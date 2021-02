Análisis: Samsung Galaxy Watch 3

El Samsung Galaxy Watch 3 ofrece una de las mejores experiencias de smartwatch del mercado, con un diseño deslumbrante y especificaciones de alta gama que le permiten funcionar con la misma fluidez que cualquier otro dispositivo portátil del mercado. No es impecable, y sus mejoras con respecto al Galaxy Watch original son limitadas, pero si la duración media de la batería o su alto precio no te desaniman, puede ser perfecto para ti.

Análisis en dos minutos

El Samsung Galaxy Watch 3 es la secuela del mejor reloj inteligente de TechRadar desde mediados del 2018, y mejora al original de varias formas.

El Galaxy Watch 3 no es el smartwatch perfecto, pero tiene un diseño deslumbrante, una pantalla con colores muy vivos y una variedad de nuevas funciones de fitness para ayudarte a realizar un seguimiento de tu progreso en una amplia gama de actividades y mantenerte motivado.

Samsung ha seguido con una forma de pantalla circular de aspecto tradicional y un bisel elevado giratorio que te permite desplazarte físicamente por los menús de la pantalla. Es táctil, y ese "clic, clic, clic" mientras navegas por su redonda interfaz es muy satisfactorio.

También se ve mejor que el dispositivo de primera generación: el diseño es más delgado (y más ligero), lo que lo convierte en un dispositivo de apariencia más esbelta que podría competir con el Apple Watch 5 en un concurso de belleza.

Las nuevas funciones de fitness mejoran el seguimiento de la actividad que esperas obtener de un reloj inteligente en 2020, pero también introducen una variedad de nuevas herramientas, como un electrocardiograma (aunque esta función no estará disponible en el lanzamiento, Samsung parece creer que llegará pronto) y también detección de caídas.

La duración de la batería del Galaxy Watch 3 podría ser mejor, pero no es decepcionante si no te importa tener que cargar tu smartwatch durante unas horas después de un par de días. Sin embargo, si estás esperando un dispositivo que pueda durar semanas, probablemente no quieras seguir leyendo.

Si estás buscando el mejor reloj inteligente para emparejarlo con un teléfono Android, este podría ser el tuyo. Y si posees un iPhone, este puede incluso superar al Apple Watch si estás buscando un dispositivo circular en lugar del diseño cuadrado de Apple y te está gustando lo que estás viendo.

Samsung Galaxy Watch 3: fecha de lanzamiento y precio

(Image credit: TechRadar)

El Samsung Galaxy Watch 3 se presentó junto con el Galaxy Note 20 y el Galaxy Note 20 Ultra en el lanzamiento virtual 'Unpacked' de la compañía en 2020 que tuvo lugar el 6 de agosto, así que ya puedes comprar o reservar el Watch 3.

El precio del Samsung Galaxy Watch 3 es de 439€ para el modelo más pequeño de 41mm, y 469€ para la versión más grande de 45 mm.

Comparando el precio base del Watch 3 con el precio base original del Galaxy Watch, que era de 309€ para el tamaño de 42 mm, se trata una gran subida. El precio del reloj inteligente de Samsung se ha encarecido mucho en dos años.

Sin embargo, la compañía puede afirmar que su reloj sigue siendo más barato que el Apple Watch 5, ya que el dispositivo de Apple empieza en 449€ por el modelo más básico.

Diseño y pantalla

Imagen 1 de 3 (Image credit: TechRadar) Imagen 2 de 3 (Image credit: TechRadar) Imagen 3 de 3 (Image credit: TechRadar)

El diseño del Samsung Galaxy Watch 3 es más refinado que el del Galaxy Watch original, y el equipo de diseño ha logrado otra obra maestra con este smartwatch. Es más delgado, ligero y cómodo de usar que el dispositivo original.

