Análisis: Apple Watch 6

Análisis en dos minutos

El Apple Watch 6 (o Apple Watch Serie 6 si quieres ser puntilloso) es el último reloj de... ya sabes, Apple (si no cuentas el Apple Watch SE, que se puso a la venta a la vez).

Los relojes Apple están aumentando en popularidad hasta el punto en que la mayoría sabréis que son pequeñas pantallas secundarias que conectan tu iPhone a su dispositivo portátil, y es posible que te preguntes si el nuevo dispositivo ofrece algo enormemente atractivo. Si estás pensando en actualizaciones del modelo anterior, te interesa saber lo que te vamos a contar.

Bueno, aquí os contamos lo importante: desde 429 € para la versión de 40 mm, un sensor de oxígeno en sangre en el interior, elegantes nuevos colores (somos del rojo) y un motor S6 más eficiente en su núcleo. También se supone que tiene una pantalla más brillante en condiciones soleadas, pero ya llegaremos a eso.

Aparte de esto, el resto de las nuevas funciones que trae el Watch 6, como el monitor sueño, el seguimiento del lavado de manos y las nuevas correas sin hebilla, estarán disponibles también para los relojes Apple anteriores.

Por fuera, el Apple Watch 6 perpetúa el mismo lenguaje de diseño utilizado en modelos anteriores: un cuerpo de metal redondeado con una pantalla cuadrada que se curva elegantemente en el propio dispositivo.

Los nuevos colores y diseños son interesantes, los nuevos azul y rojo quedan genial en la muñeca, y la carcasa de aluminio combina muy bien con los tonos más llamativos.

La pantalla, que utiliza tecnología OLED, es tan brillante y clara como siempre. Estando en exterior no notamos que tuviera más brillo que de costumbre, a pesar de lo que Apple haya dicho, pero tampoco tuvimos problemas para leer la pantalla, gracias a los colores intensos y al buen ratio de contraste.

Al igual que en los últimos años, el fitness es el enfoque clave del nuevo Apple Watch y es más protagonista que nunca. Un nuevo sensor te permite ver la saturación de oxígeno en sangre y, generalmente, funciona bien.

Sin embargo, Apple es tajante en que no es una herramienta médica y sólo debe usarse para chequear el estado físico o el bienestar general, de modo que, aunque es interesante darle un vistazo de vez en cuando, no parece una función que vaya a hacer de reclamo.

El recién salido servicio Fitness Plus utilizará los datos de tu Apple Watch mientras haces deporte (Image credit: Apple)

Más interesante es el nuevo servicio prestado por Apple, Fitness Plus, que permitirá a los usuarios del Apple Watch interactuar con sus entrenamientos donde sea que estén, y cualquier nuevo reloj de Apple vendrá con tres meses gratis de sesiones para probar.

Como monitor de actividad física general, el Apple Watch 6 parece que tiene algunos beneficios increíbles: un seguimiento excelente de la actividad, registros precisos y motivación para mantenerse activo, una amplia gama de actividades monitorizadas, pero todavía no han dado el paso hacia el 'modo pro' para aquellos que quieren llevar su forma física al siguiente nivel. Definitivamente hay un potencial que Apple está dejando sin explotar.

Como siempre, la duración de la batería del nuevo Apple Watch es extraña. Lo normal es que aguante mucho más tiempo entre cargas que las 18 horas anunciadas, por lo general dura alrededor de 28-30 horas antes de tener que enchufarlo.

Pero la cuestión es que todavía no es suficiente para lo que podría hacer este reloj. Con el seguimiento del sueño que ahora incluye, tiene otra medición de niveles que es útil para ayudar a mantenernos al tanto de nuestra salud.

Pero aún te toca pensar en qué momento del día vas a pasar 90 minutos de tu reloj para cargarlo, si no lo haces durante la noche.

