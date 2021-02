Análisis: Samsung Galaxy Note 20

Análisis en dos minutos

El Galaxy Note 20 es una alternativa barata al Note 20 Ultra. Es un teléfono top, aunque no valga 1.309€ como el Ultra, y sigues teniendo el mejor procesador de Samsung, una pantalla OLED y el S Pen, marca de la casa.

Aún así, sigue sin ser barato, y Samsung ha hecho más recortes aquí que los que hay entre el Galaxy S20 Ultra y el Galaxy S20.

El Note 20 no tiene trasera de cristal, ni una pantalla con súper resolución o curva, y aunque ninguna de esas omisiones tenga un gran impacto en el uso del Note 20, hace que parezca muy caro para lo que tiene.

El panorama que ofrece comprar un teléfono por 1.000€ o más, implica un momento en el que tienes que dejar de pensar en lo que vale y simplemente dar la tarjeta de crédito; pero lo caro aquí está menos justificado que de costumbre. El Galaxy S20 Plus es un clásico con mejor pantalla y construcción, además de que ahora está más barato online en algunas tiendas.

No hay una mejora real en la tecnología de la cámara en el Note 20 comparada con la de los otros S20.

Todo esto le mete más presión al S Pen, necesitando hacer mucho para poder justificar los casi 1.000€ que vale el Note 20. Es un accesorio divertido, y sigue siendo lo mejor para dibujar en un teléfono, y si te ayuda a dejar de mirar las redes sociales cuando tienes un momento libre, tal vez solo por eso valga la pena el gasto.

Hay otro problema. Mientras que el Galaxy Note 20 tiene una de las típicas pantallas eficientes de Samsung, la versión europea tiene el procesador Exynos 990, que no es tan fluido y, por ello, la batería no dura tanto como esperábamos. No tiene longevidad para satisfacer a usuarios intensivos, y no nos ha durado más de un día.

Si eres un usuario ligero o moderado que no necesita tener la última tecnología en el móvil, y que no quiere pagar precios extremadamente altos, el Galaxy Note 20 es genial. Tiene mucha potencia, buen software y buenas cámaras, y el S Pen realmente ofrece algo que no tendrás en ningún otro sitio.

Precio y fecha de salida del Samsung Galaxy Note 20

El Samsung Galaxy Note 20 salió en agosto de 2020 con el Note 20 Ultra, y es el más económico de la pareja.

En España el modelo 5G con 256GB de almacenamiento cuesta 1.059€. El 4G es más barato, cuesta 959€ y viene con el mismo espacio de 256GB. Esto significa que el Note 20 5G es 250€ más barato que el modelo base del Note 20 Ultra.

No hay comparaciones instructivas con otros modelos que no sean Samsung, porque nadie ha sacado nada parecido para competir con el S Pen de Samsung. Pero aquellos que no estén obsesionados con el lápiz, deberían mirar el S20 Plus y el S20 Ultra, que han bajado de precio desde que llegaron a principios de 2020.

Diseño

Parte trasera de plástico, bordes de metal

Más pequeño que el Note 20 Ultra

Resistente al agua y al polvo con IP68

El Samsung Galaxy Note 20 puede que sea el teléfono de plástico más caro del mercado. Samsung ha usado plástico en la parte de atrás de este terminal para ahorrar costes en la pantalla curva.

¿Es de tener cara tratar de vendernos un teléfono de plástico de 1.000€? Pues sí.

Aún así, Samsung ha hecho algo de trabajo haciendo que la parte de atrás del Note 20 se vea casi igual que el cristal mate del Note 20 Ultra. Tienen el mismo acabado reflectante de luz, y el cristal tiene la misma textura hasta que lo coges, que es cuando llega el plástico. Es lo que la compañía llama 'Glasstic'. El Galaxy Note 20 no es entero de plástico, porque sus lados son de metal.