Tiene dos opciones de tamaño, siendo el de 41mm la opción más pequeña, y el modelo de 45mm la opción idónea para aquellos que prefieren un reloj más grande en su muñeca. En este análisis hemos probado la variante de 45mm, por lo que los elementos de la experiencia de usuario con el modelo más pequeño pueden diferir ligeramente.

Las características principales son las mismas en ambos modelos, con solo un par de pequeñas diferencias en las especificaciones.

Obtendrás un panel circular Super AMOLED de 41mm o 45mm con una pantalla siempre encendida a todo color. En el tiempo que hemos usado la versión más grande, hemos descubierto que este es el tamaño perfecto, tal y como lo era en el dispositivo original de 45mm.

La pantalla tiene una resolución de 360 x 360, que en este tamaño es perfecta para mirar estadísticas y deslizar el dedo por los menús. El dispositivo está protegido por Corning Gorilla Glass DX; por alguna razón, no es DX+ como en el reloj original, y no estamos seguros de por qué, o qué significa, nos hemos puesto en contacto con Samsung para obtener una explicación.

La pantalla es brillante y fácil de leer con todo tipo de luz, por lo que no deberías tener dificultades para verla incluso cuando haces ejercicio al aire libre.

Imagen 1 de 2 (Image credit: TechRadar) Imagen 2 de 2 (Image credit: TechRadar)

El Galaxy Watch 3 es un 14% más delgado que el Galaxy Watch original, pero mantiene la misma forma y tamaño de su atractiva pantalla circular. El bisel giratorio adornado que funciona como forma de navegar por los menús en pantalla también se mantiene, aunque ahora es menos grueso.

Ambas variantes del reloj vienen en acero inoxidable, el de 45 mm pesa 53,8g y el de 41mm 48,2g. También hay un nuevo modelo de titanio extraligero, que solo está disponible en el tamaño de 45 mm y pesa 43g. Este aún no está a la venta, pero es de esperar que sea más caro.

Después de varios días de uso descubrimos que el Galaxy Watch 3 es cómodo de usar tanto de manera informal como durante los entrenamientos. No será tan fino como un pulsera de actividad, pero si estás buscando un reloj inteligente, esta será una cómoda opción.

Entonces, ¿qué colores puedes elegir? Puedes ver el acabado Mystic Black ilustrado a lo largo de este análisis. Además, el Watch 3 también viene en una versión Mystic Silver, que es un poco más ligera, y en una versión Mystic Bronze. Las variantes Mystic Black y Mystic Silver vienen con correas de cuero negro, mientras que la variante Mystic Bronze viene con una correa en color bronce.

Todos vienen con correas de cuero, por lo que cualquiera que sea la combinación de tamaño y color que elijas tendrás que gastar un poco más en otra correa si deseas un material de silicona más adecuado para el ejercicio.

El de 45mm es compatible con todas las correas de 22mm, y el dispositivo de 41mm está diseñado para usarse con correas de 20mm.

Rendimiento y software

El Galaxy Watch 3 utiliza el mismo chip que alimentó al Galaxy Watch original de Samsung, lo que puede decepcionar a algunos, aunque nosotros no encontramos ningún problema al usar el reloj inteligente.

Las aplicaciones se cargaron tan rápido como esperábamos, y eso se debe en parte al 1GB de RAM incluido, que parecía ser suficiente. La versión LTE del Galaxy Watch original tuvo una edición de 1.5GB de RAM, pero la compañía ha considerado oportuno optar por 1GB de RAM en lugar de seguir con los 1.5GB.

Sin embargo, la potencia del procesador no suele ser algo importante en un reloj inteligente, ya que hay mucho menos para ejecutar aquí que en un smartphone. En el tiempo que estuvimos probando el Galaxy Watch 3 nos dimos cuenta de que funcionó sin ningún problema.

Todas las versiones del dispositivo vienen con 8GB de almacenamiento, aunque nos dimos cuenta de que el sistema operativo y las aplicaciones precargadas ya ocupaban 3.59GB de este espacio, por lo que si deseas llenar tu reloj con aplicaciones y música, tendrás alrededor de 4GB para utilizar.

