Análisis: Samsung Galaxy S20 Ultra

El Samsung Galaxy S20 Ultra apuesta a lo grande en todos los aspectos imaginables, prueba de ello es su cámara principal de 108MP, su zoom a 100x, su cámara delantera de 40MP y su pantalla de 6.9 pulgadas a 120Hz. Eso sí, pagarás más por él que por cualquier otro teléfono no plegable del mercado, pero esto no nos sorprende. Lo que sí nos impacta es que nos hemos encontrado con algunos errores, los cuales impiden al Ultra alcanzar su máximo potencial.

Análisis en dos minutos

El Galaxy S20 Ultra es la apuesta más atrevida de Samsung: podrás disfrutar del teléfono 5G más avanzado del mercado, que tiene una cámara impresionante, pero solo si estás dispuesto a pagar más dinero que nunca por un terminal no plegable.

El Ultra está diseñado para aquellos usuarios que quieran estar a la vanguardia de las últimas tecnologías. Tiene tres características que le hacen destacar sobre los demás. La primera es su pantalla fluida de última generación, que tiene un tamaño enorme de 6.9 pulgadas (lo que lo convierte en el teléfono más grande de Samsung). La segunda, es su conjunto de 5 cámaras, las cuales te permiten capturar fotos a 108MP, así como hacer selfies a 40MP y grabar vídeos 8K. Y, por último, sus antenas 5G, que te permiten obtener una conexión a internet 66 veces más rápida que el 4G LTE.

En lo que se refiere al conjunto de cámaras, supone un gran salto cualitativo si lo comparamos con el Galaxy S10 y con el S10 Plus. Pero cabe decir que la inconsistencia de su autoenfoque y la sobreexposición de las capturas, impiden al S20 Ultra convertirse en el teléfono con la mejor cámara del mercado. Aún con la actualización del software, nos parece que Galaxy S20 y el S20 Plus nos ofrecen mejores resultados en escenarios en los que no necesitemos el zoom.

También hay que decir, que Samsung ha lanzado ahora otro teléfono que iguala el tamaño del S20 Ultra y tiene especificaciones todavía mejores: el Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Este terminal, "solo" ofrece un zoom a 50x, pero supera al S20 Ultra en varios aspectos, y además, podrás hacer uso del lápiz digital.

Las especificaciones de las cámaras destacan sobre todo para aquellos contextos en los que el sujeto a fotografiar se encuentra lejos. Su teleobjetivo de 48MP nos permite acercarnos gracias a la impresionante variedad de lentes para hacer zoom. Supera con creces el zoom óptico a 2x y el digital a 10x de modelos anteriores de Samsung, así como el limitado zoom digital de 8x del Google Pixel 4. Aunque hay que añadir que el zoom a 100x no termina de ser útil para Instagram, el 30x queda bien si usamos un trípode.

El modo 'Captura única' de Samsung (en inglés 'Single take'), nos da una solución al típico problema de "¿debería hacer una foto o un vídeo?".

La respuesta es: "no elijas, haz ambas cosas". Este modo nos permite capturar automáticamente y a lo largo de 10 segundos, distintos tipos de capturas: fotografías en modo estándar, ultra angulares, retratos, vídeos 'hyperlapse', vídeos normales, etc. Nos evita tener que estar cambiando ajustes, y además podemos tomar capturas concretas a 33PM dentro del vídeo, lo cual es muy práctico.

(Image credit: Future)

Las especificaciones del S20 Ultra son claramente superiores: 12GB o 16GB de RAM y 128GB o 512GB de almacenamiento.

También tenemos a nuestra disposición una batería muy potente de 5.000mAh, necesaria debido al alto consumo del 5G. En modo 4G el teléfono dura más de un día. El sensor de huellas incrustado en pantalla es el mismo que en los modelos anteriores, pero lamentablemente, a diferencia de los predecesores, los teléfonos de la serie S20 no cuentan con conexión jack de 3.5mm para auriculares.

Para muchos es imposible justificar la subida de precio del Galaxy S20 Ultra, ni siquiera para aquellos que compraron el S9 Plus o el S10 Plus con intención de comprar en el futuro el siguiente gran teléfono de Samsung.

Pero para otros, lo más importante es tener lo último en tecnología y no les importa que el coste suba tanto como para acercarse más al rango de precio de los Galaxy Fold.

