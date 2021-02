Análisis: iPhone SE (2020)

Este es el teléfono que necesitas si quieres un iPhone que te dure un par de años pero no pagar una millonada por él. El iPhone SE 2020 ofrece rendimiento 'decente pero no supremo': una buena cámara, suficiente potencia, una App Store que saquear y un diseño más ligero que en otros iPhones. La batería y la pantalla podrían ser mejores, echamos de menos el jack para auriculares pero, con ese precio, es uno de los mejores iPhones que ha hecho Apple.

Análisis en dos minutos

El iPhone SE 2020 está hecho con un propósito: lanzar un nuevo iPhone por menos dinero, y lo ha conseguido. Por solo 489€ puedes tener el nuevo dispositivo de Apple. Es uno de los mejores iPhones jamás creados y puedes tenerlo por casi la mitad de lo que valen los tope de gama.

El diseño del terminal es familiar para aquellos que han usado iPhone hace poco. A no ser que no hayas cogido un iPhone desde 2013, habrás visto la pantalla de 4.7 pulgadas antes, rodeada de marcos arriba y abajo y con un botón home y sensor de huellas incorporado.

No es el último dispositivo de la compañía (es la familia de iPhone 12, incluyendo al iPhone 12 mini y al iPhone 12 Pro), pero son más caros y mejores que el SE.

El iPhone SE (2020) parece el 'pequeño' por el factor de forma contrario al 'todo pantalla' de los modelos más recientes, y es más ligero que cualquiera de la familia del iPhone 11 o iPhone 12.

Es resistente al agua, pero tiene algunos inconvenientes debido a su anticuado diseño: carece de jack para auriculares, y con la tecnología de la pantalla un poco pasada (es como la del iPhone 8) puede sufrir a pleno sol cuando intentamos ver vídeos o similares.

Puede que Apple se haya quedado en el diseño del iPhone 8, pero las entrañas se han mejorado, y notablemente, puesto que el A13 Bionic que lleva dentro añade velocidad y mejora cualquier rendimiento de modelos de 4.7 pulgadas. No está a los niveles de los iPhones del año pasado, pero no está muy lejos (y tener el último modelo significa muchas actualizaciones de iOS).

Ese chip A13 ha mejorado el rendimiento de la cámara, a pesar de que no haya hecho cambios en el sensor, que es el mismo que llevaba el iPhone 8 (hay solo una cámara en el iPhone SE 2020).

Hace fotos decentes y luminosas que le gustarán a la mayoría de la gente, aunque no ofrece la misma reproducción de color y claridad que el iPhone 11 Pro Max, por ejemplo.

El modo retrato no funciona tan bien como los terminales que llevan un sensor especializado en profundidad para un efecto bokeh preciso, y por eso igual aparecen unos desagradables difuminados en los bordes del sujeto. Pero en general la cámara (y especialmente por el precio) hace fotos increíbles la mayoría de veces.

La batería es probablemente uno de los mayores problemas que encontramos en el iPhone SE 2020, pues no va a durar ni un día a no ser que uses el teléfono muy poco.

Dado el número de aplicaciones sedientas de batería que quieren succionar el poder del chip A13, nos habría gustado ver un poco más de aguante aquí, a pesar del precio.

De todas formas, que esto no te aleje del iPhone SE 2020, pues es un buen sucesor y, sin compromisos, es más barato de lo que podrías haber imaginado.

Aunque no sobresalga mucho en potencia o rendimiento, compensa mucho que sea el iPhone más barato que ha sacado Apple y lleve tal tecnología y hardware, haciendo del iPhone SE una opción fantástica para aquellos con poco presupuesto o que simplemente quieren introducirse en el ecosistema de Apple.

Precios y fecha de lanzamiento del iPhone SE

El iPhone más barato por solo 489€

La salida del iPhone SE fue el 24 de abril de 2020

Ya disponible en todo el mundo

El iPhone SE está disponible ahora en todo el mundo. Su fecha de lanzamiento fue el 24 de abril de 2020, con reservas permitidas la semana anterior.

Aunque se rumoreaba que se fuera a llamar iPhone SE 2, el SE es el nombre oficial por el que ha optado Apple este 2020. No verás referencias a '2020' en la web de Apple (es nuestra manera de diferenciarlo del modelo de 2016).

El precio del iPhone SE empieza desde 489€, el mismo precio que tuvo el SE original. El modelo base viene con 64GB de almacenamiento, y hay modelos de 128GB y 256GB también disponibles a un precio más alto.