Este es, de muchas maneras, un Galaxy Note 20 Ultra diluido, pero no es algo malo. La cámara del Note 20 ni se acerca a la del ultra, y el terminal es bastante más pequeño, cosa que los de manos y bolsillos pequeños agradecerán. Si quieres un dispositivo más grande, opta por el Ultra.

Mide 161.6 x 75.2 x 8.3mm, y reducir solo un par de milímetros de ancho y alto hace que el Note 20 normal parezca de una clase distinta al Ultra, en cuanto a tamaño.

Es algo más estrecho que un iPhone 11, y más grande que el Note 10 de 2019, pero teniendo en cuenta el decreciente número de móviles pequeños, y algunos baratos intentando darse valor con pantallas todavía más grandes, el Note 20 parece simplemente un teléfono de tamaño medio.

El Note 20 tiene las esquinas mucho menos pronunciadas que el Note 20 Ultra, lo cual reduce su apariencia. Hace al Note 20 más ordinario, pero en el buen sentido.

Una pantalla plana es otro punto ordinario, y otro lugar donde Samsung a escatimado en diseño. El Galaxy Note 20 Ultra y otros Samsung tops han curvado el cristal frontal y trasero, que se ve elegante y hace estos terminales más pequeños, porque la carcasa se cierra hacia las partes que la sostiene.

El cristal curvo hace que el teléfono se vea más lujoso, pero como el Galaxy Note 20 tiene unos marcos tan reducidos, no hay pérdida funcional aquí. Algunos incluso prefieren que sea plana, porque las curvas reflejan, lo cual puede distraer cuando estás viendo un vídeo, aunque nosotros estamos bastante acostumbrados.

Otras características de alta gama están presentes. El Note 20 tiene un rápido sensor de huellas dactilares en pantalla y un buen reconocimiento facial. Es resistente al agua y al polvo con IP68, pudiéndose sumergir 1,5 metros hasta 30 minutos.

Hay altavoces estéreo, uno arriba de la pantalla y otro abajo. Son altos y claros, aunque les falta algo de bajo comparado con el Note 20 Ultra, pero puede ser porque ese es más grande y tiene más espacio.

S-Pen

Dibujar con el S Pen es una maravilla

Movimiento por gestos por bluetooth: Air Actions

18ms de latencia

Como en otros Note, una de las funciones clave del Note 20 es el S Pen de Samsung, exactamente igual que en el Note 20 Ultra. Sácalo de su ranura en el lado izquierdo y verás el icono de la interfaz del S Pen aparecer en pantalla.

Es un menú simple con atajos que te llevan a las funciones principales del S Pen, como son: la función Notas, la de escribir en pantalla, la app PENUP, traducciones y 'Live Messages'.

¿Qué son Live Messages? El Note 20 puede crear un minivídeo de ti dibujando desde la cámara, una imagen de la galería o un fondo colorido.

Dibujar en el Note 20 es divertido, y la sensación de trazar la punta del S-Pen sobre la pantalla, tengas un protector de pantalla o no, es genial. Es una manera mucho mejor de pasar unos 20 minutos tontos que haciendo scrolling por Twitter o Instagram.

Aún así, PENUP no soporta capas, necesitarás cambiar a una aplicación como Autodesk SketchBook o Adobe Photoshop Sketch para algo más profesional, y ambas pueden con el S Pen y sus 4.096 niveles de presión.

Una sesión de bocetos revela otra diferencia entre el Note 20 normal y el Note 20 Ultra. Este terminal no tiene los caros y ultra rápidos 9ms de latencia, lo que significa que la entrada se retrasa un poco con respecto a la punta del lápiz. Lo notamos más cuando estamos con los detalles aunque, según se informa, su respuesta es de 18ms (todavía rápida), el retraso puede ser causado por la aplicación que averigua cómo debe interactuar el trazo actual con los que ya están en el papel.

El S Pen del note 20 soporta funciones inalámbricas de Samsung. Hay una pequeña batería en el S Pen, y los sensores de movimiento diferencian círculos en el aire de deslizamientos arriba y abajo.

