Análisis: Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Análisis en dos minutos

El Xiaomi Redmi Note 10 Pro es una de las mejores ofertas en telefonía de los últimos 12 meses. La experiencia que te ofrece es tan parecida a la que te dan otros móviles que cuestan más de 800€ que nunca pensarías que su precio está por debajo de los 300€.

Hay una cosa de la que carece y que podría echarte para atrás: no tiene conectividad 5G. Este es un smartphone 4G, por lo que asegúrate de que te valdrá con tener esa velocidad de conexión en un futuro, o al menos hasta que te compres el próximo teléfono.

El otro punto flojo es la estabilización de vídeo. El Xiaomi Redmi Note 10 Pro te permite grabar en 4K, pero no cuenta con estabilización más allá de 1080p, por lo que el resultado deja mucho que desear en la mayoría de escenarios.

Bien, pues esos son los dos únicos inconvenientes de este teléfono: el resto vale oro.

El Redmi Note 10 Pro tiene una gran pantalla AMOLED con tasa de refresco de 120Hz. Su procesador Snapdragon 732G hace que también ofrezca una gran experiencia gaming, y además el teléfono cuenta con uno de los mejores altavoces que hemos visto en un smartphone de este precio.

También cuenta con una imponente cámara de 108MP y, aunque no es perfecta, sí que obtiene fotos fantásticas y cuenta con modo nocturno.

Tiene además una lente macro mejor de lo normal. En la mayoría de teléfonos asequibles este tipo de objetivos suelen dejar mucho que desear. Pero en este caso es fantástica y perfecta para hacer fotos en la naturaleza.

La batería del Redmi Note 10 Pro ofrece una duración fantástica, incluso usando el móvil con su tasa de refresco de 120Hz para que todo sea realmente fluido.

Realmente hay muchas cosas que merece la pena destacar en este móvil, incluso su calidad de construcción nos ha impresionado: la pantalla del Redmi Note 10 Pro está protegida por Corning Gorilla Glass 5 y la lente trasera también.

Sus últimos mayores competidores son el Realme 8 Pro y el POCO X3 Pro, el segundo es una marca que proviene también de Xiaomi, pero no cuenta con pantalla AMOLED. En comparación, el Redmi Note 10 Pro probablemente sea algo mejor, pero los tres merecen la pena. Y si buscas un teléfono con 5G puedes echar un vistazo al Samsung Galaxy A52 5G.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro: precio y disponibilidad

Puedes conseguirlo a partir de 279.99€

La variante superior cuesta 329.99€

Se puso a la venta el 22 de marzo de 2021

En España se comercializa el Redmi Note 10 Pro en tres variantes, empezando por la de 6GB de RAM y 64GB de almacenamiento interno que cuesta 279.99€. Después encontramos la de 6GB/128GB por 299.99€, y por último, la configuración de 8GB/128GB por 329.99€.

Las dos variantes iniciales se pusieron a la venta el 22 de marzo, mientras que la superior estará disponible próximamente.

Aquí puedes consultar dónde comprar los Redmi Note 10.

Como hemos dicho, ninguna versión del teléfono cuenta con 5G, pero francamente lo compensa con muchas otras ventajas.

(Image credit: TechRadar)

Diseño

Parte trasera de cristal, plástico en los lados

Relativamente fino y no pesa demasiado

Lector de huellas dactilares montado en el lateral

El Xiaomi Redmi Note 10 Pro tiene un diseño que combina características de gama alta y media. El resultado nos gusta mucho.

Por ejemplo, cuenta con conexión de audio minijack, cosa que no suelen tener los gama alta, pero sí que está protegido por Corning Gorilla Glass 5, que es algo que no se suele encontrar en móviles asequibles, y además la parte trasera es de cristal.

El único detalle del Redmi Note 10 Pro donde se hace notar que es un teléfono asequible es que sus lados están hechos de plástico en vez de metal. Pero lo cierto es que como hemos estado usando el teléfono con su funda (que viene incluida en la caja) no es algo que hayamos notado.

Un punto fuerte de este móvil es el diseño de su módulo de cámaras trasero. Alrededor de la lente principal hay un borde plateado, y el contorno en dos niveles hace que la cámara parezca más lograda de lo que es.

El resultado final es un teléfono que fácilmente podría pasar por uno que cueste 800€, y no 279.99€. Claro que la cámara no es perfecta, pero no parece barata.

Hay más características destacables. El Redmi Note 10 Pro con sus 8.1mm no es demasiado grueso, y su peso de 193g está bien. Realmente no pensarías que es tan asequible, a no ser que seas consciente de los buenos precios que suelen manejar marcas como Redmi o Realme.

