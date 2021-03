Análisis: Realme 8 Pro

Análisis en dos minutos

Realme ha hecho un gran trabajo con la nueva serie Realme 8, y el Pro nos trae todas las novedades que estamos empezando a ver en los dispositivos de gama alta. La marca china ha conseguido un buen equilibrio manteniendo un precio económico e incluyendo funciones premium.

Se ha prescindido de ciertas funciones como la carga de 65W que vimos en el 7 Pro (ahora es de 50W) o los 120Hz que tenía el Realme 7 5G, pero en general notamos que el dispositivo rinde como debería y con este precio, ningún fabricante ha podido incorporar todas esas características en un mismo terminal.

El Realme 8 Pro viene a competir con los nuevos Xiaomi Redmi Note 10, la serie A de Samsung o su propio predecesor, el Realme 7 Pro. Así, el mercado español de la gama media se amplía aún más (si cabe) y con él nuestra lista de mejores smartphones económicos.

La historia se repite: el Realme 8 Pro es uno de los teléfonos con pantalla Super AMOLED más baratos del mercado. Eso sí, seguimos con una tasa de refresco de 60Hz cuando muchos de sus competidores ya incluyen 90Hz o incluso 120Hz en la misma gama de precio (incluso el Realme 7 5G viene con 120Hz).

Por otro lado, no se ha escatimado en el departamento de la cámara, ya que este terminal tiene una principal de 108MP, y te adelantamos que es de lo mejor en este móvil.

Los materiales son otro aspecto clave para poder reducir el precio, y el Realme 8 Pro está hecho de plástico con marco de aluminio. Hay que decir que han conseguido hacer el smartphone mucho más fino y sobre todo más ligero que su predecesor, y se nota bastante cuando lo tienes en la mano.

La batería se mantiene igual este año con 4.500mAh, pero la carga rápida es de 50W. No son los 65W que llevaba el 7 Pro, pero creemos que la diferencia para el usuario medio es imperceptible, puesto que ni la mayoría de los gama alta ofrecen este tipo de velocidades por cable. Tampoco tenemos carga inalámbrica, pero sí NFC para pagos contactless con Google Pay.

El Realme 8 Pro es, en definitiva, una versión más moderna del 7 Pro que se centra en la mejora de las cámaras y en un diseño mucho más cómodo, fino y ligero que su predecesor, y que mantiene así la posición dentro del abarrotado y difícil mercado de la gama media española.

Realme 8 Pro: precio y fecha de lanzamiento

Disponible en España desde el 31 de marzo

Cuesta 279€

La variante de 8GB/128GB cuesta 299€

El Realme 8 Pro tiene dos versiones para España: el modelo de entrada con 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento por 279€ y uno superior con 8GB de RAM y el mismo almacenamiento interno por 299€.

Ya están disponibles en la página web de Realme y podrás tenerlo en casa a partir del 31 de marzo con tres colores a elegir: negro espacial (el que te enseñamos aquí), negro infinito y azul vía láctea.

Diseño

Parte de atrás de plástico

La simetría de sus cámaras llama la atención

Ligerísimo, con solo 176g

Realme vuelve a diferenciarse, y esta vez lo hace con un claro objetivo: su módulo de cámaras. Por fin encontramos un teléfono con cuatro cámaras hecho para aquellos que busquen la simetría perfecta con dos arriba y dos abajo, sin inventos extraños.

La parte de atrás es de plástico, pero está texturizado y no escapa a las miradas. El Infinite Black (el modelo al que tuvimos acceso en TechRadar España) es muy elegante a primera vista, pero recomendamos encarecidamente ponerle la funda transparente que viene en la caja, puesto que también resbala bastante.

El famoso lema 'dare to leap' de la marca no está texturizado y le da un toque al teléfono, pero no desentona con el acabado final.

En general nos han gustado mucho las terminaciones, sus bordes son curvados y el módulo de las cámaras no sobresale tanto como en otros dispositivos mucho más caros que hemos analizado, así que se ha hecho un gran trabajo en este apartado.

Su peso y anchura son lo más destacable del diseño, puesto que han conseguido reducir el móvil a 8,1mm y 176g. Para tener un poco de contexto, el modelo anterior tenía 8,7mm de grosor y pesaba 182g. Eso sí, el teléfono resbala sin la funda pero no se tambaleará demasiado sobre una superficie plana.

También hemos notado que puede ser un poco alargado para aquellos que tengan manos más pequeñas a la hora de bajar la barra de notificaciones o usar la mitad superior del dispositivo.

La cámara selfie se encuentra en un agujero en la esquina superior izquierda del teléfono. En la parte superior tenemos un micrófono, la ranura para SIM y microSD en el lado izquierdo, botones de volumen y bloqueo en el derecho y en la parte inferior encontramos el puerto de carga USB-C, la rejilla del altavoz y una entrada para auriculares de 3.5mm para los entusiastas del audio que se resignan a despedirse de esta entrada.