El Galaxy S20 Ultra es capaz de pasar súper rápido de 0.5x a 100x, lo cual es algo innovador, y aunque la cámara está algo sobrevalorada (y más teniendo en cuenta su inconsistencia), a muchos usuarios les gustará presumir de ella.

Samsung Galaxy S20 Ultra: fecha de lanzamiento y precio

El Galaxy S20 Ultra se lanzó al mercado a mediados de marzo de 2020

128GB + 12GB de RAM: precio lanzamiento 1.359€

512GB + 16GB de RAM: precio lanzamiento 1.559€

El Samsung Galaxy S20 Ultra se lanzó al mercado a mediados de marzo.

El precio del S20 Ultra en su lanzamiento fue de 1.359€, que es mayor que el de cualquier otro teléfono no plegable que hayamos puesto a prueba hasta ahora, y eso que ese es el de la versión básica, que viene con 12GB de RAM y 128GB de almacenamiento.

Si prefieres tener a tu disposición 512GB de almacenamiento, junto con la escalofriante cantidad de 16GB de RAM, debes saber que el precio de lanzamiento de esta variante fue de 1.559€.

Lamentablemente no hay ninguna versión intermedia que venga con 256GB. Ni tampoco posibilidad de adquirir el S20 Ultra con conectividad 4G únicamente.

(Image credit: Future)

La parte buena es que gracias a su conectividad 5G podrás subir tus archivos a la nube de forma muy rápida. Además, todos los modelos de la serie S20 permiten ampliar el almacenamiento mediante una tarjeta microSD de hasta 1TB de capacidad.

Pantalla y tamaño

Pantalla AMOLED de 6.9 pulgadas con tasa de refresco a 120Hz que le da una gran fluidez

Solo se puede usar la tasa a 120Hz con un máximo de resolución de FullHD+

Es un teléfono muy largo, pero no tan ancho como el Note 10 Plus que tiene 6.8 pulgadas

La pantalla de 6.9 pulgadas del S20 Ultra pondrá a prueba la capacidad de extensión de tus dedos, aunque visualmente no da la impresión de ser mucho más grande que el S10 Plus. De hecho, aunque es más largo, también es algo más estrecho que el Note 10 Plus (que tiene 6.8 pulgadas) o que el Galaxy S10 5G (que tiene 6.7 pulgadas).

Esto es debido a su relación de aspecto de 20:9. Gracias a esto, puedes seguir sujetándolo con una mano, así como metértelo en el bolsillo. Eso sí, para usarlo deberás usar ambas manos si quieres poder llegar a todas las zonas de la pantalla. En conclusión, es grande, pero de una forma práctica.

Nos parece que la pantalla AMOLED del teléfono tiene un brillo fantástico y una buena densidad de píxeles si usamos la resolución máxima QHD de 3200 x 1440. Eso no quita que la imagen también sea altamente satisfactoria si bajamos a FullHD+, además de este modo ahorraremos batería. Por otro lado, como suele pasar, la tasa de refresco de 120Hz solo es compatible con la resolución inferior.

Lo cierto es que nosotros preferimos usar la resolución FullHD+ y poder disfrutar de los 120Hz. Con esta tasa Samsung iguala a teléfonos diseñados específicamente para jugar, como el Asus ROG Phone 2 y el Razer Phone 2, y el resultado es fantástico, obteniendo mayor fluidez, sobre todo cuando jugamos. También notaremos esta mejora a la hora de movernos por las redes sociales.

(Image credit: Future)

Se puede apreciar que Samsung ha conseguido reducir el diámetro del pequeño hueco que alberga la cámara delantera situada en la parte superior central de la pantalla. En comparación con el S10 Plus, conseguimos mejores selfies y además nos ahorramos el ancho módulo de dos lentes del predecesor, ya que en el nuevo teléfono solo hay una. El software de la cámara detecta la profundidad lo suficientemente bien, lo que nos hace pensar que esa segunda lente no es realmente necesaria.

Estamos impresionados por lo bien que aprovecha la pantalla el tamaño del teléfono, así como por su brillo intenso y por su compatibilidad con el HDR10+. Esto compensa la dificultad de manejo que implica su tamaño. Por tanto, el teléfono merece la pena si quieres la mejor pantalla del mercado, siempre y cuando no quieras una más pequeña como la del iPhone SE.

