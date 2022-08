OnePlus 10T: precio, características y primeras impresiones al probarlo

(opens in new tab)

Tradicionalmente, la línea de T de OnePlus nos ofrecía una alternativa a los modelos principales de la gama que se lanzan a principios de año, que era, o bien más asequible (como fue el caso del OnePlus 8T (opens in new tab)) o algo mejor que el estándar ya que incluía los avances de la tecnología que se habían logrado con el paso de los meses entre los lanzamientos (como el OnePlus 7T (opens in new tab)).

Pues bien, el OnePlus 10T no es ni lo uno ni lo otro: en algunos aspectos, el OnePlus 10T supera al OnePlus 10 Pro (opens in new tab) que se lanzó a principios de 2022. Por ejemplo, ofrece carga súper rápida a 150W y equipa la nueva versión del chip que lleva el Pro, concretamente el Snapdragon 8+ Gen 1. Para que os hagáis una idea, el eslogan de OnePlus para este nuevo móvil es que todo se basa en la velocidad.

Sin embargo, el nuevo OnePlus 10T también presenta varios recortes respecto al OnePlus 10 Pro (opens in new tab). Las cámaras no son igual de buenas, la duración de la batería es bastante más escasa, y además, el lector de huellas dactilares, por lo que hemos podido comprobar, no parece muy fiable. Además, tampoco cuenta con la pantalla con bordes curvados que tiene el modelo Pro.

Aquí en TechRadar tenemos el nuevo OnePlus 10T en nuestras manos, y lo estamos analizando en conciencia para elaborar nuestro análisis en profundidad. Claro que probarlo bien nos llevará un tiempo, por lo que de momento, os dejamos nuestra impresión sobre lo que nos ha parecido hasta ahora, con el tiempo que hemos podido pasar con él.

OnePlus 10T: fecha de lanzamiento y precio

El OnePlus 10T ha sido presentado el 3 de agosto de 2022, ya lo puedes reservar en la web de OnePlus (opens in new tab) (y a partir del 11 de agosto en Amazon), y se pondrá a la venta definitivamente el 25 de agosto.

Respecto al precio, el OnePlus 10T se comercializa en España en dos variantes. Una con 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento cuyo precio es de 709€, y la superior, que tiene 16GB de RAM y 256GB de almacenamiento y cuesta 819€. Estos son los mismos precios por los que se lanzó el OnePlus 9 (opens in new tab) estándar el año pasado.

Por otro lado, el OnePlus 10 Pro se lanzó en España por 909€ la variante de 8GB/128GB y 999€ la de 12GB/256GB. Por lo tanto, el OnePlus 10T cuesta 200€ menos que el Pro a igualdad de RAM y almacenamiento, y eso que es más potente (aunque tiene recortes en otros aspectos).

A la hora de elegir entre el OnePlus 10T y el OnePlus 10 Pro deberás pensar en las características que sean más importantes para ti, tal y como detallaremos a continuación. Y bueno, al menos en España, esa diferencia en el precio es bastante notable.

OnePlus 10T: diseño y pantalla

El hecho de que el OnePlus 10T y el OnePlus 10 Pro pertenezcan a la misma gama es evidente sobre todo a nivel estético, ya que ambos móviles se parecen mucho.

El OnePlus 10T cuenta con el mismo módulo de cámaras cuadrado que el Pro, la misma parte trasera elegante hecha de cristal, y por supuesto, el mismo gran logo de OnePlus estampado atrás. Sin embargo, si te fijas un poco más de cerca, puedes encontrar algunas diferencias.

Una ausencia muy notable, que ha disgustado a muchos fans de OnePlus, es que han decidido eliminar el clásico interruptor para las alertas, que siempre ha sido un clásico de la compañía. Este era realmente útil, ya que te permite poner el móvil en silencio, vibración o con sonido, sin necesidad de desbloquear el dispositivo, con un solo movimiento de tu dedo.

El OnePlus 10T cuenta con un lector de huellas dactilares incrustado debajo de la pantalla, pero extrañamente nos ha parecido que funciona bien cuando le apetece, y nos ha pasado varias veces que hemos necesitado varios intentos para desbloquear el teléfono.

Otro cambio que podría no gustar a la gente es que la pantalla es plana, en vez de tener los bordes curvados como el Pro. Esto significa que el móvil no es tan cómodo en la mano. Por último, han movido la cámara selfie de sitio, y ahora está en la zona superior centrada de la pantalla (en vez de estar en la esquina izquierda), pero la verdad es que a nosotros eso no nos ha importado mucho.