Esto permite los gestos Air Action de Samsung. Pueden controlar la canción y el volumen de la música, y hay otros cinco gestos que se pueden programar. Puedes usar el botón lateral del lápiz para activar la cámara.

Casi nadie va a hacer un uso total de los Air Actions del Note 10, pero la cámara y el control de la música son útiles. Y, como es habitual, el S Pen es la mejor razón para comprarse un Note por encima de cualquier otro de la serie S de Samsung.

Pantalla

Panel AMOLED 2400 x 1080

60Hz de tasa de refresco

Brillo de 570nit

El Samsung Galaxy Note 20 tiene una pantalla OLED de 6.64 pulgadas que, a primera vista, parece muy similar a la del Note 20 Ultra.

Este panel OLED ofrece un buen color y contraste, y las imágenes sobresalen, incluso puedes elegir si usar la gama de colores nativa o una sRGB (llamada 'Natural' en ajustes). Soporta además vídeo en HDR.

De todas formas, el Note 20 pierde características en pantalla con respecto al Note 20 Ultra, y esto, más que otra cosa, es lo que diferencia a un dispositivo del otro.

La alta tasa de refresco obviamente es la primera. Es el cambio más visible en una pantalla de móvil del último año, y a parte de otras cosas en los topes de gama de este año, el Ultra tiene una de 120Hz.

El Note 20 tiene una tasa de refresco 'normal' de 60Hz. Si estás leyendo esto hay una buena probabilidad de que tu teléfono tenga 60Hz, pero 90Hz y 120Hz están siendo cada vez opciones más comunes.

Hace que las apps de Android se deslicen más suavemente, y realmente notas la diferencia cuando estás moviéndote por los feeds de tus redes sociales. No solo se ve bien, sino que juega un papel crucial para que el terminal parezca más rápido.

Incluso el Poco X3 NFC ofrece una tasa de refresco de 120Hz a un precio bastante inferior que el del Note 20.

La resolución es mucho más baja aquí que en el Ultra o el Galaxy S20. El Note 20 tiene una pantalla de 2400 x 1080, que es FullHD estirada a una relación de aspecto de 20:9. Es suficientemente alta como para que el texto y las imágenes se vean bien y nítidas, pero si quieres mirar de más cerca verás el granulado característico de los paneles OLED de Samsung.

El brillo es de otro mundo en el Note 20 Ultra. Llega a los 600 nits en condiciones normales, y tiene un modo turbo que se activa cuando hay mucha luz, incrementando su nivel de brillo hasta los increíbles 1.600 nits.

En el Note 20, hemos llegado a 370 nits en interiores con mucha luz usando el colorímetro SpyerX Pro, y después de haber explotado la pantalla con un foto de 121 LEDs para simular otras condiciones, se incrementó a 568 nits.

Esto es suficiente para ver cómodamente en exteriores, pero el pico superior del Ultra es un gran beneficio cuando haces fotos al sol, porque ves lo que fotografías con mucho más detalle y más fácil. Ayuda también viendo Netflix fuera.

Según nuestras pruebas, la pantalla del Note 20 también es menos brillante que la del Galaxy S20, por lo que podemos concluir que claramente no es la mejor del 2020, pero eso no quiere decir que no sea buena.

Cámara

12MP f/1.8 para la principal

12MP f/2.2 para la gran angular

64MP con 8K para la del zoom óptico a 1.1x

El Samsung Galaxy Note 20 tiene tres cámaras traseras y una delantera, y tanto el hardware como la calidad de la imagen son similares a las que obtienes con el Galaxy S20.

La cámara principal tiene un sensor Samsung s2k2ld de 12MP con f/1.8. La disminución de la nitidez y las esquinas no son malas, y el sensor tiene un procesador de 1/1.76 pulgadas, permitiendo píxeles de 1.8 micrones. Es potente.

El gran angular también es bueno: es algo más pequeño con 12MP, píxeles de 1.4 micrones y f/2.2. Haz fotografías en interiores con esta cámara y notarás más ruido que con la principal, pero si cambias al modo noche del Note 20 verás que todo ese granulado prácticamente desaparecerá. De nuevo, es bastante bueno.

