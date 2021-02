Análisis: iPhone 12

Es fácil colgarle al iPhone 12 la etiqueta de "más de lo mismo", especialmente teniendo en cuenta que el nuevo y compacto iPhone 12 mini está por llegar. Sin embargo, las redes 5G se están estableciendo rápidamente por todo el mundo, y la incorporación del MagSafe podría ser una revolución. Estas cosas, combinadas con un diseño y una pantalla mejorados, significan que el iPhone 12 te será cada vez más útil con el paso del tiempo. Aún así, es más caro que el iPhone 11 del año pasado y no viene con cargador; y sí, será bueno para el medio ambiente, pero además de pagar el elevado precio de tu nuevo iPhone, puede que tengas que añadir al coste un nuevo cargador.

Análisis en dos minutos

El iPhone 12 es un teléfono más caro que el iPhone 11 del último año, ya que Apple ha subido el precio 100€. Sin embargo, viene con varias características nuevas como la pantalla OLED, una cámara ligeramente mejorada, un nuevo diseño y, los protagonistas: conectividad 5G y MagSafe.

Hablando de los artistas principales, el 5G nos trae velocidades más rápidas y una conectividad más sólida para el nuevo iPhone 12, pero como las redes 5G aún no están implementadas en todo el mundo, la cobertura todavía es algo irregular. Cuando funciona, es increíblemente rápida (fácilmente llegamos a funcionar a 200Mbps), pero todavía hay muchos lugares donde es difícil disfrutar de una cobertura total, incluso en grandes ciudades.

Dicho esto, y teniendo en cuenta que hoy en día muchos se aferran a sus teléfonos durante tres o cuatro años, esta función será cada vez más útil con el paso del tiempo. El iPhone 12 también puede conectarse a una amplio rango de frecuencias 5G, lo cual significa que si hay señal 5G donde estés, deberías poder conectarte.

El nuevo (para iPhones) conector MagSafe en la parte trasera del iPhone 12 es una propuesta realmente interesante. Esta tecnología de conexión magnética no sólo te permite enganchar diferentes cosas a su teléfono, como un cargador o una carcasa, sino que a través de un chip especial también te dará información sobre qué dispositivo ha sido conectado.

MagSafe permite una carga más rápida y precisa, y nos trae una nueva gama de accesorios (como un cierre de billetera) pero, así como el 5G será más útil con el tiempo, estamos muy seguros de que la gama de accesorios de MagSafe crecerá exponencialmente cuando otros fabricantes consigan esta tecnología.

Eso significa que pronto podríamos ver algunos accesorios muy chulos para este conector, como mandos para juegos, impresoras de fotos y enormes baterías externas.

El rendimiento del iPhone 12 ha sido mejorado de nuevo: el chipset A14 Bionic es el más potente que hay en cualquier smartphone, y las listas lo corroboran, ya que está machacando a la competencia y, curiosamente, no está siendo superado por el iPhone 12 Pro, teóricamente más avanzado.

Sin embargo, han sido algo tacaños empezando con sólo 64GB, y es posible que dentro de no mucho tiempo te acabes chocando contra esa barrera si te gusta hacer fotos y vídeos en alta resolución.

El diseño del iPhone 12 se ha retocado, con bordes cuadrados que recuerdan mucho a los viejos iPhone 4 y iPhone 5, y un nuevo frontal Ceramic Shield que según parece es cuatro veces más difícil de romper que el iPhone 11 (aunque de momento no queremos hacer la prueba con nuestro ejemplar de muestra).

Especificaciones del iPhone 12 Peso: 164g

Dimensiones: 146,7 x 71,5 x 7,4 mm

Tamaño de la pantalla: 6,1 pulgadas

Resolución: 1170 x 2532

Frecuencia de actualización: 60 Hz

Densidad de píxeles: 460ppp

Chipset: A14 Bionic

RAM: 4 GB

Almacenamiento: 64 GB / 128 GB / 256 GB

Cámaras traseras: 12MP + 12MP

Cámara frontal: 12MP

Batería: N/A

La pantalla también ha sido mejorada: ahora es una pantalla OLED, la misma tecnología usada en el iPhone 12 Pro, y ofrece colores intensos y negros profundos, todo esto combinado con un auténtico HDR para contenido compatible. Puede que no parezca gran cosa, pero quizás la tecnología de pantalla de 120Hz hubiera venido bien aquí. En cualquier caso, con el iPhone 12 vas a obtener una experiencia de visualización nítida y colorida.

En cuanto a las cámaras, de nuevo vamos a tener el dúo de gran angular y ultra gran angular de 12MP. La primera es incluso mejor en condiciones de poca luz, y ahora ambas se pueden usar con el modo nocturno. Esta función puede mejorar tus instantáneas de una forma realmente asombrosa; sin embargo, también está disponible en el iPhone 11, y hubiera estado bien una actualización en 2020.