La pantalla es de 6.7 pulgadas y tiene resolución FHD+, además de una tasa de refresco de 120Hz y soporte para HDR10+. La verdad es que siempre puedes contar con que OnePlus te va a ofrecer una pantalla fantástica en sus teléfonos.

La pantalla es muy grande, y por eso lo cierto es que hemos usado ambas manos para usar el OnePlus 10T.

OnePlus 10T: cámaras y duración de la batería

De entre todos los recortes que vemos en el nuevo móvil respecto al OnePlus 10 Pro, el de las cámaras es probablemente el más decepcionante.

La cámara principal del OnePlus 10T de 50MP es un sensor Sony IMX766. Ya habíamos elogiado este sensor antes, ya que funciona muy bien para hacer fotos con poca luz, pero claro, hasta ahora daba la talla porque se encontraba en modelos de móviles asequibles. No es habitual encontrar este sensor en teléfonos a este precio más alto.

Acompañando a la cámara principal tenemos un ultra gran angular de 8MP y un sensor macro de 2MP. El primero está bien, mientras que el segundo nos ha parecido bastante inútil. Hemos visto otros móviles del mercado a mitad de precio que han ofrecido exactamente las mismas cámaras (como el Realme 9 Pro+ (opens in new tab) de la compañía hermana de OnePlus), por lo tanto, las cámaras del OnePlus 10T, teniendo en cuenta el precio del teléfono, nos han decepcionado.

Dicho esto, está claro que el enfoque del OnePlus 10T es la velocidad, y no la capacidad fotográfica. En definitiva, las cámaras son... bueno, suficientes; te apañarán. Los resultados fotográficos que ofrece este nuevo móvil de OnePlus pueden verse algo saturados a veces, pero son suficientemente buenos para tus redes sociales, siempre que las condiciones lumínicas sean buenas.

Hemos echado mucho en falta un teleobjetivo, y la capacidad de hacer zoom en general, y más teniendo en cuenta que el OnePlus 10 Pro ya ofrece un rango de zoom óptico bastante limitado. Al no haber teleobjetivo en el OnePlus 10T, tendrás que depender del zoom digital para acercarte a los sujetos que quieras fotografiar, y este se queda en unos míseros 10x. Desde luego que es algo que decepciona, y más si piensas en el zoom de 30x del Samsung Galaxy S22 (opens in new tab), que cuesta más o menos lo mismo.

El OnePlus 10T no cuenta con las aportaciones de la asociación de OnePlus con la mítica Hasselblad, por lo que no encontrarás ciertos modos de las cámaras que sí que tenían los últimos modelos de alta gama de la compañía. Por otro lado, la verdad es que esos modos eran muy de nicho, por lo que tampoco es que los hayamos echado mucho de menos.

Sea como sea, y por si no ha quedado claro a estas alturas: este no es el móvil que debes comprar si lo que buscas es un teléfono con las mejores cámaras (opens in new tab)del mercado. Si ese es tu caso, opta por el OnePlus 10 Pro (opens in new tab) (o cualquiera de nuestro ranking (opens in new tab)), ya que el OnePlus 10T tiene otro enfoque, como verás a continuación.

Cambiando de tema, por regla general, los fabricantes de móviles normalmente tienen que decidir si le dan prioridad a la capacidad de la batería de sus dispositivos, o a la velocidad de carga, ya que una batería de gran capacidad no deja mucho sitio para la tecnología de carga rápida. En el caso del OnePlus 10T, la velocidad ha sido claramente la prioridad.

El OnePlus 10T ofrece una carga rapidísima de 150W, la cual es una velocidad que muy pocos móviles ofrecen ahora mismo. Según OnePlus, podrás conseguir una carga completa de la batería desde cero en tan solo 19 minutos, lo cual es increíble.

Y atención a esto. ¿Os preguntáis por qué os hablamos de los tiempos de carga que ha estimado OnePlus en vez de hablaros de lo que hemos podido comprobar nosotros mismos, ya que tenemos el móvil en nuestras manos? Pues bien, resulta que esta velocidad de carga tan rápida hay que habilitarla a través de una actualización de software, la cual todavía no ha llegado. Sin dudas, nos quedaremos con el OnePlus 10T hasta que podamos poner esta característica a prueba para nuestro análisis en profundidad.

También es importante señalar que una vez que la velocidad de carga de 150W esté habilitada, habrá que activarla desde los ajustes del teléfono, ya que de forma predefinida el OnePlus 10T carga a 80W, con la intención de proteger la salud de la batería.