El modelo de 128GB cuesta 539€ mientras que el de 256GB cuesta 659€.

Diseño y pantalla

Un diseño familiar (viejo)

La pantalla Retina HD se ve bien, un poco oscura

El iPhone SE 2020 viene en blanco, negro y rojo

El iPhone SE tiene exactamente el mismo diseño y pantalla que el iPhone 8 de 2017. Usando el mismo factor de forma y el hardware para el panel Apple ha mantenido el coste del dispositivo tan bajo como le ha sido posible, y no ha necesitado invertir en nuevos procesos de fabricación.

Parece que el mundo del iPhone se ha movido estos tres años. Ahora la diagonal de 4.7 pulgadas con los enormes bordes parece que pertenezca al pasado.

Al tiempo que el buque insignia de Apple se ha ido al todo pantalla (aunque con el notch) y usa aluminio aeroespacial, las cosas se han hecho un poco más pesadas con los años.

Volver al diseño del iPhone 8 significa que Apple vuelve a traer ligereza, levantando puentes entre el iPhone SE y el gigantesco (e impresionante) iPhone 11 Pro Max, por ejemplo.

De hecho, al coger el nuevo iPhone se, lo primero que ves es lo ligero que es. De nuevo, algunos no noten el cambio si vienen de un terminal de 2016/2017, pero créenos: podría haber sido peor con los nuevos iPhones todo pantalla siendo tan pesados.

Mientras el diseño del iPhone 8 pueda parecer arcaico para uno nuevo, tiene mucho sentido en el iPhone SE 2020. Y para aquello que les dé igual lo que lleve dentro, un diseño así siempre será de su agrado.

Uno cree que si Apple repite diseño con el iPhone SE, con una pantalla pequeña de 4 pulgadas y un botón home (el del nuevo iPhone SE 2020 es uno háptico que no se mueve), podría haberse vendido bien; pero un panel LCD de 4.7 pulgadas es más útil para las apps de hoy en día, que hacen buen uso de la pantalla.

Una cosa que algunos echarán de menos es el jack de 3.5mm. Hemos lamentado su pérdida durante mucho, pero como el iPhone SE original (y otros teléfonos muy baratos de 2 o 3 años) lo tenían, podemos asegurar que muchos van a enfadarse.

Mientras que algunos compradores han aceptado ya su pérdida (muchos dispositivos vienen ya sin el puerto), puede ser un shock para aquellos que usen su móvil desde hace años, a no ser que hayan tenido auriculares verdaderamente inalámbricos.

Apple ha introducido sus EarPods en la caja del iPhone SE, y usan conector lightning en vez de jack de 3.5mm, así que aquellos que estén felices con sus auriculares deberán comprar el adaptador de 10€.

La pantalla del iPhone SE 2020 puede que no sea lo mejor, pero está muy bien. Dado el público al que está dirigido (aquellos que quieren un nuevo iPhone, pero no quieren gastarse un dineral en él) no esperábamos una maravillosa pantalla OLED.

La resolución del panel del iPhone SE no es de alta gama (es mucho menos nítida que los últimos iPhones, y que algunos Androids baratos), pero no es algo tan obvio en la mayoría de los casos.

La única cosa que nos hubiera gustado que mejoraran es el brillo de la pantalla: desde la salida del iPhone 8, los colores son vivos y se han mejorado, incluso es más brillante por defecto en los ajustes, pero forzar el brillo al máximo tiene un impacto negativo en la duración de la batería.

Ese brillo necesita ser mejorado de vez en cuando. Es un hecho que la pantalla que ofrece el iPhone SE es muy antigua, y ha habido ocasiones que hemos necesitado tapar con las manos los laterales para ver lo que ponía en el móvil (algo que no es un problema con los nuevos iPhones).

Chip A13 Bionic

Mucho más potente que el iPhone 8

Puede abrir aplicaciones rápidamente

Incluso puede ir a la par con el iPhone 11 Pro a veces

El gran cambio en el iPhone SE 2020 (y no usamos la cursiva así como así) es el motor mejorado del iPhone 8. Mientras que el diseño exterior es exactamente igual, Apple ha maximizado el interior, con un procesador mejorado manejando el cotarro.