Las capacidades de vídeo, incluida la de grabar en Dolby Vision en 4K, suenan impresionantes, pero la mayoría no usarán demasiado esta función. Dicho esto, la salida tiene muy buena pinta y te va a gustar compartir los resultados.

La duración de la batería en el nuevo iPhone 12 es muy normalita; con un uso más intensivo, tu teléfono debería durar la mayor parte del día: entre 17 y 18 horas seguidas. Con un uso más comedido quizás aguante hasta la mañana siguiente, pero no es tan buena como la del modelo del año pasado.

El iPhone 12 parece estar repleto de potencial, pero Apple está confiando en otros para que sea un éxito a largo plazo. Necesitamos ver un despliegue más amplio del 5G, y tiene que llegar la ola de los accesorios MagSafe para que el nuevo teléfono sea realmente algo que quieras comprar. Dejando esas cosas a un lado, y aunque las actualizaciones de la pantalla y el diseño son atractivas, el iPhone 12 no parece muy diferente al iPhone 11, y no parece que vaya a compensar su incremento de precio, como sí hizo el anterior teléfono.

Fecha de lanzamiento y precios del iPhone 12

iPhone 12 ya está disponible en todo el mundo

Precio a partir de 909€

iPhone 12 mini llega el 13 de noviembre

La fecha de lanzamiento del iPhone 12 fue el 23 de octubre, así que el teléfono ya está en calle y puedes comprarlo directamente en Apple y en muchas otras tiendas. Sin embargo, no es posible reservar el iPhone 12 mini hasta el 6 de noviembre, y ese teléfono saldrá el 13 de noviembre.

El iPhone 12 sale a la venta desde 909€, que son 100€ más que la gama del iPhone 11. Eso seguramente se deba en parte al coste de añadir un módem 5G, pero también a que el iPhone 12 mini se va a quedar en el rango de precios del iPhone 11, a partir de 809€.

Recuerda también que a ese precio de salida solo podrás conseguir la versión de 64 GB del teléfono, y que es bastante escaso como nivel básico de almacenamiento en 2020.

¿Cuánto costará el teléfono en tu tienda? A continuación te mostramos los precios del iPhone 12.

64GB 128GB 256GB 909,99 € 959,99 € 1.078 €

En España podrás conseguir tu dispositivo en tiendas Apple, MediaMarkt, Fnac, Phone House, Worten, Carrefour, El Corte Inglés y otros establecimientos especializados.

Ten en cuenta que los precios indicados son para el teléfono libre, los precios del teléfono vinculado a un operador dependerán de las tarifas y condiciones de cada uno de ellos.

Estas son las mejores ofertas de iPhone 12 en este momento

Diseño

Diseño renovado que recuerda al iPhone 4

El nuevo Ceramic Shield debería garantizar que el teléfono sea más fuerte

Protección IP68 al agua y al polvo, está diseñado para resistir el agua

¿Qué significa "elevado" para ti? Si uno dijera que el diseño de algo es elevado, ¿querría decir que sus lados ahora serían planos y tendría un aspecto más "industrial"?

Bueno, si tu respuesta es sí, entonces ya entiendes el espíritu de diseño detrás del nuevo iPhone 12. Si bien es similar en tamaño y forma al iPhone 11 de 2019 (en realidad unos milímetros más corto y delgado), la principal diferencia está en los bordes, que tienen un ángulo recto de 90 grados, sustituyendo los lados convexos y curvos de la versión anterior.

Como resultado, el iPhone 12 se nota más puntiagudo al sujetarlo en la mano, ya que los bordes del teléfono no descansan tan cómodamente en sus palmas, y seguramente no diríamos que es cómodo después de un par de semanas de uso.

Si has tenido iPhones en los últimos años, recordarás instantáneamente la sensación de usar un iPhone 4 o 5, los cuales tenían lados igualmente cuadrados, pero el tamaño del teléfono lo hace encajar en las manos un poco más.

Es un cambio de diseño interesante de Apple, y uno se pregunta si se ha hecho para favorecer una señal 5G más fuerte.

También está diseñado para hacer que la parte trasera del teléfono tenga el doble de probabilidades de sobrevivir a una caída, a pesar de que usa el mismo cristal que el iPhone 11.

La parte frontal del iPhone 12 cuenta con un nuevo Ceramic Shield para protegerlo aún más de una rotura, y Apple afirma que es cuatro veces más resistente a una caída, por lo que se han esforzado en mejorar la durabilidad este año.