(Image credit: Future)

Diseño

El S20 Ultra está disponible en dos colores únicamente: Cosmic Gray y Cosmic Black

Pantalla menos curvada, aunque siguen sucediendo algunos toques accidentales

El tamaño más grande del módulo de cámara trasera y el milímetro extra de grosor no resultan molestos

El Galaxy S20 Ultra está hecho de cristal y aluminio, y a diferencia de otros años, el modelo superior de la serie no tiene una versión hecha de cerámica. Podemos adquirirlo únicamente en dos colores: Cosmic Gray (gris) y Cosmic Black (negro), lo que es una pena para aquellos que quisieran un teléfono más colorido, ya que las tonalidades Cloud Blue (azul claro) y Cloud Pink (rosa claro) solo están disponibles para los modelos inferiores.

Seguimos encontrando una ligera curvatura en los laterales de la pantalla, aunque es mucho más ligera que en la serie S anterior. Lamentablemente, aunque esto haya reducido la cantidad de toques accidentales en la pantalla, todavía sigue pasando. Esto se debe a que Samsung aún no dispone de una tecnología de prevención perfeccionada y varias veces nos ha pasado que al usar la cámara, hemos rozado el borde accidentalmente al querer accionar el disparador de la foto y el Ultra lo ha interpretado como que queríamos hacer zoom.

De la altura y la anchura del teléfono ya hemos hablado antes (166.9mm x 76mm). El grosor del teléfono, 8.8mm, supera a los demás S20 y a los S10 (que tienen entre 7.8mm y 7.9mm), y su módulo de cámaras traseras es más grande. Pero ambas cosas se ven compensadas con lo que nos da el Ultra a cambio y por tanto nos parecen bien.

El Galaxy S20 Plus al lado del S20 Ultra (Image credit: Future)

El S20 Ultra, con sus 220g, también es más pesado que su predecesor, de hecho se sitúa aproximadamente en la media entre los 175g del S10 Plus y los 276g del Galaxy Fold. Pero una vez más, esto nos parece bien teniendo en cuenta que este teléfono superior de alta gama nos ofrece una velocidad de conexión rapidísima (gracias a la tecnología 5G mmWave), una cámara de 108MP, y una batería de 5.000mAh.

Ya son muchas veces las que el equipo de cámara de varios fabricantes de teléfonos, le ha dicho a TechRadar "nos hubiera gustado ponerle una cámara mejor todavía, pero el equipo de diseño ganó la discusión".

Pues bien, demos gracias a que en el caso del S20 Ultra esto no ha pasado y no se ha descartado una buena cámara solo por ofrecer un mejor diseño. Es cierto, el dispositivo es grande, pero es lo suficientemente elegante, y de todos modos, la gente se fijará más en tus increíbles fotos a 108MP que en el propio terminal.

Puesto a ponerlo a prueba, hagámoslo en condiciones... (Image credit: Future)

Cinco cámaras

La cámara principal de 108MP te permite recortar las fotos mientras minimiza la pérdida de calidad.

La mayoría de las capturas a 108MP que hicimos, terminaron teniendo problemas de autoenfoque y sobreexposición

El zoom a 100x es divertido, aunque no es lo apropiado para Instagram. Por otro lado, a 10x es donde ocurre la magia

Es la mejor cámara selfie, aunque no la mejor cámara principal, al menos hasta que hagan una actualización del software

Actualización: Tal como prometimos, hemos vuelto a poner a prueba la cámara con su nuevo software actualizado, siguiendo el mismo procedimiento que hicimos la primera vez al probar la cámara del Samsung S20 Ultra. Y, en conclusión, es cierto que hay mejoras, pero no nos parecen suficientes como para cambiar nuestro veredicto.

Podríamos escribir un libro sobre las cámaras del S20 Ultra ya que hay mucho que decir de ellas. Las noticias son buenas si lo que quieres es ver novedades en relación a la capacidad fotográfica, pero malas si quieres que cada captura salga perfecta.

Es la actualización más grande en este aspecto desde el Galaxy S7 y el S7 Edge, pero nos ha parecido que las fotografías hechas con el modo de 108MP de la cámara principal no difieren mucho de aquellas hechas con el modo de 12MP que viene por defecto.