Imagen 1 de 2 La app store de Tizen (Image credit: TechRadar) Imagen 2 de 2 La app store de Tizen (Image credit: TechRadar)

El Galaxy Watch 3 ejecuta el software Tizen de Samsung, que ha sido un elemento básico de sus relojes inteligentes en los últimos años, desde que la compañía se alejó de la plataforma Android Wear de Google.

El reloj cuenta con el último software Tizen OS 5.5, y si has usado un reloj Samsung en los últimos años, sabrás lo que tienes entre manos. Se trata de un software logrado, aunque el ecosistema de Samsung no tiene tantas apps de terceros como watchOS (en el Apple Watch) o Wear OS.

En cambio, usarás muchas de las funciones que ya están incluidas en el reloj inteligente o descargarás algunos servicios de terceros de la tienda Tizen. En ella echamos en faltan algunas aplicaciones de renombre como Google Maps, pero Samsung ha incluido muchas alternativas que significan que la experiencia general sigue siendo satisfactoria.

Navegar por el reloj es fácil, y gracias al bisel giratorio encontramos que desplazarse por los menús es un verdadero placer. Puedes tocar y deslizar el dedo en la pantalla si así lo deseas, pero creemos que terminarás usando el bisel en su lugar.

En términos de compatibilidad, el Galaxy Watch 3 funciona tanto con dispositivos Android como con iPhones. Ciertas funciones están optimizadas para teléfonos Samsung y, de manera similar, algunos elementos funcionan mejor en dispositivos Android que en iPhones, pero en general, los relojes Samsung funcionan igual de bien en los iPhones.

Dicho esto, no se integrará tan bien como un Apple Watch. Te perderás la oportunidad de responder a iMessages, por ejemplo, aunque las notificaciones de los mensajes se pueden ver en la esfera del reloj. Además, algunos funciones como 'Buscar mi teléfono' no son posibles.

Necesitarás un iPhone 5 o superior con software iOS 9 para que sea compatible, o si tienes Android, necesitarás un dispositivo con software Android 5 con 1,5 GB de RAM o más.

Si estás buscando un reloj inteligente que te permita dejar tu teléfono en casa, también existe una versión LTE de ambos dispositivos. Podrás insertar tu tarjeta SIM y tener una conexión a Internet fuera de tu teléfono, de modo que podrás recibir llamadas telefónicas y usar funciones online mientras corres o estás en movimiento.

Fitness

El fitness es un componente clave del Galaxy Watch 3, y aunque no es una secuela del Galaxy Watch Active 2, trae muchas características centradas en el fitness que vimos en ese dispositivo y con los que ahora cuenta la serie principal.

Siete actividades activarán automáticamente el seguimiento del entrenamiento en el Galaxy Watch 3, ya sea que te olvides o no de iniciar el seguimiento, lo cual es muy útil. Estas son: correr, caminar, nadar, ir en bicicleta, remar, entrenamientos elípticos y entrenamientos dinámicos (básicamente aeróbicos o cualquier cosa que implique grandes movimientos).

Los probamos para correr, caminar e ir en bicicleta y descubrimos que siempre funcionaba. Se activó automáticamente 10 minutos después de que comenzáramos a hacer ejercicio, por lo que tendrás la tranquilidad de saber que tu reloj te estará monitorizando incluso si te olvidas de programar un entrenamiento.

(Image credit: TechRadar)

El Galaxy Watch 3 también está ahí al final de los entrenamientos con seguimiento automático. Este te pregunta de inmediato si has terminado un entrenamiento cuando cree que lo has hecho. Incluso fue lo suficientemente inteligente como para saber que dejamos de ir en bicicleta y pasamos a caminar, donde el Apple Watch simplemente avanza, arruinando tu ritmo de ciclismo.

