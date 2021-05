Xiaomi Redmi Note 10: análisis

Análisis en dos minutos

El Redmi Note 10 es uno de los cuatro modelos de la gama Redmi Note 10 que Xiaomi ha lanzado este 2021. Si bien en un principio en España solo se lanzaron dos, este que estamos analizando y el Redmi Note 10 Pro, dentro de poco seguramente lleguen los dos que faltan; el Redmi Note 10 5G y el Redmi Note 10S, ya que la compañía va a celebrar un evento de lanzamiento el 6 de mayo.

De los dos modelos que hay ahora mismo en el mercado en España, el Redmi Note 10 es el más económico y continua ofreciéndonos lo que suele hacer esta submarca de Xiaomi cada año: buenas especificaciones, a un precio fantástico. Este es sin dudas uno de los mejores teléfonos de esta gama de precios de 2021.

Viene equipado con el chip Snapdragon 678, que aporta un rendimiento sólido al ejecutar el software. En cuanto a la batería, este terminal te durará un día fácilmente. Además cuenta con carga rápida y viene con el cargador de 33W en la caja.

Uno de los puntos flojos de anteriores Redmi Note era la pantalla, y en 2021 finalmente han solucionado dicho problema. Tanto el Redmi Note 10 como el Note 10 Pro cuentan con una fantástica pantalla super AMOLED, y en el caso del que estamos analizando, un nivel de brillo máximo de 1100 nits.

Además, el Redmi Note 10 cuenta con un nuevo diseño que le da un aspecto premium al móvil, y resulta ligero y cómodo de usar. En cuanto a las cámaras, encontramos un módulo cuádruple en la parte trasera, cuya lente principal es de 48MP. Nos pareció que funciona bien a la luz del día, pero que le cuesta un poco conseguir buenos resultados cuando la luz escasea. Las selfies, por su parte, se ven bien; diríamos que un pelín mejor que la media del mercado a este precio.

Por último, el software que ejecuta el móvil es uno de los más personalizables del mercado, pero todavía necesita algunos ajustes, y esperamos que con la nueva versión MIUI 12.5 finalmente lo perfeccionen.

En general, el Redmi Note 10 nos trae, por menos de 200€, un excelente panel AMOLED, un procesador satisfactorio, un conjunto de cámaras decente y una duración de batería tan fiable como nos tienen acostumbrados los Redmi Note. Sin duda recomendamos este dispositivo.

Sin embargo, también hay que mencionar que dentro de muy poco se lanzará al mercado el Realme 8 y según se espera, ofrecerá especificaciones similares en el mismo rango de precio.

Redmi Note 10: precio y disponibilidad

El Redmi Note 10 se puso a la venta en España el 22 de marzo de 2021. El precio oficial de venta en nuestro país es de 199€ y su única variante cuenta con 4GB de RAM y 128GB de almacenamiento. Eso sí, tendrás tres colores para elegir: Blanco Guijarro, Verde Lago, Gris Ónix.

Se vende en:

Redmi Note 10: especificaciones

Especificaciones Redmi Note 10 Procesador Snapdragon 678 Pantalla 6.43 pulgadas Full HD+ Super AMOLED, 60Hz RAM 4GB LPDDR4X Almacenamiento 128GB UFS 2.0, con ranura microSD Cámaras traseras 48+8+2+2MP Cámara delantera 13MP Batería 5000mAh, 33W carga rápida S.O. Android 11, MIUI 12 Peso 178.8g Grosor 8.2mm Colores Blanco Guijarro, Verde Lago y Gris Ónix

Diseño

Xiaomi ha creado para los Redmi Note 10 un nuevo diseño al que llama "Evol". Básicamente, tiene la parte trasera de policarbonato (plástico) y el módulo cámaras está diseñado para que parezca un teléfono premium. Como hemos comentado antes, el móvil está disponible en tres colores: Blanco Guijarro, Verde Lago y Gris Ónix. Para este análisis tenemos una unidad del tono blanco, que nos parece bonito y tiene un agradable acabado mate.