(Image credit: TechRadar)

La parte trasera del Xiaomi Redmi Note 10 Pro que pusimos a prueba nosotros tiene un agradable acabado satinado que destella en plateado cuando le da la luz. Pero si quieres algo más llamativo también puedes comprar este móvil color Azul Glaciar o Bronce Gradiente.

Dado el precio de este teléfono, somos fans del diseño de su hardware. Sin embargo, ten en cuenta que si no pretendes usar la funda, los botones laterales de plástico dan pistas sobre su naturaleza económica.

El Redmi Note 10 Pro tiene el lector de huellas dactilares montado en el lateral en vez de incrustado en pantalla, pero eso no quita que sea rápido y fiable. También cuenta con un sensor de infrarrojos en la parte superior, que permite usar el móvil como mando a distancia universal usando la app Mi Remote.

Esta es una característica que solo se suele encontrar en móviles chinos, pero lo cierto es que nosotros ya la hemos usado unas cuantas veces en los últimos 12 meses.

Algo que sí que usarás a menudo son los altavoces, y tenemos buenas noticias. Los del Redmi Note 10 Pro son excelentes para lo que cuesta el terminal. Ofrecen un volumen realmente alto además de algunos tonos bajos, y tienen dos drivers (son las partes que vibran y generan el sonido que escuchas). Uno de los altavoces está en la parte inferior del móvil y el otro encima de la pantalla. Esto maximiza el efecto estéreo y te asegura que no los bloquearás cuando estés jugando.

Tenemos que decir que el Redmi Note 10 Pro cuenta con los mejores altavoces del mercado en un teléfono por debajo de los 300€.

(Image credit: TechRadar)

Pantalla

Pantalla AMOLED de 120Hz

Brillo impresionantemente bueno

Admite HDR y una amplia gama de colores

La pantalla del Xiaomi Redmi Note 10 Pro también es digna de dar ejemplo. Es una AMOLED grande, de 6.67 pulgadas, que ofrece una resolución de 1080x2400 y una tasa de refresco de 120Hz.

Es muy nítida, tiene un contraste excelente, colores profundos y un tamaño fantástico para ver vídeos y jugar.

La tasa de 120Hz significa que la pantalla se actualiza el doble de veces que el estándar, y como resultado obtienes una experiencia realmente fluida, difícil de encontrar en otros teléfonos asequibles.

Algunos móviles económicos también cuentan con esta característica, pero en muchos de esos ejemplos que se encuentran en pantallas LCD se aprecian notables rastros de alto contraste, lo que hace que la experiencia baje de nivel. Este no es un problema que encontremos en el Redmi Note 10 Pro.

(Image credit: TechRadar)

Esta es una pantalla que ofrece una amplia gama de colores y admite vídeo HDR10, tiene color ajustable e incluso un brillo máximo bastante alto.

El Redmi Note 10 Pro tiene un brillo máximo en interiores de unos 400 nits, pero alcanza unos 594 nits en exteriores con mucha luz, según nuestro colorímetro. Tenemos que decir que nos pareció suficiente para hacer fotos en días soleados.

Está claro que hay otros teléfonos cuyo nivel de brillo es muy superior, como el Xiaomi Mi 11 o el Samsung Galaxy S21 Ultra, pero hay otros muchos modelos que triplican el precio del Redmi Note 10 Pro y ofrecen el mismo brillo.

Una vez más, este móvil ofrece un nivel fantástico teniendo en cuenta su precio.

Rendimiento y especificaciones

Buen rendimiento en general

La experiencia gaming es buena

Los altavoces mejoran los juegos todavía más

El Xiaomi Redmi Note 10 Pro cuenta con el tipo de procesador que esperaríamos encontrar en un teléfono de este tipo. Es el Snapdragon 732G, un gama media con algunas optimizaciones para el gaming, que puede aumentar su frecuencia de reloj para los gráficos.

No es el chip más potente que hemos visto en un teléfono de este precio. El Snapdragon 765G y el 750G que encontramos en móviles 5G ofrecen gráficos más potentes. Esta es por tanto, una alternativa algo inferior que ofrece 4G.

No hemos podido poner a prueba este teléfono con el benchmark Geekbench 5, pero a juzgar por los resultados que obtuvimos con el POCO X3 NFC, que lleva el mismo procesador, las puntuaciones son muy parecidas a las conseguidas por el Snapdragon 765G. Sí que se nota más la diferencia a nivel GPU.