Se pueden encontrar por la red varias pruebas de resistencia, y la mayoría muestra lo que cabía esperar: el cristal delantero es más fuerte que el trasero (que parece romperse antes cuando se deja caer desde la altura de la cabeza) y la pantalla frontal sí parece tener mejor durabilidad.

No hemos sometido nuestros ejemplares a la prueba de caída, principalmente porque necesitamos seguir haciendo reseñas durante todo el año, pero está claro que hay una mejora con el nuevo material en la parte frontal del iPhone 12.

Nada de lo anterior significa que ahora puedas prescindir de una funda o protector de pantalla, ya que nadie ha dicho que el iPhone 12 sea irrompible o a prueba de arañazos. Cuatro veces más resistente significa que aún puede romperse por una mala caída (o varias), y la pantalla frontal aún puede rayarse con el tiempo si se roza con objetos afilados en un bolsillo, como descubrimos con el iPhone 12 Pro. Así que si quieres mantener tu iPhone seguro y con un aspecto impecable, ponle una funda y/o protector de pantalla.

Si eres alguien a quien le gusta la sensación de tener un teléfono "desnudo", correrás el riesgo de que se rompa, aunque éste sea menor.

La clasificación IP68 se ha mejorado en 2020, lo que permite que el iPhone 12 pueda ser sumergido a seis metros durante 30 minutos antes de que le empiece a entrar agua. Siendo realistas, esto significa que es menos probable que se produzcan daños por agua en el día a día.

Uno de los cambios más polémicos con el iPhone 12 no gira en torno al teléfono en sí, sino a lo que viene con él. El cargador y los EarPods no están incluidos en la caja, y Apple destaca los beneficios ambientales de no llenar los cajones de millones de personas en todo el mundo con cosas que ya tienen (así como las facilidades de transporte y envío resultantes de que las cajas sean más delgadas).

“Como parte de nuestros esfuerzos para alcanzar nuestros objetivos medioambientales, el iPhone 12 y el iPhone 12 mini no incluyen adaptador de corriente ni EarPods. Utilice su adaptador de corriente y sus actuales auriculares de Apple, o compre estos accesorios por separado."

Esto es lo que aparece en la nueva página del iPhone, y tendría sentido, excepto por el adaptador de corriente de Apple "actual".

Como Apple incluye un cable Lightning a USB-C, y no el Lightning a USB-A (USB-A es esa conexión USB 'estereotipada' a lo largo de los años), el adaptador 'actual' que muchos tienen no será el que necesitan, por lo que tendrán que usar un cable y un cargador Lightning viejos si compran el nuevo iPhone 12 (lo que significa una carga más lenta), y si este es tu primer iPhone, es casi seguro que tendrás que pagar los 25€ adicionales por un cargador que puedas utilizar.

Pantalla

Una pantalla de 6,1 pulgadas clara y nítida

Pantalla de mejor calidad que el iPhone 11

La pantalla del iPhone 12 es un gran paso adelante para un teléfono de este precio. Mientras que el año pasado Apple decidió que las elegantes pantallas OLED de alto contraste serían sólo para aquellos que estaban dispuestos a pagar por el Pro, este año nos traen al iPhone 12 normal la pantalla Super Retina XDR.

La diferencia es notable, especialmente cuando se trata de ver fotos, vídeos y películas codificadas en HDR.

Es posible que no aprecies tanta diferencia cuando navegas por las webs, pero, ya sea mirando fotos artísticas en Twitter, viendo contenido HDR de iTunes o simplemente mejorando el aspecto de Netflix, la actualización OLED nos trae un gran salto en cuanto a calidad de imagen.

En el día a día significa que tendrás más momentos en los que el contenido de calidad realmente saltará a la vista. Por ejemplo, aunque muchas personas no tendrán acceso a Netflix en HDR en su teléfono (gracias a que está disponible solo en el nivel de suscripción más caro), las imágenes incluso en el modo 'normal' son vibrantes, ricas y (si estás viendo los mismos documentales de naturaleza que nosotros) sorprendentes.

El iPhone 12 tiene una resolución de 2532 x 1170 píxeles, y la pantalla es nítida, clara y se puede ver desde cualquier ángulo. Los biseles son más finos (aunque el diseño cuadrado del teléfono todavía los hace parecer un poco gruesos), y esto permite que el iPhone 12 sea un poco más corto y estrecho que la versión de 2019, a la vez que conserva la pantalla de 6.1 pulgadas.

Si bien en el pasado era fácil criticar a Apple por no poner la mejor tecnología de pantalla en sus teléfonos, hay poco que señalar en la pantalla del nuevo iPhone 12.

