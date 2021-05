Xiaomi Mi 11 Ultra: análisis

El Xiaomi Mi 11 Ultra es potencialmente un móvil increíble, pero no es tan perfecto como debería precisamente por la característica que Xiaomi vende como la mejor del móvil: su gigante módulo de cámaras, que no resulta nada práctico, y no solo es que no aporte ninguna función importante; es que nos parece que resulta molesto. Es difícil recomendar este teléfono debido a este irritante “extra”, sobre todo teniendo en cuenta el precio que te costará el móvil. Es una pena, porque debajo de esa enorme protuberancia en la parte trasera, hay un teléfono increíble con cámaras fantásticas, un procesador potente y una maravillosa pantalla.

Análisis en dos minutos

Si alguien nos dijera que el Xiaomi Mi 11 Ultra es una parodia de los super-teléfonos, como el Samsung Galaxy S21 Ultra o el iPhone 12 Pro Max, probablemente le creeríamos. Sus funciones, características y diseño, son la viva imagen del lujo en un móvil, y en este sentido hay un extra que casi parece sarcástico.

Este extra es su módulo de cámaras trasero; es como si Xiaomi nos estuviera diciendo "¿queríais más? ¡Pues ahí lo tenéis!". Es enorme, y no solo cuenta con tres lentes realmente grandes, sino que también han incluido una pantalla de 1.1 pulgadas.

¿Es necesaria una pantalla secundaria en la parte trasera de un teléfono? Está claro que hasta ahora hemos podido vivir perfectamente sin ella... Es, sin duda, una de esas características añadidas del Mi 11 Ultra que más que necesarias son pura pomposidad. Pero, ¿acaso no pasa eso con la mayoría de extras de los super-teléfonos más caros del mercado?

Esta característica es nuestro mayor problema con el Xiaomi Mi 11 Ultra, su gran volumen y peso añadido perjudican notablemente la experiencia de usuario: no es posible colocar el teléfono de forma plana en la mayoría de plataformas de carga inalámbrica, el móvil no cabe en la mayoría de bolsillos y las fundas no protegen realmente el enorme módulo de cámaras. Además, las funciones de la segunda pantalla van desde nada útiles (una pantalla always-on que apenas funciona) hasta realmente molestas (los controles de música a veces aparecen en la mini-pantalla y es muy fácil tocarlos accidentalmente).

También es casi seguro que este módulo de cámaras sea la razón por la que el Xiaomi Mi 11 Ultra es tan caro; aunque sus impresionantes especificaciones también tienen parte de la culpa. Dado lo irritante que nos ha resultado este enorme módulo con pantalla adicional, la verdad es que preferiríamos un móvil parecido pero que prescindiera de esta característica... y resulta que existe: es el Xiaomi Mi 11 estándar.

El Xiaomi Mi 11 Ultra es muy, muy parecido al Mi 11: es verdad que el Mi 11 Ultra tiene el módulo trasero gigante con mini-pantalla incluida y ofrece velocidades de carga superiores, pero estos dos modelos tienen muchas más semejanzas que diferencias. Las pantallas son las mismas, con resolución 2K y tasa de refresco de 120Hz, equipan el mismo procesador, están ambos protegidos por Corning Gorilla Glass Victus, tienen la misma cámara selfie, el mismo lector de huellas, la misma velocidad de carga inversa, la misma capacidad de audio... Como puedes ver son muy parecidos, y lo cierto es que ¡el Mi 11 estándar vale 450€ menos! Por lo que nos parece mejor compra.

Dicho esto, el Xiaomi Mi 11 Ultra es un dispositivo fantástico… Siempre que puedas ignorar su enorme bulto, que es más fácil de decir que de hacer.

Encontrarás tres cámaras traseras en el Mi 11 Ultra: la principal, un ultra-angular y un zoom periscópico, con resoluciones 50MP, 48MP y 48MP respectivamente. Todos son sensores de gama alta, y ofrece zoom óptico 5x, híbrido 10x y zoom digital 120x.

(Image credit: Future)

Gracias a este hardware, pudimos hacer fotografías maravillosas con este teléfono, aunque tuvimos algún problema con algunos modos (y una de las lentes).