WatchOS 7 trae algunas pequeñas actualizaciones: Apple no va gritándolo a los cuatro vientos, pero está claro que algunas están diseñadas para ayudar en la pandemia actual a la que nos enfrentamos: a ver si no por qué ese monitor para lavarse las manos, lo cual ciertamente es un arma útil en la lucha contra la Covid, aunque cueste un poco hacerlo tantas veces como nos pide.

¿Quieres ver qué más hay a la venta? Aquí están los mejores smartwatches del 2021

El nuevo Apple Watch 6 es lo mejor que Apple tiene para ofrecer en dispositivos portátiles, y si estás preocupado por la salud de tu corazón o tu sistema respiratorio, esas características extra te darán un grado de tranquilidad que se agradece.

Sin embargo, para muchos consumidores, especialmente aquellos que no les preocupa tener una pantalla siempre encendida, el Apple Watch SE tiene casi todas las funciones que incluye el Watch 6, y lo hace con una etiqueta de precio más asequible.

Precios y fecha de salida del Apple Watch 6

El reloj viene con divertidos "memojis" personalizables (Image credit: TechRadar)

La fecha de lanzamiento del Apple Watch 6 fue el viernes 18 de septiembre, y ahora se puede comprar uno en la red o en tiendas con relativa facilidad.

En lo que al precio del Apple Watch 6 se refiere, la versión de 40 mm está por 429€ aproximadamente, mientras que la versión de 44 mm la encuentras por unos 30€ más (precios para la versión sólo con GPS, sin conectividad móvil).

Si quieres un reloj preparado para la tecnología LTE, el de 40 mm lo tienes por 529€, y el de 44 mm sólo cuesta unos 25€ más.

El modelo más caro se encuentra por 829€ si optas por las correas y el acabado de lujo, pues Apple aún cree que la moda tiene un papel importante en el encanto de su reloj.

Y recuerda: el Apple Watch 3 aún se puede conseguir por 220€, o puedes buscar el Apple Watch 5 con descuento y especificaciones similares en tiendas especializadas.

Diseño

Estupendos colores nuevos

Diseño idéntico al de años anteriores

Nuevas correas Solo Loop entre las que elegir

El diseño del Apple Watch Series 6 es el mismo que el de cualquier Apple Watch reciente (desde el Apple Watch 4 en adelante).

Viene en versiones de 40 mm y 44 mm para muñecas más pequeñas o más grandes, tiene los mismos bordes redondeados que abrazan la pantalla, la corona digital que gira a través de la interfaz con un simple movimiento del dedo y el botón de encendido en la parte inferior que sirve para moverte entre aplicaciones.

En la parte trasera del Apple Watch 6 tienes un monitor de frecuencia cardíaca que ha actualizado mil veces, y que incluye nuevas funciones como medición de oxígeno en sangre y el monitor de electrocardiograma (ECG), además de controlar tu frecuencia cardíaca habitual y alertarle si tu ritmo es más alto o más bajo de lo normal.

Los mismos bordes curvados están de vuelta (Image credit: TechRadar)

El Apple Watch 6 también tiene la certificación 5ATM, lo que quiere decir que puedes usarlo para nadar y bajar si quieres a una profundidad de 50 m durante 10 minutos, pero en realidad significa que al Apple Watch no le va a pasar nada si nadas con él con normalidad.

Lo más importante en términos del diseño del Apple Watch 6 es la nueva gama de colores, y el tono que más nos llamó la atención es el rojo. El (PRODUCT)Red es un color que Apple ha usado durante algunos años para ayudar a organizaciones que intentan acabar con el SIDA, y es, de lejos, el color más llamativo del elenco y, por suerte, el que tenemos para hacer este análisis.

Los otros colores (dorado, plateado, grafito, gris espacial y azul) también tienen un aspecto muy premium y transmiten bien la sensación de calidad del Apple Watch. El precio es obviamente alto, pero estás comprando un dispositivo bien hecho y con buen gusto.

Los botones tienen tacto de premium cuando los giras o los presionas (Image credit: TechRadar)

Además pesa poco: con 36.5 gramos (en la versión de 44 mm) no sentimos que nos pesara en la muñeca con mucha frecuencia y, a veces, se te olvida que lo llevas puesto.