Por otro lado, tenemos la posibilidad de recortar estas extensas fotografías y no perder tanta calidad. Tiene lógica, en el mismo sentido en el que grabar a 8K puede ser una buena idea incluso teniendo una televisión 4K: podemos recortar y editar sin perder detalle. Nos da libertad creativa incluso si al final vamos a generar una fotografía a 12MP o un vídeo a 1080p.

Lo malo es que el modo a 108MP tiende a sobreexponer las imágenes, y las procesa en exceso, por lo que suaviza demasiado los rostros y las texturas. Además, hemos tenido problemas con el autoenfoque varias veces durante nuestra prueba. Otro problema que nos hemos encontrado, ha sido al querer subir capturas hechas a 108MP a las redes sociales: al tener una resolución de 12000 x 9000 píxeles, las plataformas no solo redimensionaban las fotografías, sino que además, por ejemplo en Twitter, ni nos dejaba subirlas.

Estos son demasiados problemas para una cámara tan cara. Y encima, perdemos algunas funciones al usar el modo a 108MP, como por ejemplo, las fotos en movimiento y el modo de belleza.

En las dos fotos que vemos arriba, hechas con el Ultra y con el iPhone 11 Pro Max, vemos que en la del Samsung hay claridad de más, influyendo negativamente en el rango dinámico. Esto nos pasó varias veces mientras poníamos a prueba la cámara. También podemos ver que el teléfono tuvo problemas para enfocar algunas áreas. El efecto Bokeh funciona correctamente, dándole al fondo un toque difuminado que queda bien.

Imagen 1 de 7 (Image credit: Future) Samsung Galaxy S20 Ultra – 1x (sin zoom) Imagen 2 de 7 (Image credit: Future) Samsung Galaxy S20 Ultra – 2x zoom Imagen 3 de 7 (Image credit: Future) Samsung Galaxy S20 Ultra – 4x zoom Imagen 4 de 7 (Image credit: Future) Samsung Galaxy S20 Ultra – 10x zoom Imagen 5 de 7 (Image credit: Future) Samsung Galaxy S20 Ultra – 30x zoom Imagen 6 de 7 (Image credit: Future) Samsung Galaxy S20 Ultra – 100x zoom (el máximo) Imagen 7 de 7 (Image credit: Future) Samsung Galaxy S20 Ultra gran angular – 0.5x zoom

Cómo funciona el zoom a 100x en el Samsung Galaxy S20 Ultra (Image credit: Future)

El zoom digital a 100x del teleobjetivo de 48MP es un truco interesante, pero lo cierto es que no hemos conseguido ninguna foto útil. Incluso usando un trípode, parece que algunas imágenes se ven demasiado definidas, llegando a ser incluso granuladas. El que mejor funciona y más nos ha impresionado, sobre todo comparándolo con los resultados que se obtienen con el iPhone y el Pixel, es el zoom óptico híbrido a 10x.

Mientras que la cámara a 108MP nos dio problemas, la cámara selfie de 40MP hizo algunas de las mejores fotografías de nuestras pruebas. Tuvimos algunos problemas de autoenfoque con el modo por defecto a 12MP, pero un gran nivel de detalle a 40MP, eso sí, después de recortar.

(Image credit: Future)

Samsung nos debería dar más control sobre el efecto Bokeh de la cámara delantera, porque la escasa profundidad de la imagen limita la versatilidad de la lente de 40MP. No hay mucho donde recortar si los fondos siempre están difuminados.

(Image credit: Future)

Samsung también ha introducido el 'ángulo de selfie inteligente', con esta función la cámara automáticamente pasará a un ángulo más amplio en caso de detectar a más de dos personas a través de la lente delantera. Hemos visto esta opción también en el Google Pixel 3, en el iPhone 11 y en la serie S10, pero la diferencia es que en el Ultra esta opción se activa automáticamente cuando la cámara detecta más de dos caras. Por lo tanto, esto es algo que nos facilita el hecho de hacer un selfie grupal.

