Análisis: Apple Watch 5

El Apple Watch 5 es un reloj premium, que no ofrece mucho más de lo que ya ofrecía el Watch 4, aparte de la pantalla siempre activa, muy bien recibida. No ha subido mucho de precio, y tiene más almacenamiento. Aunque el Watch 3 es un dispositivo más tentador por su bajo coste.

Análisis en dos minutos:

El Apple Watch 5 ya no es el último Apple Watch, ese honor se lo lleva el Apple Watch 6 (y el Apple Watch SE más barato). Si buscas el último modelo, este ya no es tu producto.

No solo no es el último Apple Watch, sino que sobre el papel es el dispositivo de Apple que menos novedades ha traído. Es, básicamente, el Apple Watch 4 (uno de los mejores smartwatches, la verdad) con brújula, más cobertura móvil para llamadas de emergencia (algo por lo que la gente seguramente no se vuelva loca) y no mucho más.

Ah, excepto por la pantalla, que ahora nunca se apaga, sino que se atenúa cuando no estás mirándola. Apple ha solucionado su peor pesadilla con los smartwatches, y es de lejos lo mejor que tiene este dispositivo.

La pantalla siempre encendido es bastante útil, nos acostumbramos a que esté ahí y verla de reojo de vez en cuando. Se pasa un poco de brillo, demasiado en condiciones oscuras, vamos a tener que quitar el modo 'siempre encendido' muy a menudo.

Actualización: el Apple Watch 6 y el Apple Watch SE ya están a la venta, ofreciendo alternativas más baratas. Además, Apple ha lanzado watchOS 7, y puedes descargarlo ya en el Apple Watch 5 (y otros modelos).

El diseño del Watch 5 es exactamente el mismo al del año pasado, y no nos pilla de sorpresa, ya que el de 2018 fue un gran cambio. Las opciones de titanio y cerámica se unen a los 40 y 44mm del reloj (para diferentes tipos de muñeca) y se ven bastante bonitos, aunque su precio sea más elevado.

Las capacidades de ejercicio del Apple Watch 5 no han mejorado, pero sigue siendo un increíble monitor de salud: su medidor de pulso es muy preciso, el ECG incluye más opciones de control cardíaco, y el GPS es muy exacto (aunque no tanto como lo puede ser un reloj especialmente hecho para runners).

Puedes nadar, hacer cardio con intervalos de alta intensidad, bicicleta e incluso practicar yoga con el Watch 5 para llenar todos los anillos de entrenamiento de tu día a día. Aún así, todo esto también lo puede hacer el Apple Watch 3, que es más barato y todavía lo vende Apple.

La música y los podcasts en segundo plano son buenos, y con 32GB de espacio (una mejora de los 16GB del año pasado) puedes tener más de Apple Music. Aunque tener contenido en el Apple Watch todavía es un poco conflictivo.

WatchOS 6 trajo algunas novedades, como un medidor de ruido y un control del ciclo menstrual para las mujeres: proteges tu audición y tienes una mejor predicción de fertilidad directamente desde la muñeca, siendo muy útiles en un smartwatch.

No somos muy fans de la nueva AppStore en el Watch, nos parece que la pantalla es demasiado pequeña para ver todo cómodamente.

La vida de la batería es el mayor problema que encontramos en el Apple Watch 5, y la pantalla siempre encendida no ayuda a mejorar la situación. El Watch 4 podía pasar fácilmente de las 24 horas, pero al 5 le cuesta bastante llegar y vamos a tener que echar mano del cargador de manera más habitual.

Ahora que el Watch 4 ya no está a la venta, el Apple Watch 5 es simplemente una actualización, con una brújula y una pantalla siempre encendida... apágala y será un smartwatch de 2019, sin más.

Sigue sobresaliendo en ciertos aspectos, y es un grandísimo aliado para la muñeca, pero el Apple Watch 5 no es un terminal totalmente renovado, lo que nos hace recomendar el Apple Watch 3, que su mejor de precio lo convierte en una muy buena alternativa.