Si hay un punto débil (particularmente debido a lo que estás pagando) es la cámara del zoom. El Note 20 no tiene un verdadero zoom óptico como el Note 20 Ultra. Es un sensor de 64MP con una apertura focal algo más grande que la cámara principal, 27mm frente a 26mm.

Samsung dice que proporciona un "zoom híbrido 3x", que es efectivamente una pequeña cantidad de zoom óptico, además del recorte en un sensor que tiene una resolución mucho más alta que el principal. Puedes ver la misma tecnología en el Galaxy S20 y S20 Plus.

Aunque no es un verdadero zoom óptico, sigue haciendo bien su trabajo. Los detalles lejanos son bastante mejores con el 3x que con la cámara principal, que solo usa píxeles de sensor grandes para maximizar el rango dinámico y la calidad de la imagen. El detalle del píxel no es la prioridad, dejando espacio a sensores dedicados con alta resolución y zoom.

Samsung te deja hacer fotos con un zoom de hasta 30x, dándote más o menos la flexibilidad que tienen el S20 Ultra y el Note 20 Ultra. Sin sorpresas, te diremos, que se ven fatales (capturar imágenes de 30x con una lente de 1.1x requiere una enorme cantidad de zoom digital). Incluso las de 3x solo se ven bien si no te pones a verlas de cerca píxel por píxel.

Esto está resaltado concretamente porque las imágenes de la cámara principal tienden a resistir tal examen. Usar un mayor sensor implica que Samsung no tiene que procesar tan intensamente las áreas para el resultado final. Si tienes un tope de gama antiguo de Samsung, estarás familiarizado con el efecto 'pintura al óleo' que se aplica a las hojas y al vidrio, y ya no hay nada de eso aquí.

Aún así, el Galaxy Note 20 es muy entusiasta procesando otras zonas. Los cielos se ven muy azules (uses el optimizador de escena o no), mientras que el césped normalmente se destaca para resaltar la imagen. A pesar del excelente rango dinámico, las tres cámaras tienden a dejar las nubes apagadas para hacer la imagen más brillante en general.

Esta no es una buena elección, ya que aunque las partes más tenues de una imagen se puedan animar antes de publicarlas en Instagram, no puedes quitar los detalles tan exagerados, y pasa muy a menudo en el Galaxy Note 20.

El teléfono también es pobre para las fotos macro, donde te acercas demasiado para, por ejemplo, sacar los detalles de una flor o una telaraña. Ninguna de las tres cámaras te deja acercarte demasiado, y la profundidad de campo de la principal es demasiado superficial como para permitirte primeros planos increíbles con fondos desenfocados.

Con todo esto dicho, hay mucho que nos gusta de la experiencia con la cámara del Note 20. Live Focus o el modo del fondo emborronado son muy buenos, y te deja hacer fotos artísticas sin esfuerzo.

El modo noche es genial también, solo medio paso por detrás del Note 20 Ultra y de lo mejor de Huawei y Google. Mejora el ya buen rendimiento del estabilizador óptico de la cámara principal, incrementando el detalle de las sombras, y arrojando claridad a los marcos uniendo múltiples exposiciones.

Las capacidades de vídeo del Note 20 son iguales que las del Galaxy S20. Puedes grabar hasta en 8K, que ofrece más detalles que hacerlo en 4K. Usa el teleobjetivo de 64MP con 1.1x, porque esa resolución es bastante mayor que 12MP (son 33MP).

Aún así, deberías ignorarla la mayoría del tiempo, porque está prácticamente desestabilizado y el movimiento panorámico parece irregular, por culpa de la pérdida de fotogramas.

Los resultados con 4K 60p son mucho más consistentes. El Note 20 ofrece buena estabilización electrónica en este ajuste, aunque (contrario a la intuición) el movimiento parece más limpio con 30fps. Quédate con 30fps si quieres disparar con poca luz, porque los 60fps limitan naturalmente la exposición para cada fotograma.