Imagen 1 de 7 (Image credit: Future) Modo retrato: Samsung Galaxy S20 Ultra Imagen 2 de 7 (Image credit: Future) Modo retrato: iPhone 11 Pro Max Imagen 3 de 7 (Image credit: Future) Modo retrato: Google Pixel 4 Imagen 4 de 7 (Image credit: Future) Modo retrato: Samsung Galaxy S10 Imagen 5 de 7 (Image credit: Future) Modo retrato: Samsung Galaxy S10 5G Imagen 6 de 7 (Image credit: Future) Modo retrato: Samsung Galaxy Note 10 Imagen 7 de 7 (Image credit: Future) Modo retrato: OnePlus 7 Pro

El modo retrato, al cual Samsung le pone el nombre de 'Live Focus', funciona mejor que en casi cualquier otro teléfono si es de día, pero le cuesta cuando es de noche. Como ya dijimos, Samsung no tiene la mejor cámara, pero sí la más divertida, y esta función es una de las razones para afirmar esto último. Su modo 'Color Point', por ejemplo, es un filtro selectivo en blanco y negro que le da a tu imágenes un toque artístico, haciendo resaltar al sujeto fotografiado.

(Image credit: Future)

Hay una pega al hecho de inflar la cantidad de megapíxeles: los píxeles individuales son más pequeños. Lo hemos visto en muchos teléfonos Android baratos, donde como estrategia de marketing han incluido una cámara de 48MP o de 64MP, pero en realidad luego las fotos son de mala calidad si la luz escasea un poco. Por suerte, Samsung ha sabido cómo enfocar esto para solventar el problema.

Es cierto que el tamaño de píxel individual del S20 Ultra, de 0.8 micrones, es menor que el del S20 y del S20 Plus (1.8 micrones). Pero hay dos cosas que juegan a favor del Ultra que compensan este hecho.



Por un lado, Samsung tiene una tecnología llamada 'nona-binning', que combina nueve píxeles para crear uno más grande de 2.4 micrones, lo que es útil en escenarios con poca luz, y nos deja con una configuración de 12MP (108MP/9 píxeles que se agrupan).

Por otro lado, el S20 Ultra tiene un sensor físicamente más grande, 1/1.33 pulgadas el principal y 1/2 pulgadas el teleobjetivo. Esto hace que, ya que son capaces de captar más luz, las fotografías de noche obtienen resultados con menos ruido. El ruido se refiere a la variación aleatoria del brillo o del color en las imágenes. Aunque como ya hemos dicho anteriormente, Samsung tiende a sobreexponer las fotografías, lo que las hace parecer artificiales y demasiado suavizadas.

En conclusión, este es el problema con la cámara del Galaxy S20 Ultra. Tiene el mejor hardware que hemos visto en la cámara de un teléfono, y es digno de admiración. Pero los problemas de autoenfoque y sobreexposición nos hacen preguntarnos si merece la pena gastar tanto dinero por estas especificaciones, teniendo en cuenta que luego los resultados no difieren de lo que podemos conseguir con el iPhone, el Pixel o el Note 10 Plus del año pasado.

Modo 'captura única' de Samsung y vídeos 8K

Samsung sigue teniendo la mejor aplicación de cámara del mercado

Capturar fotos a 33MP mientras grabamos un vídeo y el modo 'captura única', nos da flexibilidad

Tanto la opción de grabar vídeos a 8K, como la cámara a 108MP, nos permiten recortar a posteriori, pero sigue teniendo los mismos problemas de autoenfoque

La aplicación de la cámara de Samsung sigue siendo la mejor del mercado, ofreciendo potentes funciones de mucha utilidad. Puedes deslizar el dedo por cualquier zona de la pantalla para intercambiar las cámaras trasera y delantera, y viceversa. También puedes accionar el temporizador de la cámara selfie con un simple gesto de mano, lo que te permite hacer la foto sin siquiera tocar la pantalla. Esto es mucho mejor que lo que nos ofrece iPhone 11 donde el temporizador está escondido en el menú de ajustes.

También nos encanta el hecho de poder presionar dos veces el botón de desbloqueo del móvil para activar la cámara, pudiendo hacerlo incluso a ciegas. Son estos pequeños detalles los que nos facilitan la vida, en este caso si queremos hacer una foto.

