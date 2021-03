Análisis: Xiaomi Mi 11

El Xiaomi Mi 11 es uno de los mejores teléfonos premium que deberías considerar comprar, y sus especificaciones son buenísimas en casi todas las áreas: su velocidad de procesamiento es rapidísima, tiene una alta resolución de pantalla con modos de visualización adicionales, cuenta con varios modos de cámara fantásticos y ofrece características que no tienen sus competidores. Es una pena que la duración de su batería, que es algo inferior a la media, y su lector de huellas dactilares poco fiable, estropeen un poco la experiencia.

Análisis en dos minutos

Nunca antes la rivalidad entre Xiaomi y Samsung había sido tan pronunciada: el mismo año en que la segunda de ellas decide rebajar las especificaciones de su serie insignia respecto a los predecesores (y por lo tanto el precio), va Xiaomi y mejora todas esas mismas especificaciones en su Mi 11.

En la presentación del Mi 11, Xiaomi anunció que se había convertido en el top 3 de ventas a nivel mundial, de entre todos los fabricantes de móviles. Samsung en cabeza el ranking, con bastante ventaja respecto al segundo, que es Apple; pero lo cierto es que Xiaomi está creciendo muy rápido.

El Mi 11 es el último buque insignia lanzado por Xiaomi: su primer, y probablemente más importante, teléfono de este año, y la estrella en solitario de este lanzamiento, ya que el Mi 11 Pro no se anunció junto él.

Este móvil tiene muchas mejoras en comparación con su predecesor, el Mi 10, y representa un gran paso adelante, al contrario de lo que ha supuesto el Samsung Galaxy S21 con respecto al S20.

Las actualizaciones más destacables se encuentran en la pantalla. El Mi 11 tiene una resolución 2.5K, superando los 2K del Mi 10 y del Galaxy S21, pero además, tiene multitud de otras mejoras, tales como el escalado automático de la resolución y de la tasa de fotogramas de los vídeos, los modos de pantalla HDR, y varios modos de brillo y de lectura.

Pero no son solo estos los aspectos en los que el Mi 11 supera a su predecesor y a la competencia: cuenta con altavoces mejorados sintonizados por Harman Kardon, un procesador rapidísimo que encabeza las puntuaciones otorgadas por nuestro software de benchmark, nuevos modos de grabación de vídeos (que son muy divertidos de usar), y velocidades de carga realmente rápidas.

Un punto fuerte del nuevo Xiaomi Mi 11 es, sin lugar a duda, su lente macro de 5MP, que te permite hacer fotos en primer plano. Es fácil de usar, consigue muy buenos resultados, y es mejor que el de otros dispositivos.

Hasta ahora, en este análisis en dos minutos solo hemos hablado de cosas buenas y ventajas, y sin lugar a duda, el Mi 11, de momento, supera al Samsung Galaxy S21... pero lo cierto es que también hay un par de puntos negativos que hay que tener en cuenta.

El principal inconveniente del nuevo teléfono de Xiaomi es la duración de la batería: tuvimos que desactivar algunas características premium del teléfono si queríamos que nos aguantara encendido todo el día. Por lo que, si quieres disfrutar de todas estas increíbles funciones y características que has pagado por conseguir, hazte a la idea de que tendrás que cargar el teléfono alguna que otra vez a lo largo del día.

En nuestro análisis del Xiaomi Mi 10 pro, nos quejamos de su lento lector de huellas dactilares, y lo cierto es que nos encontramos con el mismo problema en el Mi 11. Además, hay que añadir el hecho de que a veces no reconocía nuestra huella a la primera, lo que puede resultar algo frustrante.

En resumen, el Xiaomi Mi 11 es un teléfono fantástico, aunque con algún inconveniente. Para mucha gente podría ser la mejor opción disponible en el mercado ahora mismo, gracias a sus cámaras, su pantalla y su rendimiento, pero el par de problemas que tiene se harán notar en el uso diario, por lo que tendrás que tenerlos en cuenta.