El procesador Snapdragon 888 hace que el Mi 11 Ultra sea realmente rápido, lo que se aprecia de forma destacable a la hora de jugar con el móvil, pero también es genial para editar fotos o vídeos. Eso sí, a veces el dispositivo se sobrecalienta y eso lo ralentiza un poco.

También merece la pena destacar la pantalla del Mi 11 Ultra: con su resolución 2K y su tasa de refresco de 120Hz, los contenidos se ven realmente bien, independientemente de si estás viendo Netflix o moviéndote por las redes sociales. La gran velocidad de carga de este móvil también es algo que nos ha gustado mucho, ya que cargar por cable a 67W hace que puedas llenar la batería casi instantáneamente.

Conforme vayas leyendo este análisis en profundidad, probablemente tu mente siga el mismo proceso que siguió el nuestro cuando vimos el móvil por primera vez: el diseño es realmente sorprendente, sus especificaciones, las muestras de la cámara… todo eso es de diez. Pero tras un mes probando el móvil, y usándolo como nuestro teléfono principal, van surgiendo ciertos problemillas, que son los que finalmente hacen que nuestra opinión sobre el Mi 11 Ultra sea variada.

Xiaomi Mi 11 Ultra: características en un vistazo

Xiaomi Mi 11 Ultra Peso y Dimensiones 234g / 164.3 x 74.6 x 8.38 mm Pantalla AMOLED 6.81 pulgadas curvada Resolución pantalla WQHD+ (1440 x 3200) Brillo pantalla 1700 nits Pantalla secundaria trasera AMOLED 1.1 pulgadas (126 x 294), 450 nits Protección pantalla Corning Gorilla Glass Victus Tasa de refresco 120Hz, Adaptativa Tasa entrada táctil (muestreo) 480Hz Procesador Qualcomm Snapdragon 888 RAM 12GB LPDDR5 Almacenamiento 256GB UFS 3.1 Cámara principal 50MP f/1.95 con OIS Cámara ultra-angular 48MP f/2.2 128º Cámara Teleobjetivo 48MP f/4.1 con OIS, zoom 5x óptico, 10x híbrido, 120x digital Cámara frontal 20MP f/2.2 Audio Altavoces duales ajustados por Harman Kardon, certificación audio alta resolución Batería 5000mAh Carga Carga rápida por cable e inalámbrica 67W, carga inversa 10W Otros IP68, 5G, NFC Precio 1199,99€ Comprar Comprar en mi.com

Xiaomi Mi 11 Ultra: precio y disponibilidad

(Image credit: Future)

En España, el Mi 11 Ultra se comercializa en una sola variante que cuenta con 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento, y cuesta 1.199 €.

Puedes comprarlo en la página web oficial de Xiaomi España.

En cuanto a los colores, podrás elegir entre Blanco Cerámico y Negro Cerámico.

Xiaomi Mi 11 Ultra: diseño

Tamaño enorme que hace que sea difícil metértelo en el bolsillo

Gran módulo trasero de cámaras con pantalla incluida

Corning Gorilla Glass Victus

El tamaño de este móvil es monstruoso. Aunque no tuviera ese enorme módulo de cámaras, el Xiaomi Mi 11 Ultra seguiría siendo grande.

Las dimensiones del teléfono son 164.3 x 74.6 x 8.4 mm; y esto sin contar con el módulo trasero. Estimamos que con él, el grosor aumenta en unos 10mm. El Xiaomi Mi 11 Ultra pesa 234g, por lo que solo es superado por los grandes móviles gaming.

En el lado derecho del teléfono está el botón de encendido/bloqueo, y la verdad es que se alcanza de forma sencilla, y también está el controlador de volumen. En la parte inferior está el puerto USB Tipo-C, pero no encontrarás conexión de audio minijack en este teléfono: los que tengáis auriculares cableados tendréis que buscaros la vida (comprar unos auriculares inalámbricos o un adaptador). Por otro lado, el móvil cuenta con ranura para dos tarjetas SIM, pero no tienen ranura para tarjeta de memoria microSD, así que olvídate de ampliar el almacenamiento.

