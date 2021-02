Una función de la cámara del Xiaomi Mi 11 me ha ayudado a ver la comida con otros ojos

Es muy fácil ver los alimentos simplemente como un producto cotidiano, y no plantearnos qué más tienen por ofrecernos. Mucha gente consume comida envasada, donde simplemente se abre el paquete y se ingiere el alimento. Si, como a mí, os gusta cocinar y hornear, también podéis fácilmente limitaros a ver los distintos productos como un ingrediente más, un medio para un fin.

Recientemente, sin embargo, me he dado cuenta de que la comida puede ser mucho más hermosa de lo que creemos, y no me refiero a la belleza de una pizza de cuatro quesos recién hecha, sino a los patrones y diseños cautivadores de las materias primas.

Tal vez alguna vez hayas usado un microscopio para ver de cerca distintas cosas, y te haya impresionado lo distintas que se ven desde esa perspectiva. Pero claro, lo cierto es que no cualquiera tiene acceso a este tipo de herramientas, y yo he encontrado una interesante alternativa.

He estado usando el Xiaomi Mi 11 durante aproximadamente una semana, y una de sus funciones me ha hecho pensar mucho más en la comida y, lo que es más importante, verla de una forma que no la había visto antes.

Cámara del Xiaomi Mi 11

El Xiaomi Mi 11 tiene la mejor cámara macro que haya probado en un teléfono (para hacer primeros planos). Su sensor no solo tiene una resolución más alta que la mayoría, sino que su lente es de telemacro, por lo que no es necesario colocar el móvil tan cerca del sujeto que quieres fotografiar como con otros dispositivos. Como resultado, no se bloquea la luz natural.

En la práctica, la consecuencia es que el Xiaomi Mi 11 no solo toma mejores instantáneas de primeros planos que la mayoría de los teléfonos, sino que también es mucho más fácil de usar. Cuando me di cuenta de esto, me puse a hacer fotos de cualquier cosa que encontraba por mi casa.

Sobre todo desarrollé esta sesión de fotos en mi cocina, ya que se me ocurrió que sería muy interesante hacer fotos en primer plano de los alimentos: arroz, café en grano, hierbas, etc.

Estas imágenes me mostraron la comida con mucho más detalle de lo que mi ojo es capaz de captar: podía ver las pequeñas texturas de los alimentos, las gotas de humedad, los surcos cortados en las verduras y los hoyos, cráteres y franjas de un gránulo de café instantáneo, que podría haber confundido con la superficie de la luna.

¿Son gránulos de café o el Gran Cañón visto desde arriba? ¿Avena o una falla geológica? ¿Esto son lentejas o algún tipo de mineral?

Plantéate esto

Por primera vez en mucho tiempo, comencé a fijarme otra vez en la comida; y no me refiero a mirarla como lo hago cuando cocino, es decir, confirmar que una patata esté totalmente pelada, o que un pimiento esté completamente frito, o las patatas fritas bien crujientes y con el color dorado perfecto... me refiero a admirar realmente la comida.

Como ocurre con muchos productos de la naturaleza, la comida contiene tantos patrones y tejidos que solo es posible apreciarlos cuando se mira de cerca el alimento. Una simple cáscara de naranja puede parecer la superficie del sol, la avena puede convertirse en un acantilado de pizarra que está a punto de colapsar...

¿Couscous o una anémona en el mar? ¿La piel de una naranja o una imagen del sol?

Los estructuras naturales son siempre curiosas, y aunque no puedo decir que esos patrones matemáticos perfectos se hayan replicado en mi despensa, fue cautivador ver todos los diagramas y adornos presentes cuando miras la comida de cerca.

Este artículo incluye varias muestras de la cámara macro del Xiaomi Mi 11 y, con suerte, alguna toma te cautivará, tal y como me pasó a mí.

Gnocchis con champiñones y espinacas Una galleta de jengibre

Normalmente, este sería el típico momento en el que este artículo finalizara conmigo diciendo: "y gracias a ver la comida de cerca, aprendí que debo comer más saludable", pero lamento decir que no es el caso. Simplemente pensé que estas fotos en primer plano de la comida resultaban muy interesantes de ver, y he querido compartirlas con vosotros.

Desde mi macro-revelación, he empezado a fotografiar casi todo lo que como, ya que la mayoría de las veces obtengo resultados impresionantes. Las lentejas se ven hermosas de cerca, ¡incluso he conseguido que el tofu parezca atractivo!

Estoy deseando que finalicen las restricciones de mi zona y poder hacer fotografías en primer plano de muchas cosas más, pero hasta entonces seguiré disfrutando de la belleza de la comida. Te recomiendo que si te haces con el nuevo Xiaomi Mi 11 pruebes a hacer lo mismo; te sorprenderá.