Realme 8: análisis

Análisis en dos minutos

La gama 8 de Realme está hecha para competir con la serie Redmi Note 10 de Xiaomi, y el Realme 8 está justo entre el Redmi Note 10 y el Redmi Note 10 Pro. Es un rival muy difícil, ya que tiene muchas especificaciones a muy buen precio.

El Realme 8 es el sucesor del Realme 7 del año pasado. En el tiempo transcurrido, la marca no ha hecho grandes cambios, pero ha dado a los usuarios lo que estaban pidiendo. Eso sí, aunque trae algunas funciones para competir con Xiaomi, no ha aprovechado al máximo sus posibilidades.

Para los que no estén enterados, el principal cambio es la pantalla super AMOLED del Realme 8, una mejora con respecto al LCD del Realme 7. La pena es que se han dejado en el tintero una alta tasa de refresco, típica en estos paneles, pero sí que tenemos un lector de huellas en pantalla, que es ya habitual en este segmento.

En cuanto al rendimiento, el Realme 8 se ha quedado con el Helio G95 del año pasado aunque han optimizado mucho su rendimiento para que pueda con tareas más pesadas. Realme UI 2.0 también hizo su debut con el 8 Pro y repite aquí con una barbaridad de opciones de personalización.

Con un perfil de 7,99mm, el Realme 8 lleva una enorme batería de 5.000mAh que dura fácilmente un día y medio con uso intenso. Cargar el dispositivo se puede hacer en una hora gracias al cargador de 30W que viene en la caja.

En cuanto a la experiencia fotográfica, las fotos de la cámara trasera principal de 64MP son las únicas que merecen ser mencionadas, junto con las que hace la cámara selfie, suficiente para presumir en redes. Las cámaras son un área en la que el Realme 8 se queda atrás en la competición.

Al final del día, el Realme 8 es un buen teléfono, pero cuando lo comparas con el Redmi Note 10 Pro, cae. Aun así, el Realme 8 da una mejor experiencia que el Redmi Note 10.

Realme 8: precio y disponibilidad

A la venta desde el 12 de mayo, el Realme 8 tiene un precio de salida de 199€ para la versión de 4GB, mientras que los precios de las versiones de 6GB y 8GB todavía están en el aire. Las tres vienen con 128GB de almacenamiento. El Realme 8 estará disponible en los colores Cyber Silver y Cyber Black.

Realme 8 vs Realme 7

Especificaciones Realme 8 Realme 7 Pantalla 6.4" FHD+ super AMOLED, 60Hz 6.4" FHD+ LCD, 90Hz Procesador MediaTek Helio G95 MediaTek Helio G95 RAM 4/6/8GB LPDDR4X 6/8GB LPDDR4X Almacenamiento 128GB UFS 2.1 64/128GB UFS 2.1 Cámaras traseras 64+8+2+2MP (Samsung) 64+8+2+2MP (Sony) Cámara frontal 16MP 16MP Batería 5000mAh, 30W 5000mAh, 30W Peso 177g 196.5g Grosor 7.99mm 9.4mm

Diseño

El Realme 8 da una vuelta de tuerca al diseño si lo comparamos con el Realme 7. El teléfono ahora pesa 20 gramos menos y es 1,5mm más fino que su predecesor. Cuenta con un diseño que se corta en dos texturas diferentes en la parte trasera. Además viene en dos colores: Cyber Black y Cyber Silver.

Una parte de esa división es la que alberga la cuádruple cámara en un módulo cuadrado que sobresale, mientras que la otra tiene el lema 'Dare to leap'. Ese lema queda muy bien en la mayoría de sus dispositivos, y pasa lo mismo en este, sobre todo en el modelo Cyber Silver del Realme 8 (la versión 5G no tiene este color), que llama mucho la atención.

La parte trasera está hecha de policarbonato con toques brillante y mate. El Realme 8 tiene un marco de metal rodeando todo el teléfono y las teclas de volumen y la de apagado y bloqueo a la derecha, mientras que en la parte de abajo encontramos un USB-C, un altavoz y una entrada para auriculares de 3,5mm.

Al frente, cuenta con una pantalla super AMOLED de 6,4 pulgadas con un protector preinstalado de muy mala calidad (pero al menos hay uno). Tiene la cámara delantera en un agujero y el altavoz está muy ajustado en la parte superior. Una cosa que no podíamos dejar de ver es el enorme marco de la parte inferior del teléfono, muy raro para un terminal con un panel AMOLED.

El dispositivo es extremadamente cómodo de usar, gran trabajo de Realme haciéndolo tan fino y consiguiendo meter ahí esa enorme batería. Bien es cierto que la parte de atrás es un imán (un enorme imán) para las huellas, y fue extremadamente difícil mantenerlo limpio, menos mal que viene con una funda transparente, sobre todo para el Cyber Silver.

