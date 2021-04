OnePlus Watch: análisis

El OnePlus Watch es un buen primer smartwatch de OnePlus, supera a muchos rivales más caros en varios aspectos y cuenta con una apariencia elegante y una gran duración de batería. Sin embargo, ejecuta un sistema operativo hecho a medida que no permite instalar otras aplicaciones adicionales más allá de las que vienen preinstaladas, y de momento la app para gestionarlo solo está disponible para Android. Sin contar con algunos fallos de software que delatan que es de primera generación, el OnePlus Watch ofrece una buena relación calidad-precio, y cuesta mucho menos que sus rivales de Samsung y Apple.

Análisis en dos minutos

El OnePlus Watch es un reloj inteligente pulido que está a la altura de los mejores smartwatches del mercado en lo que respecta a su diseño, duración de batería y funciones básicas.

Sí, tenemos que decir "básicas", porque el OnePlus Watch ejecuta un sistema operativo hecho a medida que no permite instalar aplicaciones adicionales de terceros, por lo que está limitado a las apps que vienen preinstaladas, al menos de momento.

OnePlus por ahora no tiene intención de incluir una tienda de aplicaciones, y aunque podría ser que cambien de opinión como respuesta al feedback de los consumidores, es posible que esta primera generación de OnePlus Watch no adquiera más funcionalidad, y lo cierto es que en comparación con los relojes inteligentes que ejecutan Wear OS o watchOS, da la impresión de estar un poco más limitado.

Eso sí, lo que ofrece será más que suficiente para aquellos que busquen un smartwatch con funciones de actividad física básicas y notificaciones.

El OnePlus Watch tiene un estilo muy parecido a otros relojes inteligentes de gama alta, como el Samsung Galaxy Watch 3, con un diseño circular y dos botones en el lado derecho. Su cuerpo de acero inoxidable tiene un acabado brillante, que la verdad es que se agradece, ya que supone un cambio a lo típico que vemos en los smartwatches de hoy en día, que suelen tener un acabado mate y/o aluminio de algún color para decorarlos.

Es un smartwatch bastante robusto, con un ancho de 46mm que podría resultar algo grande para personas con muñecas pequeñas, o para los que prefieran un smartwatch de tamaño reducido. Pero es genial para aquellos a los que les guste un reloj con presencia, y cuenta con un diseño y una calidad de construcción que supera a muchos otros dispositivos similares del mercado.

También ofrece una duración de batería que es de las mejores que hemos visto en un smartwatch, dura una semana fácilmente y se puede conseguir una carga completa en apenas media hora.

En resumen, este smartwatch da la impresión de ser de mayor calidad que otros que te costarán lo mismo (que básicamente es la mitad del precio que cuestan los de Apple o los de Samsung). Puede que ofrezca menos posibilidades que los rivales más caros y que en su lanzamiento la app solo sea compatible con Android (llegará a iOS en breve), y también es cierto que no podrás instalar aplicaciones adicionales, pero todo eso no quita el hecho de que es un smartwatch con una relación calidad-precio muy buena.

OnePlus Watch: precio y fecha de lanzamiento

(Image credit: Future)

Este smartwatch tiene una sola variante. Tiene un tamaño de 46mm, cuenta con 1GB de RAM y 4GB de almacenamiento.

El OnePlus Watch se pondrá a la venta en España el 30 de abril con un precio de 159€ y lo puedes encontrar en la página web de OnePlus y en Amazon (a partir del 14 de abril en preventa).

También hay una versión limitada que se lanzará más tarde: sustituye el acero inoxidable por cobalto, que debería ser el doble de duro y más resistente a la corrosión. En esta edición especial, el cristal del reloj será de zafiro tratado, lo que sugiere que se rayará menos y que tendrá más brillo que el modelo estándar. Todavía no se sabe fecha de lanzamiento ni precio.

Diseño y pantalla

(Image credit: Future)

El OnePlus Watch es un smartwatch atractivo con un diseño pulido que hace que parezca más caro de lo que es. Solo está disponible en un tamaño, que podría resultar algo grande para algunos, pero su estilo gustará a la mayoría: no hace falta que sean amantes de la tecnología.

El cuerpo de 46mm del reloj es más grande que la versión de mayor tamaño del Galaxy Watch 3, convirtiéndose en el nuevo rey de los smartwatch grandes. Si bien carece del bisel giratorio que encontramos en el reloj inteligente de Samsung, su pantalla es del mismo tamaño, 1.4 pulgadas, aunque a ojo creerías que es más grande debido a un bisel oscuro que se encuentra debajo debajo del cristal.

(Image credit: Future)

La pantalla se ve nítida y ofrece un buen nivel de brillo. Saca partido a la tecnología AMOLED ofreciendo tonos negros ricos, aunque debido a su interfaz minimalista y al limitado número de aplicaciones, no hay muchos momentos en los que se pueda apreciar; aparte de en sus estilosas carátulas (que puedes cambiar desde la app OnePlus Health).