Como siempre, puedes personalizar tu reloj con diferentes correas, y el nuevo fichaje de 2020 es Solo Loop, una (cara) correa que no tiene hebilla o velcro para abrocharla, y que en su lugar está hecha de silicona elástica, lisa o trenzada, que estiras por encima tu mano para colocarla en la muñeca.

Lamentablemente, el Solo Loop que nos enviaron para analizar nos venía grande, colgaba como una pulsera en la muñeca, pero pudimos entender que tiene su punto poder deslizarlo sobre la muñeca y no tener que ajustar los cierres, ni preocuparse de que se mueva durante todo el día.

Pantalla

Buena tecnología OLED

La pantalla siempre encendida puede resultar útil

Y por fin se atenúa por la noche al detectar el sueño

La pantalla del Apple Watch 6 utiliza tecnología OLED y el resultado es una pantalla elegante. Cuando estás en sitios oscuros, sólo puedes ver los números, letras o lo que sea que esté en la pantalla, ya que la tecnología OLED muestra un contraste increíble entre blancos y negros, lo que da una idea de la gran tecnología que le han metido al Apple Watch 6.

La pantalla es clara y brillante (Image credit: Future)

Mientras que con los modelos más antiguos de Apple Watch (y el nuevo Apple Watch SE) tienes que levantar la muñeca para ver qué hora es o revisar una notificación, el Watch 6 continúa el legado del Watch 5 con una pantalla siempre encendida.

Esto significa que no necesitas levantar la muñeca para ver la hora o una notificación, y puedes mirar hacia abajo para ver de qué se trata. Dependiendo de la esfera del reloj que hayas configurado (y ahora hay un montón) también verás información actualizada sobre noticias, estadísticas de salud o duración de la batería sin que haga falta de levantar el Apple Watch y activar completamente el dispositivo, lo que consume más energía.

Imagen 1 de 2 La pantalla que nunca se apaga, atenuada (Image credit: TechRadar) Imagen 2 de 2 Y con todo el brillo (Image credit: TechRadar)

Pero si bien esto es útil, creemos que aún no está bien implementado. La pantalla siempre encendida viene bien a veces, pero sobre todo queremos ver la hora. El problema es que, aunque la pantalla del Apple Watch 6 se atenúa cuando no la estás mirando, sigue brillando bastante.

Entonces, cada vez que te quedas a oscuras, debes ponerlo en modo teatro/cine, lo cual es pesado de hacer y luego tienes presionar un botón para ver la hora. Tienes que iniciar el monitor de sueño para que aparezca la versión monocromática con menos luz o simplemente aceptar que tu reloj va a brillar intensamente.

Hubiera estado bien disponer de una opción de que sólo algunos números se vieran tenuemente para ver la hora; no queremos contemplar toda la esfera del reloj, solo una pequeño vistazo a la hora que no llame la atención.

Monitor de oxígeno en sangre

Una función interesante

No está diseñado para uso médico, ¿nos podemos fiar?

Necesita alertas integradas

El Apple Watch es claramente un dispositivo portátil diseñado para el fitness, y el Apple Watch 6 es el no va más en salud y fitness de esta compañía hasta ahora.

Todos los años hay nuevas funciones de fitness y salud, así que comencemos con la más importante del Watch 6: el monitor de oxígeno en sangre.

(Image credit: Future)

En primer lugar, no olvidemos este monitor que ha sido una opción en otros dispositivos portátiles como Fitbit Charge 4 (y teléfonos, incluidos los miembros de la gama Samsung Galaxy) desde hace mucho tiempo.

Por lo tanto no es una característica nueva, pero la pregunta es cómo Apple la ha implementado en el nuevo reloj y si puede ser realmente útil, especialmente cuando el mundo se enfrenta a una pandemia de una enfermedad respiratoria.

