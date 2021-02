Android 11: funciones, lanzamiento, teléfonos, 'easter egg' y todo lo que necesitas saber

Cada mes llega a más teléfonos Android 11, con nuevas funciones y herramientas para los usuarios de terminales Android en todo el mundo. Desvelado a mediados de 2020 y con un lanzamiento que empezó a finales de 2020, esta es la versión que se usará del sistema operativo de Google hasta que Android 12 llegue a finales de 2021.

No todos tienen la actualización a Android 11 todavía, porque mientras que llega a todos los dispositivos, se sigue trabajando en el sistema, y dependiendo de tu smartphone, es posible que tengas que esperar un poco.

Puedes ver qué smartphones son compatibles con Android 11 abajo, pero las compañías siguen anunciando que llega cada vez a más de sus teléfonos, así que esta lista seguirá ampliándose.

Después de la lista, hemos hecho las funciones que se han anunciado de Android 11. Hay un par de secretos este año, como los controles multimedia y de domótica, además de grabación de pantalla incorporada, pero no hay nada tan importante como lo fue el modo oscuro en Android 10.

Así como las funciones confirmadas de Android 11, Google siempre añade pequeñas mejoras y atajos a sus actualizaciones que suelen salir desapercibidas, así que en cuanto sean descubiertas por cualquiera de nuestros ávidos usuarios, las añadiremos a la lista.

Para terminar, y como con otros sistemas Android, el 11 tiene un 'easter egg' escondido, y tenemos una guía de cómo puedes acceder a él y usarlo.

Si tenes un terminal de gama baja, es posible que Android 11 no llegue, y es debido a que Google ha diseñado también Android 11 (Go Edition) que es una versión 'light' del sistema operativo que funciona en dispositivos con 2GB o menos de RAM. Los que lleven esta versión deberían de recibir Android 11 pronto.

Fecha de lanzamiento de Android 11

Google lanzó Android 11 el 8 de septiembre de 2020. Esperábamos que fuese esa fecha gracias a las filtraciones de la compañía, pero el propio Google no promocionó mucho el nuevo sistema operativo.

Bueno, el 8 de septiembre marcó la salida de Android 11 en los teléfonos Pixel, pero si tienes un dispositivo de otra compañía que no sea Google, tendrás que esperar.

Los fabricantes con versiones propias de Android tendrán que actualizarlas a Android 11, y luego sacarlas a sus smartphones. Puede que en los tope de gama este proceso sea rápido, pero si tienes un terminal antiguo o de gama media, tardará un poco más.

Así que mientras que todos se actualizan a Android 11, y otros vienen incluso con él preinstalado, dependiendo de tu dispositivo, puede ser que te llegue más adelante.

Teléfonos compatibles con Android 11

Hemos hecho una lista con la mayoría de smartphones disponibles que pueden actualizarse a Android 11, aunque hemos dejado algunos que están disponibles en otras regiones o que todavía no han sido anunciados.

Google Pixel 2 / 2 XL / 3 / 3 XL / 3a / 3a XL / 4 / 4 XL / 4a / 4a 5G / 5

Samsung Galaxy S10 / S10 Plus / S10e / S10 Lite / S20 / S20 Plus / S20 Ultra / S20 FE / S21 / S21 Plus / S21 Ultra

Samsung Galaxy A32 / A51

Samsung Galaxy Note 10 / Note 10 Plus / Note 10 Lite / Note 20 / Note 20 Ultra

OnePlus 8 / 8 Pro / 8T

Sony Xperia 1 II / 5 II / 10 II

Xiaomi Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10T / Mi 10T Pro / Mi Note 10

Xiaomi Pocophone F1 / F2 Pro

Nokia 1.4 / 3.4 / 8.3 5G

LG Velvet

Funciones de Android 11

Estas son las funciones clave que Google ha confirmado en Android 11:

Grabadora de pantalla de Android 11 (Image credit: Google / TechRadar)

Grabar pantalla

Android 11 trae una funciones que ya tenían otros Android personalizados, grabar pantalla por defecto. Esto crea un icono accesible dentro del teléfono para que puedas grabar el contenido de la pantalla, de manera similar a las capturas.