Como hemos comentado antes, ofrecer una velocidad de carga tan rápida tiene un coste, y es que la duración de la batería es bastante escasa. Si bien la batería es de 4.800mAh, lo que en realidad está muy bien, por alguna razón le cuesta aguantar como nos gustaría.

En un día típico, el móvil aguanta más o menos hasta la hora de irte a la cama, lo cual es menos de lo que solemos ver en el mercado, y significa que con un uso intenso, seguramente tendrás que cargar el teléfono en algún momento de la tarde (aunque por suerte se cargará muy rápido).

OnePlus 10T: rendimiento y especificaciones

El OnePlus 10T es un móvil muy potente. Esto es gracias a su chip Snapdragon 8+ Gen 1. Este es el último chip de alta gama para Android, y es incluso más potente que el que lleva el OnePlus 10 Pro (que es la versión sin el "+" de este).

Este chip viene emparejado con 8GB o 16GB de RAM (existe una variante con 12GB de RAM pero no se va a comercializar en España). OnePlus afirma que si optas por la variante superior, podrás abrir hasta 30 aplicaciones simultáneamente, pero lo cierto es que nos cuesta imaginar una situación en la que pudiéramos necesitar algo así. Lo más seguro es que a la hora de elegir la configuración del OnePlus 10T perfecta para ti, te fijarás más bien en el almacenamiento disponible y en el precio.

El OnePlus 10T tiene potencia de sobra para el gaming, configurando los gráficos de los juegos y los fps al máximo. Además, gracias a su gran pantalla te encantará jugar a juegos como Apex o PUBG.

El software del OnePlus 10T es la capa de personalización OxygenOS para Android, que cuenta con algunas características adicionales como un Modo Zen para reducir las distracciones y un panel para algunas funciones adicionales.

OnePlus ha prometido que OxygenOS 13, basado en Android 13 (que todavía no está disponible), llegará a finales de 2022, y traerá algunos ajustes de diseño y otras nuevas funciones. La compañía también ha anunciado que el nuevo sistema llegará primero al OnePlus 10 Pro, pero el 10T lo recibirá poco después.

Un problema de software molesto es que OxygenOS está claramente diseñado pensando en los móviles de la compañía que cuentan con el controlador de alertas para cambiar el modo vibración/sonido/silencio del dispositivo, lo que quiere decir que la opción para poder cambiar esto desde el software no está tan a mano como en otros teléfonos. Para hacerlo, tendrás que acceder al controlador de volumen del sistema, y en vez de darle al típico icono que tienen casi todos los demás móviles del mercado (justo por encima de la barra de volumen en pantalla), es una opción distinta que está más abajo.

Primer veredicto sobre el OnePlus 10T

Por sus especificaciones, está claro que el OnePlus 10T presenta tanto mejoras como recortes respecto al modelo Pro, pero el problema es que parecen haber hecho los recortes precisamente en aquellas áreas más importantes para la experiencia de usuario: la batería y las cámaras.

Si bien es cierto que el OnePlus 10T tiene un procesador que consigue puntuaciones más altas en las pruebas de rendimiento, esta nueva versión "+" mejorada del chip en la práctica ofrece un rendimiento casi idéntico que la versión original que lleva el OnePlus 10 Pro. Lo mismo puede decirse de la velocidad de carga: a pesar de que los 150W son sobre el papel mucho más rápidos que los 80W del 10 Pro (lo cual ya es muy rápido), en la práctica, estamos hablando de tan solo unos 10 minutos de diferencia. Y claro, teniendo en cuenta que la mayoría de nosotros dejamos nuestros móviles cargando a lo largo de la noche, pues no es algo que se note mucho en el día a día.

Por otro lado, los recortes que presenta el OnePlus 10T en cosas como las cámaras, la pantalla de bordes planos y la escasa duración de la batería, tienen un impacto mucho mayor en la experiencia que ofrece este teléfono.

Eso sí, teniendo en cuenta la diferencia en el precio, y la potencia que ofrece el OnePlus 10T, podría ser un móvil perfecto para aquellos que lo que busquen es pura potencia, pero que no le den tanta importancia a las cámaras.

Por último, señalar que todavía tenemos que pasar mucho más tiempo con el OnePlus 10T, y es posible que termine gustándonos mucho más. Os lo contaremos todo próximamente en nuestro análisis en profundidad. Pero de momento, no nos queda otra por recomendar el OnePlus 10 Pro por encima de este.