Pero antes de llegar a eso, recordemos lo que realmente hace un sensor de oxígeno en sangre (o SPO2). Al disparar luz roja e infrarroja debajo de la piel, los diodos en la parte inferior del Apple Watch 6 pueden leer el color de tu sangre y calcular la cantidad de oxígeno que estás bombeando.

Hay varias opiniones sobre qué porcentaje se considera "bueno", pero si estás por encima del 95%, por lo general estás bien.

Puedes hacer una prueba específica de SPO2, sentado quieto durante 15 segundos para probarlo, o puedes hacer la prueba del Apple Watch 6 durante todo el día. Nosotros hicimos ambas cosas, y los resultados mayormente coincidían, y casi todos estaban por encima del umbral del 95%.

Pero... Casi todos. Según la aplicación Health del teléfono que registra esta información, en un momento dado nuestro nivel de SPO2 cayó al 88%. ¿Era eso algo para preocuparse? Asumimos que, debido a que no se repitió, era sólo una lectura atípica, pero aún así te deja un poco intranquilo.

Y ahí está el problema con el nuevo sensor SPO2 del Apple Watch. Por un lado, es reconfortante ver que tu nivel de oxígeno en la sangre está como debe... Pero aún así, Apple dice que el Apple Watch 6 no es categóricamente un dispositivo médico y que sólo debe usarse para un seguimiento personal (sobre lo cual hay que señalar que la mayoría de dispositivos en el mercado con sensor SPO2 indican lo mismo).

Entonces, ¿qué haces con esa información si Apple dice que no está diseñada para uso médico? ¿Debemos fiarnos? ¿O deberíamos ignorarlo si los resultados pueden variar de vez en cuando con el ajuste y el movimiento?

(Image credit: Future)

Bueno, la respuesta corta es: no esta mal tenerlo para mantenerse informado. Si observas una caída en la SPO2 al mismo tiempo que notas otros síntomas, puedes ir al médico para quedarte tranquilo. Si estás en un terreno elevado y de repente el nivel de saturación de oxígeno en la sangre desciende, puedes hacer algo al respecto.

Pero parece extraño que Apple no te envíe notificaciones de que tu SPO2 ha caído aleatoriamente durante la noche, lo que podría indicar apnea del sueño, o notificar mediante alguna alarma cuando la frecuencia cardíaca en reposo es más baja o más alta de lo normal, sobre lo cual habría que hacer algo inmediatamente.

No estamos seguros de por qué Apple no incluye esas alertas y, como conclusión, es difícil decir si el medidor SPO2 es realmente útil.

Sin embargo, combinado con la capacidad de hacer un ECG y monitorizar el pulso regular de tu corazón, ya es un avance, y como tal a los que tengan algún problema cardíaco probablemente les atraerá el Watch 6.

Fitness

Nuevas opciones de entrenamiento

Todavía necesita un modo 'profesional' de fitness

El GPS puede desviarse un poco

Con el nuevo Apple Watch 6, hay muchas formas de vigilar tu salud y poder completar tus 'Anillos de ejercicio', la métrica que usa Apple para informarte de cuán activo estás.

Con cada nuevo lanzamiento de Apple Watch, la marca ofrece más formas de realizar un seguimiento de tus entrenamientos para que sepas de verdad cómo de activo eres y te animará a probar cosas nuevas.

Como sabrán los lectores habituales de TechRadar, estamos realmente metidos en el "running". Ponerse un Garmin o un Apple Watch y dar una vuelta de unos pocos kilómetros es algo que nos gusta hacer habitualmente, y el Apple Watch cada año monitoriza mejor.

Correr ahora se compone de más actividades que nunca, y bailar y parar poco a poco, se suman a la amplia lista de funciones de fitness.

(Image credit: TechRadar)

Pero no se trata sólo de moverse: el reloj ayuda a estar "mindful" y a meditar (la aplicación 'Breathe' integrada pone hace esto muy fácil, te hace cosquillas en la muñeca con pequeñas vibraciones para indicarle cuándo inhalar o exhalar).