Puuedes divertirte mucho editando a 4K 30fps y de ahí, para abajo. Estos ajustes te dejan cambiar entre 3x, 1x y 0,5x mientras grabas (deshabilitado en 4K 60p), y te permite ser director de cine mientras grabas el vídeo.

La cámara selfie de 10MP del Samsung Galaxy Note 20 es genial. Las imágenes son buenas con mucha luz y sacan detalles faciales, y aunque solo haya un sensor, la app ofrece dos campos de visión. El más estrecho usa un corte de 6.5MP, y es el probablemente uses para los selfies tú solo; acércate con el angular y bueno, digamos que la perspectiva es menos halagadora.

En condiciones de muy poca luz podrás seguir viéndote bien la cara. El detalle estará casi borrado, pero, considera activar el flash de la pantalla (que chuta un disparo de color cálido durante la captura) y tendrás mucha más calidad digna de una foto con mucha luz.

Ejemplos de la cámara

Especificaciones y rendimiento

CPU Exynos 990

8GB RAM / 256GB de almacenamiento

Muy buen rendimiento en gaming y en general

El Note 20 es algo menor que el Note 20 Ultra en muchos aspectos, pero el procesador no es uno de ellos. Como era el caso con el Note 20 Ultra y el S20, las versiones europeas del Note 20 llevan el Samsung Exynos 990 como procesador, mientras que en el resto de países se usa el Qualcomm Snapdragon 865 Plus.

Dado el caso, preferimos el Snapdragon, que tiene mejor GPU y más eficiencia energética.

No hay una caída obvia en el rendimiento diario. El Note 20 se siente rápido, y puede jugar juegos muy bien, además Epic Games te deja jugar al Fortnite a 60fps, cuando muchos teléfonos están capados a 30fps. No verás unos 60fps sólidos jugando (la tasa varía bajando a 40, o incluso a 30fps), pero el Note 20 sigue siendo un gran teléfono para juegos que piden mucha potencia.

El teléfono saca 2.701 puntos en Geekbench 5, que es más o menos el mismo resultado del Note 20 Ultra, S20 Ultra, S20 Plus o S20. Misma CPU, mismo poder.

El Galaxy Note 20 puede sentirse algo más lento que el Note 20 Ultra por sus 60Hz, pero no quiere decir que sea menos potente.

El software también es el mismo. El Galaxy Note 20 va con Android 10 y Samsung One UI por encima. Es una interfaz bonita y de buen gusto, con el punto principal de partida de Android siendo del estilo del cajón de aplicaciones, con páginas que reemplazan el desplazamiento vertical utilizado en la mayoría de las otras versiones de 2020 en Android.

One UI también tiene otra pantalla principal llamada 'Samsung Daily'. Es popular por sus paneles con las últimas noticias y actualizaciones de apps como Spotify. La mayoría ignorarán esto, pero no es terrible.

Batería

Cualquier charla sobre la batería del Note 20 tiene que empezar con un anuncio importante: estamos analizando la versión europea del teléfono, que tiene un procesador Exynos.

Nuestra experiencia con otros Samsung con versiones americanas, que tienen CPU de Snapdragon, tienden a durar más entre cargas, y esperemos que mejoren en próximos intentos, puesto que la versión europea del Note 20 no viene con mucha batería.

Nuestro Galaxy Note 20 Ultra americano nos duró un día entero, y nos quedó alguna vez un 20% al final del día. El Note 20 tiene 4.300mAh, 200mAh menos que el Note 20 Ultra. Y nuestra unidad europea falla en el 'test de confianza'.

Dicho esto, empezar la mañana con la carga completa no te da seguridad de que el note 20 vaya a durar hasta que llegues a casa si sales por la noche. Llegado un punto tuvimos que apagar el teléfono estando en un bar para asegurarnos de que tendría batería para usar un poco Spotify de camino a casa.