Nuestra recomendación es que tampoco te obsesiones demasiado con los resultados de los benchmarks. Lo cierto es que en la práctica, el Redmi Note 10 Pro ofrece un rendimiento diario a la altura de otros teléfonos mucho más caros, y también funciona perfectamente bien para gaming.

(Image credit: TechRadar)

Si bien no pudimos jugar al Fortnite a 60fps (cosa que sí se puede en algunos teléfonos de gama alta), y tuvimos que dejar los ajustes de visualización a nivel medio: lo cierto es que la experiencia de juego es fluida a 30fps, menos algún tirón al principio de la partida cuando te lanzas al suelo.

El juego ARK: Survival Evolved se ejecuta bien con su configuración "épica", pero te recomendamos que la bajes a "alta" para obtener una mayor cantidad de fotogramas por segundo (fps).

Incluso pudimos jugar aceptablemente al Asphalt 9, que típicamente suele ralentizarse por momentos en los móviles asequibles debido a sus entornos ultra-densos.

En conclusión, el Redmi Note 10 Pro es un fantástico móvil gaming. Y aunque otros teléfonos que equipan el Snapdragon 750G o el 765G ofrecen un poquito más de rendimiento al jugar, tenemos aquí un par de ventajas destacables a tener en cuenta: sus altavoces excelentes y su pantalla AMOLED. Por lo que este es posiblemente el mejor smartphone gaming a este precio.

No podemos exagerar lo impresionante que es la poca cantidad de recortes que le han hecho Redmi Note 10 Pro. Por ejemplo, cuenta con unos generosos 6GB de rápida RAM LPDDR4X, y los 128GB de almacenamiento también son rápidos. Además, hay un modelo de 8GB con una velocidad de lectura de 512 MB/s. Este es un rendimiento de estilo SSD SATA y sin duda contribuye a que las velocidades de carga de los juegos sean similares a las de un móvil de gama alta.

Cámara

Cámara macro muy divertida de usar

Buen modo nocturno

Cámara principal ofrece resultados de buena calidad

El Xiaomi Redmi Note 10 Pro cuenta con un sensor principal de 108MP y apertura f/1.9. Es sin lugar a duda una característica que llama mucho la atención.

Sin embargo, la parte más destacable del módulo de cámaras es su lente tele-macro de 5MP y apertura f/2.4. Es una de las mejores que hemos probado hasta ahora.

Hay otros muchos teléfonos de este tipo que equipan cámaras macro, pero la mayoría no resultan nada útiles, debido a sus lentes baratas de 2MP que a veces no ofrecen ni un buen resultado en la propia pantalla del móvil.

Realmente han puesto empeño en el diseño del sensor macro del Redmi Note 10 Pro y poder hacer capturas a este nivel en un teléfono de este precio ya es de por sí extraordinario.

Entonces, ¿por qué es tan buena la lente macro de este móvil? La mayoría de las macros de teléfonos medio decentes usan sus cámaras ultra-angulares para tomas de este tipo, lo que dificulta aislar una pequeña parte de un sujeto porque el campo de visión es muy amplio. La lente macro del Redmi Note 10 Pro tiene una vista más "cercana" que la cámara principal, aproximadamente 2x, lo que lo convierte en un proceso realmente sencillo.

Puedes conseguir imágenes excelentes a corta distancia, el sensor de 5MP capta suficientes detalles como para exponer la maravillosa rareza de la naturaleza cuando la miras de cerca. Y la lente aplica al fondo un maravilloso efecto bokeh.

(Image credit: TechRadar)

La macro del Redmi Note 10 Pro nos divirtió mucho, incluso aunque sea poco probable que una imagen de 5MP gane algún premio de fotografía.

Pero... ¿preferiríamos tener un zoom dedicado? Sí. La fotografía macro consiste en hacer uso de una lente especializada capaz de captar detalles que nuestro ojo no alcanza a ver. Por otro lado, el zoom te permite capturar cosas que sí que podemos apreciar a simple vista, pero no en detalle. Por eso, la fotografía macro se usa menos.

Las fotos con zoom hechas a 2x, que es lo que viene predefinido en el Redmi Note 10 Pro, lo que hacen es un recorte digital del sensor de 108MP que usa una agrupación de píxeles 9 en 1 (pixel binning). Esto significa que la información de nueve píxeles en el sensor se usa para hacer un píxel 'más grande' en la imagen final. No es lo mismo que, por ejemplo, un sensor DSLR de ultra-alta resolución, por lo que las imágenes ampliadas no tienen un nivel de detalle espectacular.