Con tu reloj monitorizando estas actividades y tu frecuencia cardíaca, puedes ver con precisión las calorías quemadas, por lo que te puedes hacer una idea de cómo de bien lo estás haciendo en una actividad física.

El Apple Watch 6 (y otros en la gama Watch) también te ayudará a cumplir tus objetivos de estar de pie el tiempo suficiente, moverse lo necesario o hacer bastante ejercicio, al indicarte de vez en cuando durante el día que te actives cuando calcula que tienes tiempo para hacerlo, lo cual es bastante útil.

Sin embargo, el seguimiento de la forma física en el Apple Watch también está limitado en algunos puntos. Usamos el Watch 6, Watch SE, Watch 5 y Watch 4 para una carrera de 20 km, y todavía hay algunas cosas que en el Watch 6 no están solucionadas.

En primer lugar, la parte de running de la aplicación Workouts todavía se queda un poco corta. Apple la ha diseñado para que el GPS interno (que debería ser bastante preciso, ya que puede conectar con varios satélites para encontrar tu ubicación) no tenga que activarse antes de comenzar a correr, para poder salir directamente a hacer kilómetros.

Es bueno cuando estás empezando, pero menos preciso cuando vas haciendo distancias más largas. Al comparar la gama iWatch con el Garmin, que requiere activar adecuadamente el GPS antes de comenzar, hubo una pequeña discrepancia en cuanto de distancia recorrida, especialmente cuando atravesamos terrenos con árboles.

También varió bastante al repetir el mismo recorrido: al hacer la misma carrera de 12km con el Watch SE y el Watch 6, vimos una diferencia de 300m y separaciones de millas bastante diferentes en todo momento, lo que no da confianza plena en el seguimiento de la distancia y la velocidad.

Sin embargo, en otros recorridos más cortos, las distancias eran bastante similares, por lo que suele depender del terreno y de la intensidad con la que se puede captar la señal GPS.

(Image credit: TechRadar)

También está el monitor de frecuencia cardíaca en la parte trasera. A menudo nos damos cuenta que esta tecnología de seguimiento del pulso en la muñeca es menos precisa que usar una para el pecho, y hubo momentos en que al Apple Watch 6 claramente le costaba mantener un registro de nuestro ritmo cardíaco cuando estábamos corriendo.

Eso no debería desanimar a los posibles compradores de iWatch a quienes les atrae la idea de un monitor de ritmo cardíaco en su muñeca: está al nivel de cualquier cosa que hayamos probado últimamente, excepto algunos relojes de alta gama específicos para running. Es sólo que pierde la señal de vez en cuando.

Subir el reloj un poco en nuestro brazo ayudó con la precisión (así es más fácil para el sensor leer el pulso a través de la piel), pero no es cómodo y finalmente resbala hacia adelante.

El Apple Watch 6 da la sensación de ser un dispositivo deportivo para todos, que atrae a las masas en lugar de al fanático del fitness. Y ese es el camino correcto: los que quieran algo más especializado pueden encontrarlo fácilmente en otro lugar.

Pero queremos usar el Watch 6 para todo, por lo que estaría genial que Apple hubiese equipado este dispositivo con una forma de configurar el entrenamiento por fases, ver las vueltas más fácilmente cuando intentas superar el tiempo de un kilómetro, o simplemente dar un paso adelante en tu entrenamiento.

Ahora mismo la parte dedicada al fitness en el Apple Watch todavía da la sensación de ser algo básica, y después de todos estos años esperábamos ver un poco más de profundidad.

Duración de la batería

Dura fácilmente 24 horas y, a veces, algo más

La carga rápida es un regalo del cielo

El chipset interno S6 hace que las actividades sean más eficientes

La duración de la batería del Apple Watch 6 es otra cosa que nos hubiera gustado ver mejorada este año: es un punto clave que impide que la gama Apple Watch sea una recomendación instantánea.

El año pasado notamos que implementar la pantalla siempre encendida tuvo un impacto real en la duración de la batería, y aunque el nuevo chipset S6 que tiene el Watch 6 ha mejorado mucho la eficiencia energética, no ha resuelto algunos problemas importantes.