Pantalla

El Realme 8 mantiene la misma pantalla de 6,4 pulgadas que tenía el Realme 7, pero ahora es una super AMOLED. Con resolución FullHD+ y un 90,8% de relación pantalla-cuerpo y un máximo brillo de 1.000 nits. De todas formas, peca de no tener una tasa de refresco alta. Creemos que Realme ha perdido una buena oportunidad aquí, especialmente cuando el teléfono sale como principal competidor de la serie Redmi Note 10 de Xiaomi.

Dejando atrás esa alta tasa de refresco, la pantalla es muy buena y ofrece colores vivos y buen contraste. Ese color está bien equilibrado, pero siempre puedes cambiarlo por algo más frío o templado en los ajustes de pantalla. También tiene un efecto visual que le da más color y brillo (OSIE). Los negros son muy oscuros y es algo que se aprecia más a medida que vas viendo contenido con el teléfono.

Además, hay opciones 'always on display' que enseñan la fecha, hora y notificaciones. A diferencia del Redmi Note 10, la pantalla 'always on' permanece encendida always. El brillo automático funciona muy bien y no tuvimos los problemas que tenía el Realme 8 Pro. Tampoco tuvimos problemas con el ángulo de visión del dispositivo. Con la tasa de entrada táctil de 180Hz el dispositivo responde rápidamente a los toques y mientras te deslizas.

Aunque la falta de una tasa de refresco más alta se echa mucho de menos, Realme ha bordado otros aspectos muy importantes en una pantalla super AMOLED.

Rendimiento

El Realme 8 lleva el mismo procesador que su predecesor, el MediaTek Helio G95. Es un chip de ocho núcleos a 2,05GHz unido a una GPU Mali G76. El procesador hizo su debut mundial con el Realme 7 el año pasado, y está centrado en el gaming.

El Realme 8 viene en tres configuraciones con 4, 6 y 8GB de RAM LPDDR4X y 128GB UFS 2.1 de almacenamiento para las tres variantes, que debería ser suficiente para este tipo de usuario. En caso de que no sea suficiente, el dispositivo viene con una ranura para tarjetas microSD de hasta 256GB de almacenamiento extra.

Aunque hay mucho debate sobre si rinde como debería, el Realme 8 ha cumplido con las expectativas del día a día, y con nuestras pruebas en particular.

Usar el mismo procesador permite optimizar al máximo el rendimiento del dispositivo

Como uno puede esperar, el día a día en redes sociales es fluido. Abrir y cerrar las apps es más rápido que nunca. La gestión de la RAM es genial (un área donde el Redmi Note 10 sufre actualmente). Cambiar entre apps y la multitarea iba como la seda. Como no hay altas tasas de refresco, las animaciones y transiciones son... bueno, fluidas.

El gaming va genial cuando probamos juegos como Asphalt 9, CoD: Mobile y Real Racing 3 con los gráficos más altos. Nos complace anunciar que el rendimiento era espléndido. Mientras jugábamos al CoD, tuvimos entre 45-60fps después de estar jugando media hora, y el teléfono solo estaba algo templado, ni si quiera caliente.

Por otro lado, el Realme 8 viene con una herramienta dedicada a los juegos que permite controlar las notificaciones, brillo, modo de juego y tres modos de rendimiento: jugador pro, equilibrado y ahorro de energía. Puedes bloquear todas las notificaciones y llamadas mientras juegas. La herramienta puede abrirse haciendo swipe desde la derecha y también enseña el estado de la CPU y la GPU, así como los FPS.

El teléfono tiene soporte para Wi-Fi de doble banda y Bluetooth 5.1, y funcionan muy bien. En general, el rendimiento y gaming son muy fluidos y, a medida que utilizan este procesador en sus dispositivos, más rápido funcionan (según nos comenta su manager de producto). Esa frase es la clave del rendimiento del Realme 8.

Software

La serie del Realme 8 es la primera de la marca en poner Realme UI 2.0 basado en Android 11. Viene con muchas más aplicaciones preinstaladas que su predecesor. Aunque todas ellas se pueden desinstalar, sentimos que aquí se ha dado un paso atrás con respecto al Realme 8 Pro, lanzado en marzo.

Por lo demás, Realme UI 2.0 trae muchas funciones y una barbaridad de configuraciones de diseño. En Ajustes > Personalizaciones, puedes cambiar los temas, fondos de pantalla, iconos, estilo de app, estilo de huella dactilar, colores, tamaño y tipo de fuente, las notificaciones... absolutamente todo lo que puedas imaginar se puede modificar, las opciones son casi infinitas, y son todas muy buenas.

