experiencia de la cámara de la serie Pixel 7, y no nos ha decepcionado. El rango dinámico vuelve a ser un punto destacado, y aunque la calidad de imagen base no parece haber dado ningún paso adelante, ya era muy buena, por lo que no pasa nada.

Además, el Pixel 7 te permite hacer más cosas con tus fotos en comparación con los Pixel del año pasado. El ya magnífico modo de disparo con poca luz (que Google llama Visión Nocturna) es ahora más rápido, y gracias a un inteligente trabajo algorítmico, la función de Enfoque Facial se ha ampliado a un desenfoque fotográfico completo (incluso las fotos que no se hacen con el Pixel 7 pueden beneficiarse de esta función). Aunque no es perfecto, es el mejor ejemplo de una herramienta de este tipo que hemos visto en un dispositivo, haciendo que una edición de fotos que de otro modo sería difícil sea tan fácil como arrastrar un control deslizante en la pantalla.

También están los modos de disparo creativos, como los que ya conocíamos, el Modo Movimiento y el de Larga Exposición, que añaden un impresionante desenfoque de movimiento hacia o alrededor de un sujeto (dependiendo de cuál elijas) con una consistencia sorprendentemente buena, mientras que la adición de un nuevo modo de Desenfoque Cinematográfico aporta un bokeh de estilo retrato al vídeo.

Al igual que el modo Cine que debutó en la gama iPhone 13 (opens in new tab), el Desenfoque Cinematográfico de los Pixel 7 parece estar todavía en fase beta y necesita más trabajo. Aunque el seguimiento del sujeto parece funcionar bien, la función tiene problemas a la hora de separar un sujeto de su fondo, lo que hace que el bokeh artificial salte y se tambalee en todo el encuadre.

Fíjate en la inconsistencia del bokeh entre los elementos del fondo y del primer plano en una diferencia de solo cinco fotogramas cuando se dispara con el Desenfoque Cinematográfico activado.

Esencialmente, cuanto menos movimiento mejor, por lo que el enfoque de un sujeto en primer plano y el fondo es mucho más fácil que, por ejemplo, tratar de seguir un vehículo en movimiento que pasa delante de ti.

Puntuación de la cámara: 4/5

Google Pixel 7: puntuaciones

Área Notas Puntuación Diseño Un diseño llamativo que ha sido un pelín retocado respecto al Pixel 6 y que todavía llama la atención 4/5 Pantalla Una tasa de refresco de 90Hz es poco para un buque insignia (aunque más que el iPhone 14). Por lo demás la pantalla es fantástica. 3.5/5 Software Android limpio y un montón de funciones realmente inteligentes exclusivas de los Pixel que disfrutarás. 4.5/5 Rendimiento El chip Tensor G2 hace bien lo que tiene que hacer, aunque no se pueda comparar con sus grandes competidores. 4/5 Batería La duración de la batería está a la altura de lo que promete Google, pero una carga más rápida habría estado bien. 3.5/5 Cámaras No hay zoom óptico, y algunas funciones necesitan ser mejoradas, pero es difícil hacer malas fotos con este teléfono. 4/5 Valor Gran funcionalidad y buen hardware en un diseño que destaca, y todo a un buen precio. 4/5

¿Debería comprar el Google Pixel 7?

Cómpralo si...

Quieres un móvil que llame la atención

No a todo el mundo le gustará el diseño del Pixel 7 con ese característico módulo de cámaras en forma de visor, pero no hay dudas de que Google ha creado algo que es innegablemente diferente a todo lo que hay en el mercado, y eso no es algo fácil. El color Verde Lima también cuestión de gustos, pero está claro que si buscas un móvil bueno y que llame la atención, el Pixel 7 cumple con creces.

Te gusta hacer fotos creativas

Si usas la cámara de tu móvil para algo más que para sacar fotos de una cena elegante o de tus recibos (también es buena para eso), el Pixel 7 viene con algunos modos de captura de fotos creativas y funciones de edición que permiten conseguir algunos resultados sorprendentes. Además, en general hace fotos estupendas.

Te gustan las funciones de Google

Tanto si dependes de la accesibilidad, como si te gusta la idea de poder dictar por voz con tu teléfono, que te lea el contenido y cosas por el estilo, el Pixel 7 tiene el conjunto de características y el hardware necesarios para facilitarte la vida de muchas formas, y encima irá mejorando con el tiempo.

No lo compres si...

Quieres un móvil de tamaño compacto

Por mucho que el Pixel 7 sea más pequeño que el Pixel 6 y que los marcos sean más pequeños, no podemos decir que este sea un móvil de tamaño compacto. Si eso es lo que buscas, tal vez quieras esperar a que Google lance el Pixel 7a, o prefieras elegir otro móvil como el Galaxy S22 (opens in new tab) (que es de 6.1 pulgadas).

Grabas muchos vídeos

Google ha mejorado la calidad de vídeo de los Pixel, y el Desenfoque Cinematográfico es una nueva y ambiciosa incorporación, aunque todavía tendrás que currártelo mucho para conseguir vídeos a nivel profesional. El vídeo es mejor año tras año, pero Samsung y Apple siguen teniendo ventaja en este aspecto.

Necesitas mucho almacenamiento

Uno de los problemas más básicos del Pixel 7 es el almacenamiento. Aunque a Google sin duda le encantaría que empieces a pagar por una suscripción a Google One, su servicio de almacenamiento en la nube, si lo que quieres es almacenar un montón de aplicaciones, juegos y medios de comunicación de forma local en tu dispositivo, los 256GB solo te servirán hasta cierto punto. Los principales rivales de este móvil ofrecen hasta 512GB, o vienen con ranura para un tarjeta microSD, pero no es el caso aquí.

