OnePlus 10 Pro vs Xiaomi 12 Pro: comparativa. ¡La batalla más reñida de buques insignia!

Si buscas un tope de gama que cuente con fantásticas especificaciones en general, y con un diseño elegante y clásico, entonces estos dos móviles cumplen con creces.

¿Cuál de estos dos teléfonos de gama alta, casi perfectos, es mejor para ti? Esperamos ayudarte a elegir con esta comparativa, donde vamos a repasar cada una de las características y ponerlas cara a cara.

OnePlus 10 Pro vs Xiaomi 12 Pro: precio y disponibilidad

El OnePlus 10 Pro fue presentado a nivel global el 31 de marzo, y se puso a la venta en España el 5 de abril. La configuración básica cuenta con 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento, y cuesta 909€, mientras que la superior, que cuenta con 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento, tiene un precio de 999€ en nuestro país.

El Xiaomi 12 Pro, por su parte, se presentó el 15 de marzo a nivel global y se puso a la venta a finales del mismo mes. Su precio es de 999,99€ si optas por la variante básica de 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento, y sube a 1099,99€ si prefieres aumentar a 12GB de RAM (manteniendo los 256GB de capacidad).

Por lo tanto, el OnePlus 10 Pro te costará menos dinero.

OnePlus 10 Pro vs Xiaomi 12 Pro: precios Móvil RAM+Almacenamiento Precio OnePlus 10 Pro 8GB+128GB 909€ OnePlus 10 Pro 12GB+256GB 999€ Xiaomi 12 Pro 8GB+256GB 999.99€ Xiaomi 12 Pro 12GB+256GB 1099.99€

El OnePlus 10 Pro cuesta menos dinero (Image credit: Future)

OnePlus 10 Pro vs Xiaomi 12 Pro: diseño

Ambos teléfonos llegan con un diseño más premium que sus predecesores.

En el caso del OnePlus 10 Pro, esto se nota en el cristal con acabado esmerilado de su parte trasera y en su módulo de cámaras bastante distintivo, que es ancho y brillante. En el Xiaomi 12 Pro, encontramos un acabado esmerilado ligeramente más sutil y un módulo de cámaras rectangular que tiene un aspecto bastante típico.

Como es habitual, el OnePlus 10 Pro cuenta con el control deslizante típico de la compañía que sirve para silenciar o poner en modo vibración el móvil rápidamente, que a nosotros nos encanta. El Xiaomi 12 Pro tiene su propia peculiaridad, ya que cuenta con un puerto de infrarrojos, que está situado en la parte superior, y sirve para usar el teléfono como mando a distancia.

El Xiaomi 12 Pro tiene un sutil acabado esmerilado. (Image credit: TechRadar)

Con unas dimensiones de 163 x 73,9 x 8,6 mm, el OnePlus 10 Pro es un poco más estrecho, pero también un pelín más grueso, que el Xiaomi 12 Pro, que mide 163,6 x 74,6 x 8,2 mm. Como podéis ver, la diferencia es muy pequeña, y lo mismo pasa con el peso: el OnePlus pesa 201g y el Xiaomi 12 Pro 204g.

Respecto a los colores, ninguno de los dos móviles tiene un tono realmente llamativo, aunque eso no quiere decir que los colores no se vean bonitos y elegantes. El Xiaomi 12 Pro está disponible en gris, azul y morado, mientras que el OnePlus 10 Pro lo puedes comprar en verde o en negro.

Un aspecto en el que el OnePlus 10 Pro destaca es que cuenta con certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo, y lo cierto es que nos resulta extraño que el Xiaomi 12 Pro no ofrezca esto, teniendo en cuenta lo que pagarás por el teléfono. Esto no quiere decir que el Xiaomi no resista a nada, solo que la compañía no lo garantiza y no ha pagado la tasa necesaria para que le den una certificación oficial.

Ambos móviles cuentan con marcos de aluminio y sus pantallas están protegidas por resistente Gorilla Glass Victus.

El OnePlus 10 Pro tiene una pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas (Image credit: Future)

OnePlus 10 Pro vs Xiaomi 12 Pro: pantalla

El tamaño similar de ambos móviles se refleja también en las dimensiones de su pantalla. El OnePlus 10 Pro tiene una AMOLED de 6.7 pulgadas, mientras que el Xiaomi 12 Pro tiene una AMOLED de 6.73 pulgadas.

En ambos casos, encontramos una resolución WQHD+ y una tasa de refresco de 120Hz, e igualmente los dos paneles son LTPO, lo que significa que pueden variar entre una tasa de 1Hz y 120Hz según el uso que le estés dando para optimizar el consumo de energía.