Esa potencia extra está diseñada para rivalizar al iPhone SE con el iPhone 11 en términos de velocidad cuando pasas de una app a otra y editas fotos y vídeos, incluso se ha mejorado el rendimiento de la cámara (gracias a la mejora en computación del nuevo chip).

Parece que Apple ha hecho serias mejoras en el rendimiento a la par que bajaba sus precios, y esa impresión la hemos comprobado con el iPhone SE: funciona igual que el iPhone 11 Pro Max (el iPhone más potente del mercado) en velocidad exportando a iMovie y comprimiendo un vídeo de cuatro minutos y medio en casi el mismo tiempo.

Lo hemos comparado con el antiguo iPhone 8 Plus en el mismo test, y cuando comprimíamos y exportábamos una película, el iPhone SE 2020 era mucho más rápido.

Si vas a llevar tu teléfono a los límites, entonces el iPhone 11 Pro puede con las tareas y aplicaciones que más gráficos exigen. Pero en juegos potentes como Pascal's Wager, no notamos que el iPhone SE perdiera rendimiento. Un usuario medio no notaría la diferencia incluso probándolo intencionadamente.

Lo que es interesante es la manera en la que el iPhone SE ha sido 'angulado' en potencia. Nuestro benchmark muestra que el nuevo iPhone no tiene el poder de la gama de los iPhone 11, sugiriendo que Apple está buscando un punto intermedio entre el rendimiento y la batería.

Esos benchmarks han sacado puntuaciones de un solo núcleo casi idénticas (para tareas de poco impacto) con 1300 puntos, y 3100 para el multinúcleo. Es menos que los 3500 del iPhone 11 Pro, pero no se aleja mucho del iPhone 11 normal.

Todos los benchmarks que hicimos dijeron lo mismo: que el iPhone SE 2020 no tiene la potencia del Pro, aunque se ha diseñado para tener la mejor duración de batería posible.

Pasa lo mismo con el iPhone 11 vs iPhone 11 Pro: pequeñas diferencias en los benchmarks, en una apuesta por una experiencia más cercana a cada tipo de usuario.

Aquellos interesados en el modelo Pro querrán la absoluta potencia (y una batería más grande para compensar) pero el usuario 'medio' estará a gusto con algo equilibrado. El nuevo iPhone SE tiene también 3GB de RAM, en vez de las 4GB que lleva el iPhone 11, de nuevo para minimizar costes.

Hemos experimentado muy poco lag durante nuestro tiempo con el iPhone SE (a parte de la cámara, donde el teléfono se toma un segundo o dos para procesar cada foto que hacemos). No es un gran problema, pero si quieres comprobarlo instantáneamente, le quita un poco la gracia.

Es difícil saber qué más podemos decir sobre el nuevo procesador (que tendrá un impacto en el rendimiento de las apps más adelante), pero basándonos en comparaciones no podemos decir que falle, siendo un iPhone barato.

El iPhone SE se ha lanzado con iOS 13.4 por defecto, que es el último de la compañía. Apple ha anunciado que llevará iOS 14 al terminal en el futuro.

Cámara

Un solo sensor de 12MP, pero con el mayor procesado de imagen

Buenas fotos, peor no las mejores del mercado

Muchas opciones de grabación de vídeo

En nuestro análisis, el punto fuerte del iPhone SE (y el clave en este análisis) es la cámara y cómo funciona en el día a día. Teniendo en cuenta que el hardware que se ofrece es 'viejo', Apple se ha arriesgado mejorando la calidad de la foto usando procesado de imagen gracias al chip A13 Bionic.

Alerta spoiler: han ganado la apuesta. El iPhone SE puede situarse a la altura de las fotos del iPhone 11 Pro Max a veces, y sólo sufre cuando hay tareas que requieren más hardware.

Lo explicaremos en un momento, pero comparando el iPhone SE 2020 con el iPhone 11 Pro Max, el iPhone XS Max y el iPhone 8 Plus, y tiene su propio sitio.

Antes de entrar en detalles sobre el rendimiento de la cámara, veamos el hardware: el iPhone SE tiene básicamente la misma cámara que el iPhone 8, con los mismos megapíxeles (12), un objetivo de seis elementos y cristal de zafiro protegiéndola.

No sabemos exactamente qué sensor usa (Apple no ha confirmado si ha mejorado el hardware) pero nos quedamos con 12MP y la misma apertura f/1.8, así que muy pocos cambios debe haber en el sensor.