Apple Watch 5: fecha de salida y precio

El Apple Watch 5 se ha presentado junto con el iPhone 11 el 10 de septiembre de 2020, y está a la venta en todo el mundo. Cuesta 449€ para el modelo pequeño de 40mm con GPS y 479€ para la versión de 44mm.

El modelo celular parte de los 549€ para la versión de 40mm y de 579€ para el de 44mm. La mayoría de la gente no necesitará la versión celular si siempre llevan su iPhone a mano, pero el terminal de 44mm viene con más batería y ofrece más sitio para usar la pantalla, que es un poco más grande.

El precio de salida del Apple Watch 5 es para el modelo de aluminio, que viene en tres colores familiares: oro, plata y negro. Un nuevo dato es que este año la carcasa está hecha 100% de aluminio reciclado.

Puedes optar también por el terminal de acero inoxidable por un preció mayor: 749€ dependiendo de la correa. Y una versión aún más premium de titanio que parte de los 849€.

Vendrá, una vez más, con un acabado en cerámica, empezando por 1.399€.

Dicho esto, y con la salida del Apple Watch 6, la compañía ha descatalogado el Watch 5. Aun así, puedes seguir comprándolo de terceros, teóricamente por el mismo precio, aunque no esperamos que tampoco dure mucho ahí.

¿No sabes cuál le irá mejor a tu iPhone? Aquí tienes una guía del mejor smartwatch para el iPhone

Pantalla 'always-on' y diseño

Vamos a ser claros: la pantalla siempre encendida mola. Ha sido un buen punto por parte de Apple, y lo han pensando de manera muy inteligente.

A usuarios de anteriores generaciones les costará alrededor de cinco minutos acostumbrarse a no tener que subir el brazo y girar la muñeca para poder mirar la pantalla del nuevo Apple Watch 5.

Esta transición tan sencilla es para lo que está hecho: lo miras y ves la hora. Eso es lo que ofrece ahora el smartwatch, y significa que no tendrás que hacer ese esfuerzo constante cada vez que lo que quieras es ver la hora.

Imagen 1 de 2 Pantalla 'always-on' atenuada Imagen 2 de 2 And at full brightness

Apple debería haberse tomado esto un poco más en serio. La pantalla se atenúa cuando no está en uso, pero no lo suficiente. Si estás en un entorno oscuro con el Apple Watch 5, todavía brilla como una estrella en tu muñeca, y si lo vas a llevar por la noche, distrae bastante.

A veces hemos tenido que activar el Modo Cine en condiciones oscuras,. Apple debería de haber añadido un modo de brillo 'bajísimo', algo que bajara la luminiscencia hasta niveles casi imperceptibles, pero que no distraiga. Además, nos habría ahorrado batería.

Apple ha hablado del uso de la tecnología de óxido policristalino de baja temperatura (LTPO) en el Apple Watch 5 como algo que hará que el dispositivo dure más, aunque realmente es la misma tecnología que llevan las pantallas OLED del Apple Watch 4 del año pasado.

Si bien el Apple Watch 5 tiene nuevos controladores de pantalla y un sensor de luz mejorado para permitir que la pantalla se atenúe de manera más eficiente y conservar la batería, no podemos evitar sentir que esto podría haberse hecho en el Watch 4. ¿Se ha estado esperando Apple un año para sacar esta tecnología o necesitaba verdaderamente ese año para desarrollar los componentes necesarios para hacerla funcionar?

De todas formas, el uso de la tecnología LTPO significa una cosa: el Apple Watch 5 puede pasar de una tasa de refresco de 60Hz (60 fotogramas por segundo) a una de 1Hz (una imagen por segundo) en un abrir y cerrar de ojos.

El truco de los fabricantes de smartwatches es hacer una pantalla que pueda cambiar su tasa de refresco dinámicamente dependiendo de cada situación, y Apple ha hecho los deberes. Pasar de 'tenue' a 'brillo a tope' es instantáneo, y el 'pulsar para despertar' es más fluido que nunca.