Xiaomi Mi 11: precio y fecha de lanzamiento

El Xiaomi Mi 11 se puso a la venta de forma oficial en España el 22 de febrero de 2021.

La variante de 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento tiene un precio de lanzamiento de 749.99€. Por otro lado, la variante superior, que ofrece una memoria interna de 256GB, te costará 799.99€.

Todavía no han lanzado más teléfonos de esta serie de Xiaomi, como el Mi 11 Pro o el Mi 11 Lite, por lo que no podemos contextualizar el precio del Mi 11 en este sentido. Pero sí que podemos comentar que el precio de lanzamiento del Mi 10 fue de 799€ y el Galaxy S21, su rival más cercano, se lanzó al mercado por un precio de 859€ para su variante inicial.

Diseño

El Xiaomi Mi 11 no es el teléfono insignia más grande de la compañía (ese es el Mi 10T), pero eso no quiere decir que no sea grande. Tiene unas dimensiones de 164.3 x 74.6 x 8.1mm y un peso de 196g, que para un dispositivo de ese tamaño es bastante ligero.

El Mi 11 es largo, pero también tan delgado como puede ser un teléfono de estas características, por lo que, a pesar de ser grande, resulta bastante cómodo de sujetar y de usar con una sola mano, aunque puede que a las personas con manos muy pequeñas les cueste un poco llegar a la otra punta de la pantalla.

En la parte inferior del teléfono nos encontramos con un puerto USB Tipo-C, y en el lado derecho están el botón de encendido y el controlador de volumen; el Mi 11 no cuenta con conexión de audio minijack. Por último, en la parte superior tiene el emisor de infrarrojos, que se usa principalmente con la aplicación Mi Remote, que convierte tu teléfono en un mando alternativo para la TV (o la Smart Box).

El Mi 11 tiene tanto la parte frontal como la trasera cubierta de cristal Gorilla Glass Victus, que según la compañía que lo fabrica proporciona una protección extra. Lo cierto es que es de agradecer, ya que los teléfonos suelen ser bastante frágiles, y a menudo se rayan, cosa que no nos pasó con el Mi 11. Claro está, que esto no quiere decir que no pueda romperse con un buen golpe.

Por lo demás, el teléfono tiene un marco metalizado y se puede conseguir en color Azul Horizonte o Gris Medianoche.

El estilo del módulo de cámaras traseras es una novedad: tiene una apariencia escalonada, ya que el relieve de las distintas cámaras varía de una lente a otra. Es definitivamente algo que distingue al Mi 11 de los demás, a no ser, claro está, que Xiaomi decida utilizar el mismo diseño para los demás teléfonos que lanzarán en 2021, lo cual no nos sorprendería. Hay que decir que, incluso fijándonos en la lente que sobresale más, lo cierto es que no abulta demasiado, al menos en comparación con anteriores modelos insignia de la marca.

Pantalla

La pantalla de 6.81 pulgadas del Xiaomi Mi 11 es la más grande de los topes de gama de la marca, y también supera en tamaño a la mayoría de sus competidores. Se curva en los bordes, pero no de forma excesiva, y cuenta con un pequeño hueco para la cámara selfie en la esquina superior izquierda.

En cuanto a la resolución, el Mi 11 ofrece 1440x3200, que es superior a la mayoría de teléfonos de precio similar (incluyendo al Mi 10 y al Galaxy S21). Es un panel AMOLED, por lo que los colores se ven especialmente vibrantes, y además es compatible con HDR10+.

La pantalla cuenta con una tasa de refresco de 120Hz, que ya podemos encontrar en varios móviles de gama alta del mercado, aunque Xiaomi tiene otro teléfono que llega hasta 144Hz. Esto significa que el Mi 11 actualiza su pantalla 120 veces por segundo, el doble del estándar de 60Hz, y como consecuencia nos ofrece una visualización muy fluida. No todo el mundo le da importancia a este aspecto, y de ser el caso, podrían optar por configurar la pantalla a 60Hz para poder ahorrar batería.