Comencemos con una de las cosas más extrañas que hace Apple: constantemente subestima la duración de la batería de su gama Watch. Desde el primer modelo de iWatch, la estimación de cuánto dura la batería siempre ha sido demasiado escasa: Apple lo llama 'batería para todo el día' y estima la duración del Watch 6 en 18 horas de uso general.

Y bueno, siempre lo tuvimos conectado a un teléfono o al Wi-Fi todo el día, y lo usamos para ir a correr, para elegir la música, abrimos algunas aplicaciones, y aún así siempre duró más de 24 horas antes de tener que enchufarle el cargador.

Sin embargo, si bien eso puede parecer algo bueno, en realidad 24 horas no son mucho más útiles que 18, especialmente si hay que reservar algo para el seguimiento del sueño. Ahora que WatchOS 7 te permite monitorizar tu sueño, y realmente necesitas un dispositivo con el que te puedas ir a la cama por la noche y que tenga una buena cantidad de batería restante cuando te despiertes.

(Image credit: TechRadar)

El Apple Watch 6 cumple estas exigencias, pero no tardarás en cargarlo después de despertar, por lo que si vas a usar este reloj al máximo y controlar tu sueño, entonces necesitarás un hueco cada día para quitártelo y ponerlo a cargar.

En el lado positivo, el chipset S6 que contiene el Apple Watch 6 es, sin duda, el procesador más eficiente que Apple haya puesto en un dispositivo portátil. Sería de esperar que la combinación de la pantalla siempre encendida y el sensor SPO2 consumiera mucha más batería que en el Apple Watch SE, por ejemplo. Pero, en una marcha de 20 kilómetros y 110 minutos, descubrimos que el Watch 6 en realidad usaba menos batería que el SE, ya que Apple ha hecho más eficiente el rastreo por GPS.

Lo mismo ocurre con la reproducción de música por lo que, en cuanto a la batería, estas funciones de smartwatch son un problema menor en el último modelo de Apple.

El Watch 6 también se carga mucho más rápido que los modelos anteriores: comparándolo con el Watch SE, desde el 0%, el Watch 6 se cargó por completo en 75 minutos, mientras que al Watch SE, con el chip S5 más antiguo, le costó 100 minutos cargarse totalmente.

En el uso 'normal', es decir, con el sensor SPO2 y la pantalla siempre encendida, el Watch 6 durará un 20% menos que el Watch SE en las mismas condiciones de uso, aunque por supuesto siempre puedes desactivar estas funciones. No obtendrás la misma funcionalidad, pero es una forma de sacarle el mejor partido a la batería en cualquier Apple Watch.

Con todas las configuraciones desactivadas, obtendrás una duración de batería comparable a la del Apple Watch SE, pero que dura más durante los entrenamientos o escuchando música.

Y no lo olvides: ya no hay cargador en la caja (pero sí trae un cable de carga). Dicho esto, si no tienes un cargador de USB por ahí, nos preguntamos dónde te has metido en la última década.

Sistema WatchOS 7

El Apple Watch 6 es el escaparate de la última versión del sistema operativo portátil de Apple, pero no será el único: las mismas características (excepto el monitoreo de oxígeno en sangre) también llegarán al nuevo Apple Watch SE, y se implementarán en todos los dispositivos desde el Watch 3 en adelante.

Aún así, estamos interesados en probar cómo funcionan estas nuevas funciones en el Watch 6, para ver cuánto se han optimizado en este dispositivo. Hay algunas en las que no hemos profundizado mucho, como el monitoreo de baile y enfriamiento del estado físico, nuevas formas de personalizar y compartir tu esfera del reloj con todos tus detalles, y mapear tus paseos en bici sobre la marcha, pero te lo contamos todo sobre ellas en nuestro artículo dedicado al WatchOS7.

Seguimiento del sueño

Lo primero que queríamos probar con el nuevo Apple Watch era el seguimiento del sueño, que por fin aparece en un dispositivo portátil de Apple.