Pero, más allá de la pantalla de inicio o la aplicación de ejercicio, la pantalla 'siempre encendida' deja a un lado cualquier reloj digital aburrido que aparezca en la esfera para mostrar su lado más moderno.

Esto incluye las propias aplicaciones de Apple, como el temporizador. Nos encanta ver que Apple incluya sus aplicaciones principales en el modo ambiental, y que permita a los desarrolladores integrar estas funcionalidades en sus aplicaciones.

El último punto es particularmente desagradable en algunos casos como en aplicaciones del estilo de Strava, donde se pueden obtener todas las funcionalidades del Watch. Y queremos añadir que la pantalla 'Always-on' no está tan implementada como nos gustaría.

Podemos llegar a entender que las aplicaciones no se hayan terminado de adaptar, pero no entendemos que no haya grandes actualizaciones a la vista. Apple dice que lo irán viendo con el tiempo, anunciando nuevos 'ambientes' para sus propias aplicaciones más adelante, pero va a pasar mucho hasta que veamos a aplicaciones de terceros subirse al carro, si es que pueden.

Es difícil decir algo nuevo del diseño del Apple Watch 5 porque es el mismo desde los inicios (quitando un marco un poco más reducido).

Sigues teniendo el mismo marco de aluminio curvo (en el modelo base), una pantalla cuadrada y una corona digital a un lado (un botón que puedes girar para navegar a través de las funciones o en el menú).

En la parte de abajo, un botón con forma de rombo nos permite ver las aplicaciones más recientes o activar Apple Pay para comprar sin necesidad de sacar la cartera (o el teléfono).

Este diseño es ya un icono, fusionando la colorida pantalla OLED con el brillante marco. Y este año, las opciones de cerámica y titanio serán un valor añadido a la mezcla si estás dispuesto a pagar la diferencia.

WatchOS 6

Aunque llegará a prácticamente todos los modelos, WatchOS 6 solo brilla en el último modelo, y el Apple Watch 5 usa sus características muy bien. Estarán en el resto de dispositivos, así que puedes comprarte un Apple Watch como pulsera de ejercicio. Además, si la pantalla 'Always-on' no te importa demasiado, puedes optar por un Apple Watch 4 o incluso 3, que todavía siguen a la venta en Apple.

Hay unas cuantas novedades en el WatchOS, más allá de los pequeños detalles (como la pantalla de 'ahora suena' que permite controlar mejor la música que reproduces, y el Walkie-Talkie que sigue siendo extraño para muchos), y añaden muchas más funcionalidades al reloj.

Una de las nuevas características, 'Tendencias', requiere que uses el reloj al menos durante 90 días para saber cómo te mueves. Este sacó algunos datos, pero algo desajustados y dispersos. Cuando se activan, sin embargo, estas tendencias te dirán si estás siendo más rápido, adelgazas, estás subiendo más pisos que de costumbre... básicamente tu tendencia.

Medidor de ruido

Algo que nos ha gustado (y mucho) es el medidor de ruido que incorpora el reloj. Llevarlo todo el tiempo significa que está midiendo el ruido de ambiente que nos rodea, lo que lo convierte en un sistema de protección de tu audición.

Puedes configurar notificaciones que te avisen cuando el ambiente es muy ruidoso, aunque no las hemos percibido cuando han saltado en el dispositivo.

Lo que sí que es útil es ver en la aplicación cómo es tu ambiente auditivo día a día y si afecta al oído, si es que estás en ambientes ruidosos. Ya nos ha notificado que pasamos mucho tiempo trabajando en lugares ruidosos, pero es difícil no hacerlo.

Ciclo menstrual

Esta nueva característica añadida al Watch viene directamente de la aplicación de salud, donde las mujeres pueden activar notificaciones para cuando empiece el periodo, o monitorear ventanas de fertilidad.

Es una de esas apps perfectas para un smartwatch, porque puedes ver fácilmente cuando empieza tu periodo, si lo ha hecho otro día, cualquier síntoma que hayas experimentado... Todo para poder predecir cuando es probable que empiece el periodo.