Dicho esto, las imágenes 2x son bastante convincentes y el procesado resalta en algunos patrones finos más detalles de los que se ven en un recorte de una captura estándar de 12MP.

Las imágenes estándar hechas por el Redmi Note 10 Pro son en general satisfactorias, sobre todo teniendo en cuenta el precio del móvil. El Pixel 4a ofrece mejor contraste en las fotos HDR, ya que en el Redmi se ve una imagen más plana en lugares muy iluminados y además se aprecia un efecto neblina en los tonos medios. Pero lo cierto es que esto solo pasa en escenarios que suponen un gran reto a nivel fotográfico.

Esto es debido a algo que se ha vuelto común entre los teléfonos más económicos: el Xiaomi Redmi Note 10 Pro tiene un sensor Samsung HM2. Y al igual que pasa con otras lentes Samsung de alta resolución, sus resultados no son tan "de gama alta" como parecen sobre el papel. Aún así, con este precio no nos vamos a quejar.

El modo nocturno del Redmi Note 10 Pro también está entre los mejores de su gama. Si haces la prueba con una foto en un lugar muy oscuro con el modo automático, el resultado es prácticamente un lienzo en negro. Al usar el modo nocturno aparecen algunos detalles que antes no se apreciaban.

(Image credit: TechRadar)

Además, el modo nocturno no sufre de un excesivo suavizado de las imágenes. Sea como sea, los resultados que ofrece el Redmi Note 10 Pro en escenarios de poca luz son muy buenos teniendo en cuenta el precio del teléfono.

También hay una cámara Sony IMX355 ultra-angular de 8MP y apertura f/2.2. Es el mismo sensor que se usó en la selfie del Pixel 3. Es probablemente la lente menos destacable de todas en este móvil, y la que menos hemos usado.

El rango dinámico y los detalles que ofrece la ultra-angular no están a la altura de la cámara principal. Por otro lado, hay cierta falta de optimizaciones de software: se podrían haber arreglado algunos fallos en la luz con (mejores) técnicas de multi-exposición y además no se puede usar el modo noche con la gran-angular.

Aún así, una vez más, la ultra-angular es aceptable dado el precio del móvil.

El último sensor es un OmniVison de gama baja de 2MP f/2.4 que se usa para crear profundidad para los fondos desenfocados en el modo retrato. Cumple con su cometido cuando se trata de fotografías de personas, pero se lía cuando el sujeto es algo más complicado. Esta cámara del Redmi Note 10 Pro parece más de relleno que ninguna otra.

La cámara delantera usa el sensor Sony IMX471 de 16MP que vimos en el OnePlus 7T. La experiencia es algo parecida a la que nos ofrece la ultra-angular; el hardware es decente y la resolución más que suficiente, pero la optimización del rango dinámico es mejorable.

¿Y la capacidad de vídeo del Xiaomi Redmi Note 10 Pro? Pues el teléfono es capaz de grabar a resolución 4K a 30fps. El resultado es bueno, pero no está nada estabilizado, por lo que es muy poco útil (o nada) si quieres grabar mientras caminas.

La estabilización de vídeo solo está disponible a 1080p 30fp, lo cual es una pena.

Muestras de la cámara

Imagen 1 de 12 La cámara principal hace buenas fotografías, aunque no tienen el rango dinámico y el contraste que ofrece el Pixel 4a. (Image credit: TechRadar) Imagen 2 de 12 Una bonita imagen de Londres (Image credit: TechRadar) Imagen 3 de 12 El zoom 2x es puramente digital, pero gracias al suavizado no resulta demasiado obvio hasta que lo acercas más. (Image credit: TechRadar) Imagen 4 de 12 El modo 2x es bienvenido y funciona mejor que en otros teléfonos del mismo precio. (Image credit: TechRadar) Imagen 5 de 12 La lente macro mejora la apreciación de los detalles con colores naturales y fondo desenfocado (Image credit: TechRadar) Imagen 6 de 12 Este es una de las pocas fotos macro satisfactorias que encontrarás en un móvil asequible (Image credit: TechRadar) Imagen 7 de 12 La lente crea un desenfoque de fondo casi esférico en esta imagen. (Image credit: TechRadar) Imagen 8 de 12 El 'zoom macro' te deja acercarte mucho a tu sujeto. El resultado es gracioso (Image credit: TechRadar) Imagen 9 de 12 La poca profundidad de campo hace que la captura de macros sea un poco complicada, pero los resultados son bastante llamativos. (Image credit: TechRadar) Imagen 10 de 12 Si bien la calidad de la imagen sin procesar de la macro no es nada destacable, sus efectos suelen ser sorprendentes. (Image credit: TechRadar) Imagen 11 de 12 Cuando usas el modo nocturno en el Redmi Note 10 Pro, las imágenes con poca luz están bien pero no destacables (Image credit: TechRadar) Imagen 12 de 12 El modo nocturno ofrece un impulso sustancial a la calidad de la imagen, con menos ruido y mucho mejor detalle de sombras. (Image credit: TechRadar)