Añadir 120Hz, una frecuencia de actualización de pantalla más rápida que permite un desplazamiento más fluido en los nuevos iPads, así como en algunos buques insignia de Android, agregaría un nivel de brillo a la interacción con el nuevo iPhone, pero por lo demás, la nitidez, la reproducción del color y los niveles HDR parecen ser bastante buenos en todos los ámbitos.

Según nuestras pruebas, el iPhone 12 tiene un brillo ligeramente más bajo que el iPhone 12 Pro. Aunque tienen el mismo brillo máximo de pantalla cuando muestran contenido HDR, la visualización diaria es un poco más oscura. Bueno, apenas hemos notado mucha diferencia entre ellos, pero tener menos brillo ofrecerá una duración de batería ligeramente mayor con el tiempo, y encontramos todo visible incluso a la luz del sol brillante.

La única pregunta real que nos hacemos aquí es por qué querrías HDR en la pantalla de un teléfono. Sí, la reproducción del color y las relaciones de contraste (la diferencia entre los puntos más brillantes y los más oscuros) es excelente, pero en el modo HDR algunos detalles pueden perderse en la 'majestuosidad' de la pantalla.

Esta noción es subjetiva y poco importante en términos del uso que le vas a dar al teléfono, pero vale la pena estar al tanto si te interesa tener HDR en el móvil.

5G vs MagSafe: ¿cuál es la mejor nueva característica?

Preparado para el futuro con conectividad 5G

El 5G todavía no es útil para todos

La tecnología MagSafe nos trae cantidad de nuevos accesorios y utilidades

Si bien entraremos en las mejoras más detalladas del nuevo iPhone 12 más adelante en este análisis, hay dos cambios clave para el modelo de este año que probablemente llamarán tu atención.

Las malas noticias son que ninguno de los dos parecerá muy impresionante si compras el nuevo iPhone poco después del lanzamiento.

La característica principal del iPhone 12 es que funciona con el 5G, y con más compatibilidad para conectarse a las rápidas redes 5G que muchos otros teléfonos, ultrarrápido, pero de alcance limitado... cuando se haya implementado.

La idea de poder navegar casi instantáneamente, descargas más rápidas y transmitir con mayor calidad suena atractiva, pero el problema es que actualmente no puede acceder al 5G fácilmente fuera de las grandes ciudades, e incluso estando en una, la cobertura no es una completa.

Además, las velocidades 4G de nuestros teléfonos actuales siguen siendo lo suficientemente rápidas para la mayoría de nosotros, muchas gracias. La experiencia de reproducir Netflix y Spotify en streaming es perfectamente aceptable, y hacer que las cosas sean mucho más rápidas parece más un capricho de lujo que algo imprescindible en este momento. ¿Necesitas más velocidad? "Vale, no estaría mal", se podría decir.

No es fácil agregar conectividad 5G al diseño de un smartphone: los componentes son más costosos y el espacio en el chasis es escaso.

Pero si bien la implementación del 5G a la gama de iPhone puede no parecer del todo necesaria en este momento, no es en absoluto superflua. En primer lugar, las velocidades que puede alcanzar el 5G cuando se conecta a una red son alucinantes (registramos 200 Mbps con facilidad en un punto concreto durante un viaje en tren, y descargamos un audiolibro de 110 MB en medio minuto, mientras que una conexión 4G hacía lo que podía a un ritmo mucho menor). No es una velocidad deslumbrante (alrededor de 30 Mbps de diferencia) pero es una mejora con respecto a 4G.

También descubrimos que la cobertura está mejorando: confiando en el 5G, pudimos enviar y recibir mensajes en un punto concreto de nuestro viaje cotidiano en tren que anteriormente era un punto negro para todos los datos. Podría ser gracias a que las redes han aumentado su cobertura 5G o al aumento de la sensibilidad del iPhone. No podemos estar seguros, pero los resultados fueron buenos.

Sin embargo, si piensas que la ventaja del 5G tiene que ver con la velocidad, te equivocas. En una prueba, teníamos un iPhone conectado al 4G en el centro de Londres e intentamos conectarnos a Spotify para reproducir algo de música mientras corría. ¿Se conectó? Nope.

Cambiamos a 5G en nuestro iPhone 12 y pudimos conectarnos y escuchar música instantáneamente sin problemas. Ahora, eso se debe en parte a que hay menos personas usando esta nueva red, pero también a que el 5G permite múltiples conexiones perdiendo menos velocidad.

Por lo tanto, te puedes imaginar que (cuando nos lo permitan) usar 5G en un partido de fútbol o en un concierto pondrá fin a esos momentos en los que quieres usar su teléfono, pero los datos simplemente no llegan.

Pero en este momento todavía estamos un poco lejos de eso: es necesario que haya un despliegue más amplio de 5G en todo el mundo para que se cumpla el deseo de la súper-velocidad.