La interfaz es simple en el Watch 5, con el icono permitiéndote activar el periodo, y cada día dándote opciones para monitorear si ha sido ligero, medio o intenso. Todo en un solo toque, que más cómodo que tener que hacerlo en el móvil todo el rato.

Puedes hasta registrar la actividad sexual para monitorear posible fertilidad. Aunque el principal beneficio aquí lo tendrás en la aplicación de salud del iPhone, es un buen añadido para el reloj poder registrar este tipo de información tan fácilmente.

App store

Poder descargar aplicaciones directamente desde el Watch está genial; para búsquedas más efectivas, usarás la voz antes que ponerte a dibujar letras una por una como si fuera Scribble.

Las descargas son rápidas , aunque necesitarás tener el iPhone a mano para poner tu Apple ID, a menos que, otra vez, quieras dibujar letras con el dedo. (Hacerlo hará que el Apple Watch 5 se bloquee un momento, aunque haya estado en segundo plano).

Hacer scroll por las aplicaciones disponibles es divertido por momentos, pero al rato es mejor hacerlo en el móvil aunque... no puedes. La App Store está ahora bloqueada en el reloj, y no puedes acceder a ella desde la pantalla de tu teléfono.

A pesar de esto, algunas aplicaciones se mantendrán instaladas en el teléfono de todas formas para mantener las funciones, así que tener la App Store en el smartwatch no parece ser tan útil.

'Ejercicio' y la nueva brújula

El Apple Watch 5 ha recibido un total de cero actualizaciones a sus capacidades de actividad física en términos de hardware, así que el GPS, pulsómetro y acelerómetro (para los pasos) son exactamente los mismo que en el Apple Watch 4.

Hay una pequeña mejora, eso sí: hay una nueva brújula dentro del reloj, que permite ver en qué dirección vas, y que usa el GPS para ver tu elevación sobre el nivel del mar.

Aunque esto sea una buena noticia para la gente que hace alpinismo, hemos notado que la brújula solo es muy buena encontrando el norte real, algo que no vamos a usar en el día a día, y probar aplicaciones como Night Sky que usan la brújula no nos parece una novedad.

Lo que hubiera estado genial añadir es una 'baliza' para poder volver a un punto concreto de partida por si te has perdido (lo cual podría ser útil si no llevas el móvil o no tienes cobertura).

De todas maneras, aunque no haya grandes mejoras en el apartado de actividad (bueno, ninguna) sigue siendo un buen reloj para aquellos que hacen ejercicio.

Hemos comprobado diferentes actividades durante este análisis, y en términos generales todo funciona como lo presentan. Cuando cronometramos las carreras, hemos visto que el GPS está muy bien calibrado (48 metros de diferencia de nuestro reloj Garmin calibrado) y que el pulsómetro es lo suficientemente fuerte como para medir nuestro pulso muy preciso, incluso durante sesiones con sprints.

Mientras nadamos, esto sigue siendo útil, contando los largos y la distancia recorrida de manera muy precisa, aunque nos decía que hacíamos brazadas cuando realmente era crol.

(Image credit: TechRadar)

Lo único que echamos en falta es el monitor de sueño. Apple dice que no es un problema, porque hay muchas aplicaciones de terceros que lo pueden hacer, pero vamos... que podrían haberlo integrado y hubiera sido mucho mejor.

Si Apple hubiera extendido la batería por encima de las 18 horas hasta los 2 o 3 días, podría haber tenido sentido implementar el monitor de sueño y ayudar a llevar un cuidado mejor de nuestra salud.

Sabiendo cuántas siestecitas nos echamos nos habría dado un mejor contexto de nuestro ritmo cardíaco para poder motivarnos cuando lo necesitamos. Apple se ha empeñado en hacer el mejor reloj del mercado, pero les queda un largo camino hasta que implementen todos los elementos necesarios.

Batería, música y podcasts

La vida de la batería es una de las cosas que más nos interesaba del nuevo Apple Watch, porque debería de durar menos, ¿no? Con la pantalla siempre encendida, nos fundiremos la batería en menos de un día.