Aún así, Apple ha mantenido el mismo hardware para la cámara 'principal' desde el iPhone 8, pero mejorando la calidad de las imágenes (lo que sugiere que es el procesador quien hace el trabajo duro). Así que... ¿qué diferencia marca el iPhone SE teniendo el mismo chip A13 Bionic pero con el procesador de imagen mejorado?

La respuesta corta es: mucho. Pon fotos del iPhone SE 2020 al lado de las del iPhone 8 Plus, y verás instantáneamente la nitidez mejorada, una mayor reproducción del color y en general una 'mejor' foto tomada en condiciones normales u oscuras.

La edición de imágenes de Apple en el nuevo iPhone SE (la manera en la que piensa que una foto debería de salir) es interesante, con el procesador trabajando de manera similar al iPhone 11, favoreciendo que la foto parezca mejor.

Imagen 1 de 9 (Image credit: TechRadar) Imagen 2 de 9 (Image credit: TechRadar) Imagen 3 de 9 (Image credit: TechRadar) Imagen 4 de 9 (Image credit: TechRadar) Imagen 5 de 9 (Image credit: TechRadar) Imagen 6 de 9 (Image credit: TechRadar) Imagen 7 de 9 (Image credit: TechRadar) Imagen 8 de 9 (Image credit: TechRadar) Imagen 9 de 9 (Image credit: TechRadar)

Los resultados en estas imágenes parecen menos cálidos comparados a los del iPhone XS de 2018 (que son más bonitos al ojo humano), pero el procesado hacer fotos con buenos niveles de nitidez y claridad.

En una comparación mano a mano con el iPhone 11 Pro Max (el más avanzado de Apple) el iPhone SE no trabaja tan bien... pero se entiende por su precio. Está claro que el SE tiende a sobreexponer escenas, con algo de color y calidez perdida en algunas fotos.

En una en particular nos tocó bajar muchísimo la exposición de una escena natural en un bosque frondoso. A pesar de las condiciones oscuras, la imagen era demasiado brillante (parece que la cámara del iPhone SE trataba de compensarlo). Las imágenes en la galería eran, normalmente, mucho más brillantes que en la vida real, lo que significa que teníamos que retocar la exposición.

De todas formas, en una comparación directa con el mejor iPhone del mercado, no había tanta diferencia como es la del precio. No tienes cosas como el modo noche (que es increíble, y deberías considerar el iPhone 11 si te gusta) o las cámaras ultra gran angular y teleobjetivo con zoom de 2x.

En lo que a calidad de imagen se refiere las diferencias son pocas, pero ahí están. No existen, por ejemplo, las grandes habilidades de profundidad de campo en la cámara del iPhone SE (debido a la ausencia de un sensor que capte esa profundidad).

Esto quiere decir que el modo retrato no siempre captará bien los bordes del sujeto (y solo puede usar el emborronamiento del fondo con humanos, no en objetos).

La nueva cámara del iPhone SE seguirá difuminando esos bordes, así que si usas efectos como 'luz de estudio mono' quedará un poco raro, perdiendo pelos a los lados. No es terrible, pero no es fácil sacar las fotos que usa Apple para el marketing.

Imagen 1 de 2 Muestra del iPhone SE. El brillo general lo tenemos en la mitad inferior de la foto (Image credit: TechRadar) Imagen 2 de 2 Muestra del iPhone 11 Pro Max sample. La estatua es el centro de la imagen gracias a una mejor iluminación (Image credit: TechRadar)

Mientras que cualquier terminal que trabaje con algoritmos usando inteligencia artificial es increíble, hay un hueco de calidad entre una foto en modo retrato tomada con un teléfono que tiene un solo sensor o uno con dos.

En otros dispositivos, el detalle cuando hay poca luz no es el mismo que hay en la reproducción de color detrás del gigantesco iPhone 11 Pro Max.

Pero cuando consideras el coste del los teléfonos, y el hecho de que el nuevo iPhone SE es casi un tercio del 11 Pro Max, es fácil perdonar estas cosas, y sorprenderse de lo bien que se las ha apañado Apple para mejorar las cosas poniendo simplemente un nuevo chip dentro de lo que es en casi todos los aspectos un terminal antiguo.