(Image credit: TechRadar)

Es una función que ya les apetecía tener a los que no se quitan el reloj para dormir, entre otras cosas porque puedes indicar la hora a la que te acuestas y la pantalla se vuelve monocromática, para evitar despertarte, y habrá que girar la corona digital para volver a entrar. Y la verdad es que es una excelente manera de ayudarte a resistir la tentación de mirar el último mensaje cuando ya deberías estar durmiendo.

Sin embargo, el seguimiento del sueño en sí es muy básico. Se pondrá en marcha cuando te vayas a la cama y según el momento en que dejes el teléfono y luego controlará cuánto tiempo estás dormido. Estos datos quedan registrados en la aplicación Salud de tu teléfono, por lo que podrás ver cómo aumenta o disminuye tu tiempo de sueño durante un período determinado.

No hay información sobre si tu sueño ha sido profundo, ligero o REM, ni nada derivado de la hora de acostarse, o cómo de estresado estabas durante el día. Todo ello se está convirtiendo rápidamente en algo estándar en otros portátiles de fitness, por lo que Apple se ha quedado corto en este aspecto.

La pantalla de activación es agradable y te muestra la cantidad de batería restante y el clima del día que, si bien es una función limitada, los elementos que tiene están bien ejecutados.

Seguimiento del lavado de manos

La función de monitorizar el lavado de manos aparentemente no se creó en respuesta a la pandemia de la Covid-19, pero tenerlo en el Apple Watch 6 viene bien para recordar que hay que lavarse las manos durante al menos 20 segundos, y te lo mide con una cuenta atrás mientras lo haces.

Es una función que comenzó siendo bastante errática para nosotros, pero en unos días se fue haciendo más precisa.

Hemos estado usando tanto el Watch SE como el Watch 6 durante el período de prueba, y casi nunca empezaron la cuenta a la vez cuando empezábamos a frotarnos el jabón, muchas veces habían unos cinco segundos de diferencia.

La función de lavarse las manos también es bastante difícil de complacer: si te estás lavando las manos pero no tienes cerca el grifo abierto, el reloj para la cuenta atrás. Y eso es injusto, en realidad sí te estás lavando las manos. Pero lo positivo es que acabas lavándote durante más tiempo para que el vigilante de tu muñeca se quede contento.

Para ser justos, esta debe ser una característica increíblemente difícil de programar y configurar para que funcione bien: el reloj tiene que escuchar el sonido del agua corriendo al mismo tiempo que detecta un movimiento de mano muy específico, por lo que en realidad es impresionante que funcione con la frecuencia que lo hace, que es bastante.

Traducciones

La última característica a la que vamos a echar un vistazo es la capacidad de traducción de Siri, que por cierto, es bastante sensible en el Apple Watch 6 y se activa mucho más a menudo de lo que debería, incluso cuando no le estás hablando al reloj.

Sin embargo, di algo como: "Traduce al francés, tengo un montón de ricos cocos, los tengo todos en fila, pequeños, medianos y grandes como cabezas", y el asistente de voz te lo traduce inmediatamente, y encima con buen acento.

Hay un montón de idiomas a los que Siri puede traducir (mandarín, francés, alemán, italiano e inglés), pero no vas a poder usarlo como traductor de conversaciones, ya que el reloj aún no hace traducción inversa.

Otras características que usamos

Como hemos comentado, WatchOS 7 es esencialmente un sistema que agrupa muchas funciones útiles (y otras que no tanto). El que más hemos estado usando es levantar la mano para hablar con Siri, sin que haga falta decir "Hola Siri" o mantener pulsado el botón, simplemente levantas la muñeca y empiezas a hablar.

El menos usado pero aun así excelente, modo Walkie-Talkie (Image credit: TechRadar)

Cuando funciona es genial, te permite configurar un temporizador instantáneamente, preguntar qué canción está sonando, llamar a un amigo, o incluso apagar una luz en tu hogar inteligente.