Nos ha divertido mucho el nuevo modo de 'captura única', el cual durante un lapso de 10 segundos, usa automáticamente las distintas cámaras y modos del teléfono, obteniendo rápidamente múltiples capturas (pulsando una sola vez). Además, después elige las mejores y las mete en un álbum de la galería. Estos resultados incluyen fotos estándar, grandes angulares, recortadas y con filtros, así como un vídeo estándar y uno 'hyperlapse'. Nos parece un truco fantástico que nos encantaría que implementaran también los demás fabricantes.

(Image credit: Future)

El S20 Ultra introduce la grabación de vídeos a 8K, e incorpora un nuevo estabilizador 'anti-rolling' para su función 'Super Steady' de estabilización de vídeo. Ambas cosas son geniales, aunque no se pueden usar a la vez.

De hecho, como pudimos comprobar, la función 'Super Steady' tampoco funciona con las grabaciones a 4K. Está por lo tanto limitado a una resolución de 1080p. Además, el 8K está limitado a 24fps, por lo que no podrás captar todos los detalles que consigues al grabar en 4K o en Full HD.

Lo que sí que nos permite el 8K es recortar y editar el vídeo sin perder calidad. Por otro lado, el 4K nos da más fotogramas por segundo y versatilidad, ya que podemos hacer zoom a 20x, mientras que a 8K está limitado a 6x. Tuvimos además los mismos problemas de autoenfoque con los videos 8K que con las fotografías a 108MP. Podemos una vez más concluir que las especificaciones superiores no lo son todo.

En cuanto al almacenamiento necesario, los vídeos 8K ocupan aproximadamente 600MB por cada minuto de grabación en formato HEIC, y además, al llegar a 8GB se para y comienza un nuevo vídeo.

Por suerte, podemos comprimir el extenso archivo de vídeo 8K usando una herramienta incorporada en el teléfono, lo cual viene bien. También podemos capturar imágenes a 33MP mientras estamos grabando o a posteriori. Para esto simplemente tendremos que pulsar un botón que tiene la aplicación de la cámara y se guardará una fotografía de alta resolución.

5G, duración de la batería, especificaciones y software

La velocidad del 5G mmWave es 6 veces más rápida que la 4G LTE, pero solo en algunas zonas

En algunos casos, el 4G LTE es más rápido que el 5G sub-6

Las videollamadas de Google Duo están ahora integradas en la aplicación de llamadas de teléfono, lo cual viene muy bien

La función Quick Share de Samsung es como el AirDrop de Apple, por lo que puedes transferir archivos fácilmente. De momento su uso está limitado a la serie S20.

Solo el 1% de los teléfonos lazados en 2019 eran 5G, ya que es una tecnología muy nueva. Esto hace que el Galaxy S20 Ultra sea, seguramente, el primer teléfono 5G de mucha gente.

Para poder ofrecer la mejor conexión posible, el Ultra, al igual que el S20 Plus, combina ambas tecnologías 5G: mmWave (que nos da la mayor velocidad de descarga) y sub-6 (que aporta el mayor rango). El S20 solo tiene compatibilidad sub-6.

Entonces, ¿qué velocidad puede alcanzar el 5G del S20 Ultra? Pues cuando hicimos la prueba, pudimos alcanzar una velocidad de 1.9Gbps, lo cual, al hacer la prueba con los dos teléfonos, resultó ser exactamente 66 veces más rápido que el 4G LTE del iPhone 11 Pro Max. Recordemos que esto también dependerá siempre de la zona y de la cobertura que haya para cada tipo de red.

Eso sí, para alcanzar esa velocidad tuvimos que salir al exterior y situarnos cerca de la antena emisora de 5G. Lamentablemente, el mmWave, a pesar de ser muy rápido, tiene un rango muy limitado. Por otro lado, el sub-6 es más lento (de 200Mbps a 500Mbps), pero tiene un rango mucho mayor, por lo que es una red más práctica al ser más fiable y funcionar en interiores. En zonas donde el 5G disponible se limita al de tipo sub-6, el 4G LTE del iPhone 11 es más rápido.

Lo cierto es que el 5G está todavía en desarrollo en muchos sitios, pero al ser compatible con ambos tipos de 5G, el S20 Ultra y el Plus son una apuesta segura para conseguir una conexión súper rápida en el futuro.