MagSafe

Si bien el 5G podría ser el titular para muchas personas que quieran comprar el nuevo iPhone 12, esta versión del 2020 trae otra cosa que sinceramente nos emociona un poco más.

Es MagSafe, la misma tecnología magnética a presión que Apple ha utilizado anteriormente en MacBooks para conectar el adaptador de corriente. Aquí, los imanes están colocados en círculo debajo de la carcasa trasera del iPhone, lo que permite la introducción de una gama de nuevos accesorios que se conectan con facilidad en la parte trasera de los iPhone 12.

Estos accesorios MagSafe tienen un pequeño chip en su interior que el iPhone puede leer, por lo que puede identificar lo que se supone que hacen. Si bien en el lanzamiento esta función se limita a carcasas y un cargador de Apple, estos accesorios son una mejora respecto a años anteriores, y cuando se involucren terceros, podríamos comenzar a ver una innovación real con el iPhone que otras marcas no pudieron desarrollar.

Ha habido intentos en el pasado de implementar accesorios conectados magnéticamente a los teléfonos inteligentes, específicamente por Essential y Motorola. Los Moto Mods de Motorola en particular, fueron muy impresionantes: poder conectar un mando de juego, una batería, un altavoz o incluso un módem 5G a su teléfono fue una idea brillante.

Pero como los teléfonos de Motorola no han calado entre la gente tanto como los iPhone, no tuvo la aceptación por parte de los fabricantes de accesorios externos que hubiera merecido esta genial idea, y esta función se ha ido abandonando poco a poco.

Pero si echamos un vistazo a lo que se logró con Moto Mods tendremos una idea de lo que podemos esperar de MagSafe: había un mando de juegos, un mini proyector, una impresora de fotos instantánea y un accesorio de cámara Hasselblad completamente nuevo que agregaba un sensor enorme a su teléfono.

Si vimos este nivel de innovación en la gama Motorola, imagínate lo que sucederá con un sistema parecido aplicado los teléfonos más populares del mundo.

Sin embargo, en el lanzamiento, solo recibirás un cargador MagSafe de Apple, así como algunas carcasas y accesorios.

El cargador está genial porque permite una carga inalámbrica rápida de 15W, que equivale al doble que en el iPhone 11.

Al asegurar que el cargador encaja con precisión en su sitio (y sí señor, se engancha firmemente), y con la confirmación a través del chip de que el cargador es seguro, Apple ha metido una marcha más. Al cargar de forma inalámbrica iPhones más antiguos, a veces nos despertamos por la mañana y descubrimos que nuestro cargador inalámbrico se había movido un poco cuando colocamos nuestro teléfono en él, y que el teléfono está casi sin batería. Eso será cosa del pasado con el iPhone 12 y MagSafe.

Las carcasas MagSafe son una buena idea: el nuevo iPhone puede reconocer el color de la carcasa colocada a través de ese chip y la pantalla brillará con el tono a juego. Y aunque estas nuevas carcasas cuestan 10€ más que las estándar de Apple, ofrecen otra ventaja: puedes cargar el iPhone 12 a través de ella.

Para muchos, eso será una gran ventaja: tener que quitar la carcasa del teléfono todas las noches es un fastidio y, en ocasiones, puede hacer que la quites para siempre, lo que reduce la protección de tu resplandeciente nuevo teléfono.

Cámara

Tecnología similar al iPhone 11 de 2019, pero mejora algunos aspectos

La cámara trasera cuenta con dos disparadores de 12MP

El sensor frontal también es una cámara selfie de 12MP

La configuración de la cámara en el iPhone 12 no parece ser una gran mejora si sólo te fijas en los sensores: todavía está la misma cámara gran angular (que la mayoría llamaría el sensor normal) y el disparador ultra gran angular que te permite alejar el zoom cuando quieras obtener más paisajes, o más personas en el marco.

Aun así, la capacidad general de estos sensores se ha mejorado, el sensor ancho de 12MP se empareja ahora con una apertura f/1.6 para lo que Apple dice es una fotografía mejorada con poca luz, en comparación con el iPhone 11 de 2019.

Los resultados confirman la afirmación: el rendimiento con poca luz se ha mejorado un poco, con tomas más brillantes con más detalles.

Lo que más nos impresionó del iPhone 11 el año pasado fue el modo nocturno, y ha vuelto con el iPhone 12. Además, ahora puedes usarlo tanto con el sensor gran angular como con el ultra gran angular.

El modo nocturno puede detectar cuándo están disminuyendo los niveles de luz y te pedirá que mantengas el teléfono quieto hasta 15 segundos, según las condiciones, para iluminar la foto mediante el análisis inteligente de la exposición de la imagen.