Sin embargo, es necesario realizar el movimiento de brazo correctamente, y a menudo Siri no nos hacía caso, lo que te corta un poco el usar el asistente de voz en cualquier momento, especialmente si hoy otras personas delante.

Una cosa que no hemos mencionado es el uso de datos móviles con el Apple Watch. En realidad no vas a necesitar usar muchos datos: poder tener a Siri disponible cuando no tienes tu teléfono, hacer una llamada, o escuchar una lista de reproducción de Apple Music está muy bien, pero lo que no está tan bien es la factura del plan de datos adicional. Sin embargo, en cuanto a llamadas telefónicas, contestamos un par de llamadas usando el Apple Watch cuando nuestro iPhone estaba en otra habitación, y el altavoz es claro y nítido, con el micrófono captando cada palabra. Es importante darle valor a lo guay que es es poder hacer esto.

Un elemento que no usamos mucho fue el modo Walkie-Talkie. En el último año, descubrimos que las personas que conversábamos usando este método (diciendo "cambio" entre risas al final de cada frase) empezamos a ser tan pocas que ahora sentimos que vamos a molestar si pedimos un chat.

(Image credit: TechRadar)

Volvimos a usar esta función para hablar con un amigo con el que solíamos hablar a menudo, pero sólo es divertido para usarlo a ratos y de vez en cuando, no una función imprescindible.

Lo último que probamos fue Watch App Store, para ver si había actualizaciones en el último año. Pudimos encontrar algunas, ya que hay más aplicaciones de Apple Watch disponibles que nunca, pero la pantalla inicial de la App Store en el Watch te da la sensación de que hay poca cosa.

No hay categorías en las que profundizar, ni largas listas de recomendaciones personalizadas, sólo una breve lista de opciones aparentemente aleatorias, y aunque nos gusta la idea de poder descargar una nueva app sin necesidad de coger el teléfono, no está claro que valga la pena el esfuerzo de hacerlo en la pantalla pequeña cuando el iPhone puede hacer el trabajo de manera mucho más sencilla y en grande.

Cómpralo si...

Quieres estar preparado para el futuro Si sabes que lo vas a conservar durante unos años, siempre debes optar por la versión más moderna de cualquier cosa de Apple que vayas a comprar; será compatible durante más tiempo con actualizaciones, ofrecerá mayor duración de la batería y la más amplia gama de funciones.

Te va el color rojo Sabemos que suena superficial, pero el color rojo del Apple Watch 6 llama la atención de verdad: es fácilmente nuestra versión favorita de las que hemos llevado en la muñeca.

Te preocupa tu salud Volvemos a advertir: Apple no quiere que use el Watch 6 como un dispositivo médico. Pero poder hacer ECG regularmente o tener un monitor de su oxígeno en sangre viene muy bien, si tienes alguna dolencia relacionada con esos problemas, y disponer de alertas de ritmo cardíaco también te deja un poco más tranquilo.

No lo compres si...

No te importa levantar la muñeca La única razón real que se nos ocurre para que mucha gente quiera el nuevo Watch 6, es que ahora mismo es el único que puede comprar en Apple con la pantalla siempre encendida. Si no te importa hacer un pequeño movimiento de muñeca para ver la hora, ve a por Watch 3 o SE y ahorra dinero.

Te gusta el fitness Si has estado usando un Apple Watch durante un tiempo y ahora te tomas más en serio lo de hacer deporte, el Watch 6 no es el mejor para cosas como intervalos de repeticiones, comprobar la velocidad de su carrera o incluir paradas de descanso fáciles en una sesión de natación. En nuestra opinión, Apple necesita un Watch Pro lo antes posible.

Quieres información detallada sobre el sueño Si bien es genial poder realizar un seguimiento de las horas que duermes cada noche, es más útil conocer la calidad de ese sueño, y el Watch 6 no trae esta función de fábrica. Vas a necesitar una aplicación separada, o también puedes optar por un modelo dedicado a este fin, como Whoop Strap o Fitbit Sense.

Analizado por primera vez en septiembre de 2020.