Xiaomi Mi Smart Band 6: análisis

Si estás buscando una pulsera de actividad asequible, la Xiaomi Mi Smart Band 6 es una buena candidata. Puede parecer modesta a primera vista, pero cuenta con algunas características impresionantes que solo esperarías encontrar en dispositivos más caros (como el seguimiento del estrés durante todo el día y un oxímetro de pulso). Además, su pantalla es excepcionalmente brillante, nítida y responde muy bien. Ahora bien, si hablamos de entrenamientos, su conexión al GPS del móvil nos ha decepcionado, y no nos ha parecido la pulsera más cómoda. Pero eso no quita que para un uso casual es una excelente alternativa a un Fitbit, y ofrece mucho más de lo que cabría esperar por su precio.

Análisis en dos minutos

La Xiaomi Mi Smart Band 6 (también conocida como Mi Band 6) es una pequeña pulsera de actividad que parece sencilla a primera vista, pero lo compensa con un impresionante conjunto de herramientas para controlar tu salud y tus entrenamientos.

Su diseño es casi idéntico a la de su predecesora, la Mi Smart Band 5, que se lanzó el año pasado. La gran excepción es la pantalla, que ahora tiene un nivel de brillo mucho más alto y es mucho más nítida y clara, lo que hace que puedas ver tus progresos diarios con un solo vistazo.

En cuanto a sus funciones, han hecho mucho más énfasis en aquellas relacionadas con la salud que con el seguimiento de actividades deportivas; esto incluye un monitor del estrés diario (junto con actividades de respiración para relajarte), un sensor de pulso con la capacidad de realizar comprobaciones al momento y seguimiento de la menstruación; todo ello disponible con un solo toque y un deslizamiento.

Hay montones de modos de entrenamiento para elegir (tanto en interiores como en exteriores), y el seguimiento de la frecuencia cardíaca nos pareció impresionante cuando lo pusimos a prueba.

(Image credit: Future)

Lamentablemente, también encontramos varios puntos flojos en la Mi Smart Band 6. El más destacable es que, si bien no tiene GPS incorporado, cosa que no nos sorprende dado el precio del dispositivo, su conexión al GPS del móvil para hacer el seguimiento nos pareció inexacto durante nuestras pruebas, con variaciones (márgenes de error) de 500m en la distancia recorrida de una excursión de 5 Km (que habíamos medido previamente). Tampoco creemos que sea precisamente el dispositivo más cómodo para carreras de larga distancia, ya que es difícil sujetar su correa de forma lo suficientemente apretada para evitar que se mueva.

Sin embargo, estos inconvenientes no supondrán un gran problema para los usuarios más ocasionales, y si estás buscando una alternativa asequible a la Fitbit, que ofrezca más que un simple seguimiento de pasos, la Xiaomi Mi Smart Band 6 podría ser una buena candidata.

Xiaomi Mi Smart Band 6: precio y fecha de lanzamiento

Su precio es de 44.99€

Se lanzará al mercado en España el 26 de abril de 2021

El 22 de abril de 2021 empezó la preventa de la Mi Smart Band 6. La fecha de lanzamiento al mercado en España es el 26 de abril, y el precio oficial de venta 44.99€.

Podrás comprar la Mi Smart Band 6 de Xiaomi en mi.com, Mi Stores , Amazon, Alcampo, Carrefour, Decathlon, El Corte Inglés, Fnac, MediaMarkt, The Phone House y Worten.

Xiaomi Mi Smart Band 6: diseño

Casi idéntica a la Mi Smart Band 5

Pantalla más brillante y más nítida

Resistente al agua hasta 50 metros

Como era de esperar a este precio, la Mi Smart Band 6 es una pulsera de actividad sencilla, con una correa de silicona delgada, larga y estrecha. De hecho, es casi idéntica a su predecesora, con la excepción de su pantalla, que es más brillante y más nítida. Su cuerpo es un poco más largo (47mm en lugar de 46mm), pero las dos pulseras son prácticamente indistinguibles.

Está disponible en seis colores: negro, naranja, amarillo, verde oliva, marfil y azul.

Si te tienes la Mi Smart Band 5 y te gusta mucho la correa que tienes, te alegrará saber que el hecho de que ambas pulseras tengan un diseño tan similar significa que podrás reusarla en la nueva Mi Smart Band 6.

(Image credit: Future)

Como hemos comentado anteriormente, es una pena que la pulsera no resulte demasiado cómoda, a pesar de su cuerpo y correa delgados. El diseño de la hebilla hace que no sea fácil conseguir un ajuste firme y bueno, lo que significa que es probable que la Mi Smart Band 6 se mueva ligeramente a mitad del entrenamiento.