Los resultados son realmente brillantes, con fotos hechas en completa oscuridad que se ven tan claras como el día, literalmente. Sin embargo, debes encuadrar correctamente y mantener la cámara muy quieta; si mueves demasiado la cámara durante la exposición obtendrás resultados algo borrosos.

Aun así, la mayoría de las veces, incluso si te mueves un poco de vez en cuando, el modo nocturno aporta un nivel de detalle a las escenas nocturnas que es difícil de creer.

Con todo, definitivamente funciona mejor con el "principal" sensor gran angular. En nuestras pruebas, mientras descubrimos que ambos podían hacer fotos sorprendentemente brillantes, el modo nocturno con el sensor ultra gran angular produjo más fotos 'turbias', lo cual tiene sentido dado que no es tan eficiente con poca luz.

Si bien el modo nocturno puede ser sorprendente por su capacidad para iluminar una escena casi negra, nos hubiera gustado ver más mejoras este año. En lugar de poner toda la carne en el sensor ultra gran angular, hubiera sido mejor hacer más rápido el procesamiento de imagen y afinar los resultados.

Imagen 1 de 3 Con el modo nocturno apagado (Image credit: TechRadar) Imagen 2 de 3 Con niveles automáticos (tres segundos) (Image credit: TechRadar) Imagen 3 de 3 Y la captura completa de 10 segundos (Image credit: TechRadar)

Sí, estamos siendo bastante puntillosos aquí, pero dado que el modo nocturno necesita mucha paciencia para funcionar bien, habría estado bien que se hubiera simplificado su uso.

Imagen 1 de 2 Las imágenes pueden salir bastante turbias... (Image credit: TechRadar) Imagen 2 de 2 ...pero si tenemos en cuenta la imagen original, no está tan mal. (Image credit: TechRadar)

El iPhone 12 incluye otra mejora: la nueva tecnología Smart HDR 3, que es capaz de leer escenarios más particulares, como aquellos en los que aparece mucho cielo, y ajustar las fotos para que se vean lo mejor posible, bien resaltando características en el primer plano o iluminando ciertas áreas de la escena.

Combinado con la apertura f/1.6 de la cámara principal, da como resultado algunas instantáneas brillantes, especialmente en condiciones mixtas de iluminación o color.

Imagen 1 de 2 Esta es la lente de gran angular del iPhone 12 (Image credit: TechRadar) Imagen 2 de 2 Y la misma imagen con lente ultra gran angular: mucha más información y menos distorsión alrededor de los bordes. Se ve mejor que el año pasado. (Image credit: TechRadar)

Algo que mola es que puedes ver el iPhone actualizando y mejorando las imágenes a medida que las haces, iluminando y afinando tus aceptables fotos, utilizando las capacidades de Deep Fusion en el iPhone para mejorar la imagen píxel a píxel (según Apple). Es un proceso bastante pesado, pero realmente hace que tus fotos destaquen.

Quedamos impresionados con el nivel de detalle capturado en algunas fotografías, sin afectar el color y la nitidez de la imagen (aunque parezca un poco lento para "el chip más poderoso del mundo en un smartphone").

Imagen 1 de 9 Puedes modificar la configuración y aplicar algunos efectos chulos en la aplicación Fotos (Image credit: TechRadar) Imagen 2 de 9 Las imágenes nocturnas son difíciles de capturar, pero pueden salir bien con perseverancia (Image credit: TechRadar) Imagen 3 de 9 Esta escena con un contraluz tan fuerte todavía saca buenos detalles, aunque es un poco oscura en algunas zonas. (Image credit: TechRadar) Imagen 4 de 9 El Smart HDR destacó de verdad los tonos del cielo: se podía ver mejorando a medida que se capturaba la foto. (Image credit: TechRadar) Imagen 5 de 9 Este es el modo "natural", con una nitidez clara. (Image credit: TechRadar) Imagen 6 de 9 Agregar un filtro lo convierte en 16: 9 cuando se exporta, pero es una mejora potente y fácil (Image credit: TechRadar) Imagen 7 de 9 Este es el modo por defecto, imagen sin filtros. (Image credit: TechRadar) Imagen 8 de 9 Esto es añadiendo el filtro "vívido cálido" (Image credit: TechRadar) Imagen 9 de 9 El nivel de detalle del primer plano, teniendo en cuenta la fuerte luz de fondo, es impresionante (Image credit: TechRadar)

La cámara frontal también ha sido mejorada, y el sensor de 12MP ahora funciona esencialmente de manera parecida al sensor ultra gran angular trasero. Para nosotros, la apertura f/2.2 podría ser un poco más rápida, ya que las fotos nocturnas a veces resultaron más difíciles de tomar, pero al menos también puedes usar el modo nocturno en la cámara frontal.