Entre los entrenamientos, si estás corriendo o caminando y te detienes para hacer una foto, el seguimiento se detendrá automáticamente. Se siente como una monitorización muy exacta. En total, hay 40 entrenamientos que se pueden rastrear, desde yoga hasta abdominales, peso muerto y pilates. Querrás configurar aquellos que no hemos enumerado anteriormente, ya que no se rastrean automáticamente, lo que puedes hacer dentro de la aplicación o mediante el asistente de voz de Bixby.

El asistente de voz de Samsung está bien para comenzar los entrenamientos, pero no siempre funcionó en el primer intento, por lo que es posible que prefieras utilizar las aplicaciones a través del bisel giratorio o en la pantalla para ahorrarte un enfado.

Samsung ha equipado de manera útil el Watch 3 con un seguimiento del estrés, teniendo en cuenta los picos de frecuencia cardíaca y sugiriendo también ejercicios de respiración.

Lo nuevo aquí es la detección de caídas, algo que hemos visto en el Apple Watch 4 y el Apple Watch 5, y las lecturas de VO2 Max bajo demanda. Este último calcula la cantidad máxima de oxígeno que tu cuerpo puede absorber durante el ejercicio, y es algo que ha estado pasando de los rastreadores de fitness de alta gama a los relojes inteligentes convencionales más recientes.

Todavía tenemos que usar estas funciones en el Galaxy Watch 3, ya que han empezado a implementarse recientemente, pero nos aseguraremos de actualizar este análisis cuando tengamos la oportunidad de probarlas.

Este dispositivo también cuenta con un electrocardiograma (ECG) y un control de la presión arterial, pero no están listos para probarse en el lanzamiento del reloj fuera de Corea. Se espera que se estrene en un futuro próximo, aunque aún no hay una fecha de lanzamiento exacta para estos.

Todavía no hemos podido probar el Galaxy Watch 3 en una piscina debido a las restricciones del coronavirus, pero lo mojamos en un fregadero y sobrevivió. Con un diseño que cuenta con resistencia al agua IP68, deberías poder nadar con el dispositivo en una piscina normal. Aunque debes tener en cuenta que no está hecho para el agua salada, así que mantenlo fuera del mar.

Samsung solo proporciona una correa de cuero con el Galaxy Watch 3, por lo que si deseas hacer ejercicio con el dispositivo, es probable que prefieras optar por una correa de silicona de Samsung o de otro proveedor.

El Galaxy Watch 3 también cuenta con seguimiento del sueño. El reloj rastrea automáticamente tus ciclos de sueño y te saluda todas las mañanas con informes de calidad del sueño y consejos sobre cómo mejorarla.

Descubrimos que esto también funciona bien, y te dará una "Puntuación de sueño" para mostrarte si duermes bien por la noche. El reloj desglosa los datos en sueño ligero, profundo y REM, así como un total de tus patrones de sueño.

También tiene una sección de salud femenina para monitorear los ciclos menstruales y sus efectos en tu estado físico.

También hay un seguimiento del estrés, con tus niveles de estrés monitoreados cada 10 minutos de forma predeterminada (puedes apagarlo o configurarlo para que funcione continuamente). Tu reloj te advertirá cuando estés estresado y te sugerirá ejercicios de respiración que puedes hacer para intentar reducir tus niveles de estrés.

Vida de la batería

De manera controvertida, Samsung ha optado por disminuir la capacidad de la batería del Galaxy Watch 3 en comparación con el dispositivo original. Esa es probablemente una de las razones clave por las que la compañía ha logrado adelgazar y aligerar este dispositivo en comparación con el Galaxy Watch.

Tiene una capacidad de 340mAh (la del dispositivo original era de 472 mAh), pero a pesar de su capacidad reducida, nos dimos cuenta de que funciona sorprendentemente bien, aunque no te dará esa duración de batería de cuatro a cinco días. En cambio, tendrás alrededor de dos o tres días de uso con el Galaxy Watch 3.