La pantalla permite controles táctiles, aunque para moverte por la interfaz y por las aplicaciones tendrás que usar los botones que tiene en el lado derecho: con el de arriba accederás al menú de las apps y lleva la inscripción "OnePlus" (que aporta textura y resulta útil para distinguir los botones al tacto). El botón inferior es un acceso directo personalizable a cualquiera de las apps del smartwatch (para configurarlo solo tendrás que ir a los ajustes).

La correa es de un material parecido a la goma llamado 'fluoroelastómero'. Es ancha y gruesa, pero al menos no es endeble y se siente segura en la muñeca, lo que contrarresta el peso del reloj. Muestra unas ondas en relieve, lo que le da un buen toque al estilo del smartwatch en comparación con el diseño plano de otros modelos. Eso sí, su grosor puede suponer que te lleves algún pellizco hasta que se adapte a la forma de tu muñeca.

Actividad física

(Image credit: Future)

El OnePlus Watch tiene decentes características básicas de seguimiento de salud y estado físico, que son suficientes teniendo en cuenta su precio, aunque puede decepcionar a aquellos que buscan funciones más intensivas para el entrenamiento asistido.

OnePlus ha afirmado que el reloj ofrece más de 110 tipos de actividad física, y encontrarás 14 opciones básicas al entrar en la aplicación para entrenamientos; desde correr y nadar hasta montañismo, bádminton y varios otros.

Este smartwatch detecta automáticamente si te pones a correr, y cuenta con una resistencia a la presión de 5ATM y protección frente al agua y al polvo IP68. Monitoriza la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno en sangre y el nivel de estrés, y todo lo podrás consultar desde la app. Además calcula las calorías, la velocidad al nadar y las distancias (con el GPS).

El OnePlus Watch también rastrea el progreso de la actividad a través de cuatro métricas: pasos, entrenamiento, energía utilizada (en kcal) y duración de la actividad. Todo esto se puede ver en la app y en varias de las carátulas disponibles. Si deseas ver datos más avanzados sobre la salud lo podrás hacer a través de la nueva app OnePlus Health, que ya está disponible en Android (se pude descargar desde Google PlayStore) y pronto lo estará también en iOS.

(Image credit: Future)

Necesitarás la aplicación para sacar el máximo provecho al OnePlus Watch: de esta forma podrás emparejar el reloj inteligente con tu móvil y modificar las configuraciones más avanzadas.

La app OnePlus Health es muy completa, ofrece desgloses de las métricas recogidas (frecuencia cardíaca, sueño, nivel de oxígeno en sangre, estrés, etc.) y visualiza los datos en gráficos pudiendo elegir si los quieres mostrar por días, semanas, meses o de forma anual. Si bien nuestros análisis de entrenamientos a menudo mostraron una ubicación GPS inexacta, se dividen en útiles informes muy interesantes y que son fáciles de entender para diferentes categorías como frecuencia cardíaca, ritmo, cadencia, etc.

Por último, tenemos que decir que aunque el OnePlus Watch es grande, no nos molestó a la hora de hacer ejercicio. Evidentemente no te olvidarás de que lo llevas puesto, pero no te pesará en la muñeca: su amplia base distribuye su peso y su ancha correa lo mantiene ceñido.

Rendimiento y software

La compañía no ha concretado qué chip lleva el OnePlus Watch, lo que sí podemos decir es que cuenta con 4GB de almacenamiento, 2GB de los cuales están disponibles para guardar música y medios.

Nos ha parecido que el sistema del smartwatch se ejecuta de forma fluida, sin interrupciones y sin ralentizarse al poner a prueba las distintas funciones, aunque dado el limitado número de aplicaciones preinstaladas tampoco es que se le pueda pedir demasiado.

Este reloj inteligente no ejecuta Google WearOS, sino que usa un sistema propio de la compañía hecho a medida (que se llama OnePlus Watch OS). En este aspecto encontramos pros y contras; por un lado la eficiencia energética es mucho mejor, por lo que la batería dura bastante más que en otros smartwatch con WearOS (esto es debido tanto al sistema como al hardware que tiene).

Por otro lado, también tiene el inconveniente de que está limitado a las apps que vienen preinstaladas, que son todas las básicas que necesitas: entrenamientos, frecuencia cardíaca, sensor de oxígeno en sangre, funciones de reloj, etc. y todas ellas cuentas con interfaces claras. Hay menos aplicaciones típicas de los smartwatch, y es posible que los que estén acostumbrados a tener uno con WearOS o watchOS las echen de menos.

Dicho esto, no hay que olvidar que el OnePlus Watch tiene un precio más bajo que los relojes inteligentes más personalizables: si quieres tener todas esas apps adicionales junto con un reloj con el mismo estilo, tendrás que optar por un modelo que cueste el doble, como el Samsung Galaxy Watch 3.