En cuanto al nivel de brillo máximo de la pantalla, el Xiaomi 12 Pro coge la delantera gracias a sus 1.500 nits, mientras que la del OnePlus 10 Pro llega a 1.300 nits. Sea como sea, ambos niveles están genial.

El Xiaomi 12 Pro es un pelín más grande con sus 6.73 pulgadas (Image credit: TechRadar)

En contraposición, OnePlus afirma haber probado la precisión del color de su pantalla a 100 y 500 nits, lo que garantiza un nivel poco común de consistencia independientemente del brillo.

Básicamente, las dos son pantallas fantásticas y muy similares que no te decepcionarán. Es difícil proclamar un ganador, aunque si tenemos que hacerlo, diríamos que el mayor brillo máximo de la pantalla de Xiaomi lo colocaría ligeramente por delante.

OnePlus 10 Pro vs Xiaomi 12 Pro: cámaras

Mientras que las cámaras del OnePlus 10 Pro son muy similares a las que tenía su predecesor, el OnePlus 9 Pro, en el caso del Xiaomi 12 Pro encontramos grandes mejoras respecto al Xiaomi Mi 11 (véase que el año pasado no hubo un modelo Pro en la gama insignia de Xiaomi).

El OnePlus 10 Pro cuenta con el mismo sensor principal de 48MP que el año pasado, y el mismo teleobjetivo de 8MP con zoom óptico 3.3x, pero añade una nueva lente ultra gran angular de 50MP.

En el caso del Xiaomi 12 Pro, encontramos una configuración de tres cámaras, de 50MP cada una.

El OnePlus 10 Pro cuenta con tres cámaras en su parte trasera. (Image credit: Future)

Comparemos los sensores de ambos móviles. En el OnePlus 10 Pro la principal es un sensor Sony IMX789 de tamaño 1/1.35“, mientras que el Xiaomi 12 Pro equipa el Sony IMX707 de 1/1.28”. Por lo tanto, el Xiaomi tiene un sensor más nuevo, más grande y más avanzado.

A nivel de resultados la cosa está reñida, pero diríamos que con el Xiaomi 12 Pro se consiguen mejor fotografías con la cámara principal.

En ambos casos, el sensor ultra angular es el mismo: un Samsung JN1 de 50MP. OnePlus ofrece un ángulo de visión más amplio en esta lente, de 150 grados, pero no todo el mundo siente la necesidad de hacer fotos tan amplias (en nuestro caso, no le vemos mucho uso).

El Xiaomi 12 Pro cuenta con tres cámaras de 50MP cada una (Image credit: TechRadar)

Si hablamos de zoom, el OnePlus se lleva la corona, ya que permite hacer zoom óptico 3.3x, por lo que podrás acercarte más al sujeto que con el Xiaomi 12 Pro, que se queda en 2x. Es cierto que el teleobjetivo del Xiaomi tienen más megapíxeles, pero en realidad en este caso es más importante cuánto puedes acercar la imagen, porque sino, para eso pues ya recortas una imagen hecha con la cámara principal.

En definitiva, la batalla entre las cámaras del OnePlus 10 Pro y las del Xiaomi 12 Pro está bastante equilibrada. Quizás el factor decisivo sea la tecnología del color de los dos fabricantes. Con el Xiaomi consigues unos resultados con un aspecto un poco más natural, mientras que OnePlus tiene el ajuste de color de Hasselblad que da resultados más llamativos y hace que el contenido se vea un poco más vibrante.

En el caso del modo nocturno, le daríamos al Xiaomi la delantera, ya que consigue fotografías más nítidas y claras con poca luz.

OnePlus 10 Pro vs Xiaomi 12 Pro: especificaciones y rendimiento

Como habéis podido ver hasta ahora, la cosa está bastante reñida entre estos dos móviles, pero es que donde más se parecen es en el rendimiento. Tanto el Xiaomi 12 Pro como el OnePlus 10 Pro equipan el nuevo chip Snapdragon 8 Gen 1, y en ambos casos, puedes optar por 8GB o 12GB de RAM.

Por eso no nos sorprende que al poner a prueba el rendimiento de ambos móviles con los software de análisis (benchmarks), ambos dispositivos consigan puntuaciones muy similares. Igualmente, en ambos casos disfrutarás de una experiencia fluida. Estos dos móviles Android son de los más rápidos que puedes encontrar en el mercado.