En cuanto a sus dimensiones, el Redmi Note 10 es 0.6mm más fino que el Redmi Note 9 con un grosor de 8.2mm, y además pesa 178.8g, que son 20.2g menos que su predecesor. El lector de huellas dactilares está ahora incrustado en el botón de encendido en un lateral. En la parte inferior hay una conexión de audio minijack, el micrófono, el puerto USB Tipo-C y un altavoz, mientras que en la parte superior está el emisor de infrarrojos, un micrófono secundario y otro altavoz.

En la parte trasera, el módulo de cámaras cuenta con cuatro lentes, colocadas en tres filas con una estructura 1 + 2 + 1 junto con un flash de doble LED. El módulo es grueso y sobresale un poco. También se aprecia en la parte posterior un pequeño logotipo de Redmi que lo cierto es que es muy discreto. En la parte delantera encontramos en el centro un hueco para albergar la cámara selfie, que es pequeño, pero no tanto como en el Redmi Note 10 Pro. La pantalla es super AMOLED y está protegida por Corning Gorilla Glass 3.

La parte posterior del teléfono es curvada, lo que da una excelente sensación y además proporciona un buen agarre en la mano. La textura mate da impresión de aspecto bastante premium, aunque eso no quita que sea de plástico al fin y al cabo. Hay que decir que el diseño del Redmi Note 10 es sin dudas uno de los puntos destacables del móvil, sobre todo si se mira desde atrás, gracias a que su módulo de cámaras que está algo inspirado en el buque insignia Xiaomi Mi 11. El aspecto de nuestra unidad de prueba de color blanco se ve bastante elegante y no atrae el polvo ni las huellas dactilares.

Por último, añadir que encontrarás una funda para el móvil dentro de la caja, y que el teléfono tiene una certificación IP53 de protección frente al agua y al polvo.

Pantalla

El Redmi Note 10 ha mejorado a su predecesor en todos los aspectos. Por ejemplo, la pantalla, que durante muchos años no llegaba a ofrecer lo que se esperaba. En el modelo de 2021, el móvil equipa un panel super AMOLED de 6.43 pulgadas con resolución FullHD+ 2400 x 1080.

Ofrece una gama de colores 100% DCI-P3 y una tasa de entrada táctil de 180Hz. Sin embargo, la tasa de refresco se queda algo corta, ya que es la estándar de 60Hz. Gracias a su brillo máximo de 1100 nits, el teléfono es fiable y se ve muy bien también en exteriores.

Lo cierto es que aún no hay móviles en esta gama de precio que ofrezcan una pantalla AMOLED con una tasa de refresco alta, y el Redmi Note 10 es uno de los pocos teléfonos que ofrece una AMOLED con resolución FullHD+ a este precio.

Nada más encender el móvil nos llamó la atención la calidad de su pantalla. El Redmi Note 10 muestra los contenidos de forma brillante, nítida y con colores vivos. Aunque el teléfono no cuente con certificación HDR, pudimos ver vídeos HDR en YouTube. Los ángulos de visión también son buenos y además el terminal cuenta con certificación Widevine L1, lo que permite ver contenidos en HD en plataformas de streaming como Amazon Prime, Netflix, etc.

Otras características y funciones de la pantalla son el modo oscuro y claro, la posibilidad de programarlos, un modo lectura que ayuda a que tus ojos estén más relajados, y la pantalla Always on. También puedes ajustar la combinación de colores según tus preferencias: automático, saturado o estándar.

Hay un menú dedicado a la pantalla Always-on y a la pantalla de bloqueo que te permite personalizar muchos aspectos, como varios temas de visualización, el texto, el color del texto, la hora, la batería y las notificaciones. También puedes elegir un texto, un reloj, un caleidoscopio o una imagen de tu galería para que se usen en la pantalla Always-on.