El teléfono cuenta también con una tasa de entrada táctil de 480Hz, lo que significa que la pantalla detecta el tacto de tu dedo 480 veces por segundo (ocho veces más rápido que la media). Esto es especialmente útil al jugar, porque tus movimientos son detectados de forma mucho más rápida, permitiendo un juego más veloz.

Una característica especialmente útil de la pantalla es su brillo máximo de 1.500nits, que es una diferencia muy importante con la media del mercado, establecida en 500nits. Como resultado, el Mi 11 se puede visualizar de forma realmente brillante si lo necesitas, lo que es perfecto para poder ver el móvil en condiciones de mucha luz, en días muy soleados, y te será de ayuda si tu vista no es la mejor. Además, esto hará que el contraste de las imágenes mejore mucho.

Como no podía ser de otra manera, con todas las especificaciones de las que hemos hablado respecto a la pantalla del Mi 11, realmente se consiguen muy buenos resultados, y la imagen que ofrece este teléfono es muy nítida y llamativa. Pero no todo es gracias a dichas características, de hecho, la mayor parte del trabajo la hace el motor de imágenes de Inteligencia Artificial de la compañía. Este conjunto de funciones IA hacen un escalado automático del contenido que se visualiza en el teléfono: inserta fotogramas a los vídeos para aumentar los fps, añade HDR a las fotos, y aumenta la resolución de los vídeos.

Aunque nos ha parecido que no siempre funciona; a veces al ver un vídeo en streaming, no nos pareció que la diferencia en calidad fuera tan notable. Claro que eso no quita que en las situaciones en la que sí hacía efecto.nos pareció fantástico ver el vídeo con una resolución más alta, cosa que de otra manera no hubiera sido posible.

Cámaras

Si bien las cámaras constituyen una mejora más modesta respecto al Mi 10 (al menos en comparación con las increíbles actualizaciones que se han hecho en otros aspectos), sí que han realizado algunos cambios fundamentales que han mejorado la experiencia fotográfica.

La cámara principal es de 108MP y apertura f/1.9. Este es el quinto teléfono de Xiaomi que ofrece una resolución tan alta, y todos utilizan el mismo sensor de Samsung. Pero esto no significa que las fotos se vean iguales; al poner a prueba la cámara del Mi 11, nos pareció que los resultados eran algo mejores, con contraste mejorado y con un tono más luminoso en general. Esto es probablemente gracias a la optimización conseguida por IA.

Obtuvimos las mejores capturas en escenarios bien iluminados; en las fotos hechas en lugares con menos luz pudimos apreciar algo de ruido, aunque sin duda pasables. Eso seguramente sea gracias a la agrupación de píxeles, técnica conocida como 'píxel binning'; con esto, se combinan cuatro píxeles en uno solo, de forma que se consigue una cámara de 27MP capaz de captar mucha más luz.

La cámara secundaria del Mi 11 es un gran angular de 13MP f/2.4, que ya hemos visto en muchos teléfonos de Xiaomi. Al igual que en anteriores modelos, es una lente útil para poder captar imágenes más amplias, y además nos pareció que los resultados también son más brillantes que los conseguido con la cámara principal. Aunque las fotos tienen menor resolución, y a menudo no cuentan con el contraste que consigue la de 108MP.

Por último, la lente telemacro de 5MP f/2.4 es realmente la estrella de este conjunto de cámaras. Las macros, en general, se usan para fotos en primer plano, pero el prefijo 'tele' indica que el sensor está diseñado para poder captar objetos lejanos. Por lo que si juntamos todo esto, llegamos a la conclusión de que esta telemacro está destinada a hacer fotos de sujetos pequeños que se encuentran a una distancia relativamente lejana. Esto es posible cuando se activa el modo Super Macro.