Puedes incluso grabar el sonido del teléfono o usar el micrófono para narrar lo que haces, así que es una gran función para crear contenido para TikTok, o para hacer tutoriales para ayudar a los menos tecnológicos a sacarle más partido a su smartphone.

En relación a esto, Android 11 tiene más funciones para compartir contenido, así que puedes copiar y pegar fácilmente imágenes, texto y vídeos de una aplicación y enviarlo directamente a otra.

Nueva ventana de conversaciones

Cuando deslizas hacia abajo desde Android 10, sacas la barra de notificaciones. Bueno, en Android 11, eso se divide en dos secciones, una con notificaciones, y otra con 'conversaciones'.

Estas conversaciones son básicamente notificaciones de chat de apps como WhatsApp, Facebook Messenger y Twitter, así que probablemente merezcan más atención que otras notificaciones.

De esta manera puedes ver fácilmente si la gente te necesita, y contestar directamente. También puedes fijar conversaciones en 'burbújas' como en Facebook, donde un icono flotante aparece sobre otras apps para enseñarte que tienes un mensaje nuevo.

Ahora puedes permitir que los mensajes aparezcan en otras apps como burbújas, y puedes fijarlos para que sean siempre visibles y accesibles.

Una mejora relacionada es que Gboard, el teclado Android por defecto, ahora rellenará automáticamente información relevante en los formularios, de forma similar a la actual de Chrome, y que nos ahorrará tiempo si ponemos este tipo de información constantemente.

Controles de medios y domótica de Android 11 (Image credit: Google / TechRadar)

Controles de medios y domótica

La nueva actualización de Android 11 trae muchos cambios para la gente que usa muchos dispositivos de domótica.

Desde un fácil y accesible menú (se accede con una pulsación larga del botón de encendido) se controlan los dispositivos de IoT (internet de las cosas) que tengas conectados al teléfono, así como las tarjetas NFC del banco.

Hablando de tu hogar, ahora hay un modo descanso en el teléfono que puedes encender durante la noche, y que activa el 'no molestar' y hace que el teléfono se ponga blanco y negro para protegerte la vista.

Hay controles multimedia nuevos también. Ahora es más fácil poner música desde otros dispositivos conectados a tu teléfono, como altavoces bluetooth y demás accesorios.

Además, Android Auto ahora funciona de manera inalámbrica, ahorrándote tener que desenredar cables para hacerlo funcionar. Y hablando de transportes, ahora cuando activas el modo avión, los auriculares conectados por bluetooth se quedarán conectados, sin necesidad de tener que volver a establecer la conexión con ellos.

Accesibilidad mejorada

Google ha mejorado su acceso por voz en Android 11, aunque no hay mucha información sobre lo que ha cambiado.

Aparentemente, este modo manos libres es ahora más 'rápido y fácil de usar', un gran cambio es que funciona offline, así que no necesitas estar conectado siempre para usarlo. Estos cambios harán (con suerte) Android 11 más accesible, manteniendo a la gente conectada sin importar su incapacidad.

Un nuevo y genial modo es el teclado braille, para escribir mensaje en braille sin necesidad de comprar el software por separado.

Para terminar, la app Lookout escanea documentos y etiquetas en alimentación, para que la gente con visibilidad reducida pueda seguir leyendo documentos y ver lo que incluye su comida.

Google Pixel 2 XL (Image credit: Future)

Herramientas de predicción mejoradas

Por lo visto, Android 11 reducirá lo que necesitas hacer en el teléfono, prediciendo tus hábitos y patrones.

Un ejemplo de esto son las carpetas inteligentes, así puedes dejar que Android 11 ordene automáticamente las apps en carpetas de apps similares, como juegos o herramientas de productividad.