Si bien el panel del Redmi Note 10 es más pequeño que el del Note 9 (que era de 6.58 pulgadas), eso no quita que el del modelo de este año destaque por encima de otros teléfonos del mercado, gracias a su impresionante pantalla AMOLED; Xiaomi no se ha limitado a usar una de baja calidad, sino que ofrece una calidad que te hará que te encante mirarla, tal y como nos pasó a nosotros. Realmente, es una de las mejores pantallas que nos hemos encontrado en este rango de precio.

Rendimiento

El Redmi Note 10 equipa el Snapdragon 678 y, sinceramente, los anteriores Snapdragon 662 y 665 nos parecieron chips un tanto decepcionantes de Qualcomm, por lo que teníamos grandes esperanzas en el Snapdragon 678, que es el sucesor del 675. El Snapdragon 678 es un procesador de ocho núcleos construido sobre un proceso de 11nm con una velocidad de reloj de 2.2 GHz. La GPU Adreno 612 se encarga de cuidar los gráficos y los juegos.

En España, el Redmi Note 10 se vende con una sola configuración: 4GB LPDDR4X de RAM y 128GB de almacenamiento UFS 2.2. Además, podrás ampliar su capacidad ya que tiene ranura microSD, que soporta hasta 512GB.

En el uso diario, haciendo las cosas que se hacen en la vida real con un móvil, tales como abrir varias aplicaciones a la vez e ir cambiando de una a otra, el Redmi Note 10 rinde de forma bastante fluida. Su procesador es muy capaz y ofrece un resultado satisfactorio, ejecutando el sistema MIUI 12 sin problemas. No llega a estar a la par con el OnePlus 8T, el Mi 10T o uno de los buques insignias de Samsung, pero nos pareció que ofrece una experiencia mejor que el Poco M3 o el Redmi 9, por ejemplo.

Si hablamos de la capacidad gaming del Redmi Note 10, el teléfono es capaz de ejecutar juegos como Asphalt 9, COD Mobile, y Pokemon Go de forma satisfactoria, aunque sufrimos alguna bajada de fps y algún micro-corte mientras jugábamos. Además, el móvil cuenta con altavoces estéreo duales que producen un sonido nítido y con muy buen volumen, algo que disfrutarás cuando juegues o visualices contenidos en el Redmi Note 10.

En pocas palabras, el rendimiento de la CPU para las tareas diarias es bueno y además, es de esperar que mejore con la actualización MIUI 12.5, que debería lanzarse próximamente.

En cuanto a la conectividad, este teléfono tiene soporte Wi-Fi de doble banda y Bluetooth 5.0 con códecs AAC, y para la navegación cuenta con GPS/AGPS, GLONASS y BeiDou.

La calidad de las llamadas también es buena en el Redmi Note 10, tanto a través de la red móvil como en las que usan Wi-Fi.

Cámaras

El Redmi Note 10 viene con cuatro cámaras en su parte trasera, con un diseño similar al que encontramos en la serie Xiaomi Mi 11. La lente principal se sitúa en la parte superior del módulo y es una Sony IMX582 de 48MP, en la segunda fila encontramos una ultra-angular de 8MP y una macro de 2MP, y por último, en la parte inferior hay un sensor de profundidad de 2MP. Al lado del conjunto de cámaras está el flash LED dual, y todos estos elementos están agrupados en un solo módulo que sobresale en la parte trasera con cierta protuberancia.

La apariencia general del módulo de cámaras es elegante, y en el Redmi Note 10 blanco que pusimos a prueba nosotros, parece que queda especialmente bien, dándole un look premium. La experiencia fotográfica del teléfono es, en general, buena.