Imagen 1 de 14 Muestra del iPhone SE . Los colores parecen apagados (Image credit: TechRadar) Imagen 2 de 14 Muestra del iPhone 11 Pro Max. Mucho más vibrante (Image credit: TechRadar) Imagen 3 de 14 Muestra del iPhone SE. Una imagen colorida y clara al atardecer (Image credit: TechRadar) Imagen 4 de 14 Muestra del iPhone 11 Pro Max. Colores más ricos (Image credit: TechRadar) Imagen 5 de 14 Muestra del iPhone SE. El árbol de la derecha ha perdido mucho detalle (Image credit: TechRadar) Imagen 6 de 14 Muestra del iPhone 11 Pro Max. Enseña más nitidez (Image credit: TechRadar) Imagen 7 de 14 Muestra del iPhone SE. Buenos colores y ángulos bien enfocados (Image credit: TechRadar) Imagen 8 de 14 Muestra del iPhone 11 Pro Max. Por alguna razón, el Pro arrasa con los colores más ricos y oscuros (Image credit: TechRadar) Imagen 9 de 14 Muestra del iPhone SE. Un buen paisaje (Image credit: TechRadar) Imagen 10 de 14 Muestra del iPhone 11 Pro Max. Mejora un poco en las sombras (Image credit: TechRadar) Imagen 11 de 14 Muestra del iPhone SE. Las sombras pierden detalle (Image credit: TechRadar) Imagen 12 de 14 Muestra del iPhone 11 Pro Max. Se mejoran los problemas con las sombras (Image credit: TechRadar) Imagen 13 de 14 Muestra del iPhone SE. No hay mucho que observar (Image credit: TechRadar) Imagen 14 de 14 Muestra del iPhone 11 Pro Max. El efecto oscuro aquí es más fuerte (Image credit: TechRadar)

La cámara frontal, de 7MP, también ha sufrido algunos cambios: ahora es capaz de hacer fotos en modo retrato, lo que significa que puede difuminar el fondo para hacer que seas el centro de la foto.

No hay 'slofie' (se lee selfie a cámara lenta), y no podemos decir que lo hayamos echado de menos, aunque puede que sea porque no nos acaba de convencer el invento de la palabra en sí 'slofie'.

La calidad de las imágenes es buena: hay nitidez y es limpia, incluso en condiciones de poca luz. Apple ha aplicado bien sus algoritmos de fotografía, y mejorado la capacidad de la cámara frontal para hacer fotos bien iluminadas.

De nuevo, usar cualquiera de las opciones del modo retrato dejará un corte extraño, con los pelos fuera del marco o difuminados, pero los selfies normales se ven uy bien.

En términos de vídeo, la potencia general del iPhone SE 2020 es tan buena como lo que ofrece Apple en el resto de la línea: puedes grabar en 4K a 60fps.

Esta opción solo debería usarse en condiciones de buena luz, porque si no las películas se verán muy oscuras. El metraje parece casi demasiado pulcro pero da un buen look a las escenas donde hay movimiento.

Imagen 1 de 6 Un poco difuminado alrededor del pelo. Ahora no me quiere. (Image credit: TechRadar) Imagen 2 de 6 Buen apaño en exteriores encontrando el sujeto. Ahora me quiere. (Image credit: TechRadar) Imagen 3 de 6 El modo retrato 'luz en clave alta mono' está bien, igual muy nítido. Ahora no me quiere. (Image credit: TechRadar) Imagen 4 de 6 El efecto de luz de estudio mono funcionaba mejor a veces. Ahora me quiere. (Image credit: TechRadar) Imagen 5 de 6 Un flexo de luz para el modo retrato mola, pero se vuelve a perder el pelo. Ahora me quiere. (Image credit: TechRadar) Imagen 6 de 6 El pelo se vuelve a perder. El sujeto es espectacular, ahora me quiere, para siempre. (Image credit: TechRadar)

Batería

La batería dura un día

Sorprendentemente el nuevo chip no la hace más eficiente

La carga rápida e inalámbrica pueden ayudar a aguantar más

La nueva batería del iPhone SE no tiene tamaño anunciado por Apple (nunca lo hace), pero sabemos la que vino en el iPhone 8 con 1821mAh, así que esperamos algo similar para el iPhone SE 2020.

Y si es ese el caso, entonces es un problema, porque el iPhone 8 no sobresalía por su duración (podía durar un día haciendo un uso normal, con el cargador a mano antes de que cayera la noche).

El nuevo iPhone SE debería, teóricamente, tener una batería de mayor duración porque tiene un procesador más eficiente, e iOS 13.4 maneja mejor el consumo.