La interfaz del OnePlus Watch es simple y eficiente, e imita en algunos aspectos la navegación de WearOS (desliza tu dedo hacia abajo para el panel de control, hacia arriba para las notificaciones, a la derecha para el acceso rápido a música, etc.). Si pulsas el botón físico superior abrirás el menú de aplicaciones, que verás en un listado vertical. Todo muy sencillo.

(Image credit: Future)

Entonces, ¿cómo es la experiencia de usar el OnePlus Watch? Pues es fácil e intuitiva. Pero a veces hemos tenido algún problema ocasional con el software: nuestro progreso deportivo diario, que se visualiza como cuatro barras de colores con la carátula que viene por defecto, se resetea después del entrenamiento (por eso en las imágenes de este artículo no están rellenas las barras de actividad). La app de brújula nos pidió cada dos por tres que la recalibráramos (hay que girar la muñeca en un interminable patrón), y parte del texto se superpone.

En otras palabras, el OnePlus Watch se siente a veces como un reloj de primera generación en términos de software, pero no es algo que pase con el hardware ni con el diseño. Es un dispositivo prometedor si consiguen solucionar estos puntos flojos: no son cosas que limiten su usabilidad, pero sí pueden resultar algo molestas de cara a la experiencia de usuario.

El OnePlus Watch es compatible con la mayoría de auriculares Bluetooth, y si tienes una OnePlus TV, puedes usarlo como mando a distancia, e incluso apagará la televisión si detecta que te has dormido.

Duración de la batería

(Image credit: Future / TechRadar)

Una de las mayores ventajas del OnePlus Watch es su batería; no solo dura fácilmente una semana, sino que también puedes cargarla rápidamente.

Este reloj inteligente tiene una capacidad de 402mAh, que por comparar, se sitúa entre el Samsung Galaxy Watch 3, que tiene una de 340mAh (y aguanta dos o tres días), y el Samsung Galaxy Watch original, que cuenta con 472mAh (hasta cinco días de uso).

La compañía afirmó que el OnePlus Watch aguanta dos semanas encendido con un uso comedido, o una semana con un uso más intenso. Nuestra experiencia se ha ajustado más a la segunda opción, que sigue siendo más de lo que ofrece la mayoría de sus rivales. Y también tenemos que decir que los modelos que igualan su duración no cuentan con una pantalla tan grande.

Mejor todavía, el cargador que viene incluido en la caja recarga el reloj inteligente de 0% a 50% en 15 minutos, y conseguirás una carga completa en menos de media hora. Las baterías de los smartwatch no son precisamente grandes, y por tanto la mayoría tarda poco en cargarse, pero dada la gran capacidad del OnePlus Watch, es algo que nos ha impresionado: en lo que dura un capítulo de tu serie preferida ya tendrás a tu disposición una semana de uso.

¿Debería comprar el OnePlus Watch?

(Image credit: Future / TechRadar)

Cómpralo si…

Quieres un smartwatch que te dure encendido una semana

El OnePlus Watch ofrece una duración de batería de una semana incluso con un uso intensivo, por lo que tendrás que cargarlo muchas menos veces que la mayoría de la competencia.

Estás buscando un smartwatch más asequible

El OnePlus Watch no es barato, pero lo es bastante más que los relojes inteligentes de las grandes marcas, como el Samsung Galaxy Watch 3 o el Apple Watch 6. Si quieres un número suficiente de aplicaciones a un buen precio, el OnePlus Watch es un gran candidato.

Quieres un smartwatch con apariencia clásica

La apariencia del OnePlus Watch es uno de los puntos más fuertes de este reloj inteligente, cuenta con un diseño elegante y pulido dentro de una carcasa de metal. Es grande, pero bonito.

No lo compres si…

Necesitas apps adicionales en tu smartwatch

Como hemos dicho, el mayor punto flojo del OnePlus Watch es que no te permite instalar aplicaciones de terceros y estás limitado a usar las que vienen preinstaladas. Por lo que si quieres alguna app específica a la que te hayas acostumbrado a usar, tendrás que buscar otro smartwatch.

Quieres poder emparejarlo a más dispositivos

El OnePlus Watch se conecta a tu teléfono, a tus auriculares Bluetooth y a la OnePlus TV, pero si quieres conectarlo a más dispositivos de tu ecosistema inteligente de dispositivos, tendrás que buscar otro modelo.

Quieres un smartwatch pequeño

Lo mires por donde lo mires, el OnePlus Watch es un reloj inteligente grande. Con su cuerpo de 46mm, es uno de los smartwatch más grandes del mercado. Si quieres uno más pequeño, echa un vistazo al Samsung Galaxy Watch Active 2.

Primer análisis: abril 2021