Se resuelve así un problema muy habitual en las lentes macro de los teléfonos, que es básicamente que, cuando te acercas lo suficiente a lo que quieres fotografiar para poder usar la macro, bloqueas toda la luz con el propio dispositivo.

Lo cierto es que nos hemos divertido mucho haciendo fantásticas fotos de plantas, comida, y cosas así. Las imágenes se ven muy bien iluminadas y con mucho detalle (al menos en comparación con otras cámaras macro de otros teléfonos), y además este modo fotográfico es muy fácil de usar.

Xiaomi normalmente se guarda los teleobjetivos para sus modelos Pro, y lo mismo pasa con el Mi 11, ya que no cuenta con zoom óptico. Puedes hacer zoom digital hasta 30x, pero cuanto más acerques la imagen, menos calidad obtendrás, y lo cierto es que por encima de 5x los resultados se ven granulados.

En la parte delantera, el Mi 11 cuenta con una cámara selfie de 20MP f/2.2, y esta lente también la habíamos visto ya en otros modelos de Xiaomi. Las fotos son buenas, pero probablemente deberías usar el modo retrato en este teléfono, ya que se mejora el contraste, la luz y se reducen las sombras, consiguiendo mejores resultados. El efecto 'bokeh', que difumina el fondo, funciona bastante bien, aunque al probarlo a veces también afectaba a parte de nuestro pelo.

El eslogan de la campaña del Mi 11 es 'Movie Magic', y hablaremos enseguida de la capacidad de grabación de vídeos del teléfono, pero hay una forma interesante en la que esto se manifiesta en la fotografía: la relación de aspecto de la foto predeterminada es 20:9, una relación sorprendentemente estrecha que se asemeja al de las pantallas de cine y da un efecto dramático y cinematográfico a las fotografías de paisajes y otros sujetos. Puedes cambiarla si quieres, pero son pocos los teléfonos que te permiten capturar imágenes en este formato, y mucho menos de forma predeterminada.

La grabación de vídeo estándar en el Xiaomi Mi 11 es rápida y sencilla, ya que el procesador (del que hablaremos en breve) te permite grabar vídeos a 8K con facilidad (o a 60fps hasta 4K).

No cabe duda de que aquellas personas que aprecien las cualidades artísticas de los móviles, se divertirán mucho con los 'modos 'mágicos' de este teléfono. Hay varias posibilidades que debutan aquí, como el 'Magic Zoom' o 'Zoom Mágico', que replica el efecto clásico 'dolly zoom' de las películas, coloquialmente llamado 'efecto vértigo' (básicamente lo que hace es mostrar la imagen, acercando y alejando el zoom). Otro modo interesante es el 'Parallel world' o 'Mundo Paralelo', que refleja en la mitad inferior de la pantalla lo que se ve en la parte superior.

Hay también algunos 'filtros de película' que se pueden aplicar a los vídeos, tanto mientras los grabas, como a posteriori. Con ellos conseguirás replicar el estilo de imagen que verías en una película, y el Mi 11 lo hace retocando los colores, contrastes y brillo, entre otros, y lo cierto es que se obtienen resultados muy artísticos. Aunque tenemos que decir que las opciones disponibles nos parecieron bastante escuetas y nos hubiera gustado ver algunos filtros más suaves o la posibilidad de crear los nuestros propios.

Si bien es muy divertido usar estos 'modos de película', tenemos que decir que algunos nos parecen un pelín complicados. El 'Zoom Mágico' requiere una persona como sujeto del vídeo, además de mucho espacio, por lo que no podrás aplicarlo a una estructura de Lego que hayas construido y quieras mostrar, ni a un amigo si está en un espacio reducido. No hemos conseguido usar el modo 'Time Freeze' o 'Tiempo congelado', donde los objetos en movimiento se quedan parados para que un humano pueda moverse e interactuar con ellos, ya que el teléfono no ha conseguido 'recordar' los sujetos de la toma.