Aún así, Apple dice que el iPhone SE 'dura más o menos lo mismo que el iPhone 8', lo cual es una sorpresa y sugiere que veremos entre 2 y 4 horas menos de uso que con un iPhone 11, y hasta 25 horas menos si lo usamos solo para audio.

En la práctica, hemos visto un rendimiento mixto en la batería del iPhone: no tiene el mismo poder que el iPhone XR y el iPhone 11, y hemos tenido que echar mano del cargador cuando llegaba la tarde.

De todas formas, en los días largos, cuando no usamos el iPhone para hacer una gran cantidad de fotos o visitas a la web, llegamos al final del día con un 30% restante, con algo de gasto durante la noche, queriendo decir que el iPhone SE tiene una buena eficiencia cuando no se está haciendo uso de él.

Tendrás un gasto de alrededor del 5% mientras duermes dependiendo de qué dispositivos tengas conectados con bluetooth (nosotros teníamos dos wearables, que causaron un gasto mayor).

Pero, en general, el iPhone SE es una vuelta al antiguo modelo de iPhone de 4.7 pulgadas, donde la batería no era lo suficientemente grande para durarnos el día entero. No teníamos esperanza con este terminal, sino con los modelos más recientes de iPhone.

De todas formas, si vienes de un iPhone SE original o de un modelo anterior de iPhone, no tendrás ningún problema (de hecho, notarás una mejora), es simplemente triste que Apple haya perdido una oportunidad tan buena para mejorar las cosas.

Una manera de levantar los ánimos es la carga rápida. Cualquier cargador USB-C de 18W (como el que viene en la caja del iPhone 11 Pro y que vale 25€ si lo compras por separado) cargará el teléfono rápidamente, de 0 a 50% en unos 30 minutos.

Una carga entera normal tarde casi dos horas en llenar la batería, de 0 a 100%, pero el cargador de 5W que viene en la caja es mucho más lento. Te sugerimos que compres uno rápido de Apple o Anker para ahorrar tiempo con buenas cargas.

Aunque también podrías optar por un cargador inalámbrico, el iPhone SE tiene carga Qi. Coge un par de pads baratos, para casa y para el trabajo, y nunca tendrás que preocuparte de que le quede poca batería al móvil.

No es lo ideal, preferimos que el iPhone dure todo el día sin necesidad de cargarlo, dando un margen para el día siguiente en caso de emergencia, pero este no es el caso, por alguna razón que desconocemos.

¿Debería comprarlo?

Cómpralo si...

Quieres un iPhone nuevo de gran valor Este es el mejor dispositivo de Apple en calidad-precio. No sólo es el más barato, sino que viene con TouchID, un procesador potente que responde a tus movimientos rápidamente y una cámara decente por casi la mitad de lo que vale el iPhone 11.

Te planteas tenerlo durante unos cuantos años El iPhone SE de 2016 fue popular porque ofrecía la novedad: un iPhone más barato que los modelos existentes, y esa misma idea han tenido con el de este año. Vas a seguir teniendo actualizaciones y seguridad durante tres o cuatro años, lo cual es más importante para aquellos que no quieren lo último en tecnología.

Quieres un dispositivo ligero Si quieres un nuevo iPhone pero que no pese mucho en el bolsillo, este es el modelo a elegir. Es mucho más ligero (puede que porque tenga menos batería) y es más fácil de coger con una mano que otros modelos disponibles estos días.

No lo compres si...

Quieres las mejores fotos de un iPhone Aunque la cámara del iPhone SE 2020 es muy buena, no lo es tanto si la comparamos con la familia, pues sufre en ciertas áreas, como los niveles de exposición y la profundidad de campo. De todas formas, para lo que vale sigue siendo impresionante, y sorprenderá a aquellos que vienen de terminales más viejos.

Valoras una batería que dure mucho No estamos seguros todavía del por qué Apple se ha atascado con la vida de la batería de los iPhones desde el iPhone 8, pero ahí sigue. Es útil, pero dado que los nuevos modelos aguantan un día o más de uso normal, esperábamos más aquí.

Te encanta ver películas en el móvil El panel del iPhone SE 2020 es de hace unos años, siendo el mismo que usaba el iPhone 8. No tiene un brillo sensacional, y carece de la nitidez que tienen las diagonales más nuevas, aunque los altavoces son bastante fuertes para que valga la pena ver películas.

Primer análisis: abril de 2020