(Image credit: Future)

Las demás especificaciones internas del teléfono son todas superiores: un chipset Exynos 990 de 7nm, 12GB o 16GB de RAM, 128GB o 512GB de almacenamiento y ranura para tarjeta microSD.

El teléfono viene con la capa de personalización One UI 2.0 para Android 10, ofreciendo una interfaz que facilita el uso con una mano, colocando en la mitad inferior de la pantalla los iconos que más necesitas. Además, han integrado Google Duo con la aplicación de llamadas del teléfono, lo que te permite hacer videollamadas en calidad Full HD, así como chatear en grupo.

Otra novedad del sistema es Quick Share, una función parecida al AirDrop de Apple que te permite compartir archivos con múltiples personas a la vez, sin necesidad de conectar el Bluetooth ni de iniciar sesión en ningún sitio. De momento solo está disponible en la serie S20, pero pretenden implementarla en modelos anteriores de Samsung en el futuro.

Duración de la batería

5.000mAh son mucha potencia para una batería, eso sí, se gasta rápido si usamos los ajustes superiores

Usar el 5G y la tasa de refresco a 120Hz repercute mucho en el gasto de la batería

El teléfono viene con un cargador de 25W, y es compatible con cargadores de 45W y con los de carga inalámbrica de 15W (ambos se adquieren por separado)

Usar el 5G reduce bastante la duración de la batería, por eso el Galaxy S20 Ultra viene con una batería de 5.000mAh (al S20 Plus lo han dejado con una de 4.500mAh). Si no usamos el 5G, nos dura más de 24 horas.

El Ultra tardó 12 horas y 13 minutos en descargarse cuando lo estuvimos probando navegando por páginas web, estando conectados a la red LTE. Al hacer el mismo test habiendo subido la tasa de refresco a 120Hz, la duración fue de 3 horas menos. Es difícil decirle no a la fluidez que nos aportan los 120Hz, pero igual deberías bajar la tasa mientras no estés jugando para poder así ahorrar batería.

La carga super rápida de Samsung está disponible en el S20 Ultra, usando un cargador de 45W que se puede comprar por separado, o el de 25W que viene con el teléfono.

Incluso con la gran capacidad que tiene la batería, pudimos cargarla con el cargador de 25W en tan solo 15 minutos del 0% al 31% y al 63% en 30 minutos.

Cómpralo si...

Te gustan los teléfonos con pantalla grande y atractiva

La pantalla de 6.9 pulgadas pondrá a prueba la extensión de tus dedos y puede resultar algo difícil alcanzar todas sus esquinas, pero te ofrece una calidad gráfica impresionante que es todavía más fluida cuando tienes la tasa de refresco a 120Hz.

Quieres tu primer teléfono 5G

El 5G está todavía en desarrollo en muchos lugares, pero está demostrado que es 66 veces más rápido que el 4G LTE en zonas con cobertura mmWave.

Quieres poder mostrar la cámara de 108MP y el zoom a 100x

Las cámaras del S20 Ultra tienen unas especificaciones impresionantes, y aunque las fotos a 108MP no son perfectas y el zoom a 100x produce resultados algo borrosos, siguen siendo algo que llama la atención. Todas las personas a las que les hemos enseñado el teléfono han querido probar las cámaras.

No lo compres si...

Quieres el teléfono que tenga la mejor cámara

Samsung ofrece algo innovador que abre nuevos caminos en la capacidad fotográfica de los teléfonos. Pero la experiencia no es del todo consistente debido a sus problemas de sobreexposición y autoenfoque. Aunque las fotos a 108MP tienen sus ventajas, no podemos decir que sean las mejores que hemos hecho con un teléfono

Te gustaría que se fabricaran más teléfonos de menor tamaño

No deberías comprar el S20 Ultra si es demasiado grande para tu mano, y probablemente lo sea para la mayoría. De hecho, se justifica así la existencia de los teléfonos plegables como el Samsung Galaxy Z Fold 2 o el Z Flip.

Tienes un presupuesto limitado

Aunque compraras un modelo Plus de Samsung en el pasado, puede que el mejor teléfono de la marca lanzado este año no sea para ti debido a su escalofriante precio. El S20 Plus también tiene un coste bastante elevado, pero es más razonable, y quizás se adapte más a tu bolsillo.

Primer análisis: marzo 2020