Algunos de los selfies que nos hicimos fueron bastante buenos, pero algunos de los que hicimos con poca luz salían granulados o descoloridos si no usábamos el flash frontal Retina para iluminar las cosas. Dicho esto, las fotos en modo retrato con poca luz fueron probablemente las más impresionantes de todas.

Imagen 1 de 4 La cámara selfie se ha mejorado otra vez, y lo principal para nosotros es que el modo retrato parece más preciso (Image credit: TechRadar) Imagen 2 de 4 Con modo nocturno automático activado (Image credit: TechRadar) Imagen 3 de 4 Con el modo noche al máximo, esta es especialmente buena (Image credit: TechRadar) Imagen 4 de 4 Así de oscura estaba la escena antes de las mejoras, granulada y con poca luz. (Image credit: TechRadar)

El modo retrato de la cámara frontal parece ser más efectivo para detectar los bordes del pelo este año; no vimos ningún ejemplo en el que los intentos del iPhone 12 de desenfocar el fondo produjeran una imagen borrosa alrededor del sujeto.

Si eres fanático de los vídeos, esto es algo que también se ha mejorado en el taller y se le ha dado un impulso de rendimiento. Apple ha hecho un gran negocio con el hecho de que su gama de iPhone 12 pueda grabar video en Dolby Vision sobre la marcha, y también puede procesarlo antes de mostrarlo en la pantalla en calidad HDR (alto rango dinámico).

Estuvimos jugando bastante con la calidad del vídeo en diferentes escenarios, y nuestra principal conclusión es que el Dolby Vision no será una razón clave para que muchas personas de a pie compren el iPhone 12.

Los resultados mejorados con HDR son más claros y coloridos cuando se comparan con sus contrapartes no HDR, pero la diferencia no es tan marcada.

Además, solo puede grabar a 30fps en 4K, por lo que si quieres aprovechar al máximo el Dolby Vision, será mejor que optes por el iPhone 12 Pro o Pro Max, que puede procesar hasta 60fps, lo que resulta en vídeos suaves como la seda para tus películas caseras (o profesionales).

Con la cámara del iPhone 12 se te queda la sensación de que Apple ha hecho sólo lo justo: mejorar un poco el sensor del iPhone 12 aquí y allá, los resultados fotográficos son un poco más impresionantes, y las mejoras del modo nocturno cumplen particularmente bien su función.

Pero es posible que no notes una gran diferencia en los niveles de calidad entre el iPhone 11 y el 12 (si por ejemplo estás indeciso entre estos modelos). Obtendrás instantáneas coloridas y atractivas, pero es el iPhone 12 Pro (y especialmente el 12 Pro Max) el que tiene las mejores cámaras de Apple en este momento.

Duración de la batería

Duración de la batería mejorada en comparación con el iPhone 11

El chipset A14 Bionic parece estar más optimizado en nuestras pruebas

Parece que Apple continúa con su tendencia de hacer que el iPhone estándar tenga buena longevidad. Con el iPhone 12, velar por la vida de la batería significa menos viajes al cargador.

Apple ha hecho claramente un trabajo para asegurar que las cosas no sean tan, digamos, complicadas cuando se trata de la administración de energía, y en el tiempo que hemos pasado con el iPhone 12 descubrimos que una carga completa tiene buena durabilidad, especialmente en comparación con los iPhones de hace unos años. Dicho esto, no es otro paso adelante en la vida de la batería. Es comparable con el iPhone 11 en el mejor de los casos, si acaso un poquito peor.

Por ejemplo, descubrimos que aún teníamos más del 50% en el depósito cuando nos fuimos a dormir, y no fue un día de bajo uso precisamente. Sin embargo, cuando le añades el moverte por ahí, cambiar de una red 4G y 5G (lo cual muchos de nosotros haremos a corto plazo), encender y darle más uso al teléfono, la vida de la batería se reduce entre carga y carga a 16-18 horas aproximadamente, en un día de mucho uso.

(Image credit: TechRadar)

Es extraño que Apple haya reducido la vida útil de reproducción de vídeo en el iPhone 12, indicando que durará 17 horas, en lugar de las 18 horas que ofrece el iPhone 11.

En nuestra prueba de análisis de vídeo, reproduciendo un vídeo FullHD durante 90 minutos en bucle, descubrimos que el iPhone 12 solo perdió el 8% de batería, lo cual está a la altura de la mejor duración de batería que hemos visto en un iPhone. Pero en el uso diario no vemos grandes mejoras de rendimiento en términos de duración de la batería.