Eso con un uso general, pero si haces mucho ejercicio, y por lo tanto usas más el GPS y el monitor de frecuencia cardíaca, puedes ver la duración de la batería caer a más o menos un día y medio. Aunque si no te importa tener que recargar tu smartwatch durante la noche no deberías tener ningún problema.

(Image credit: TechRadar)

De media, el Galaxy Watch 3 se cargó del 0 al 100% en aproximadamente dos horas y media.

Pero debemos advertirte que este dispositivo no te durará una semana con una carga completa, como pueden hacer algunos dispositivos de otras compañías como Garmin o Fitbit. En cambio, se trata de una duración de batería similar a la que esperarías de un Apple Watch.

Todavía tenemos que probar la variante de 41mm del Galaxy Watch 3, por lo que no podemos comentar nada sobre su duración de la batería. El modelo más pequeño también cuenta con una capacidad más pequeña, que pasa a ser de 247mAh, lo que sugiere que puede tener una duración de batería más pobre, aunque hay menos pantalla para encender. Esperamos probar tan pronto como nos sea posible ese dispositivo y actualizar este análisis con la información que descubramos.

Para cargarlo, dispones de una plataforma de carga que viene incluida en la caja. Además, el dispositivo también es compatible con cargadores inalámbricos Qi si quieres tener un par más para colocar en tu casa o trabajo. Para un rendimiento de carga óptimo, recomendamos usar el cargador que viene incluido, pero las almohadillas Qi también funcionarán bien.

Asimismo, puedes cargar el dispositivo desde algunos de los teléfonos Samsung más recientes utilizando la función Wireless PowerShare. Simplemente coloca tu reloj inteligente en la parte posterior de un teléfono compatible y se activará lentamente cuando estés en un apuro. Usamos esta función en el Galaxy Note 20 Ultra y efectivamente cargaba el Galaxy Watch 3, pero no era tan rápido como un cargador Qi.

¿Deberías comprar el Samsung Galaxy Watch 3?

(Image credit: TechRadar)

Cómpralo si…

Te gusta el bisel giratorio Ningún otro fabricante de relojes inteligentes ofrece una función tan única, y es una forma fantástica de interactuar con un dispositivo portátil que te permite ver toda la pantalla mientras recorres los menús. Si te gusta esa idea, este es el reloj que debes comprar.

Quieres un reloj inteligente de apariencia premium El Galaxy Watch 3 es un reloj inteligente de aspecto magnífico, con una pantalla nítida y de colores vivos que puede competir con todos los dispositivos de gama alta. Si te interesa hacerte con un smartwatch por su apariencia, ten presente al Galaxy Watch 3.



Quieres un fuerte compañero de salud Además de ser un gran reloj en el uso general, el Galaxy Watch 3 está lleno de fantásticas funciones de salud, como el seguimiento automático de los entrenamientos, y admite una gran variedad de ejercicios. Si lo que buscas es un compañero de muñeca inteligente y un rastreador de salud, este es tu reloj.

No lo compres si…

Necesita batería de larga duración La duración de la batería del Samsung Galaxy Watch 3 está bien considerando algunos de los otros dispositivos con los que compite, pero no durará tanto como otras opciones como Fitbit o Garmin. Si estás buscando un dispositivo duradero, es posible que prefieras buscar otras opciones.

Estás buscando un smartwatch asequible Este no es el smartwatch más barato del mercado y no es ni de lejos el más asequible. De hecho, si buscas un dispositivo similar a un precio más bajo, aún puedes hacerte con el Galaxy Watch original.



Necesita determinadas funciones de salud de inmediato El monitor de ECG, la monitorización de la presión arterial y el rastreador de SpO2 no están disponibles actualmente en todos los mercados para el Galaxy Watch 3. Si necesitas estas funciones desde el principio, es posible que prefieras buscar otra opción.

Primera publicación: agosto de 2020