Sobre el papel, parece que el Xiaomi Mi 11 Ultra está protegido frente a los golpes: su parte trasera cuenta con Corning Gorilla Glass Victus, que es un tipo de cristal templado, aunque "resistente... para ser cristal", no dice mucho sobre la resistencia del material. El teléfono también cuenta con certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo.

(Image credit: Future)

Hablemos ahora del gigante; ese abultado módulo de cámaras trasero, que alberga las tres enormes lentes junto con una pantalla secundaria. Solo podemos decir que realmente se hace notar.

Te será difícil guardarte el Xiaomi Mi 11 Ultra en el bolsillo; la mayoría de las veces nosotros optamos por llevarlo en la mochila, porque no había manera de meterlo en el bolsillo del vaquero. Por otro lado, la funda que viene en la caja del móvil no termina de cubrir el teléfono entero, y el módulo de cámaras se queda totalmente expuesto y nos daba mucho miedo que se cayera y se rompiera alguna cámara o la mini pantalla extra.

Hay algunos aspectos divertidos respecto a la protuberancia del módulo de cámaras. Hemos podido usarla para acoplar el teléfono a nuestro portátil, lo que resulta práctico para realizar múltiples tareas simultáneas (aunque también podríamos simplemente tener una pantalla dividida en el portátil). También hemos aprovechado el enorme módulo como agarre al sostener el teléfono en posición horizontal, en lugar de tener que sujetarlo por los lados. Sin embargo, las novedades que trae este enorme módulo de cámaras no compensan sus inconvenientes.

Xiaomi Mi 11 Ultra: pantalla

Pantalla AMOLED de 6.81 pulgadas y resolución 1440 x 3200

La pantalla es fantástica

Mini-pantalla trasera de 1.1 pulgadas con algunas funciones

El Xiaomi Mi 11 Ultra tiene exactamente la misma pantalla que el Mi 11 estándar; una AMOLED de 6.81 pulgadas de gama alta, bordes curvados y con un hueco para la cámara selfie en la esquina superior izquierda.

Es una de las más grandes que hemos visto en un móvil.

(Image credit: Future)

La resolución de 1440 x 3200 es más alta que en la mayoría de teléfonos, ya que suelen ofrecen 1080p, y cuenta con tasa de refresco de 120Hz, soporte para HDR 10+ y nivel de brillo de 1700 nits. Es una de las pantallas más destacables que hemos visto en un móvil.

También encontrarás un lector de huellas dactilares incrustado en pantalla. Los teléfonos Xiaomi anteriores daban algunos problemas con este aspecto, ya que a menudo no funciona como debería, y aunque el Mi 11 Ultra no presente los mismos problemas que el Mi 11 estándar, en ocasiones hemos tenido que subir el dedo y volver a probar para que el lector reconociera nuestra huella.

¿Y qué pasa con la pantalla trasera extra de 1.1 pulgadas? Pues es la misma pantalla que tiene la Xiaomi Mi Smart Band 6, pero a diferencia de lo que nos ofrece en la pulsera de actividad, en este caso la pantalla solo se puede usar para tres cosas.

Su función principal es la pantalla always-on (pantalla siempre encendida), de forma que cuando colocas tu móvil boca abajo, puedes seguir viendo la hora y el nivel de la batería. Sin embargo, lo cierto es que la pantalla siempre encendida, no siempre permanece encendida: se apaga pasado un tiempo.

La mini-pantalla también sirve para encuadrar fotos, de forma que si le haces una foto a alguien, puede verse para saber cómo está posando. Como podrás imaginar, es difícil ver el contenido de una pantalla de 1.1 pulgadas a cierta distancia, por lo que resulta algo absurdo. Eso sí, al menos podrás usarla para hacerte una foto selfie con la cámara principal, aunque cabe destacar que no funciona con el modo retrato.

(Image credit: Future)

Por último, tiene una función que en teoría suena estupenda pero que en la práctica no resulta tan genial: si estás reproduciendo música, aparecen en la pantallita algunos botones para poder pausar y rebobinar, por lo que se supone que podría venirte bien para poder controlar la reproducción, pero lo cierto es que nos pareció el mayor inconveniente del Xiaomi Mi 11 Ultra.