Eso sí, la pantalla táctil responde muy bien, y tiene una resolución de 152x486 píxeles, lo que hace que tanto el texto como los iconos se vean realmente nítidos y claros. Tiene forma rectangular con las esquinas redondeadas, cuya intención es poder aprovechar mejor el espacio.

Hay muchas carátulas donde elegir, y muchas de ellas se pueden personalizar con accesos directos. Podrás, por ejemplo, crear atajos para llegar a tus tipos de deporte preferidos y de esta manera poder empezar el seguimiento con un solo toque.

(Image credit: Future)

Además, cuenta con resistencia al agua de calificación 5ATM, lo que significa que podrás dejártela puesta cuando te duches, nades, e incluso para bucear hasta 50m.

Xiaomi Mi Smart Band 6: funciones de smartwatch

Herramientas de salud y bienestar impresionantes

Seguimiento del sueño efectivo

El seguimiento continuo diario hace que la duración de la batería se reduzca drásticamente

Cuando se trata del día a día, la Xiaomi Mi Smart Band 6 cuenta con algunas funciones que impresionan y que no se suelen encontrar en pulseras de este rango de precios. Esto incluye monitorización de oxígeno en sangre, monitor de estrés (basándose en los cambios de la frecuencia cardíaca), seguimiento del sueño, ejercicios de respiración y seguimiento de la menstruación.

No cuenta con almacenamiento para poder guardar música, lo que no nos sorprende dado su tamaño reducido, pero puedes usar la pulsera de actividad para controlar la música de tu móvil y reproducirla, lo que viene muy porque te ahorra tener que sacar el teléfono del bolsillo mientras te entrenas. Lo único que te recomendamos en este sentido es que le des a la Mi Smart Band 6 los permisos necesarios cuando la configures.

(Image credit: Future)

También puedes recibir notificaciones en la Xiaomi Mi Smart Band 6 (aunque si el texto es muy largo el espacio es algo limitado para que se muestre entero), eso sí, no podrás contestar a los mensajes ni a las llamadas, pero esto es algo que ya nos imaginábamos en un dispositivo tan económico. Tampoco podrás dar instrucciones por voz, ya que no cuenta con ningún asistente integrado (ni el de Google ni Alexa), y carece de algo más importante todavía para poder hacerlo: micrófono incorporado.

Por otro lado, el seguimiento del sueño nos pareció bueno cuando lo pusimos a prueba, y los resultados están muy a la par con los conseguidos por otros dispositivos mucho más caros. La Mi Smart Band 6 no mide la fase REM del sueño, pero sí que contabiliza sueño ligero y profundo de forma lo suficientemente efectiva como para que puedas saber cuántos ciclos de sueño has tenido y cuántas veces te has despertado durante la noche.

(Image credit: Future)

Es importante que tengas en cuenta que algunas funciones, como el seguimiento del sueño y el monitor del nivel de estrés continuado a lo largo de todo el día, son cosas que consumen mucha batería. Según Xiaomi, esta pulsera de actividad aguanta 14 días hasta que la tengas que cargar con un uso normal, pero el hecho es que si haces uso de ciertos extras, ese tiempo puede verse reducido a la mitad. Igualmente, es una duración de batería buena para una pulsera de actividad (la mayoría de los Fitbit duran entre 7 y 10 días entre cargas), aun así, si te esperabas más podría decepcionarte.

Seguimiento de la actividad deportiva

La distancia estimada durante las sesiones de cardio es más alta de lo que debería

La monitorización de la frecuencia cardíaca parece precisa

El índice de Inteligencia de Actividad Personal (PAI) es algo imprecisa

La Mi Smart Band 6 se conecta al GPS del móvil (antes de empezar un entrenamiento la pulsera te avisa de que si no la conectas al teléfono no podrá rastrear tu posición y distancias), pero lo cierto es que nos pareció bastante imprecisa. Por ejemplo, aunque la ruta aparecía bien dibujada en la app, al calcular la distancia recorrida de nuestra ruta habitual de 5 Km (que habíamos medido en el mapa), la pulsera marcó 500m de más, lo que es un margen de error demasiado alto.

Es cierto que esto podría ser un error de nuestro móvil, pero la medición del ritmo de la pulsera también fallaba y, a veces, no registraba variaciones.

(Image credit: Future)

La pausa automática funciona bien, parando el seguimiento tan solo unos segundos después de pararnos para cruzar un paso de peatones. Los entrenamientos se pueden finalizar y guardar manteniendo pulsado un icono de la pantalla, por lo que no corres riesgo de cancelar el seguimiento accidentalmente en medio del ejercicio físico.

Nos encontramos con algunos detalles pequeños que nos resultaron un poco molestos. Por ejemplo, el reloj emite un leve zumbido tras cada kilómetro, pero también lo hace cuando alcanzas algún objetivo o si se activa una alerta del índice de Inteligencia de Actividad Personal (PAI); como resultado, recibes tantas notificaciones que al final no sabes si es necesario mirar la pantalla o no.