Duración de la batería

Fantástica duración de batería aunque se use la tasa de refresco de 120Hz

Carga hasta el 55% en 30 minutos

El Xiaomi Redmi Note 10 Pro tiene una batería de 5.020mAh, mucha capacidad para un teléfono asequible tan fino.

La primera vez que enciendes el móvil, la tasa de refresco se ajusta a 60Hz, que en realidad es la mitad de lo que ofrece el Redmi Note 10 Pro. Esto lo hacen probablemente para que la primera impresión de la duración de la batería sea la mejor posible, ya que a 120Hz se consume mucha más energía. Estuvimos usando el teléfono así durante los primeros días, y estamos muy contentos con el resultado de la duración de la batería.

Puedes contar con que te quede un 35-45% a medianoche tras un día de uso normal.

(Image credit: TechRadar)

Esperábamos que la duración de la batería se viera muy afectada cuando cambiáramos la tasa de refresco a 120Hz, pero lo cierto es que no teníamos que habernos preocupado. El Redmi Note 10 Pro igualmente aguantaba sin problemas y tenía un 30-35% restante de batería al irnos a la cama.

Las compañías como Xiaomi suelen conseguir ofrecer una buena duración de batería gracias a un control estricto de lo que se ejecuta en segundo plano. A veces puede incluso resultar molesto, ya que pueden cerrar apps de música o retrasar las notificaciones. Pero lo cierto es que nada de esto nos pasó con el Redmi Note 10 Pro.

El teléfono también ofrece carga rápida, con un cargador de 33W puedes conseguir un 55% de batería en media hora, a juzgar por nuestra propia experiencia.

¿Debería comprar el Xiaomi Redmi Note 10 Pro?

(Image credit: TechRadar)

Cómpralo si...

Quieres un teléfono gaming asequible

El Redmi Note 10 Pro es un teléfono más que satisfactorio para jugar. Aunque hay algunos teléfonos que ofrecen el mismo rendimiento gaming a un precio un poco más bajo, por ejemplo el POCO X3 Pro, el Redmi cuenta con un procesador gaming, tiene unos altavoces estéreo excelentes, duración de batería fantástica y una pantalla AMOLED.

Quieres experimentar lo que ofrece una pantalla de 120Hz

¿Quieres la mejor pantalla posible por menos de 300€? El Redmi Note 10 Pro tiene que estar en tu lista de candidatos sí o sí. Su gran panel de 6.67 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz ofrece unos colores y un contraste fantásticos, que son solo posibles con una AMOLED.

Quieres una experiencia de alta gama por menos dinero

El Redmi Note 10 Pro es uno de los teléfonos más económicos capaz de ofrecer una experiencia similar a la de un móvil de 1.000€. Su pantalla es fantástica, su rendimiento muy bueno en general, su cámara principal es más que satisfactoria y tiene la parte trasera de cristal. Además, su batería dura más que en otros dispositivos mucho más caros, incluso con la tasa de refresco a 120Hz.

No lo compres si...

Quieres 5G

El Redmi Note 10 Pro es un teléfono 4G y siempre lo será. Si quieres poder tener conectividad 5G no será con este móvil, en ese caso deberías buscar otro.

Quieres que el móvil tenga buen zoom

El Redmi Nte 10 Pro no viene con lente zoom dedicada, así que piénsatelo dos veces si lo que te atrajo fue su conjunto de cámaras traseras de aspecto avanzado. Su zoom digital 2x hace un trabajo bastante bueno, pero tendrás que gastar más si buscas una lente con zoom óptico.

La grabación de vídeos es tu prioridad

Si planeas hacer muchos vídeos deberías tener en cuenta que el Redmi Note 10 Pro no cuenta con estabilización de vídeos en 4K, por lo que las grabaciones con esa resolución resultan poco (o nada) útiles en muchos escenarios. La estabilización solo es posible a 1080p, y es una calidad con menos detalle.

Primer análisis: marzo 2021