Pantalla

Panel de 6.4 pulgadas 2,400 x 1,080

Super AMOLED

Tiene una tasa de refresco de 60Hz

El Realme 7 5G sigue siendo el único de la marca por debajo de los 300€ con una tasa de refresco más alta, puesto que el Realme 8 Pro se queda con la típica pantalla de 60Hz. No estamos diciendo que sea algo malo, es simplemente un apunte.

Tiene un panel Super AMOLED de 6,4 pulgadas con resolución 2.400 x 1080 FHD+ y su brillo máximo es de hasta 1000 nits para poder ver bien lo que pone en la pantalla, incluso con el sol apuntando directamente al teléfono. Además tiene la función 'siempre encendida'. En este tipo de pantalla los colores son muy vivos y más llamativos, y los negros son más oscuros, permitiendo además una mayor eficiencia energética.

La pantalla ocupa un 90,8% del frontal, lo que deja el terminal casi sin bordes. En este caso hablamos de un panel plano, aunque la parte trasera se curva ligeramente hacia la delantera para aumentar la ergonomía.

La cámara selfie está integrada en pantalla, al igual que el escáner de huellas, y este último es bastante más rápido que otros que hemos probado en esta gama de precios.

Cámara

Cuatro cámaras: principal, ultra gran angular, macro y ByN

El sensor de 108MP es fantástico

Cámara selfie de 16MP

Realme tiene ahora una de las mejores cámaras si hablamos de smartphones económicos, aunque estamos empezando a ver terminales que incorporan tres cifras en su cámara principal, por lo que pronto lo pondremos a prueba frente a otros gama media con 108MP.

Estamos hablando del sensor HM2 de Samsung, que tiene 108MP f/1.52, y utiliza una tecnología que agrupa 9 píxeles en 1 para formar uno solo, mucho más nítido, consiguiendo fotografías que parecen más de un gama alta, con mucho color y un buen contraste.

El segundo sensor es un ultra gran angular de 8MP f/2.25 que funciona bastante bien en condiciones de mucha luz, sin apreciarse demasiado ruido cuando cortamos la imagen.

Realme ha incluido un 'modo de estrellas' para complementar la fotografía nocturna y, aunque este modo tarda algo más de cuatro minutos en sacar la imagen, los resultados son sorprendentes, captando una cantidad enorme de luz.

Los otros dos sensores restantes son de 2MP cada uno: uno es un macro para fotografiar a 4cm de distancia, y el último es un sensor ByN, que le da al resto un apoyo para capturar luz, mejorar el contraste y añadir textura a los retratos.

El año pasado echamos de menos de menos el teleobjetivo, y lo seguimos haciendo hoy, pero la cámara del Realme 8 Pro trae una infinidad de funciones para que nos olvidemos de que no lo lleva: efecto diorama (el contenido de las imágenes parece de miniatura), modo estrellas, vídeo dual (junta un vídeo de la cámara selfie con uno de la principal), cámara lenta con zoom 2x a 960fps, modo macro para poder fotografiar objetos o cualquier cosa a 4cm de la cámara, vídeo profesional, etc.

Todas estas funciones hacen del terminal uno de los más llamativos en cuanto a fotografía y vídeo, y nos ha gustado bastante jugar con todas esas funciones.

La cámara frontal es de 16MP f/2.45, y las fotos se ven muy nítidas con mucha luz. El modo retrato nos ha sorprendido, con una buena capacidad para distinguir entre el sujeto y el fondo.

Ejemplos de la cámara

Imagen 1 de 9 (Image credit: Realme 8 Pro) Imagen 2 de 9 Ultra gran angular (Image credit: Realme 8 Pro) Imagen 3 de 9 Zoom 3x (Image credit: Realme 8 Pro) Imagen 4 de 9 Zoom 5x (Image credit: Realme 8 Pro) Imagen 5 de 9 Zoom 10x (Image credit: Realme 8 Pro) Imagen 6 de 9 Zoom 20x (Image credit: Realme 8 Pro) Imagen 7 de 9 Modo 108MP (Image credit: Realme 8 Pro) Imagen 8 de 9 Modo 'tilt-shift' (Image credit: Realme 8 Pro) Imagen 9 de 9 Modo ultra macro (Image credit: Realme 8 Pro)

Rendimiento y especificaciones

Mantiene el Snapdragon 720G

Hasta 8GB de RAM

El rendimiento general es fluido, pero sufre con algunos juegos

No hay grandes cambios dentro del Realme 8 Pro, pero no es nada grave. La compañía ha decidido mantener el mismo procesador para este modelo, el Snapdragon 720G, que encontramos ya en muchos dispositivos de la gama media y que tan buenos resultados está dando para este tipo de smartphones. Está equipado junto con la GPU Adreno 618 y hasta 8GB de RAM LPDDR4X con 128GB UFS 2.1 para el almacenamiento.

Ten en cuenta que este procesador no admite 5G, por lo que si estás buscando conectividad móvil de última generación, deberás echarle un ojo a otros terminales.