¿Por qué? Pues para empezar, los botones aparecen de forma esporádica cuando les apetece, a veces queríamos que salieran y no salían, y otras se activaban cuando no venían al caso.

¿Y por qué nos molesta esto? Pues resulta muy fácil pulsar alguno de estos botones accidentalmente y que se cambie la canción a medio escucharla; a veces sujetábamos el móvil de la forma habitual y un simple toque hacía que se pasara a la siguiente canción. O más molesto todavía: esto podía pasar también estando el móvil guardado en el bolsillo y que por ejemplo, la reproducción no parara de saltar 10 segundos para adelante o que se reiniciara la canción.

Sin dudas, de entre los distintos inconvenientes que nos hemos encontrado en este móvil, el tema de los controles de música de la pantalla secundaria nos ha parecido lo más irritante. Sabemos que parece un problema menor, pero dado lo frecuentemente que escuchamos música en nuestro teléfono, y la cantidad de veces que nos ha pasado que se ha interrumpido y nos ha dado este problema, es algo que les va a pasar a muchos usuarios a la larga cuando estén usando el Xiaomi Mi 11 Ultra.

(Image credit: Future)

Xiaomi Mi 11 Ultra: cámaras

Principal 50MP, ultra-angular 48MP, periscópica 48MP, cámara selfie 20MP

La mayoría de las cámaras funcionan muy bien, y hay muchos modos disponibles

No nos han gustado mucho las fotos panorámicas y las macro

El Xiaomi Mi 11 Ultra cuenta con tres cámaras traseras; la misma cantidad que el iPhone 12 Pro Max, y una menos que el Samsung Galaxy S21 Ultra o el OnePlus 9 Pro, pero claro, en fotografía la cantidad no suele ser lo más importante, sino la calidad.

Encontrarás en el Mi 11 Ultra una cámara principal de 50MP f/1.95, una ultra-angular de 48MP f/2.2, y una lente periscópica que te ofrece un zoom óptico 5x y un zoom digital 120x. En cuanto a la cámara selfie, es de 20MP f/2.2.

Las fotos hechas con la cámara principal son fantásticas: son brillantes y con buenos colores, con efectos de profundidad de aspecto natural y muchos detalles. La elección de Xiaomi de priorizar un sensor de gran tamaño en vez de la cantidad de megapíxeles, claramente vale la pena.

(Image credit: Future)

En lugares bien iluminados especialmente, pero también cuando la luz escasea, las imágenes son nítidas y el nivel de exposición se maneja perfectamente. Realmente es difícil sacarle pegas a la cámara principal del Xiaomi Mi 11 Ultra, es genial: ahora lo verás en la sección de muestras de cámara.

En cuanto a la cámara periscópica para el zoom: estamos impresionados con los resultados, especialmente con los del zoom óptico 5x. Estas fotos eran igual de buenas y con los mismos detalles que las hechas sin zoom, y a veces nos parecieron incluso mejores que las hechas a zoom 1x, ya que ofrecen mejor encuadre sin perder calidad.

La calidad se ve reducida cuando haces mucho zoom, sobre todo cuando llegas a los 120x que te ofrece este teléfono (esta es una de esas características que suenan bestiales, pero en la práctica no sueles conseguir resultados satisfactorios). Las fotos hechas con el zoom híbrido 10x, que combina el zoom óptico y el digital, son bastante impresionantes, y conseguimos resultados nítidos y llamativos.

Imagen 1 de 5 Ultra-angular (Image credit: Future) Imagen 2 de 5 Foto estándar (1x zoom) (Image credit: Future) Imagen 3 de 5 5x zoom (Image credit: Future) Imagen 4 de 5 10x zoom (Image credit: Future) Imagen 5 de 5 120x zoom - ¡zoom a tope! (Image credit: Future)

En nuestra sección de “análisis en dos minutos”, hemos dicho que nuestra experiencia con la cámara ha sido una combinación de ventajas e inconvenientes, y esto lo hemos dicho por las fotos panorámicas y las macro: de ambas se encarga la lente ultra-angular de 48MP, y la verdad es que en comparación con la cámara principal y la periscópica, esta es algo decepcionante.