Os dejamos aquí un vídeo de Xiaomi España, con el que podréis ver de forma gráfica estos modos mágicos para el Xiaomi Mi 11.

Muestras de la cámara

Rendimiento y especificaciones

El Xiaomi Mi 11 equipa el procesador Snapdragon 888, que es el chip más potente para teléfonos Android, al menos en el momento del lanzamiento del Mi 11, y su rendimiento ha logrado muy buenas puntuaciones en los benchmarks.

En Geekbench 5, consiguió una calificación de 3569 en procesamiento multi-core, que es la más alta de todos los teléfonos que hemos puesto a prueba, superando los 3424 puntos del iPhone 11 Pro Max y los 3401 del OnePlus 8, aunque tenemos que decir el iPhone 12 aún no ha sido evaluado por este benchmark.

Este resultado respalda lo que ya vimos por experiencia propia en el rendimiento diario del teléfono: es rápido en todos los aspectos. Cuando estuvimos trasteando los modos de vídeo de la cámara, el Mi 11 pasaba de uno a otro con soltura, y al editar fotos y vídeos, los distintos modos y filtros que íbamos probando se cargaban en una fracción de segundo.

Bueno... y especialmente, ¡jugar en este móvil es todo un placer! Gracias a su ágil procesador y a su alta frecuencia de entrada táctil tuvimos la sensación de contar constantemente con ventaja respecto a los demás jugadores, gracias a la velocidad del Mi 11.

En nuestro análisis del Xiaomi Mi 10, no pudimos más que halagar las serias capacidades de audio de sus altavoces, y lo cierto es que en el Mi 11, el sonido es mejor todavía, gracias a la asociación con la compañía especializada Harman Kardon. Si estás acostumbrado a que el sonido de las videollamadas, películas o música se quede corto, los altavoces del Mi11 te impresionarán, ya que tiene unos tonos bajos mejorados y se puede subir mucho el volumen sin que se distorsione el sonido, sobre todo en comparación con el estándar en teléfonos.

Software

El Xiaomi Mi 11 ejecuta Android 11 con la capa de personalización de la interfaz MIUI 12 de Xiaomi. Típicamente, este software suele ser de apariencia algo engañosa: parece fantástico a primera vista, pero cuando lo miras en detalle encuentras pequeños contras. Y tenemos que decir que en el Xiaomi Mi 11 el sistema operativo mejora mucho, aunque no sea perfecto del todo.

MIUI suele tener bloatware (aplicaciones preinstaladas de terceros). Por suerte, esto se ha reducido muchísimo en el Mi 11, cambio notable si se compara con el Redmi Note 9T, que se lanzó poco antes, aunque todavía hay alguna app que hemos preferido desinstalar.

A parte de este aspecto negativo, MIUI es en realidad una fantástica versión de Android: tiene un montón de opciones de personalización, muchas de las cuales no se encuentran en otros teléfonos. Hay varios fondos de pantalla en movimiento, widgets, efectos de transiciones del menú, diferentes estilos para la pantalla de inicio, varios diseños para la función 'pantalla siempre encendida' (Always-on Display), cambios en el menú de ajustes rápidos... y muchas posibilidades más.

Cuando hicimos la configuración inicial del Xiaomi Mi 11, nos pasamos un rato explorando todas estas opciones para personalizar nuestra experiencia con el teléfono, y si te gusta que tu móvil se vea personal y "realmente tuyo", entonces te encantarán todas las posibilidades que te ofrece el software del Mi 11.

Independientemente de estas opciones de personalización, MIUI tiene un estilo general distintivo de la marca (como suele pasar en la mayoría de teléfonos Android). Hemos incluido algunas capturas de pantalla del menú inicial para que puedas hacerte una idea de cómo es la interfaz.