Las sugerencias de aplicaciones también han cambiado para sugerirte apps basadas en tu rutina, por ejemplo: si lo primero que haces es abrir la app de Fitbit nada más levantarte para ver qué tal ha ido tu sueño, el teléfono mostrará automáticamente la app en el menú principal por la mañana para que sea más accesible.

Finalmente, la función de respuesta rápida que ya estaba en Android ha recibido unas mejoras. Este modo sugiere respuestas automáticas cuando recibes un mensaje, dejándote responder con un toque (si las respuestas ofrecidas son adecuadas) pero no está claro lo que ha cambiado aquí.

Seguridad y privacidad

La actualización de Android 11 trae algunos cambios a los permisos de las apps. Ahora, puedes permitir que se acceda a la cámara o la ubicación una sola vez, en lugar de tener las opciones de 'todo el tiempo' o 'mientras se usa la aplicación'.

Además, el teléfono quitará los permisos automáticamente de aplicaciones que haga tiempo que no uses, así no seguirá tu ubicación si olvidas que la tienes descargada, por ejemplo.

Otras funciones útiles

Hay varias funciones en Android 11 que no entran en las categorías superiores.

Una de ellas es mejor detección del 5G. Así, si usas un teléfono 5G, las apps en Android 11 lo reconocerán más fácilmente, y cargarán más rápido.

Si hablamos de software innovador, Android 11 ahora detectará las bisagras de los teléfonos plegables, para que las apps funcionen mejor cuando el teléfono no esté totalmente desplegado.

El modo PiP (picture in picture) es una manera útil de ver vídeos mientras haces otras cosas, y ahora es más fácil cambiar el tamaño de la ventana para que encage mejor en lo que quiera que estés haciendo.

Hay un modo nuevo, 'nearby share', que te deja enviar información y datos a dispositivos cercanos como tu tablet, Chromebook u ordenador usando Chrome, y así poder enviar un documento desde tu teléfono al ordenador, por ejemplo.

Finalmente, ahora puedes ver notificaciones más antiguas en ajustes, por si eliminas alguna sin querer o la ignoras durante mucho tiempo.

El easter egg de Android 11

Loving the Spinal Tap reference in the #Android11 Easter egg 🤘 pic.twitter.com/q1HiZKetVYSeptember 9, 2020

La última parte de nuestra guía del Android 11 explora el easter egg. Las nuevas versiones de Android siempre tienen uno, y este ha sido descubierto por los usuarios casi al instante en que la beta fue lanzada.

Este easter egg es muy similar al de Android 7, en el que aparece un gato del que cuidar. Si suena raro, lo es, pero es muy divertido también. Si quieres saber más por ti mismo, sigue nuestra guía para averiguar cómo habilitar el easter egg de Android 11.

Primero, ve a la app de ajustes, haz click en 'sobre el teléfono', luego 'versión de Android' y luego repetidamente donde dice 'versión de Android'. Si lo haces correctamente, el logo de Android 11 debería aparecer, y aparecerá como un círculo.

Pon ese círculo en la posición 11. No se activará al momento, pero necesitas girarlo un par de veces bien (si no pasas del 10, vuelve al 1 y prueba otra vez).

Algunos usuarios han dicho que funciona después de hacerlo tres veces, pero si no funciona, sigue intentándolo. Cuando lo hace, un gatito aparece en la parte de abajo de la pantalla.

Ahora puedes ir directamente a los controles de domótica mencionados arriba. Si te has saltado esa sección, puedes activarlo con una pulsación larga del botón de apagado en el lateral de teléfono.

Ahí puedes encontrar opciones para interactuar con el gato, pero si ya tienes los controles en el menú, las opciones no estarán visibles. En su lugar, intenta añadir nuevos controles y luego dale a 'ver otras aplicaciones' para encontrar las herramientas del gatito.

Puedes cambiarle el nombre al gato, y es posible que, con el tiempo, aparezcan nuevos amiguitos para él.