Las imágenes de gran angular se distorsionan notablemente en los bordes, y el horizonte o los sujetos se ven curvados en los bordes de la imagen. El hecho de que este teléfono tenga una lente ultra-angular con un ángulo más amplio que la mayoría, es probablemente la razón de que pase esto, y si recortas una foto, puedes eliminar lo que se ve distorsionado y obtener un resultado mejor.

Aunque el Xiaomi Mi 11 estándar contaba con una fantástica lente macro especializada para las fotografías en primer plano, al igual que el Mi 11 Lite 5G, el Mi 11 Ultra no cuenta con ella, sino que hace un típico truco que consiste en usar la ultra-angular para este tipo de fotografías. Esta técnica por regla general no da los mejores resultados, y es lo que pasa en el Mi 11 Ultra.

Las fotos macro muestran la misma distorsión que las panorámicas, por lo que los resultados no son los mejores. Realmente no pudimos conseguir ni una sola foto macro que nos impresionara.

Imagen 1 de 3 Una foto selfie estándar (Image credit: Future) Imagen 2 de 3 Una foto selfie con el modo retrato (Image credit: Future) Imagen 3 de 3 Una selfie con la cámara principal: es más llamativa, pero volteada. (Image credit: Future)

La cámara selfie es bastante buena, las fotos están bien iluminadas y cuentan con buen nivel de detalle, y el modo retrato equilibra bien los reflejos y las sombras, aunque de forma predeterminada difumina demasiado el fondo. Sin embargo, cuando usamos la cámara principal para los selfies, aprovechando la mini-pantalla trasera para el encuadre, el efecto de profundidad se ve realmente natural, los colores son más llamativos y las imágenes tienen una resolución lo suficientemente alta como para poder recortarlas en caso necesario.

Puedes grabar vídeos en 8K con 24fps o en 4K con 60fps. El móvil hace uso de la cámara principal para aprovechar sus ventajas respecto a la profundidad y el color, y hay que decir que los vídeos que hemos grabado con el Mi 11 Ultra son algunos de los mejores que hemos hecho con un móvil. El teléfono se nos calentó un poco a la hora de grabar, pero solo pasa si se hace durante mucho tiempo seguido.

Además del modo estándar de la cámara, el Mi 11 Ultra cuenta con muchos modos adicionales que debutaron con las últimas generaciones de móviles Mi. Por ejemplo, encontramos el modo "Efectos de película", que ofrece distintas maneras de grabar vídeos, el modo "Sky" que te permite sustituir el cielo haciendo uso de IA, o el modo "VLOG", que junta automáticamente varios vídeos. Son trucos útiles y divertidos, aunque el Mi 11 Ultra no trae ningún modo que no hayamos visto antes.

Xiaomi Mi 11 Ultra: muestras de la cámara

Imagen 1 de 7 Esto es profundidad natural, no hay IA involucrada (Image credit: Future) Imagen 2 de 7 Una foto estándar de unas patatas fritas. (Image credit: Future) Imagen 3 de 7 Una foto macro de las patatas fritas. (Image credit: Future) Imagen 4 de 7 Una foto estándar de un río (la barandilla está curvada en la vida real, no es por la distorsión). (Image credit: Future) Imagen 5 de 7 Otra foto estándar. (Image credit: Future) Imagen 6 de 7 Una puesta de sol con HDR activado. (Image credit: Future) Imagen 7 de 7 Esta foto está hecha de día, y hemos modificado el cielo con el modo Sky. (Image credit: Future)

Xiaomi Mi 11 Ultra: rendimiento y especificaciones

Snapdragon 888 con 12GB de RAM

Rendimiento de alta velocidad

El sobrecalentamiento puede afectar al rendimiento del móvil

Como la mayoría de los teléfonos Android de alta gama de 2021, el Xiaomi Mi 11 Ultra equipa el potente procesador Snapdragon 888, y viene emparejado con 12GB de RAM. Gracias a estas especificaciones, el móvil tiene potencia de sobra para cualquier tarea; al menos esa ha sido nuestra experiencia.