Parece que queramos decir 'no, pero si es mejor' pero en realidad la vida del Watch 5 no es tan buena como la de generaciones anteriores.

Donde antes nos llegaba hasta las 9 o las 10 de la noche, con un 50% de batería restante, ahora llegamos a la misma hora con un 5% menos, en torno a un 40-45% de carga.

Aunque sea duro, no es el fin del mundo. Apple decía que duraría 18 horas con una carga completa, y aunque va aumentando con cada generación, lo cierto es que el nuevo Apple Watch sigue superando las 18 horas, incluso si sales a correr o haces ejercicio con el GPS encendido.

Esto no quiere decir que nos haya impresionado la batería, el uso diario es uno de los puntos de rivalidad entre las compañías, y siendo muchas de ellas compatibles con el iPhone, Apple necesita encontrar la manera de hacer que sus relojes aguanten 2 o 3 días.

El Apple Watch 5 no tiene la duración del Watch 4, que dura más por no tener la pantalla 'Always-on'. Hemos estimado que gasta un 2% por hora, lo que nos da un 50% total en un periodo de 24h usando el reloj.

Dicho esto, salir a correr usando el GPS y escuchando música es una de las cosas que más batería gasta el Apple Watch (y aún así hemos visto que el Watch 5 es un poco más eficiente).

Dar un paseo de una hora mientras escuchas canciones descargadas en el Watch 5 gastará un 20% de batería, con la pantalla encendida todo el rato, el Watch 4 gastaba un 22%. Teniendo en cuenta ciertas fluctuaciones, esperábamos un rendimiento bastante inferior al de este nuevo dispositivo.

Esto sugiere que Apple ha optimizado el Watch 5 para una mejor actividad física y uso del GPS, siendo muy cómodo hacer ejercicio.

Hemos mencionado poco la música, que es otro de los puntos en el que el Watch 5 ha mejorado. Puedes descargar canciones y podcasts y escucharlos sin necesidad de tu móvil.

Para poder hacer uso de esta mejora, necesitarás activar los datos para el reloj desde el teléfono (si compras la versión más cara del Watch 5), y te supondrá un gasto mensual añadido.

De todas formas, si te lo puedes permitir, te lo recomendamos, porque significa que puedes escuchar música de Apple Music o la aplicación de radio incluida; sin datos en el Watch solo puedes escuchar contenido descargado, lo cual es bastante limitado.

También es complicado sincronizar cosas al Watch, ya que necesitas tenerlo cargando y cerca, y hasta así parece que vaya a perder la conexión en algún momento.

A menudo salimos a correr sin el móvil, escuchando podcasts, y aunque empieza escuchándose bastante bien, cuando perdemos alcance con el iPhone, nos damos cuentas de que no lo habíamos descargado. Es difícil saber lo que está descargado y lo que no. No es un sistema simple, y deberían de mejorarlo.

Cómpralo si...

Quieres el último Apple Watch

Esta es la razón por la que mucha gente querría el Apple Watch 5, ya que se trata del último modelo, aunque las mejoras no lo sean.

Odias tener que levantar la muñeca para ver la hora

Si ya usabas un Apple Watch, no tendrás que levantar el brazo para ver la hora, gracias a la pantalla 'Always-on'. Una gran mejora.

Te pierdes mucho (y puedes leer un mapa de verdad)

Si has perdido el móvil e inexplicablemente tienes un mapa, el Apple Watch te ayudará con la brújula.

No lo compres si...

Quieres más batería

Nos ha sorprendido que la batería no haya sido mejorada este año. Aún con la pantalla siempre encendida esperábamos más.



No te importa tener una pantalla más pequeña

Si te conformas con un dispositivo inferior, el Apple Watch 3 está ahora a 219€ y puede robarte el corazón.

Ves el Watch 4 a la venta, y no te disgusta

El Apple Watch 4 sigue siendo muy buena opción, así que si lo ves a la venta, hazte con él. Sobre todo si no te importa mirar una pantalla en negro de vez en cuando.

Primer análisis: septiembre de 2019