En nuestras pruebas de laboratorio, vimos claramente que la duración de la batería del iPhone 12 está comprometida por la incorporación del 5G, que duró alrededor de un 15-20% menos en la red más rápida en nuestra prueba de rendimiento. La última prueba de desmontaje de iFixit también descubrió que el nuevo diseño de iPhone ha tenido que encoger la batería para dar espacio a ese módem 5G, por lo que la implementación de 5G ha tenido un coste bastante elevado para la longevidad del iPhone 12.

El chipset A14 Bionic en el corazón del nuevo iPhone promete ser más eficiente en el consumo de energía que nunca, al tiempo que logra algunas de las mejores estadísticas de rendimiento de cualquier teléfono en el mercado.

Las mejoras en la construcción del motor de Apple han contribuido claramente a mantener la vida útil de la batería año tras año, con el proceso de fabricación de 5 nm utilizado para crear el chipset, lo que significa que los transistores están más juntos y requieren menos energía para funcionar, por lo que Apple podría (potencialmente) disminuir el tamaño de la batería y aún mantener un rendimiento adecuado.

Si vas a darle mucho uso al iPhone 12, como jugar y navegar por la red, al encender la pantalla y utilizar los datos, es probable que te dure entre 7 y 10 horas antes de tener que ir a buscar el cargador, lo que no es un resultado terrible para los iPhones modernos (aunque todavía anhelamos el día en que se llegue fácilmente a las 24 horas de uso sin importar la tarea que esté ejecutando el iPhone, como muchos otros teléfonos consiguen).

No dura tanto como la competencia (como siempre), pero la mayoría de los usuarios de iPhone no notarán un problema importante en lo que respecta a la duración de la batería: está a la par con los iPhones de hace 2 o 3 años, aunque no con la durabilidad del iPhone XR y el iPhone 11.

También debemos tener en cuenta el hecho de que actualmente estamos viviendo en un mundo diferente, uno en el que pasamos más tiempo en casa y no nos movemos a nuestros lugares de trabajo, donde normalmente usamos mucho el iPhone 12.

Por ello, hacemos menos fotos, escuchamos menos música sobre la marcha y activamos menos el sensor de movimiento dentro del iPhone, lo que también afecta la duración de la batería.

En lo que respecta a la carga, repetiremos lo que dijimos anteriormente: probablemente vas a necesitar comprar un cargador para tu nuevo iPhone. El cable que viene con el iPhone 12 es USB-C a Lightning, lo que significa que probablemente no tendrás en casa un cargador compatible.

Es una decisión realmente extraña de Apple el cambiar sus teléfonos a cables USB-C antes de distribuir el cargador necesario. Es bueno tener un cable USB-C, porque conseguirás una carga más rápida en tu iPhone, pero sólo si tienes el cargador correcto o estás dispuesto a pagar 25 € por el privilegio.

Probamos las velocidades de carga en el MagSafe (usando un cargador Anker PowerPort Atom PD 1 de 18W, ya que no teníamos acceso al modelo de 20W de Apple) y cargó el iPhone 12 al 100% en 160 minutos.

A los 20 minutos, el teléfono estaba al 28% y estaba medio lleno tras una hora, por lo que, si está bien tener un cargador MagSafe en el escritorio o la mesita de noche para períodos de carga más largos, definitivamente vale la pena tener el cable Lightning a USB-C a mano. Tanto éste como el MagSafe se conectarán al mismo cargador (ya que el MagSafe también usa USB-C) para que puedas llenar más rápido el depósito con una conexión física.

Cómpralo si...

Necesitas una pantalla más grande El iPhone 12 mini es más barato, pero si quieres más espacio para ver la acción en tu pantalla, este es el modelo que debes elegir.

Simplemente quieres algo nuevo El nuevo diseño puede recordar a los modelos más antiguos, pero la pantalla mejorada hace que parezca un teléfono completamente nuevo (que, siendo justos, lo es).

Te gusta ver películas Si eres fan de Netflix, Prime Video o de las películas en general, la pantalla OLED del iPhone 12 será una experiencia disfrutable.

No lo compres si...

Quieres hacer películas El iPhone 12 está bien para vídeos caseros, pero si eres un creador de contenido profesional, la calidad adicional que ofrece el iPhone 12 Pro puede ser más tu estilo.

No crees que tus manos sean lo suficientemente grandes Si crees que el iPhone 12 será demasiado para tus manos, el 12 mini probablemente será tu arma preferida: consigues todo lo anteriormente mencionado, pero en un paquete más pequeño y económico.

Quieres una duración excelente de la batería Hay muchos otros teléfonos que ofrecen una mejor duración de la batería. Tal vez prefieras el iPhone 11 más barato, o considera (pero baja la voz) ir al lado oscuro de Android.