Respecto al almacenamiento, ambos teléfonos están disponibles con 256GB, pero solo el OnePlus te da la opción de optar por 128GB. A igualdad de capacidades, el OnePlus 10 Pro te costará menos.

Poco más tenemos que decir sobre las especificaciones de estos dispositivos, ya que como veis, son prácticamente iguales. Así que pasemos a un campo en el que realmente vemos diferencias: el software.

El Xiaomi 12 Pro es un móvil muy potente. (Image credit: TechRadar)

Ambos teléfonos cuentan con interfaces de usuario personalizadas, que en los dos casos funcionan sobre Android 12. En el OnePlus 10 Pro, la capa de personalización se llama OxygenOS 12, mientras que en el caso del Xiaomi 12 Pro es MIUI 13.

Esta no es la victoria absoluta para OnePlus que habría sido en años anteriores. Debido a la fusión entre OnePlus y Oppo, estas dos compañías han asimilado elementos de la interfaz de la otra (Oppo usa ColorOS). Esto significa que la capa de personalización de OnePlus ha cambiado un poco, y no es del todo la interfaz que todos conocemos y que siempre nos ha encantado.

Eso sí, el estilo sigue siendo el mismo, con las mismas fuentes e iconos atractivos, al igual que la organización de las aplicaciones. Por eso, seguimos prefiriendo la experiencia del día a día que nos ofrece el OnePlus 10 Pro, frente al Xiaomi 12 Pro.

Sin embargo, también hay que señalar MIUI 13 ha mejorado mucho, y es francamente la mejor versión que hemos visto hasta ahora de esta capa de personalización. Ahora presenta muchos menos problemas y errores, aunque eso sí, todavía le siguen sobrando aplicaciones preinstaladas.

OnePlus 10 Pro vs Xiaomi 12 Pro: batería

Respecto a la batería encontramos un par de diferencias importantes.

La batería del OnePlus 10 Pro tiene una capacidad mucho mayor que la del Xiaomi 12 Pro: hablamos de 5.000mAh en el caso del OnePlus frente a 4.600mAh del Xiaomi.

Dado que las especificaciones de los dos móviles son prácticamente las mismas, esto significa que el OnePlus 10 Pro te ofrecerá una duración de batería mucho mejor.

Eso sí, en la práctica, ambos teléfonos te aguantarán encendidos sin problemas un día entero de uso.

El OnePlus 10 Pro cuenta con una batería de 5.000mAh (Image credit: Future)

Pero hay algo en lo que el Xiaomi 12 Pro realmente destaca, y es la velocidad de carga que soporta. El OnePlus 10 Pro ofrece una velocidad de carga fantástica de 80W, pero es que Xiaomi ha ido más allá, y ha otorgado a su buque insignia de una impresionante velocidad de 120W.

Esto significa que podrás cargar el Xiaomi 12 Pro de 0% a 100% en 30 minutos, mientras que el OnePlus 10 Pro te tardará un pelín más (y también tiene más capacidad que llenar).

Sea como sea, los dos móviles se cargan realmente rápido, y en ambos casos encontrarás un cargador rápido en la caja cuando compres el dispositivo.

Por último, la carga inalámbrica es la misma en ambos casos: 50W, lo cual es maravilloso.

OnePlus 10 Pro vs Xiaomi 12 Pro: conclusión

Llevamos muchas comparativas con distintos móviles del mercado, pero esta entre el OnePlus 10 Pro y el Xiaomi 12 Pro es probablemente la más reñida que hayamos visto. Eso es debido a que estos dos teléfonos comparten muchas, muchas características.

En ambos casos encontramos diseños muy agradables al ojo, con ese acabado esmerilado, y módulos de cámara prominentes, con aproximadamente las mismas proporciones y formas básicas. También los dos tienen las mismas especificaciones internas.

Tal vez las cámaras del Xiaomi 12 Pro sean un poco mejores gracias a su sensor principal superior con una precisión del color más natural, pero claro, si te interesa hacer zoom, el OnePlus es mejor.

Respecto a la batería, el OnePlus 10 Pro tiene una de mayor capacidad, y sí, el Xiaomi 12 Pro tiene una mayor velocidad de carga, pero es que los dos móviles se cargan realmente rápido.

Por todo lo anterior, nosotros hemos puntuado los dos móviles con las mismas estrellas, y estamos seguros de que cualquiera de los dos te encantará.

Eso sí, con la cosa tan reñida, el OnePlus 10 Pro te costará menos dinero, y la experiencia del software posiblemente te guste más.

Sea como sea, nos atrevemos a decir que esto es un empate.