Las fotos hechas con la cámara principal se hacen de forma predeterminada con 12MP; para usar el modo 48MP lo tienes que modificar manualmente. A la luz del día los resultados son satisfactorios, con un gran nivel de detalle, nitidez, rango dinámico y colores precisos. El modo de 48MP te ofrecerá más detalles si haces zoom y te fijas. El balance de blancos es lo suficientemente bueno y la exposición también se maneja bien.

La ultra-angular de 8MP ofrece un ángulo de visión de 118 grados. La calidad general no es la mejor, pero te apañará. Sí que da buenos resultados en lo que se refiere a capturar los colores y otros detalles.

Cuenta con un modo nocturno dedicado que consigue un aprobado por los pelos. Tendrás que esforzarte en no moverte nada y enfocar correctamente el sujeto a fotografiar si quieres un resultado aceptable; en caso contrario, las fotografías conseguidas se verán borrosas y desenfocadas. Las imágenes con modo nocturno reciben un aumento de brillo que a su vez también aporta más color y exposición. Las fotos panorámicas con la ultra-angular son lamentablemente muy malas e inutilizables en la mayoría de los casos.

La macro de 2MP es un extra decepcionante, y es difícil conseguir un primer plano útil, ya que le cuesta mucho enfocar. Definitivamente, las fotos macro no son nada fiables y ni de lejos llegan a la calidad de Redmi Note 10 Pro.

El sensor de profundidad hace un buen trabajo, consigue buenos resultados para retratos y detecta los bordes bastante bien.

En la parte delantera del Redmi Note 10 encontramos la cámara selfie, que es de 13MP y está localizada en un hueco centrado en la pantalla. A la luz del día los resultados son bastante decentes, pero la mayoría de las veces demasiado procesadas. El mayor inconveniente nos lo encontramos en medio de una videollamada de WhatsApp; el vídeo se veía granulado y la experiencia no fue nada buena. El modo retrato de la selfie tiende a sobreexponer las imágenes.

Hablando de los vídeos, con la cámara trasera podrás grabar en 4K, y con la delantera en 1080p. Además, el Redmi Note 10 cuenta con varios modos como vídeos cortos, panorama, cámara lenta, time-lapse y marca de agua por IA. En la galería encontrarás varias opciones de edición de las imágenes. Cabe decir que la aplicación de cámara no cuenta con tantas funciones como las que se encuentran en el Redmi Note 10 Pro, pero teniendo en cuenta el precio del teléfono, la experiencia que ofrece es decente.

Software

El Redmi Note 10 ejecuta el sistema MIUI 12 basado en Android 11. La compañía ha prometido que lanzará la actualización MIUI 12.5 muy pronto. De momento, MIUI 12 ofrece funciones como animaciones en la interfaz, un nuevo centro de control (que también es compatible con dispositivos de domótica), funciones adicionales de seguridad y privacidad, ventanas flotantes, y mucho más.

En cuanto a la navegación, podrás elegir entre los controles por gestos o los tradicionales botones. Podrás indicar si quieres el feed de Google en una de las pantallas de inicio y también podrás personalizar el tamaño de los iconos y el de la cuadrícula de la pantalla de inicio. En los ajustes de la pantalla Always-on (siempre encendida) podrás elegir que aparezca una animación que se aparta a un borde de la pantalla si recibes una notificación; esta opción de personalización nos ha gustado bastante. También podrás dar un doble toque en la pantalla para encenderla y apagarla.

Encontrarás unos ajustes relacionados con la privacidad en el menú, donde podrás administrar los permisos. Verás aquí cuántas aplicaciones están usando tus datos de localización, historial de llamadas, contactos, micrófono y almacenamiento, entre otros. Puedes pinchar en cualquiera de ellos para ver qué aplicaciones tienen permitido dicho acceso y quitárselo en caso de que así lo desees.