Al poner el Mi 11 Ultra a prueba con el benchmark Geekbench 5, pasó algo extraño: de primeras, el teléfono alcanzó una puntuación multi-núcleo de 3519, lo que está casi a la par con los 3569 puntos del Mi 11 estándar y los 3424 del iPhone 11 Pro Max. Sin embargo, solemos hacer el test tres veces para sacar la media, y cuando lo repetimos, la puntuación bajó sospechosamente.

En total, realizamos la prueba cinco veces, y con cada nueva iteración, la puntuación bajaba entre 100 y 350 puntos... Para la última prueba, el Mi 11 Ultra se quedaba a la par con otros teléfonos más asequibles que cuestan la mitad, esto es, alrededor de unos 2765 puntos, y se quedaba muy lejos del POCO F3, que alcanzó una media de 3369 puntos y puedes comprar por 300€.

¿Es esto un error en el software? Pues no lo creemos, y desde luego que estos resultados nos han impactado. Y lo cierto es que en el mes que hemos estado probando el Mi 11 Ultra, nos ha llamado la atención que tiene tendencia a calentarse notablemente. Y durante las pruebas con Geekbench 5, la temperatura del móvil subió mucho, lo que podría ser la causa por la que los resultados fueran disminuyendo con cada nueva prueba. Hay que decir que esto significa que este teléfono no gestiona bien la temperatura, y es una pena porque como podéis ver, afecta mucho al rendimiento.

(Image credit: Future)

Si el rendimiento del Xiaomi Mi 11 Ultra puede disminuir tan drásticamente, de forma tan fácil, podría resultar desastroso para los usuarios más intensos: si pretendes jugar mucho en el móvil, o editar vídeos, es posible que te encuentres con este contratiempo. Es la primera vez que nos encontramos este problema en un móvil que equipa el chip Snapdragon 888.

Por otro lado, también tenemos que decir que en la práctica, nosotros estuvimos jugando a COD: Mobile y durante bastante tiempo al PUBG Mobile, y no tuvimos ningún problema. A veces, los números no coinciden con la práctica.

El Xiaomi Mi 11 Ultra cuenta con altavoces estéreo, por lo que el sonido es fantástico, ya sea para escuchar música a todo volumen o para ver películas sin usar auriculares.

Xiaomi Mi 11 Ultra: software

Android 11 con MIUI de Xiaomi

MIUI tiene bastantes errores

Muchas opciones de personalización

El Xiaomi Mi 11 Ultra ejecuta Android 11 con la capa de personalización MIUI.

Tal y como hemos visto en otros teléfonos de Xiaomi, MIUI puede resultar fantástico e irritante a partes iguales. La apariencia de este sistema es genial, y cuenta con muchísimas opciones de personalización.

(Image credit: Future)

Pero por otro lado, MIUI también tiene algunos errores: hay fallos visuales en el menú que aparece al deslizar el dedo hacia abajo, las notificaciones a veces se muestran repetidas, y en ocasiones recibes notificaciones "fantasma" que hacen que tu teléfono vibre y se ilumine, a pesar de que no se ha recibido ningún mensaje.

Otro problema clásico de MIUI es el bloatware: esas aplicaciones preinstaladas de terceros que tendrás que ir eliminando, en caso de que el sistema lo permita. También resulta muy molesta la ventana que aparece cada vez que se instala o actualiza una aplicación, que interrumpe lo que estés haciendo.

Otro error recurrente que nos encontramos fue que el teléfono se ralentizaba cuando estábamos escribiendo. No estamos seguros de por qué pasaba esto, pero podría estar relacionado con el problema que hemos comentado antes del sobrecalentamiento, y es algo que puede resultar bastante frustrante. Como nota, sobre todo nos pasaba al usar la app Notas o WhatsApp.

MIUI se ha convertido en algo que despierta opiniones muy divisivas entre los usuarios de Xiaomi: a algunos les encanta, y para otros es una pesadilla.