Habernos cambiado al Galaxy Note 20 del duradero (y barato) Poco X3 NFC fue una decepción. Un usuario con mucha actividad necesita poder tener mucha batería, y no es el caso. Y este fallo se destaca por la enorme cantidad de teléfonos mucho más baratos como Realme, Xiaomi y Oppo que parecen durar un día completo sin importar lo que estés haciendo.

Reproducir un vídeo de 90 minutos con el brillo a tope bajó un 11% de batería, desde una carga completa. Este es muy buen resultado, entre los mejores, sugiriendo que la pantalla es eficiente. Volvimos a probar con un 65% de batería, por si a caso el primer resultado estuviera sesgado por la forma en que el Note 20 informa del nivel de batería (algunos mantienen el 100% un rato), pero aún así solo perdió el 12%.

Así que el Galaxy Note 20 te durará mucho tiempo viendo vídeos, pero no le va tan bien en el mundo real.

Tienes un cargador de 25W en la caja, y este hace que el Note 20 cargue un 38% en 30 minutos. No es de los más rápidos, pero hay más: el teléfono soporta carga inalámbrica de 15W y carga reversible, que es útil si tienes auriculares inalámbricos que se pueden cargar con el estándar Qi.

¿Debería comprar el Samsung Galaxy Note 20?

Cómpralo si...

Quieres un Note más pequeño y barato El Galaxy Note 20 Ultra puede que sea el 'top' de 2020, pero su tamaño y su precio intimidan. El Note 20 es más pequeño y mucho más barato, igual de potente y tiene el S-Pen básico de la serie.

Quieres garabatear en el móvil Otros fabricantes han intentado sacar sus propios lápices: LG hizo la gama Stylo (de la cual nadie ha escuchado hablar) y Motorola hizo el Moto G Pro, pero nadie ha podido con el S Pen. Con años de desarrollo tras él, el S Pen es una herramienta de dibujo genial que tiene 4.096 puntos de presión. Es muy buena, y aunque la latencia de la pantalla es mejor en el Ultra, dibujar de manera muy natural.

Vas a adquirir una funda El recorte en el diseño más irritante del Note 20 es la parte trasera de plástico: parece tacaño por casi 1.000€. Sin embargo, no podrás notar la diferencia cuando el teléfono esté con una funda, ya que Samsung ha logrado hacer que una lámina de plástico curvado se vea exactamente como la parte trasera de vidrio del Note 20 Ultra.

No lo compres si...

Buscas un teléfono con buena relación calidad-precio Si te gusta buscar el teléfono de mayor valor, el Note 20 no es así. La forma en que Samsung clasificó la serie S20 en niveles tenía mucho sentido, pero aquí escatiman demasiado. Este teléfono no solo tiene un conjunto de cámaras menor y una pantalla más pequeña que el Note 20 Ultra; sino que también su parte posterior es de plástico, la pantalla es de menor resolución y más tenue, y su parte frontal plana no proporciona la misma sensación de alta gama.

Le das un trato 'no muy digno' al teléfono La batería del Note 20 puede sobrevivir un día de uso moderado, pero cuando tenemos que apagar el teléfono en una salida nocturna solo para asegurarnos de que se mantenga vivo para el trayecto de vuelta a casa, es un problema: ahora hay demasiados teléfonos muy buenos de gama baja y media que duran más entre cargas como para que esto sea aceptable.

El S Pen te parece una mera curiosidad La forma en que Samsung ha equipado el Note 20 ejerce aún más presión sobre el S-Pen. Por lo general, un teléfono Note es un poco como un teléfono 'Plus' de la serie S con un lápiz incluido, pero este es inferior al S20 Plus en algunos aspectos importantes. Nos encanta el S-Pen... pero será mejor que a ti también, o el Note 20 simplemente no tendrá ningún sentido. Confía en nosotros: si aún no has hecho garabatos digitalmente por diversión, es probable que el S-Pen pase la mayor parte de su vida conectado a la ranura del teléfono.

Primer análisis: septiembre de 2020

Gracias a Vodafone UK por proporcionarnos una unidad para que TechRadar la analice.