Este índice PAI representa tu salud cardiovascular general y se calcula utilizando cambios en tu frecuencia cardíaca. Qué significa exactamente este número resulta algo confuso, pero básicamente debería aumentar conforme mejore tu forma física.

(Image credit: Future)

El cálculo de la frecuencia cardíaca también es bastante preciso, y los datos son muy similares a los obtenidos por otros dispositivos que triplican su precio; nosotros hicimos la prueba llevando también puesto el Polar Ignite 2. Igualmente obtuvimos resultados casi idénticos en entrenamientos basados en zonas de frecuencia cardíaca; si te sueles entrenar en base al tiempo y a la frecuencia cardíaca, más que en la distancia recorrida, la Mi Smart Band 6 te podría resultar muy útil.

La app para la Mi Smart Band 6

Simple, pero bien diseñada

Herramientas sociales limitadas

La Mi Smart Band 6 se conecta a la app Mi Fit, que cuenta con un diseño limpio y ordenado y es fácil de navegar. Vincularla a la pulsera es tan simple como configurar una cuenta Mi Fit con algunos datos básicos (nombre, edad, altura, peso, sexo), y luego tocar "Perfil" y seleccionar "Agregar dispositivo". En nuestro caso tuvimos que hacer una pequeña actualización de firmware en la pulsera de actividad que pusimos a prueba, pero fue un proceso muy rápido.

Si algún amigo tuyo también tiene una pulsera de actividad de Xiaomi, podrás vincular tu app a su dispositivo simplemente escaneando un código QR. Esto te permite ver sus progresos y datos de seguimiento, pero lamentablemente eso es todo a nivel social (a diferencia del Garmin Connect, por ejemplo, donde puedes crear retos grupales y ganar insignias).

(Image credit: Future)

Una gran parte de la aplicación está dedicada a rastrear actividades usando tu teléfono en lugar de la pulsera. Si pulsas en "Andar", "Correr" o "Ciclismo", la app comenzará a monitorear tu entrenamiento, utilizando el GPS de tu móvil y pausando el seguimiento cuando te detengas por un momento. En este caso no se hace uso de la pulsera de actividad.

Algo poco común, es que algunas opciones de personalización para la Mi Smart Band 6 solo están disponibles desde la propia pulsera. La app está limitada a analizar tus progresos deportivos y hacer seguimiento de tu salud; pero esto tampoco está mal desde el punto de vista que nos ahorramos los interminables menús que hay en algunas apps asociadas a otras pulseras de actividad.

Primer análisis abril 2021

Cómpralo si...

Buscas algo asequible

Te será difícil encontrar un dispositivo que te ofrezca tanto por este precio. Realmente esta pulsera de actividad tiene una relación calidad-precio fantástica; valorando solo su pantalla ya cuesta eso.

Quieres una ayuda para adoptar hábitos más saludables

Es cierto que la Mi Smart Band 6 no es la mejor para hacer deporte, pero en lo que respecta al seguimiento de la salud y del bienestar es muy efectiva, entre otras cosas, porque monitoriza tu frecuencia cardíaca para calcular tu índice PAI (Inteligencia de Actividad Personal) y en base a eso ya puedes mejorar tu forma física: solo tienes que conseguir que vaya aumentando.

Quieres empezar a practicar mindfulness

La Mi Smart Band 6 ofrece seguimiento del nivel de estrés continuo a lo largo de todo el día, y puedes hacer chequeos puntuales cada vez que quieras para ver cómo te está yendo. Si sientes que te estás acelerando, los ejercicios guiados de respiración te ayudarán a relajarte y bajar tu frecuencia cardíaca.

No lo compres si...

Te estás preparando para un evento de mucha distancia

El cálculo de la distancia no nos pareció preciso y eso es un problema. Si bien es posible que esto fuera un error de nuestro teléfono, eso no quita que la Xiaomi Mi Smart Band 6 no tiene GPS incorporado; te recomendamos que si necesitas calcular las distancias de la forma más exacta posible, optes por un dispositivo con GPS integrado, como Garmin.

Quieres consejos sobre planes de entrenamiento

Muchas pulseras de actividad y smartwatch modernos, como Coros, Garmin o Polar, ofrecen sugerencias de planes de entrenamiento para mejorar tu forma física basándose en tu historial de rendimiento, pero la Mi Smart Band 6 es mucho más simple. Te da tu puntuación PAI (índice de Inteligencia de Actividad Personal), lo que te guía un poco, pero eso es todo.

Quieres entrenar en grupo con tus amigos

La app Mi Fit app no está integrada con la red social para deportistas Strava, y aunque puedes vincular tu cuenta a la de un amigo mediante un código QR, lo único que te permitirá esto es poder sus datos y progresos. No es posible organizar actividades en grupo.