(Image credit: Future)

Xiaomi Mi 11 Ultra: duración de la batería

La batería de 5000mAh dura alrededor de un día

Carga cableada e inalámbrica a 67W , carga inversa a 10W

El gran módulo de cámaras dificulta la carga inalámbrica

La duración de la batería del Xiaomi Mi 11 Ultra ha sido valorada por los usuarios y analistas de formas muy variadas: algunos dicen que es excelente, y otros que es muy pobre... y por nuestra experiencia estamos más con los últimos.

Si bien la batería cuenta con una gran capacidad de 5000mAh, lo cierto es que la pantalla de 120Hz, el potente procesador y la pantalla secundaria de la parte trasera consumen mucha energía, y ha habido ocasiones en los que al móvil le ha costado aguantar encendido el día entero.

Con un uso ligero del teléfono, al final del día nos quedaba un 10% o 20% de batería, y con un uso más típico y realista, a la hora de irnos a la cama el móvil se había apagado. Con un uso intenso, hemos tenido que cargar el móvil a lo largo de la jornada.

El consumo de batería se disparaba cuando el teléfono se calentaba, y es algo a tener en cuenta.

(Image credit: Future)

No podemos poner la duración de la batería del Xiaomi Mi 11 Ultra en la lista de inconvenientes del móvil, ya que hay muchos teléfonos que no alcanzan un día entero de uso moderado, pero no podemos recomendar este teléfono a aquellos usuarios cuya rutina supongo tener problemas para encontrar un lugar donde cargar el móvil.

Por suerte, el Xiaomi Mi 11 Ultra se carga de forma increíblemente rápida; su carga da 67W (tanto por cable como inalámbrica) te permite conseguir una carga completa en menos de media hora. Cabe decir que esta velocidad de carga inalámbrica es la más rápida que hemos visto en un móvil (al menos en el momento del lanzamiento del teléfono). Pero... hay un problema.

En la práctica, nos ha pasado que al querer cargar el Mi 11 Ultra de forma inalámbrica, hemos tenido problemas para encontrar la posición óptima del móvil en la plataforma de carga debido al enorme módulo de cámaras trasero, lo que resulta en una velocidad de carga más lenta.

Por último, el Mi 11 Ultra cuenta con carga inversa a 10W, lo que te permite cargar otros dispositivos más pequeños, como unos auriculares o un smartwatch, siempre que sean compatibles con el protocolo Qi.

¿Debería comprar el Xiaomi Mi 11 Ultra?

(Image credit: Future)

Cómpralo si...

Buscas un móvil muy grande

El Xiaomi Mi 11 Ultra es gigante, y puede resultar perfecto para aquellos que busquen un dispositivo que les sirva tanto de teléfono como de tablet.

Eres un aficionado a la fotografía

La capacidad fotográfica del Xiaomi Mi 11 Ultra es fantástica, sobre todo para las fotos estándar o con zoom, por lo que si la experiencia fotográfica es una de tus prioridades, el Mi 11 Ultra es uno de los mejores.

Quieres poder cargar tu móvil de forma muy rápida

Con sus velocidades de carga de 67W, el Mi 11 Ultra se carga casi instantáneamente, siendo perfecto si eres de los que se le olvida cargar el móvil y te das cuenta poco antes de irte al trabajo.

No lo compres si...

Quieres un móvil que puedes transportar fácilmente

El teléfono y la enorme protuberancia de su cámara pueden resultar extremadamente difíciles de manejar. Si tienes bolsillos pequeños, llevas tu teléfono en un bolso más pequeño, o simplemente quieres un dispositivo compacto, el Xiaomi Mi 11 Ultra no es para ti.

La compañía Asus ha lanzado recientemente el Asus Zenfone 8, que es un potente teléfono insignia que equipa el mismo procesador que el Mi 11 Ultra, y ¡es de tamaño reducido!

Eres un usuario intenso

Dados los problemas de sobrecalentamiento que nos hemos encontrado, no recomendaríamos el Mi 11 Ultra a aquellos usuarios que le metan mucha caña al móvil.

Te vale con el Mi 11 estándar

El Xiaomi Mi 11 cuesta unos 450€ menos que el Ultra, y no hay demasiadas diferencias entre ambos modelos: a no ser que estés deseando tener el Mi 11 Ultra, te recomendamos optar por la versión estándar.

Primer análisis: mayo 2021