Parece que hay un bug o error en el software, y resulta algo irritante: el sistema reestablece al azar algunos parámetros de personalización a su valor predefinido. Un par de veces nos ha pasado que el fondo de pantalla en movimiento que habíamos elegido dejó de mostrarse y había sido reemplazado por el fondo estático por defecto. Y lo mismo nos pasó con el diseño de la función 'siempre en pantalla' que habíamos personalizado.

No se sabe todavía por qué pasa esto, pero nos sucedió varias veces, y de momento no ha habido ninguna actualización del sistema para solucionarlo, aunque esperamos que se lance pronto.

Duración de la batería

El Xiaomi Mi 11 está repleto de impresionantes funciones, pero lo cierto es que tienen un efecto negativo en la duración de la batería, ya que se consume demasiado rápido.

Con una batería de 4.600mAh, esperábamos que el Mi 11 nos durara encendido un día entero sin problemas, pero esto solo es posible si se hace un uso muy ligero del teléfono: los días que hacíamos muchas fotos o que estuvimos jugando con el móvil, tuvimos que cargarlo a lo largo de la jornada para poder seguir usándolo.

Está claro que la gran pantalla del Mi 11, junto con su alta tasa de refresco, su función 'pantalla siempre encendida' y otras características del teléfono, influyen bastante en esta duración para nada destacable de la batería, y, aunque si quieres puedes deshabilitar alguna de estas funciones, es una pena no poder sacar el máximo provecho de este buque insignia repleto de fantásticas características.

Al menos, se puede cargar de forma muy rápida. Es compatible con carga de 55W e inalámbrica de 50W, por lo que independientemente de tu forma preferida para cargar el teléfono, conseguirás llenar la batería en, como mucho, media hora.

También puedes sacar provecho de la carga inalámbrica inversa, que convierte tu teléfono en una batería externa inalámbrica, permitiéndote cargar otros dispositivos. Lo hace a una velocidad de 10W, lo cual no es mucho, y además sube un poco la temperatura del móvil, pero aún así puede resultar útil, y si lo que estás cargando es un smartwatch o unos auriculares, no tendrás que usar esta función durante un tiempo prolongado.

¿Debería comprar el Xiaomi Mi 11?

Cómpralo si...

Te encanta jugar en el móvil.

Gracias a su potente procesador, su alta tasa de entrada táctil y su pantalla de altas especificaciones, el Xiaomi Mi 11 es uno de los mejores teléfonos gaming que hemos probado, excluyendo los que han sido diseñados específicamente con ese fin.

Te gusta la fotografía macro.

Ya hemos destacado la increíble cámara telemacro del Mi 11, por lo que si te gusta tomar fotos en primer plano de los pequeños detalles de la vida cotidiana, ya estás tardando en hacerte con este teléfono.



Te gusta ver vídeos en streaming en tu teléfono.

El Xiaomi Mi 11 tiene una pantalla fantástica, por lo que si sueles ver vídeos en streaming en tu teléfono, o simplemente entretenerte viendo YouTube, este es uno de los mejores móviles del mercado para ti.

No lo compres si...

Te gusta hacer fotos con zoom.

Aunque el Xiaomi Mi 11 tiene funciones de cámara muy buenas, su capacidad de hacer zoom no es una de ellas. Si quieres poder disfrutar de la versatilidad del zoom óptico en tu teléfono, y no limitarte a zoom digital, deberías buscar otro móvil en el mercado.

Necesitas un dispositivo cuya batería dure mucho.

Si activas todas las características de alta gama del Xiaomi Mi 11, te será difícil que dure encendido todo el día. Es algo que no resulta demasiado problemático si siempre tienes posibilidad de enchufarlo a la corriente, pero si quieres un teléfono que, haciendo un uso típico, te dure un día sin problemas, este móvil no es el indicado para ti.

Necesitas una conexión de audio minijack.

Al igual que muchos teléfonos recientes, el Xiaomi Mi 11 no tiene conexión minijack, por lo que si quieres usar tus auriculares con cable, necesitarás un adaptador.

Primer análisis: Febrero 2021