MIUI 12.5 permitirá a los usuarios desinstalar aplicaciones del sistema

Hablando de las aplicaciones preinstaladas del Redmi Note 10, lo cierto es que hay un montón; GetApps, Mi Credit, LinkedIn, Mi Pay, Netflix, Seguridad, ShareMe... además, algunas no se pueden desinstalar. Para nosotros la más molesta nos ha parecido la de GetApps, que no para de pedirte que actualices o instales ciertas apps, y no se puede parar su ejecución: no podrás hacer más que apagar sus notificaciones. No nos gustó el hecho de que el sistema parece empeñado en que actualicemos las aplicaciones a través de su tienda GetApps, en vez de por Google Play Store, que es lo normal y lo que queremos.

Por lo demás, el sistema maneja bien la memoria, y la interfaz de usuario es fluida y consistente. Otras funciones que nos parecieron útiles fueron el modo Lite, los botones de accesos directos, el modo para uso con una mano y el turbo para juegos, entre otros.

En general, la experiencia que ofrece el software es buena; si no contamos con los inconvenientes antes mencionados. MIUI sigue siendo una de las capas de interfaz más personalizables del mercado. La compañía ha afirmado que la nueva versión MIUI 12.5 permitirá desinstalar aplicaciones del sistema indeseadas para así tener solo las que realmente se quieren usar.

Batería

El Redmi Note 10 cuenta con una batería de 5.000mAh, y soporta carga rápida a 33W. Además, trae este tipo de cargador en la caja. El teléfono dura fácilmente un día entero encendido dándole un uso medio o incluso intenso, encendiendo la pantalla cada dos por tres.

Según Xiaomi, este teléfono se puede cargar de 0% a 100% en 74 minutos, o conseguir un 67% en apenas media hora, pero lo cierto es que al poner esto a prueba la experiencia no fue para nada así. Tardamos una media de 100 minutos en conseguir una carga completa, y tras cargar el móvil durante media hora la batería mostraba un 44%. En otras palabras, si lo cargas durante una hora conseguirás como mucho un 80%.

Sea como sea, la capacidad de 5.000mAh está bien y te permitirá usar el móvil todo el día, y el hecho de que incluya un cargador rápido en la caja es algo que no se suele ver en teléfonos de esta gama de precios.

Opciones de desbloqueo

Atrás quedaron los días en los que los lector de huellas dactilares se encontraban en la parte trasera de los móviles: hoy en día se sitúan en un lateral. Creemos que entre todos los fabricantes de teléfonos, Xiaomi es el que mejor ha sabido implementar este escáner de huellas en el lateral. Lo encontramos debajo de los controladores de volumen y es realmente fácil de alcanzar con una mano.

Además, el Redmi Note 10 también ofrece desbloqueo facial, que nos pareció que funciona bien (siempre que te quites la mascarilla).

¿Debería comprar el Redmi Note 10?

Cómpralo si...

Quieres una pantalla nítida La pantalla Super AMOLED del Redmi Note 10 es excelente, y ofrece buenos colores y buen nivel de brillo.

Quieres una duración de batería fiable Incluso con un uso intenso, el móvil te durará encendido un día entero, y además, gracias a que incluye un cargador rápido de 33W en la caja, no tardarás demasiado en cargarlo.

Necesitas un buen rendimiento La última generación de procesadores de la serie Snapdragon 6 dejaba bastante que desear, pero el nuevo Snapdragon 678 que equipa el Redmi Note 10 parece ofrecer un buen rendimiento y no nos dio problemas.

No lo compres si...

Tienes presupuesto para gastarte más en un móvil Mientras que para su precio el Redmi Note 10 cuenta con una relación calidad-precio fantástica, su hermano mayor, el Redmi Note 10 Pro, que parte de 279.99€, ofrece importantes mejoras como una tasa de refresco de 120Hz, una cámara mejor y, en general, la experiencia es bastante superior.

Tu prioridad es una tasa de refresco alta Hay teléfonos en esta gama de precio que ofrecen una tasa de refresco más alta, como por ejemplo el Moto G30 o el Samsung M12, eso sí, tendrás que prescindir de la pantalla AMOLED.