Para hacer la multitarea más fácil, Realme ha incluido soporte para una ventana flotante y para una mini ventana. En general, Realme UI 2.0 ha madurado lo suficiente para funcionar de manera muy fluida, y el dispositivo ha sido optimizado lo suficiente su software y hardware para dar unos resultados muy buenos con una batería excelente.

Cámaras

Realme ha sido uno de los primeros en poner una configuración de cuádruple cámara de 64MP en sus dispositivos económicos. El Realme 8 tiene una cámara principal de 64MP f/1.79 hecha por Samsung, una gran angular de 8MP f/2.25 y dos de apoyo de 2MP con f/2.4 para completar el cuarteto. En la parte delantera, el teléfono viene con un sensor Sony IMX471 de 16MP agujereando la pantalla.

Las imágenes de la cámara principal están por defecto en 16MP, y dan buenos colores y rango dinámico, pero muchas veces tienden a estar demasiado procesadas. Las imágenes son brillantes y los colores dan vida a las fotos, que es lo que nos gusta a todos para las redes sociales. Hay muchos modos de IA, HDR, filtros, retrato y un modo de 64MP. Este último pierde detalle cuando cortas y haces zoom.

Otros problemas de los que nos hemos dado cuenta con la cámara es que genera mucho ruido cuando haces fotos al contraluz o con luz directa.

Los retratos son buenos, con un corte de objeto-fondo casi perfecto en escenas bien iluminadas.

Las fotografías del modo noche son una escopeta de feria. Se ha mejorado la exposición para dar más detalle a la imagen, pero deja entrar mucho ruido. Se necesita mejorar y esperamos que sea mediante una actualización.

El gran angular de 8MP tiene un campo de visión de 119º y el sensor de apoyo también genera ruido y apaga los colores, además de bajar el contraste y la saturación. Recomendamos que lo uses solo cuando sea realmente necesario.

La cámara macro también es muy básica, cuesta un poco enfocar la imagen y la calidad es la justa.

Las selfies están bien con buena luz, pero asegúrate de desactivar los filtros y la IA antes de hacer la foto, porque tiende a difuminarlo todo mucho y sobreexponerse fácilmente. La experiencia en general está por encima de la media en este precio si quieres presumir en redes sociales, que es lo que usa la mayoría.

En pocas palabras, el rendimiento de la cámara del Realme 8 es bueno, pero sus cámaras secundarias dejan que desear. La principal de 64MP es muy buena, pero nos parece que puede mejorar.

Batería

Incluso perdiendo esos 20 gramos y 1,5mm de grosor, el Realme 8 se las apaña para albergar una batería de 5.000mAh que ya vimos en la anterior generación. Además, incluye un cargador de 30W en la caja. Gracias a la eficiencia del procesador, el terminal es una maravilla.

Usándolo de manera normal, el teléfono nos ha durado dos días enteros con redes sociales, apps de trabajo, juegos y streaming.

En cuanto a la carga, nos ha sorprendido su velocidad. El Realme 8 tarda solo una hora en pasar de 0% a 100%, a veces incluso un poco menos. Con media hora, tienes un 60% en el tanque.

Realme 8 saca matrícula en batería y carga rápida. Es incluso mejor que el Redmi Note 10 en este aspecto.

Cuesta creer que un teléfono tan fino y ligero lleve una batería de 5.000mAh

¿Debería comprar el Realme 8?

Cómpralo si...

Quieres batería para todo el día Aunque su diseño sea tan fino, el Realme 8 tiene una batería de 5.000mAh que dura fácilmente dos días. Además, viene con un cargador de 30W que consigue un 100% en solo una hora.

Quieres un teléfono pulido Aunque no hay muchas mejoras con respecto al Realme 7, el Realme 8 se ha apañado para pesar menos de 180 gramos, convirtiéndose en el más ligero con una batería de 5.000mAh.

Odias tener que esperar a que haya ofertas El Realme 8 estará disponible a partir del 12 de mayo y vendrá con oferta incluida. Si no te gusta esperar a que haya alguna, este está 24/7.

No lo compres si...

Quieres una alta tasa de refresco Aunque la pantalla del Realme 8 no es mala, peca de no tener una alta tasa de refresco. Si esa es tu prioridad, el Redmi Note 10 Pro sería el teléfono a elegir si tu presupuesto es similar.

Quieres lo mejor por debajo de 200€ El Realme 8 viene a ocupar el trono (como hemos mencionado durante el análisis) del Redmi Note 10 en nuestra lista de mejores móviles por menos de 200€, que ya estamos actualizando.

Primer análisis: mayo 2021