El sistema en general va muy fluido, y se nota especialmente cuando navegamos por redes sociales o internet. Puede descomprimir archivos grandes de Google Drive, cargar rápidamente las fotos hechas con el sensor de 108MP, cambiar de una aplicación a otra... y la nueva capa de personalización, la Realme UI 2.0, de la que hablaremos más adelante, tiene parte de mérito en este apartado.

Cuando se trata de gaming, el Realme 8 Pro aguanta el tipo, pero no esperes poder jugar a juegos muy exigentes como el Fortnite o el Genshin Impact con los gráficos en alta calidad. Otros juegos un poco más pequeños como el CoD: Mobile o el PUBG funcionan bastante bien en alta calidad, por lo que no podemos ponerle ninguna pega si vas a hacer un uso gaming ocasional.

El sonido también ha dado un paso atrás, aunque entendemos que con las características que ya hemos mencionado y por este precio no se puede incluir un sonido estéreo como el que llevaba el Realme 7 Pro.

Lo que ofrece la compañía esta vez es un solo altavoz con certificación de alta resolución, y notamos que supera la calidad que esperábamos de primeras al conocer que solo traía un altavoz en la parte inferior.

Software

Lleva Android 11 de serie

El nuevo Realme UI 2.0 mejora el rendimiento

El Realme 8 Pro viene con Android 11 de serie, y es el primero de la marca que viene con la nueva capa de personalización Realme UI 2.0.

Realme UI 2.0 ha mejorado mucho el rendimiento general del dispositivo. Es una capa que viene casi sin bloatware (aplicaciones preinstaladas), y de hecho las apps de Google superan en número a las que trae el sistema chino.

Todo en el sistema se puede cambiar. De hecho, existe un apartado exclusivo en ajustes para cambiarlo todo: iconos, diseño de las apps, la animación del sensor de huellas, los colores del sistema y el panel de notificaciones, entre otros.

Batería

Sus 4.500mAh dan para mucho

Carga rápida de 50W

El Realme 8 Pro tiene una batería de 4.500mAh que, gracias a la eficiencia del panel Super AMOLED y las mejoras en Android 11 y Realme UI 2.0, hacen que el teléfono dure sin problemas más de un día.

Cuando estuvimos haciendo un uso intensivo del teléfono, tirando mucho de datos, viendo vídeos en YouTube y escuchando música en steaming, llegamos al final del día con todavía algo de batería en el tanque, así que los 4.500mAh no decepcionan.

Si tu nivel de uso es medio, el Realme 8 Pro debería cumplir con tus expectativas más que de sobra, pero si vas a jugar mucho, deberás ir a por otro con mayor capacidad como el Realme 7 5G.

Para los usuarios que no quieran renunciar a las cuatro cámaras del Realme 8 Pro, la compañía mete en la caja del smartphone un cargador de 50W que carga el móvil en menos de una hora, y un 50% en menos de 20 minutos. Si bien es cierto que su predecesor tenía una carga incluso más rápida, la diferencia es muy pequeña como para que cualquier usuario aprecie esos 15W menos, eso sí, no tenemos carga inalámbrica.

¿Debería comprar el Realme 8 Pro?

Cómpralo si...

Quieres presumir de cámara

Aunque ya existen algunos teléfonos que cuentan con un sensor de 108MP, muchos de ellos no le sacan el verdadero partido a la lente. En el caso del Realme 8 Pro, todas las funciones que trae y la estética de su módulo de cámaras lo convierten en una gran compra.

Quieres un dispositivo versátil y económico

Gracias a su batería de 4.500mAh, su fantástica cámara, su diseño exterior y, por encima de todo, su precio, el Realme 8 Pro es un todoterreno para casi cualquier usuario, ya quieras hacer uso de redes sociales, jugar de manera puntual o salir a hacerle fotos a las estrellas.

Consumes mucho contenido

La pantalla Super AMOLED del Realme 8 Pro es, junto a la cámara, uno de sus puntos fuertes. Estamos frente a un panel que se ve muy bien a plena luz del día y que, gracias a su diseño sin notch es perfecto para ver Netflix.

No lo compres si...

Puedes seguir esperando

En España, el mercado de smartphones con precios similares al Realme 8 Pro es extremadamente competitivo, con nuevos lanzamientos casi cada mes. Si puedes esperar un poco más, es posible que se lance un terminal que cumpla más con tus expectativas.

Esperabas una tasa de refresco superior

Si estás cansado de escuchar las maravillas que se hablan de una pantalla con 120Hz, el Realme 8 Pro no es para ti, puesto que se mantiene con los 60Hz de casi cualquier terminal. Busca en otro sitio si lo que quieres es fluidez al máximo.

Quieres un acabado más premium

El Realme 8 Pro tiene un diseño espectacular, pero no llega al de los gama alta. Este es otro de los sacrificios para ajustarse al mercado, así que si quieres acabados en cristal deberás ampliar tu presupuesto y mirar más allá.

